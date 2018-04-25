Не останется без внимания и внешний вид потенциальных партнеров: классический стиль будет предпочтительнее новомодных образов, но при этом хождение в одной и той же или в однообразной одежде покажется признаком отсутствия вкуса. К тому же в данный период многие из тех, кто находится в поиске пары, по-новому взглянут на старых знакомых из деловой среды, предпочтя строить отношения с индивидуумами, от которых знают, чего ожидать.

В третьей же декаде снова появится желание знакомиться с новыми людьми, флирт станет нормой общения, так же, как и ни к чему не обязывающие сексуальные связи. Внимание привлекут те, кто сам не умеет скучать и ловко разнообразит существование окружающих, у кого превосходно подвешен язык, кто изобретателен на комплименты и очаровывает с первых слов, улыбок, жестов. Правда, найти кого-то для серьезных длительных отношений будет крайне непросто, а вот возможностей для легкого занимательного романчика окажется немало.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 18 мая постараются сделать общение с партнерами более захватывающим и интересным, открыть новые грани в отношениях, снизить влияние бытовых факторов на чувственную сферу. Однако если это не удастся, многие предпочтут проводить время с друзьями и «в компьютере» или и вовсе начнут активно посматривать на сторону, позволят себе рисковый флирт со знакомыми, легко пойдут на адюльтеры.

После же 18-го числа увеличится значимость глубоких, стабильных отношений, партнеры станут больше ценить друг друга, появится потребность в духовной близости и в полном доверии. Связь между любящими людьми окрепнет, будет принято немало важных, судьбоносных решений, которые в полной мере повлияют на будущее союза. Правда, при этом усилится и ревность, а желание близкого человека иногда общаться с кем-то еще и посещать без второй половинки какие-то развлекательные мероприятия вызовет обиду и недоумение.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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