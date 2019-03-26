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Гороскоп любви на апрель 2019 года

Те, кто пока свободен, первые две декады апреля будут достаточно активно добиваться внимания представителей противоположного пола, станут «распускать хвост», хвастаться своими достижениями, откровенно флиртовать и открыто выражать свои чувства.

Многие пары сложатся из людей, связанных общими друзьями, посещающих один фитнес-клуб, занимающихся совместными творческими или рабочими проектами.

Наиболее привлекательными покажутся те, кто бодр, активен, полон всяческих идей, смело высказывает свои мысли и является отличным «изгонятелем» скуки. К тому же в данный период многие из тех, кто давно и тайно в кого-то влюблен, решат открыться предмету своего обожания и станут весьма интенсивно добиваться взаимности.

В третьей же декаде внимание привлекут те, кто обладает тонким вкусом и устойчивым социально-материальным положением, новоиспеченных романов станет меньше в силу того, что сближение будет сопровождаться всевозможными проверками на надежность и состоятельность, в приоритете окажется такое понятие, как «подходящая партия», а потому мало кто позволит себе откровенный мезальянс.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 19 апреля многое в амурных отношениях пустят на самотек, руководствуясь принципом: «Пусть все идет, как идет, я напрягаться не буду», но при этом практически во всем поддержат своих любовных партнеров. Кто-то станет со всем соглашаться только из-за нежелания разжигать ссоры, а кому-то будет очень интересна и любопытна каждая инициатива любимого человека, но в любом случае такое обоюдное «делай, что хочешь» поможет взаимоотношениям стать более мирными, глубокими, доверительными.

А вот после 19-го числа тишина и спокойствие канут в Лету. Многие решат, что хватит во всем идти на поводу у второй половины, и что пора брать ситуацию в свои руки. С одной стороны, это встряхнет «сонное царство», в отношениях буйным цветом расцветут всяческие нововведения, в том числе и в сексуальной сфере, но с другой – участятся бурные конфликты, так как каждый из партнеров будет «тянуть одеяло на себя» и именно себя мнить главной персоной в паре, требуя беспрестанного внимания и почти подобострастного подчинения.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Овны в апреле могут головокружительно влюбиться. Причем, скорее всего, ваши чувства окажутся взаимными, а начало романа не заставит себя долго ждать. Правда, есть вероятность, что сближение несколько усложнится приступами вашего упрямства и демонстрацией того, что вы знаете себе цену, так как вами интересуется еще как минимум полсотни представителей противоположного пола. Не стоит креативить больше необходимого и искусственно накручивать ревность возлюбленного (возлюбленной) – впоследствии вам аукнется «популярность у других мужчин/женщин».

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 апреля будете чувствовать себя в отношениях со второй половинкой «большим и добрым великаном», станете опекать и оберегать, прощать капризы и чудачества, продемонстрируете мудрость и взрослость. А вот потом превратитесь в капризного ребенка, который станет требовать внимания и разнообразных «игрушек», временами ластиться, а порой и рваться «погулять».

Гороскоп любви на апрель для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Тельцы в апреле могут начать присматриваться к тому, с кем часто пересекаются по работе или по каким-то другим вполне утилитарным делам. Не исключено, что какой-то человек привлечет ваше внимание своим потенциалом, возможностями и кипящей энергией. Вероятно, вы даже продемонстрируете свой интерес с помощью флирта, завуалированных комплиментов или каких-то материальных поощрений, что в свою очередь вызовет ответную симпатию.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 апреля будете часто вести со второй половинкой доверительные разговоры; после каких-то ситуаций в вас прибавится житейской мудрости, которая поможет по-другому относиться ко многим спорным и просто неприятным для вас вопросам в супружеских взаимоотношениях; вы станете больше жалеть супруга (супругу). А вот после 19-го числа вам, возможно, захочется чего-то доказать ему (ей), и это может обернуться всевозможными казусами.

Гороскоп любви на апрель для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Близнецы в апреле могут «замутить» с тем, кто бодр и энергичен, никогда не останавливается на достигнутом, умеет добиваться своего и весьма резв в постели. Не исключено, что вы уже знаете этого человека, но по каким-то причинам ранее не обращали на него внимания, а проснется любовный интерес и начнется амурное сближение, скорее всего, после того, как этого индивидуума попытается окрутить кто-то другой.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 апреля вероятны ссоры со второй половинкой из-за вашей бестактности, из-за неуместного желания настоять на своем тогда, когда лучше было бы уступить, промолчать, проявить чуткость и понимание. После же 19-го числа может появиться потребность реализоваться через супружеские отношения, сделать для супруга (супруги) и для семьи в целом нечто такое, что умножит ваше самоуважение; вы привнесете в брак что-то новое и по-своему уникальное. Возможен и инициированный вами переход на очередной следующий уровень взаимоотношений.

