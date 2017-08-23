Свободные Стрельцы в сентябре вряд ли будут уделять много внимания своей личной жизни.

Свободные Стрельцы в сентябре вряд ли станут заниматься устройством личной жизни. Очевидно, вы будете заняты какими-то более насущными сейчас для вас вопросами, поэтому не обратите на представителей противоположного пола никакого внимания. Впрочем, в третьей декаде не исключено возникновение мимолетной симпатии.

Если же вы уже замужем (женаты), то, вероятно, организуете своей второй половинке несколько ярких и запоминающихся событий, станете часто дарить ей (ему) какие-то подарки, а взамен потребуете непрекращающихся комплиментов и присутствия рядом в какие-то очень важные для вас моменты.

В начале месяца многое будет зависеть от того, насколько часто вы станете позволять себе демонстрацию эгоизма. В середине сентября не стоит злиться на представителей противоположного пола за критику вашей персоны. В конце месяца кто-то потребует от вас внимания и понимания.