Гороскоп любви на октябрь 2018 года

Особый интерес вызовут индивидуумы творческих профессий и те, кто делает мир лучше, прекраснее, гармоничнее своими добрыми делами в социальной сфере. К тому же многие ответят на чувства верных поклонников или сами вспомнят о своих давних привязанностях, симпатия к которым еще не до конца прошла.
Кроме того, в данный период вероятны и неожиданные романы между полными противоположностями, между теми, кто раньше плохо ладил и никак не мог найти общий язык. Партнеры в таких парах будут дополнять и уравновешивать друг друга, с позитивной стороны оценят те качества второй половинки, которые до этого если и не раздражали, то, по крайней мере, были совершенно непонятны.
В третьей же декаде поводом для начала отношений в основном станет обоюдное сексуальное влечение, без всяких сантиментов и клятв в вечной любви. Внешность перестанет играть важное значение, привлекательной покажется легкая агрессия в поведении, а также готовность к самым разнообразным чувственным наслаждениям. В фаворе окажутся люди опасных профессий и индивиды асоциального типа.
Тех же, кто уже обрел вторую половинку, весь месяц будут посещать противоречивые желания, амурные отношения станут запутанными и непредсказуемыми, данные партнерами друг другу обещания перестанут иметь какую-либо ценность («мое обещание, что хочу, то и делаю – даю, беру обратно»). Не исключены спонтанные измены, совершенные скорее по каким-то психологическим причинам, чем по зову плоти. Некоторых потянет к бывшим любовникам (любовницам).
Однако при этом, как ни странно, такое положение вещей приведет к тому, что уже к концу октября те пары, которые пока не узаконили свой союз, начнут задумываться о свадьбе, а супруги поймут, что их взаимоотношениям чего-то не хватает, а потому решатся на зачатие или укрепят супружескую связь какими-то другими обоюдными обязательствами.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны в октябре вряд ли начнут долгосрочные отношения. В первых двух декадах в приоритете окажется не личная жизнь, а профессиональное самовыражение и какое-то отнюдь не любовное общение, которое потребует пристального внимания. И хотя в третьей декаде не исключена сексуальная связь, она будет больше похожа на борьбу и продлится очень недолго, так как вы быстро устанете от постоянного противостояния и от попыток чего-то доказать партнеру.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение всего месяца будете с переменным успехом исправлять совершенные ранее в отношениях ошибки, делать новые и тут же пытаться избавиться от их последствий. К тому же вас может неожиданно потянуть к человеку, с которым когда-то все было ярко, но весьма неоднозначно, и вы инициируете встречу с ним якобы для «поговорить», но на самом деле вам, вероятно, захочется убедиться, что вы поступили правильно, предпочтя нынешнюю вторую половинку, а не этого индивида.
Гороскоп любви на октябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Свободные Тельцы в октябре могут сдаться на милость кого-то деликатного, того, кто уже достаточно долгое время за ними почти старомодно ухаживает. Велика вероятность, что вы наконец-то по достоинству оцените терпеливость и такт этого человека, поймете, что вам с ним будет очень уютно, и что он отлично впишется в вашу жизнь. Так что не исключен роман, который вполне может привести к браку, если данный индивид не покажется вам слишком уж нерациональным.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться весьма нервным, с постоянными ссорами, с уходами и возвращениями либо супруга (супруги), либо вас самой (самого). На поверхность всплывут все накопившиеся обоюдные претензии, обиды, недомолвки. И именно вам придется постараться, чтобы сохранить брак, если, конечно, вы им действительно дорожите, а не ищете повода окончательно расстаться, чтобы строить жизнь с совершенно другим человеком.
Гороскоп любви на октябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в октябре могут встретить того, с кем их свяжут весьма гармоничные и долгосрочные отношения. Не исключено знакомство с человеком из артистической среды, который обеспечит вам новые неизгладимые впечатления и при этом будет отлично понимать вас, не станет требовать от вас того, что вы заведомо не в состоянии ему дать, многому у вас научится. Кстати, велика вероятность, что вы с ним достаточно быстро придете к решению сыграть свадьбу (необычную и незабываемую).
Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, весь месяц будете целенаправленно трепать второй половинке нервы, проверяя на прочность и ее (его) чувства к вам, и супружеские взаимоотношения. К тому же у вас может появиться симпатия на стороне, с которой вы станете вполне откровенно флиртовать, а если для вас адюльтер в порядке вещей, то и несколько раз переспите. Впрочем, в какой-то момент вы поймете, что супруг (супруга) все равно лучше, и прекратите свое «грехопадение».
Гороскоп любви на октябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в октябре могут стать объектом чьей-то влюбленности. Не исключено, что какой-то человек очаруется вами и будет весьма ненавязчиво подталкивать вас к мысли о романе с ним. Однако не факт, что вы ответите ему взаимностью. Велика вероятность, что он не устроит вас по каким-то этическим или эстетическим причинам. А вот на порыв страсти другого индивидуума, который, возможно, появится рядом с вами в третьей декаде, вы откликнетесь очень охотно.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц для вас обещает быть вполне счастливым, несмотря на некоторые весьма нервные ситуации, связанные со второй половинкой и с ее психологическим состоянием. Вы будете делать правильные выводы из всех ее (его) поступков и высказываний, станете активно, правда, в меру занятости, заботиться о ней (о нем), перестанете скрывать (и в первую очередь – от себя), что зависимы от этих отношений. Да и подарками супруга (супругу) побалуете не единожды.
Гороскоп любви на октябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободным Львам в октябре звезды сулят взаимную любовь. Не исключено, что вы встретите человека, с которым вас моментально потянет друг к другу, и с которым, вопреки разности характеров, мировоззрений и принципов, сложатся вполне серьезные и долгосрочные отношения. Скорее всего, вам захочется не только принимать заботу, но и заботиться, отдавать столько тепла, сколько вы получаете, совершать ради возлюбленного (возлюбленной) красивые и добрые поступки, сдерживать свой «львиный» нрав.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам в этом месяце ради сохранения брака рекомендуется быть осмотрительнее и не подводить супружеские отношения к пропасти. Велика вероятность, что вы устанете от своей второй половины, вам захочется чего-то нового и более «острого», впечатляющего, поэтому вы начнете активно посматривать на сторону и не упустите возможность «побаловать себя» случайными связями. Помните: раскаяние наступит быстро, а вот сможете ли вы удержать супруга (супругу) – большой вопрос.
Гороскоп любви на октябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы в октябре могут начать отношения с тем, кого до этого совершенно не понимали. Не исключено, что некая ситуация покажет, что вы с каким-то человеком можете прекрасно и продуктивно взаимодействовать, если будете делать акцент не на различия, а на использование качеств, которые есть у одного из вас и отсутствуют у другого. Изменение стиля общения легко приведет к возникновению обоюдного амурного интереса, а вслед за этим и к роману.
Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, постараетесь предложить второй половинке нечто такое, что удержит ее (его) от опрометчивых поступков и не позволит разрушить супружеские отношения. Однако если супруг (супруга) сотворит то, что покажется вам чрезвычайно неправильным, вы вряд ли быстро простите его (ее), а может, даже решитесь на разрыв, по крайней мере, временный, так сказать, в воспитательных целях. И, возможно, втихаря «сходите на сторону».
Гороскоп любви на октябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Свободные Весы в октябре могут встретить свою вторую половинку. Не исключено, что рядом с вами появится человек, который будет вами ощущаться как продолжение вас, а потому вы сразу примете его как своего. Вероятно возникновение сильных взаимных амурных чувств, которые быстро подтолкнут к началу романа, а вы даже не станете сомневаться и рефлексировать, понимая, что упускать этот подарок судьбы просто глупо. Кстати, скорее всего, и свадьба не за горами.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам удастся избавиться от многих спорных вопросов, причем вы умудритесь ненавязчиво подвести супруга (супругу) к осознанию того, что поступить нужно именно так, как вы считаете правильным. К тому же вы сможете переиграть те ситуации, которые вас в корне не устраивают, как-то по-новому распределить расстановку сил в супружеских отношениях, понять, чего браку не хватает для полного счастья, и, добиваясь этого, сотворить маленькое чудо.
