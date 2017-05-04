Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.
Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 июня
|8
|11:40
|1:17
|Луна в Деве
|1-я четверть, 15:42
|День благоприятен для дел, связанных со здоровьем и с финансами
|2 июня
|9
|12:53
|1:40
|Луна в Деве
|II фаза, Луна растущая
|Держитесь подальше от тех, кто вами недоволен – любая ваша ошибка усугубит ситуацию
|3 июня
|10
|14:05
|2:00
|Луна в Весах, 3:20
|II фаза, Луна растущая
|До 14:05 избегайте любых споров. После – отличный момент для коллективного творчества
|4 июня
|11
|15:14
|2:19
|Луна в Весах
|II фаза, Луна растущая
|Стоит сходить в кино на хороший веселый фильм – это зарядит вдохновением и оптимизмом
|5 июня
|12
|16:22
|2:38
|Луна в Скорпионе, 12:36
|II фаза, Луна растущая
|До 12:36 не отвлекайтесь от служебных дел на праздные разговоры, иначе упустите какие-то благоприятные возможности. После – отличный момент для оправданного риска
|6 июня
|13
|17:30
|2:58
|Луна в Скорпионе
|II фаза, Луна растущая
|Можно попытаться наладить отношения с врагами
|7 июня
|14
|18:36
|3:20
|Луна в Скорпионе
|II фаза, Луна растущая
|Хороший день для начала длительных проектов, требующих изворотливости и знания психологии
|8 июня
|15
|19:39
|3:46
|Луна в Стрельце, 2:23
|II фаза, Луна растущая
|До 19:39 – отличный момент для начала дальних путешествий и проектов, связанных с иностранцами. После – опасайтесь тех, кто имеет на вас чрезмерное влияние
|9 июня
|16
|20:39
|4:16
|Луна в Стрельце
|Полнолуние, 16:09
|Будьте осторожнее на дороге и в транспорте; держитесь подальше от тех, кто стремится доминировать
|10 июня
|17
|21:33
|4:53
|Луна в Козероге, 14:19
|III фаза, Луна убывающая
|Начатое сегодня до 14:19 обучение будет очень успешным. После означенного времени стоит заняться делами, требующими определенного жизненного опыта
|11 июня
|18
|22:20
|5:37
|Луна в Козероге
|III фаза, Луна убывающая
|Посвятите день делам, которые требуют упорства и силы воли
|12 июня
|19
|23:00
|6:28
|Луна в Козероге
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для того, чтобы отказаться от вредной привычки
|13 июня
|20
|23:33
|7:27
|Луна в Водолее, 3:05
|III фаза, Луна убывающая
|Будьте осторожнее с электричеством и держитесь подальше от максималистов
|14 июня
|20
|_
|8:32
|Луна в Водолее
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для начала любых инновационных проектов и для покупки новомодных гаджетов
|15 июня
|21
|0:02
|9:40
|Луна в Рыбах, 14:22
|III фаза, Луна убывающая
|До 14:22 успешной будет общественная и коллективная деятельность. После – предварительные переговоры с потенциальными деловыми партнерами
|16 июня
|22
|0:26
|10:52
|Луна в Рыбах
|III фаза, Луна убывающая
|Окажите услугу тому, кто о ней попросит – благодарность этого человека впоследствии вам очень пригодится
|17 июня
|23
|0:48
|12:06
|Луна в Овне, 20:59
|4-я четверть, 14:32
|Не стоит посещать бассейн и купаться в открытых водоемах, употреблять алкоголь и другие вещества, меняющие сознание
|18 июня
|24
|1:10
|13:24
|Луна в Овне
|IV фаза, Луна убывающая
|Рекомендуется увеличить физическую нагрузку. Хороший день для интеллектуальной деятельности
|19 июня
|25
|1:31
|14:44
|Луна в Овне
|IV фаза, Луна убывающая
|День благоприятен для начала краткосрочных проектов, требующих энтузиазма и уверенности в себе
|20 июня
|26
|1:54
|16:06
|Луна в Тельце, 0:37
|IV фаза, Луна убывающая
|Воздержитесь от крупных покупок – приобретенный товар вряд ли окажется надлежащего качества
|21 июня
|27
|2:21
|17:30
|Луна в Тельце
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для капиталовложений и приобретения вещей длительного пользования
|22 июня
|28
|2:53
|18:52
|Луна в Близнецах, 1:25
|IV фаза, Луна убывающая
|Сегодня не стоит никого обсуждать, тратить время на праздные разговоры и дразнить окружающих. Рекомендуется дыхательная гимнастика
|23 июня
|29
|3:34
|20:09
|Луна в Близнецах
|IV фаза, Луна убывающая
|Берегите репутацию, опасайтесь сплетников и не пользуйтесь непроверенной информацией
|24 июня
|30/1
|4:26/5:32
|21:14
|Луна в Раке, 0:58
|Новолуние, 5:32
|Позвольте себе пассивный отдых, не перегружайте нервную систему и прогуляйтесь по берегу водоема
|25 июня
|2
|5:30
|22:07
|Луна в Раке
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для взаимодействия с родственниками и для любых актов благотворительности
|26 июня
|3
|6:43
|22:47
|Луна во Льве, 1:05
|I фаза, Луна растущая
|Великолепный день для начала долгосрочных творческих проектов
|27 июня
|4
|8:01
|23:19
|Луна во Льве
|I фаза, Луна растущая
|В любых делах пригодятся уверенность в своей уникальности и опыт родственников
|28 июня
|5
|9:20
|23:45
|Луна в Деве, 3:21
|I фаза, Луна растущая
|Ничего не меняйте в финансовой, деловой, бытовой сферах. Будьте верны своим принципам
|29 июня
|6
|10:36
|_
|Луна в Деве
|I фаза, Луна растущая
|Стоит заняться здоровьем и провести профилактику хронических заболеваний
|30 июня
|7
|11:50
|0:07
|Луна в Весах, 8:50
|I фаза, Луна растущая
|Будьте справедливее по отношению к окружающим. Хороший день для налаживания новых дружеских связей