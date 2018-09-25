Гороскоп любви на октябрь 2018 года

Особый интерес вызовут индивидуумы творческих профессий и те, кто делает мир лучше, прекраснее, гармоничнее своими добрыми делами в социальной сфере. К тому же многие ответят на чувства верных поклонников или сами вспомнят о своих давних привязанностях, симпатия к которым еще не до конца прошла.

Кроме того, в данный период вероятны и неожиданные романы между полными противоположностями, между теми, кто раньше плохо ладил и никак не мог найти общий язык. Партнеры в таких парах будут дополнять и уравновешивать друг друга, с позитивной стороны оценят те качества второй половинки, которые до этого если и не раздражали, то, по крайней мере, были совершенно непонятны.

В третьей же декаде поводом для начала отношений в основном станет обоюдное сексуальное влечение, без всяких сантиментов и клятв в вечной любви. Внешность перестанет играть важное значение, привлекательной покажется легкая агрессия в поведении, а также готовность к самым разнообразным чувственным наслаждениям. В фаворе окажутся люди опасных профессий и индивиды асоциального типа.

Тех же, кто уже обрел вторую половинку, весь месяц будут посещать противоречивые желания, амурные отношения станут запутанными и непредсказуемыми, данные партнерами друг другу обещания перестанут иметь какую-либо ценность («мое обещание, что хочу, то и делаю – даю, беру обратно»). Не исключены спонтанные измены, совершенные скорее по каким-то психологическим причинам, чем по зову плоти. Некоторых потянет к бывшим любовникам (любовницам).

Однако при этом, как ни странно, такое положение вещей приведет к тому, что уже к концу октября те пары, которые пока не узаконили свой союз, начнут задумываться о свадьбе, а супруги поймут, что их взаимоотношениям чего-то не хватает, а потому решатся на зачатие или укрепят супружескую связь какими-то другими обоюдными обязательствами.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)