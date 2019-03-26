Гороскоп любви на апрель 2019 года

Многие пары сложатся из людей, связанных общими друзьями, посещающих один фитнес-клуб, занимающихся совместными творческими или рабочими проектами.

Наиболее привлекательными покажутся те, кто бодр, активен, полон всяческих идей, смело высказывает свои мысли и является отличным «изгонятелем» скуки. К тому же в данный период многие из тех, кто давно и тайно в кого-то влюблен, решат открыться предмету своего обожания и станут весьма интенсивно добиваться взаимности.

В третьей же декаде внимание привлекут те, кто обладает тонким вкусом и устойчивым социально-материальным положением, новоиспеченных романов станет меньше в силу того, что сближение будет сопровождаться всевозможными проверками на надежность и состоятельность, в приоритете окажется такое понятие, как «подходящая партия», а потому мало кто позволит себе откровенный мезальянс.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 19 апреля многое в амурных отношениях пустят на самотек, руководствуясь принципом: «Пусть все идет, как идет, я напрягаться не буду», но при этом практически во всем поддержат своих любовных партнеров. Кто-то станет со всем соглашаться только из-за нежелания разжигать ссоры, а кому-то будет очень интересна и любопытна каждая инициатива любимого человека, но в любом случае такое обоюдное «делай, что хочешь» поможет взаимоотношениям стать более мирными, глубокими, доверительными.

А вот после 19-го числа тишина и спокойствие канут в Лету. Многие решат, что хватит во всем идти на поводу у второй половины, и что пора брать ситуацию в свои руки. С одной стороны, это встряхнет «сонное царство», в отношениях буйным цветом расцветут всяческие нововведения, в том числе и в сексуальной сфере, но с другой – участятся бурные конфликты, так как каждый из партнеров будет «тянуть одеяло на себя» и именно себя мнить главной персоной в паре, требуя беспрестанного внимания и почти подобострастного подчинения.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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