Гороскоп любви на июль 2018 года

Стремление завязать отношения не ради интрижки и удовлетворения сексуальных потребностей, а для того, чтобы создать семью, не позволит размениваться на случайные связи и легкий флирт. Да и индивиды с репутацией ловеласов и сердцеедок окажутся не в почете.
И при этом многие мужчины вспомнят о тех женщинах, с которыми когда-то романы не переросли в брак из-за эмоциональной незрелости обоих партнеров, и постараются вернуть былое, а сами дамы предпочтут не повторять прошлых ошибок и не наступать снова на старые грабли, так что возобновление когда-то прервавшихся связей если и возможно, то в достаточно малом количестве.
После же 21-го числа пока не устроившим личную жизнь захочется страсти, головокружительной любви, бурных отношений, а потому они будут без особых раздумий бросаться в романы. Участятся случаи влюбленности с первого взгляда, станет больше спонтанного секса, в том числе и между друзьями разных полов. И, кстати, инициатива в амурных делах в основном будет исходить от женщин – они на полную мощность включат свое обаяние и не оставят мужчинам шанса устоять перед ними.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 9 июля будут щедры с партнерами и в сексе, и материально, но станут требовать от них полноценной отдачи, а если не дождутся того, чего хочется, просто тихим недовольством не ограничатся – громкие скандалы, демонстративные обиды, попытки манипулировать и несдержанность в выражениях окажутся частыми спутниками любовных отношений.
После 9-го числа сексуально-амурные страсти поутихнут, но конфликтов в парах меньше не станет – «камнями преткновения» окажутся бытовые и финансовые вопросы, придирки по поводу и без, возросшее равнодушие партнеров к делам друг друга. Зато любые решения, касающиеся будущего отношений, будут тщательно обдумываться, к тому же многие в стремлении сделать брак или роман идеальным и вывести его на следующий уровень обратятся к специальной литературе.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны в июле могут оказаться объектами притязаний тех, кто считает, что с ними было бы неплохо построить брачные отношения. Однако вы вряд ли с восторгом примете подобное положение вещей, а от навязчивого внимания вообще будете шарахаться как черт от ладана. Впрочем, после 21-го числа вы сами можете влюбиться, потерять голову и превратиться в настойчивого преследователя предмета своего обожания. И, скорее всего, через некоторое время действительно добьетесь взаимности.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 9 июля не раз порадуете вторую половинку разнообразными приятностями, сделаете брак более устойчивым и полноценным в плане межличностного общения, возможно, задумаетесь о детях. После же 9-го числа появится потребность исправить совершенные когда-то ошибки, вы станете строже, но справедливее и объективнее относиться к супругу (супруге), вам захочется обеспечить семью какими-то новыми благами.
Гороскоп любви на июль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Свободные Тельцы в июле могут встретить кого-то из старых знакомых, того, с кем когда-то жили по соседству, ходили в одну школу или вместе начинали профессиональную карьеру. Эта встреча, скорее всего, окажется для вас приятным сюрпризом, а в результате станет первым шагом к амурному сближению. Кстати, не исключено, что вы в свое время были влюблены в этого человека, но по каким-то причинам тогда роман не случился. Зато сейчас вы все наверстаете.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 9 июля вероятны бурные скандалы со второй половинкой, она (он) будет часто и достаточно легко выводить вас из себя, но зато и просить прощения потом станет от души. После 9-го числа вы благополучно выведете брак на новый уровень, сделаете его стабильнее, правда, спуску супругу (супруге) не дадите, постоянно требуя, чтобы и он (она) работал(а) над отношениями, отказываясь ради них от каких-то своих привычек и интересов.
Гороскоп любви на июль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в июле могут неожиданно захотеть семью и влюбиться в того, кто для них олицетворяет стабильный брак. Правда, для того, чтобы получить желаемое, придется доказывать этому человеку, что вы морально готовы к серьезному шагу, демонстрировать какие-то хозяйственные навыки, отказываться от общения с теми людьми, которые по каким-то причинам будут неприятны вашему избраннику (избраннице). И если вам не надоест быть не собой, а соответствовать чужим ожиданиям, то велика вероятность, что через некоторое время для вас сыграют марш Мендельсона.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 9 июля будет наполнен для вас любовью и радостными семейными событиями, которые окажутся весьма ценными для супружеского будущего. А вот после 9-го числа вы почему-то станете жутко раздражать вторую половинку, умножатся ее (его) претензии к вам, возрастут требования, у вас появятся какие-то новые бытовые обязанности, которые вам вряд ли понравятся.