Гороскоп любви на октябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в октябре, возможно, сначала кого-то пожалеют, а потом и любить его (ее) научатся. Не исключено, что какой-то человек попадет в непростую жизненную ситуацию, а вы в силу обстоятельств будете вынуждены участвовать в его судьбе, и за время тесного взаимодействия пройдете путь от острой жалости до осознания, что вы уже никуда его от себя не отпустите. Кстати, велика вероятность, что вся ситуация в целом что-то очень сильно изменит в вашем характере. И да, чувства окажутся взаимными.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам в этом месяце предстоит не раз сделать переоценку ценностей, в результате чего вы станете гораздо лучше понимать вторую половинку. Правда, ошибок в супружеских взаимоотношениях вам избежать вряд ли удастся, зато они сами и их последующее исправление многое вам дадут, поспособствуют укреплению брака, покажут, что некоторые способы общения и методы влияния на супруга (супругу) устарели и требуют срочного обновления.
Гороскоп любви на октябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободных Стрельцов в октябре может потянуть к тому, кто обрел гармонию в своей жизни и изливает покой и благодать на окружающих. Велика вероятность, что вам захочется размеренных отношений с легким философским налетом, с долгими беседами о смысле бытия, с каким-то определенным образом существования, свойственным некоему учению или религии. И, скорее всего, заинтересовавший вас человек с удовольствием откликнется на ваши чувства и возьмет вас под свое крыло.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц, возможно, окажется весьма тревожным из-за ваших внутренних метаний, из-за того, что вы не будете понимать, чего вам хочется больше – накрепко приковать к себе любимого человека, буквально врасти в него или пуститься во все тяжкие, чтобы избавиться от чувств к нему. Постарайтесь не наделать ошибок, они обойдутся вам гораздо дороже, чем вы можете предполагать. Да и срывать на муже (жене) злость, направленную на себя, определенно не стоит.
Гороскоп любви на октябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в октябре могут увлечься тем, кто им совершенно не подходит по каким-то социальным или морально-этическим причинам. Не исключено, что вы будете упорно бороться со своим «неправильным» чувством, однако, если этот человек станет явно выказывать вам ответную симпатию, вы в какой-то момент просто сорветесь и вступите с ним в сексуальную связь. Будущее у этих отношений есть только в том случае, если вы оба сможете наплевать на какие-то условности и решите бороться за свою любовь.
Если же вы уже замужем (женаты), то весь месяц отношения со второй половинкой будут складываться вполне счастливо, хотя и не обойдется без экстремальных ситуаций, спровоцированных и вами, и ею (им). Впрочем, все форс-мажоры лишь добавят супружескому взаимодействию огня, обострят интимное общение, помогут вам с супругом (супругой) сообща разобраться с обстоятельствами, которые негативно влияют на семейную жизнь. Вероятны и коротенькие, но запоминающиеся романтические поездки.
Гороскоп любви на октябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в октябре могут начать отношения, которые будут их полностью устраивать. Не исключен роман с человеком, общение с которым не потребует вообще никаких притирок, неудобных компромиссов и сомнений, так как вы с ним совпадете как два кусочка пазла. Кстати, есть вероятность, что он окажется отличным специалистом в той области, в которой вы и сами весьма подкованы, а потому это будет еще и союз интересов, интеллектов, мировоззрений.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение всего месяца ожидаются спровоцированные вами конфликты. Самое интересное, что затеянные вами ссоры вас же и подтолкнут к нелогичным, странным, разрушительным поступкам, которые впоследствии вы и сами не сможете объяснить. Будьте сдержаннее, не терроризируйте вторую половинку, если не хотите потом каяться и посыпать голову пеплом (тем самым, в который вашими «стараниями» превратится ваш брак).
Гороскоп любви на октябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в октябре могут наконец-то добиться взаимности от того, кого они до этого долго и практически безнадежно обхаживали. Велика вероятность, что симпатичный вам человек неожиданно сделает переоценку ценностей и поймет, что именно рядом с вами у него есть шанс обрести и счастье в личной жизни, и гармонию в душе. Так что не исключен роман, который окажется красивым, продолжительным, беспроблемным и благотворно влияющим на все сферы вашего существования.
Если же вы уже замужем (женаты), то ваши взаимоотношения со второй половинкой укрепятся еще больше, какие-то события покажут, что вы нуждаетесь друг в друге гораздо сильнее, чем вам обоим казалось, а некие неожиданно возникшие факторы сделают семейную жизнь прекраснее, хотя и менее предсказуемой. Вероятны и крайне пикантные ситуации, в которых максимально полно раскроется ваш сексуальный потенциал и умножатся ваши знания о том, что нравится в постели супругу (супруге).
Текст: Надежда Попова
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