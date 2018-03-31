Велика вероятность, что какой-то человек в полной мере оценит ваши достоинства, удостоверится в вашей надежности и пожелает видеть вас супругой (супругом). Правда, вы, скорее всего, далеко не сразу серьезно воспримете его притязания, ему придется доказывать, что и он для вас является такой же блестящей партией, как и вы для него. Впрочем, он с миссией покорения вашего сердца отлично справится.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 23 апреля подвигнете вторую половину на какие-то подвиги во благо будущего семьи, измените что-то в домашней обстановке и атмосфере, возможно, даже настоите на том, что пришла пора заводить первого или очередного ребенка. А вот после 23-го числа не исключены ссоры из-за разности в подходе к каким-то аспектам ведения домашнего хозяйства и из-за несоответствия темпераментов или отношения к досугу.