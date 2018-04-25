Не останется без внимания и внешний вид потенциальных партнеров: классический стиль будет предпочтительнее новомодных образов, но при этом хождение в одной и той же или в однообразной одежде покажется признаком отсутствия вкуса. К тому же в данный период многие из тех, кто находится в поиске пары, по-новому взглянут на старых знакомых из деловой среды, предпочтя строить отношения с индивидуумами, от которых знают, чего ожидать.
В третьей же декаде снова появится желание знакомиться с новыми людьми, флирт станет нормой общения, так же, как и ни к чему не обязывающие сексуальные связи. Внимание привлекут те, кто сам не умеет скучать и ловко разнообразит существование окружающих, у кого превосходно подвешен язык, кто изобретателен на комплименты и очаровывает с первых слов, улыбок, жестов. Правда, найти кого-то для серьезных длительных отношений будет крайне непросто, а вот возможностей для легкого занимательного романчика окажется немало.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 18 мая постараются сделать общение с партнерами более захватывающим и интересным, открыть новые грани в отношениях, снизить влияние бытовых факторов на чувственную сферу. Однако если это не удастся, многие предпочтут проводить время с друзьями и «в компьютере» или и вовсе начнут активно посматривать на сторону, позволят себе рисковый флирт со знакомыми, легко пойдут на адюльтеры.
После же 18-го числа увеличится значимость глубоких, стабильных отношений, партнеры станут больше ценить друг друга, появится потребность в духовной близости и в полном доверии. Связь между любящими людьми окрепнет, будет принято немало важных, судьбоносных решений, которые в полной мере повлияют на будущее союза. Правда, при этом усилится и ревность, а желание близкого человека иногда общаться с кем-то еще и посещать без второй половинки какие-то развлекательные мероприятия вызовет обиду и недоумение.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на май для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны могут в мае начать роман с тем, кто оказывает им какие-то услуги, является той самой полезной связью, благодаря которой решаются сложные бытовые или профессиональные вопросы. Не исключено, что вы наконец-то оцените человека, который делает вам много добра, разглядите в нем весьма привлекательные черты и качества, а потом возьмете инициативу в свои руки и, воспользовавшись каким-то благоприятным моментом, решительно переведете деловые отношения в амурную плоскость. Скорее всего, этот индивидуум охотно пойдет у вас на поводу.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая вас ждет немало неоднозначных событий, развитие которых будет зависеть от вашей реакции на них и на действия второй половины. После же 18-го числа вам придется как-то увязывать личностную и профессиональную самореализацию с требованиями, которые вам станет предъявлять супруг (супруга), и мириться с его (ее) психологической зависимостью от вас.
Гороскоп любви на май для Тельца (21 апреля – 20 мая)
У свободных Тельцов в мае будет отличная возможность встретить того, кто идеально им подходит и может стать их великолепным дополнением. Не исключено, что знакомство с этим человеком состоится благодаря кому-то из ваших родственников или очень близких друзей, а отношения с ним почти сразу приобретут черты взаимовыгодного союза. В общем, звезды сулят вам весьма удачный симбиоз, от которого, правда, не стоит ожидать оглушительной страсти, зато спокойной и надежной любви будет в достатке.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая многое в отношениях со второй половинкой будет зависеть от вашего и ее (его) умения идти на компромисс и учитывать интересы партнера, его психологический настрой, сиюминутные потребности. После же 18-го числа вам будет важно осознавать, что все то, что вы делаете для супруга (супруги), находит отклик и вызывает адекватную реакцию – благодарность, ответные действия, такое же как у вас желание развивать и укреплять брачный союз.
Гороскоп любви на май для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в мае, возможно, обратят внимание на того, кто может сделать их жизнь более благополучной, обеспеченной, комфортной. Особой любви у вас к этому индивидууму не будет, однако его положительные качества и польза, которую он в состоянии принести лично вам, вызовут глубокую симпатию. Скорее всего, вы кинете все свои силы, чтобы обаять его и привязать к себе. Правда, если вам это не удастся (а такое вероятно, если вы покажетесь потенциальному партнеру легкомысленным и ветреным человеком), то вы, как бы подтверждая его мнение о вас, пуститесь во все тяжкие.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая вас ждет полное взаимопонимание со второй половинкой, так как вы будете насколько сексуально и характерно привлекательны, что она (он) просто не сможет вам в чем-либо отказать. А вот после 18-го числа придется приложить немало усилий, чтобы доказать супругу (супруге), что брак для вас не пустой звук, и что он для вас гораздо важнее, чем все остальное.
