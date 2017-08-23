Свободные Девы в сентябре могут встретить человека, с которым построят крепкие гармоничные отношения.

У свободных Дев в сентябре будут великолепные шансы обзавестись любовным партнером. Скорее всего, на вашем горизонте появится человек, который полностью устроит вас по всем параметрам и показателям, да к тому же проникнется к вам искренней симпатией. Так что если вы не «затормозите» в самый ответственный момент, то роману быть.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, придется срочно выполнять какие-то обещания, данные второй половинке, и заново выстраивать какие-то аспекты взаимоотношений. Не исключено, что это вам понадобится для того, чтобы подготовить супруга (супругу) к принятию каких-то задуманных вами изменений в семейной жизни.

В начале месяца кто-то или что-то из прошлого поможет вам во взаимоотношениях с реальным или потенциальным партнером. В середине сентября сложится ясное понимание того, чего вы хотите от будущего и от амурных отношений. В конце месяца многое будет зависеть от вашей решимости и от того, насколько сильно на вас влияют ваши рефлексии.