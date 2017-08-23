Свободные Львы в сентябре могут привлечь внимание очень назойливых ухажеров.

Свободные Львы в сентябре могут стать объектом настойчивых ухаживаний. Не исключено, что сложится такая ситуация, когда проще «дать», чем объяснить, почему вы этого не хотите. Впрочем, если этот человек окажется умным и интересным, вы и на роман с ним согласитесь. Правда, только в том случае, если ваше сердце сейчас не занято.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, инициируете следующий виток взаимоотношений со второй половинкой, выведете их на совершенно иной уровень, каким-то образом укрепите и качественно улучшите. Однако вероятны и приступы эгоизма, самолюбования, агрессии, особенно если супруг (супруга) не оценит ваших усилий.

В начале месяца многое в отношениях с представителями противоположного пола будет зависеть от силы вашей потребности в любви. В середине сентября возможно приключение сексуального характера. В конце месяца появится желание каким-то образом проверить любовного партнера, а если вы пока свободны, то расширить круг общения.