Гороскоп любви на апрель для Рака (22 июня – 22 июля)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Раки в апреле могут стать объектом интереса кого-то шумного, неугомонного, веселого. Не исключено, что этот человек будет досаждать вам своим вниманием, слишком активно, а потому крайне для вас утомительно добиваться от вас хоть какой-то позитивной реакции, постоянно куда-то вас приглашать. Вот только вы вряд ли ответите взаимностью и согласием. Скорее всего, вас станет бесить «тараканья активность» и бестактность этого индивида, а потому вы предпочтете его игнорировать.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 апреля многократно возрастет ваша любовь ко второй половинке, вы ради нее (него) решитесь на что-то такое, на что раньше вам никак не хватало либо смелости, либо возможностей, совершите поступок, который укрепит супружескую эмоциональную связь. А вот после 19-го числа на первое место выйдут какие-то ваши собственные интересы, потребности, служебные надобности, а потому общение с супругом (супругой) временно окажется вторичным.

Гороскоп любви на апрель для Льва (23 июля – 22 августа)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Львы в апреле могут начать бурный и щедрый на яркие впечатления роман. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, во время общения с которым от вас обоих будут искры лететь в разные стороны, вы с ним станете пикироваться и соревноваться в том, кто круче, талантливее, значимее. Громкие ссоры, страстные примирения и личностный рост для каждого из вас – вот что сулят вам звезды. А потом, возможно, придет и желание жить одним домом и даже сыграть свадьбу.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 апреля вы будете часто срываться на второй половинке, но тут же просить прощения и заглаживать свою вину; не исключено, что поводом для вспышек станет ревность и нежелание ни на шаг отпускать от себя любимого человека. После же 19-го числа вы наиграетесь в собственника, вам захочется свободы, и вы предпочтете свести общение с супругом (супругой) к минимуму; впрочем, это не помешает внести в супружество позитивные коррективы.

Гороскоп любви на апрель для Девы (23 августа – 22 сентября)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Девы в апреле могут взять и признаться в своих чувствах тому, кто давно им интересен. И хотя, скорее всего, это произойдет спонтанно и незапланированно, более того, ошарашит вас саму (самого), все сложится вполне себе удачно – ваша откровенность станет первым шагом к началу романа. Ну а если ваше сердце никем не занято, то есть вероятность знакомства с человеком, который поведет себя так, как, по вашему мнению, и должен вести себя претендент на ваше внимание.

Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 19 апреля может оказаться переломным для брачного союза. Не исключено, что после каких-то судьбоносных событий вы захотите что-то начать с чистого листа – либо свою собственную жизнь (и уже в качестве свободного человека), либо взаимоотношения с супругом (супругой). Так что в третьей декаде вы, вероятно, решительно начнете воплощать в реальность свои намерения, не особо заботясь о том, что по этому поводу думает муж (жена).

Гороскоп любви на апрель для Весов (23 сентября – 22 октября)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Весы в апреле могут безответно влюбиться. И хотя ваше чувство, скорее всего, так и останется без взаимности, любовь очень сильно повлияет на вас, изменит ваше существование и ваши приоритеты, подарит вам что-то чрезвычайно важное, нечто такое, что поможет вам стать лучше и взрослее, раскроет какие-то ваши таланты и способности, расширит ваши горизонты и сделает ваш персональный мир более богатым.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 апреля вам, вероятно, предстоит воплотить в реальность многие намерения, связанные с вашей второй половинкой, а еще вы научитесь более оперативно, а главное – правильно реагировать на смену настроения любимого человека, и узнаете о существовании каких-то его особенностей, учитывая которые сможете свести конфликты к минимуму. А вот после 19-го числа вы будете часто и весьма эмоционально требовать отдачи за все то, что сделали для мужа (жены), и вообще вдруг начнете вести с ним (с ней) счеты, что может привести к кризису брака.