Гороскоп любви на май для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в мае могут начать вполне комфортные для себя отношения с тем, с кем знакомы уже не первый год, и кого была возможность протестировать, проверить в самых разных обстоятельствах. Не исключено, что первым шагом для амурного сближения станет ситуация, в которой вы с этим человеком поведете себя совершенно идентичным образом и сможете сообща получить великолепные результаты. Правда, дебютное свидание с ним, скорее всего, будет несколько раз откладываться по каким-то прозаическим причинам – из-за работы, бытовых дел, погодных условий и т.п.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая придется часто отпускать вторую половинку туда, куда вы не можете или не хотите ее (его) сопровождать, и мириться с какими-то новыми привычками, которые она (он) решит привнести в ваше совместное существование. Зато после 18-го числа вам будет невероятно тепло и комфортно рядом с супругом (супругой).
Гороскоп любви на май для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободные Львы в мае вряд ли получат возможность устроить личную жизнь, а вот безответно влюбиться могут запросто. Не исключено, что вы отдадите свое сердце тому, кто уже давно и прочно состоит в браке и не собирается изменять жене (мужу). Так что ваши активные попытки привлечь внимание этого человека и очаровать его приведут только к тому, что он станет от вас шарахаться, чтобы не скомпрометировать себя и не дать пищи для сплетен, которые могут расстроить его вторую половину.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая будете часто о чем-то спорить с супругом (супругой), регулярно демонстрировать эгоизм, злиться из-за каких-то его (ее) начинаний. Однако при этом какие-то события «встряхнут» брак, помогут ему обновиться и стать лично для вас более интересным. После же 18-го числа у вас появятся новые семейные ценности, вы в корне измените свое отношение к тем аспектам, которые ранее были для вас неважны, будете готовы чем-то пожертвовать ради второй половинки.
Гороскоп любви на май для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы в мае получат шанс начать взаимовыгодный и удобный для них роман с тем, кто морально уже готов к созданию семьи, а потому почти сразу будет настаивать на официальном оформлении отношений. Не исключено, что вас с этим человеком объединит любовь к природе, к неким утилитарным благам, к какому-то виду прикладного творчества. Правда, есть вероятность, что вам придется приложить немало усилий, чтобы понравиться родственникам этого индивидуума или его детям от первого брака.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая будет много спорных и конфликтных ситуаций – какие-то планы и желания второй половины не вызовут у вас адекватного отклика, а потому вы не захотите проявлять понимание и чуткость. Зато после 18-го числа какие-то ваши мудрые действия и высказывания улучшат семейный микроклимат, найдутся новые точки соприкосновения с супругом (супругой), долгие и доверительные разговоры помогут оставить в прошлом массу разногласий.
Гороскоп любви на май для Весов (23 сентября – 22 октября)
Свободные Весы в мае могут возобновить отношения с тем, с кем когда-то дело чуть не дошло до романа (или даже до свадьбы), но вмешались какие-то внешние факторы. Не исключено, что вы встретите человека, быть с которым вам некоторое время назад помешали его или ваши родственники, и решите, что теперь вы будете бороться за свое счастье, даже если это кому-то очень не нравится. Скорее всего, все сложится весьма благополучно, и вы в лице этого индивидуума обретете огромную любовь и надежный тыл.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая будете часто вытаскивать вторую половинку на светские мероприятия, на какие-то вечеринки, на долгие прогулки, постараетесь сделать так, чтобы быт и привычки отошли на второй план, а на первый вышли новые впечатления и необычные чувственные ощущения. А вот после 18-го придется регулярно заниматься теми семейными делами, которые вы до этого благополучно перекладывали на плечи супруга (супруги). Вероятны и обидные ссоры.