Гороскоп любви на июль для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в июле могут встретить того, с кем их свяжут глубокие взаимные чувства, которые через некоторое время приведут к созданию семьи. И хотя отношения вряд ли будут развиваться быстро, вас вполне устроит и продолжительный конфетно-букетный период, и постепенное узнавание истинной сущности избранника (избранницы). Роман обещает быть очень комфортным, без резких скачков и перепадов, без необоснованных претензий и странных требований к вашей персоне.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 9 июля придется часто ревновать вторую половинку, но при этом ее (его) чувства к вам пройдут проверку на прочность, и это весьма вас порадует. После 9-го числа вам, вероятно, предстоит приумножать благосостояние семьи, чему-то учить супруга (супругу), устанавливать какие-то новые правила, регламентирующие супружеские отношения, да и на выходки мужа (жены) вы станете реагировать менее эмоционально.
Гороскоп любви на июль для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободные Львы в июле, скорее всего, задумаются о будущем и начнут настойчиво и целенаправленно искать того, кто может стать не только амурным, но и брачным партнером. Не исключено, что вы даже обратитесь за помощью в специальное агентство или попросите родственников познакомить вас с подходящим человеком. Велика вероятность, что ваши поиски увенчаются успехом, и вы с предполагаемым избранником (избранницей) практически сразу очень понравитесь друг другу, однако все может испортить «накрывшая» вас в конце месяца влюбленность в кого-то другого.
Если же вы уже замужем (женаты), то счастливые моменты семейной жизни, ожидающиеся в период с 1 по 9 июля, после 9-го числа, вероятно, сменятся ссорами и скандалами, спровоцированными попытками вашей второй половинки вместить вас в какие-то рамки, заставить жить по правилам, которые вы считаете глупыми и архаичными. Да и ваши претензии к супругу (супруге) многократно возрастут.
Гороскоп любви на июль для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы в июле могут начать тесно общаться с тем, кто практически в открытую ищет жену (мужа) и рассматривает все более или менее подходящие кандидатуры. Скорее всего, вы для себя решите, что этот человек вас вполне устраивает, а потому постараетесь прибрать его к рукам, пока кто-то другой не занял вакантное место его второй половинки. Возможно, вам даже удастся осуществить свое намерение, правда, только в том случае, если вы с повышенной чуткостью отнесетесь к внутреннему миру потенциального партнера и не станете демонстрировать корысть.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 9 июля придется вплотную заняться гармонизацией брака и постараться избегать любых ссор. Если сможете все сделать правильно, то после 9-го числа наградой вам станет укрепление отношений, супруг (супруга) начнет охотнее к вам прислушиваться и перестанет протестовать против каких-то ваших указаний, касающихся бытовой сферы.
Гороскоп любви на июль для Весов (23 сентября – 22 октября)
Свободные Весы в июле вряд ли решатся на амурные отношения, так как не захотят брать на себя обязательства, в возможности выполнения которых будут не уверены. Велика вероятность, что какой-то человек очаруется вами и сочтет, что вы – прекрасная партия для него, но так как он сразу станет предъявлять к вам требования, следовать которым вы морально не готовы, вы предпочтете держать его на расстоянии и не давать каких-либо обещаний. Впрочем, не исключено, что через некоторое время вы все-таки ответите ему взаимностью, привыкнув к его присутствию в вашей жизни.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 9 июля супружеские отношения преподнесут вам немало приятных сюрпризов и в основном будут такими, как вам хочется. А вот после 9-го числа ссоры из-за быта, денег, родственников станут обычным делом и вынудят вас либо во всем соглашаться со второй половинкой, либо по максимуму избегать общения с ней (с ним), проводя время вне дома.
Гороскоп любви на июль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в июле могут встретить того, кто будет очень хорошо понимать их, прекрасно разберется в метаниях их души, найдет верные слова, чтобы не только успокоить их мнительность, но и убедить их в своей преданности. В общем, звезды сулят вам роман, который при полном вашем попустительстве перерастет в брак, если, конечно, вас устроит то, что основой отношений окажется духовная, а не сексуальная составляющая, так как в интимном плане этот индивидуум, скорее всего, будет менее искушен, чем в знании человеческой натуры вообще и вашей – в частности.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 9 июля будет наполнен сексом и ревностью, страстью и обидами из-за эгоистичности второй половинки. Зато потом станет поспокойнее, вы перестанете бурно реагировать на проявления характера супруга (супруги), на первое место выйдет построение стабильного семейного уклада, больше внимания будет уделяться финансовой стороне брака.
Гороскоп любви на июль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободные Стрельцы в июле могут инициировать роман с тем, кто внешне или по характеру очень похож на того из их родителей, кого они больше всего уважали и любили в детстве. Скорее всего, этот нехарактерный для вас выбор партнера будет обусловлен неожиданно возникшим желанием изменить свою жизнь, перестать быть «ведущим колесом» в отношениях, побыть тем, кого опекают и о ком заботятся. У вас все получится так, как хочется, правда, есть вероятность, что вам придется связать себя с этим человеком какими-то особыми, чрезвычайно прочными узами.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 9 июля отношения со второй половинкой дополнятся чем-то новым и очень для вас привлекательным. А вот после 9-го числа не исключены спровоцированные вами ссоры из-за того, что супруг (супруга) будет требовать от вас чего-то такого, чего вы не сможете или не захотите ему (ей) дать в силу особенностей вашего характера и, возможно, обстоятельств, связанных с работой.
Гороскоп любви на июль для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в июле могут поставить себе целью завоевать того, кто кажется им весьма подходящим на роль спутника жизни, но пока относится к ним крайне неоднозначно. Возможно, вам придется устраивать чуть ли ни «пляски с бубном», чтобы уверить этого человека в том, что ему будет хорошо рядом с вами, что от отношений с вами он получит какую-то выгоду, и что вы имеете самые серьезные намерения, а не просто хотите «поматросить и бросить».
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 9 июля вы ради второй половинки, вероятно, пойдете против своей натуры, сделаете нечто такое, от чего раньше отказывались, мотивируя свое нежелание тем, что поступить так вам не позволяют ваши принципы. Это приведет к тому, что после 9-го числа уже супруг (супруга) будет «плясать под вашу дудку» и во всем вас слушаться, поддержит какой-то ваш акт экономии домашнего бюджета и признает вашу правоту в вопросе, который до этого часто становился поводом для ссор.
Гороскоп любви на июль для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в июле могут снизойти до того, кто уже давно является их преданным поклонником (поклонницей). Не исключено, что вы примете любовь какого-то человека, так как поймете, что сейчас больше никто не сделает вас счастливой (счастливым), а этот индивидуум из боязни потерять вас будет просто паинькой. Счастье с ним действительно возможно – скорее всего, через некоторое время вы научитесь любить его, оцените его по достоинству и наконец-то признаетесь себе, что вам с ним повезло.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 9 июля может стать нервным, конфликтным, наполненным вашими странными решениями, а брак из-за вашего поведения окажется на грани развала. Если же вы все же удержитесь от разрыва с супругом (супругой), то после 9-го числа отношения станут потихоньку налаживаться, вы взглянете на них с рациональной, а не эмоциональной точки зрения и поймете, что вам с этим человеком удобно, что есть еще, что спасать и совершенствовать.
Гороскоп любви на июль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в июле могут встретить того, кто сделает их по-настоящему счастливыми. Велика вероятность, что это окажется спокойный, домовитый, немножко трогательный и очень любящий вас человек, который не пожалеет себя для того, чтобы вам было хорошо, причем не только с ним, но и вообще по жизни. В общем, звезды сулят вам красивые и романтичные отношения, которые со временем перерастут в надежный и крайне удобный для вас брак, основанный на доверии, взаимном уважении и любви к вам. Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 9 июля вторая половинка будет постоянно и по-разному демонстрировать вам свою любовь, а вот вы, скорее всего, станете капризничать и вредничать. Это может привести к тому, что после 9-го числа чаша терпения супруга (супруги) переполнится, и брак даст трещину. Не хотите существенного ухудшения отношений? Тогда в первой декаде месяца чаще показывайте, что благодарны мужу (жене) за все, что он (она) для вас делает, и не забывайте говорить о своих чувствах.
Текст: Надежда Попова
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