Гороскоп любви на апрель для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Скорпионы в апреле могут узнать о чьей-то давней привязанности к ним. Не исключено, что кто-то признается вам в любви и предложит быть вместе. А вот сложится ли у вас что-то с этим человеком, зависит от того, представляли ли вы его когда-либо в роли возлюбленного (возлюбленной) или нет. Если да, то дадите вам с ним (с ней) шанс на счастье, ну а если никогда не рассматривали его (ее) как объект амурного интереса, то и сейчас ничего не изменится, и вы просто ответите откровенным отказом.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 апреля будете часто вызывать вторую половинку на откровенность, так как возрастет потребность в ощущении полного доверия; к тому же вам, вероятно, предстоит регулярно баловать супруга (супругу), причем как в материальном, так и в духовном плане. После же 19-го числа ожидаются вспышки ревности; в основном объектом ваших негативных эмоций станут те индивиды, которые уже давно присутствуют в жизни мужа (жены) и, как вам кажется, занимают в ней слишком много места.

Гороскоп любви на апрель для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Стрельцы в апреле могут начать отношения с тем, с кем их так и тянет в чем-нибудь посоревноваться. Велика вероятность, что перманентное противостояние с этим человеком в какой-то момент окажется для вас чуть ли ни смыслом жизни, и вы поймете, что это – любовь. В общем, не исключен интересный, нескучный и небанальный роман, который вполне может перерасти в очень серьезный и долгосрочный союз, так как вы оба будете постоянно находить друг в друге что-то новое и заново влюбляться.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 апреля вероятны серьезные ссоры со второй половинкой из-за вашего психологического давления на нее (на него), из-за вашего стремления во всем настоять на своем и нежелания учитывать то, что творится на душе у любимого человека. А вот после 19-го числа вы откроете в нем нечто совсем для вас незнакомое, и это заставит вас начать уважать его, считаться с ним и принимать его как совершенно равное вам существо.

Гороскоп любви на апрель для Козерога (22 декабря – 19 января)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Козероги в апреле могут заинтересоваться тем, кто весьма перспективен, хотя пока и не выказывает никакого интереса к ним – ни любовного, ни делового, ни профессионального. Возможно, вам покажется, что какой-то человек вполне может составить неплохую партию, особенно если над ним поработать. Действуйте аккуратно – если этот индивидуум поймет, что вы его банально приручаете, чтобы потом «склеить», он встанет на дыбы, а вот если он не раскусит ваши истинные намерения, то уже к концу месяца станет есть у вас с рук и будет готов к амурному сближению.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 апреля каждое ваше доброе слово в адрес второй половины окупится сторицей, а материальная и моральная щедрость дадут поистине великолепные результаты. А вот если вы обойдете ее (его) вниманием и чуткостью, то после 19-го числа получите обиженное и возжелавшее мести существо, которое категорически не захочет считаться ни с вашим мнением, ни с вашими интересами.

Гороскоп любви на апрель для Водолея (20 января – 18 февраля)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Водолеи в апреле могут влюбиться в того, кто откроет им какие-то новые и незнакомые грани мира, привнесет в их существование нечто такое, чего в нем никогда не было. Велика вероятность, что изначально этот человек будет тем, кого по каким-то социальным или моральным соображениям не принято рассматривать как потенциального партнера, но вас условности вряд ли остановят, а потому вы не только позволите себе любить, но и взаимности добьетесь, причем весьма оригинальным способом.

Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 19 апреля вам придется часто потакать желаниям второй половинки, прислушиваться к ее (его) мнению и поступаться своими интересами ради ее (его) спокойствия; и это станет поводом для внутреннего дискомфорта, который не раз вырвется наружу громким эмоциональным недовольством. После же 19-го числа вы позволите себе побыть абсолютным эгоистом, будете делать только то, что вам нужно, приятно и хочется, вернете себе права, от которых до этого отказались.

Гороскоп любви на апрель для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Свободные Рыбы в апреле могут заинтересоваться тем, кто не очень им подходит по характеру, образу мышления, стилю общения с окружающими. Возможно, вас в этом человеке привлечет своеобразная смелость, умение говорить то, что думаешь, а не то, что хотят услышать другие люди. Роман с ним вполне вероятен, если вы сумеете перестроиться и станете менее чувствительны к высказываниям и поступкам, а также к общественному мнению. Да и от желания сделать жизнь беспроблемной сказкой придется отказаться.

Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 19 апреля, скорее всего, станет для вас очень счастливым, вам удастся избавить отношения со второй половинкой почти от всего того, что вас откровенно бесит, умножится и усилится ваша любовь к супругу (супруге). А вот после 19-го числа придется часто проявлять характер и говорить «нет», чтобы муж (жена) не сел(а) вам на шею и считался (считалась) с вами постоянно, а не от случая к случаю. Кстати, это поможет вам стать более жесткой и самостоятельной личностью.

Текст: Надежда Попова

Фото: vostock-photo/shutterstock

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