Гороскоп любви на май для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в мае вряд ли откроют перед кем-то свое сердце и душу. Впрочем, это не помешает вам получать удовольствие от ни к чему не обязывающего секса, от флирта, от разовых свиданий. Скорее всего, вы позволите себе не задумываться о будущем и будете просто наслаждаться общением, в том числе и интимным, с разными представителями противоположного пола. Правда, в самом конце месяца рядом с вами может появиться тот, кого не устроит «одноразовое взаимодействие», и этот человек начнет длительную «осаду» вашей персоны.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая, вероятно, будете исправлять какие-то ошибки, допущенные вами в отношениях со второй половинкой, но станете делать это в своеобразной манере, присущей только вам, а потому результат окажется непредсказуемым. После же 18-го числа ожидается упрочнение брака – вы сумеете отыскать то единственно верное решение, благодаря которому супруг (супруга) еще сильнее к вам привяжется.
Гороскоп любви на май для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободные Стрельцы в мае могут вспомнить о тех, кто когда-то очень хотел быть с ними. Не исключено, что вам будет необходимо чувствовать, что вас любят, а потому вы назначите встречу кому-то из старых поклонников (поклонниц), и, если привязанность этого человека к вам по-прежнему сильна, инициируете роман. Правда, есть вероятность, что в какой-то момент вам придется столкнуться с противодействием индивида, который долго пытался «вылечить» вашего избранника (избранницу) от любви к вам.
Если же вы замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая брак может оказаться под угрозой распада, особенно если вы уже давно по каким-то причинам недовольны супругом (супругой) и, как вам кажется, перестали испытывать к нему (к ней) амурные чувства. После же 18-го числа какие-то события объединят вас со второй половинкой, покажут, что у вас с ней (с ним) гораздо больше общего, чем вы думаете, дадут супружескому союзу новое и весьма позитивное направление.
Гороскоп любви на май для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в мае могут встретить того, с кем их впоследствии свяжет долгая, счастливая и благополучная семейная жизнь. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который в состоянии дать вам все то, что вы хотели бы иметь в амурных отношениях. Не исключен союз сердец, умов, капиталов и интересов. Правда, будьте готовы к своим собственным сомнениям, которые подвигнут вас устроить потенциальному мужу (жене) несколько проверок на крепость чувств, осознанность намерений и возможность действительно обеспечить вас тем, на что вы нацелены.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая вам предстоит неоднократно удерживать вторую половину от каких-то неосмотрительных поступков, вмешиваться в те ее (его) дела, в которых она (он) вот-вот совершит ошибку, и ревновать ко всему тому, что лично вы не понимаете. После же 18-го числа какие-то события могут спровоцировать кризис в отношениях, особенно если у вас с супругом (супругой) разные ценности.
Гороскоп любви на май для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в мае могут попытаться очаровать того, кто по каким-то причинам не очень хорошо к ним относится. Не исключено, что вам вдруг захочется изменить мнение какого-то человека о вашей персоне, доказать, что он сильно заблуждается на ваш счет, и влюбить его в себя. Если для вас это окажется не игрой, если вы действительно будете настроены на роман с ним, то все сложится благополучно, хотя процесс «приручения» и займет достаточно много времени. А вот если вы просто решите развлечься и потешить свое самолюбие, то ваш замысел обернется против вас.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая благодаря вам отношения со второй половинкой будут легкими, неконфликтными, разнообразными и приятными для вас обоих. После же 18-го числа придет пора выполнять какие-то давние намерения, связанные с браком вообще и с супругом (супругой) в частности. Возможно, вы решитесь на пополнение в семействе или каким-то другим образом измените текущую ситуацию.
Гороскоп любви на май для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в мае могут познакомиться с тем, кто будет очень похож на тот образ идеального спутника жизни, который они себе нарисовали еще в ранней юности. Однако не ждите стремительного развития отношений, так как вам обоим придется доказывать друг другу и окружающим полную совместимость и серьезность намерений. Кстати, не исключено, что этот человек ради вас поставит точку в предыдущем романе (браке), который себя уже исчерпал, но по каким-то причинам до сих пор не завершен.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 18 мая вероятны ссоры со второй половиной из-за вашего психологического давления на нее (него), спровоцированного желанием доказать, что вы – самое главное, что есть в жизни супруга (супруги). После же 18-го числа вы, скорее всего, перестанете наседать на любимого человека, постараетесь сделать так, чтобы он сам хотел проводить с вами больше времени, и отношения выйдут на новый качественный уровень, станут лучше, теплее, уютнее.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock