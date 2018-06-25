Гороскоп любви на июль 2018 года

Стремление завязать отношения не ради интрижки и удовлетворения сексуальных потребностей, а для того, чтобы создать семью, не позволит размениваться на случайные связи и легкий флирт. Да и индивиды с репутацией ловеласов и сердцеедок окажутся не в почете.

И при этом многие мужчины вспомнят о тех женщинах, с которыми когда-то романы не переросли в брак из-за эмоциональной незрелости обоих партнеров, и постараются вернуть былое, а сами дамы предпочтут не повторять прошлых ошибок и не наступать снова на старые грабли, так что возобновление когда-то прервавшихся связей если и возможно, то в достаточно малом количестве.

После же 21-го числа пока не устроившим личную жизнь захочется страсти, головокружительной любви, бурных отношений, а потому они будут без особых раздумий бросаться в романы. Участятся случаи влюбленности с первого взгляда, станет больше спонтанного секса, в том числе и между друзьями разных полов. И, кстати, инициатива в амурных делах в основном будет исходить от женщин – они на полную мощность включат свое обаяние и не оставят мужчинам шанса устоять перед ними.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 9 июля будут щедры с партнерами и в сексе, и материально, но станут требовать от них полноценной отдачи, а если не дождутся того, чего хочется, просто тихим недовольством не ограничатся – громкие скандалы, демонстративные обиды, попытки манипулировать и несдержанность в выражениях окажутся частыми спутниками любовных отношений.

После 9-го числа сексуально-амурные страсти поутихнут, но конфликтов в парах меньше не станет – «камнями преткновения» окажутся бытовые и финансовые вопросы, придирки по поводу и без, возросшее равнодушие партнеров к делам друг друга. Зато любые решения, касающиеся будущего отношений, будут тщательно обдумываться, к тому же многие в стремлении сделать брак или роман идеальным и вывести его на следующий уровень обратятся к специальной литературе.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)