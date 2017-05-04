Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.

Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

 

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 июня 8 11:40 1:17 Луна в Деве 1-я четверть, 15:42 День благоприятен для дел, связанных со здоровьем и с финансами
2 июня 9 12:53 1:40 Луна в Деве II фаза, Луна растущая Держитесь подальше от тех, кто вами недоволен – любая ваша ошибка усугубит ситуацию
3 июня 10 14:05 2:00 Луна в Весах, 3:20 II фаза, Луна растущая До 14:05 избегайте любых споров. После – отличный момент для коллективного творчества
4 июня 11 15:14 2:19 Луна в Весах II фаза, Луна растущая Стоит сходить в кино на хороший веселый фильм – это зарядит вдохновением и оптимизмом
5 июня 12 16:22 2:38 Луна в Скорпионе, 12:36 II фаза, Луна растущая До 12:36 не отвлекайтесь от служебных дел на праздные разговоры, иначе упустите какие-то благоприятные возможности. После – отличный момент для оправданного риска
6 июня 13 17:30 2:58 Луна в Скорпионе II фаза, Луна растущая Можно попытаться наладить отношения с врагами
7 июня 14 18:36 3:20 Луна в Скорпионе II фаза, Луна растущая Хороший день для начала длительных проектов, требующих изворотливости и знания психологии
8 июня 15 19:39 3:46 Луна в Стрельце, 2:23 II фаза, Луна растущая До 19:39 – отличный момент для начала дальних путешествий и проектов, связанных с иностранцами. После – опасайтесь тех, кто имеет на вас чрезмерное влияние
9 июня 16 20:39 4:16 Луна в Стрельце Полнолуние, 16:09 Будьте осторожнее на дороге и в транспорте; держитесь подальше от тех, кто стремится доминировать
10 июня 17 21:33 4:53 Луна в Козероге, 14:19 III фаза, Луна убывающая Начатое сегодня до 14:19 обучение будет очень успешным. После означенного времени стоит заняться делами, требующими определенного жизненного опыта
11 июня 18 22:20 5:37 Луна в Козероге III фаза, Луна убывающая Посвятите день делам, которые требуют упорства и силы воли
12 июня 19 23:00 6:28 Луна в Козероге III фаза, Луна убывающая Отличный день для того, чтобы отказаться от вредной привычки
13 июня 20 23:33 7:27 Луна в Водолее, 3:05 III фаза, Луна убывающая Будьте осторожнее с электричеством и держитесь подальше от максималистов
14 июня 20 _ 8:32 Луна в Водолее III фаза, Луна убывающая Отличный день для начала любых инновационных проектов и для покупки новомодных гаджетов
15 июня 21 0:02 9:40 Луна в Рыбах, 14:22 III фаза, Луна убывающая До 14:22 успешной будет общественная и коллективная деятельность. После – предварительные переговоры с потенциальными деловыми партнерами
16 июня 22 0:26 10:52 Луна в Рыбах III фаза, Луна убывающая Окажите услугу тому, кто о ней попросит – благодарность этого человека впоследствии вам очень пригодится
17 июня 23 0:48 12:06 Луна в Овне, 20:59 4-я четверть, 14:32 Не стоит посещать бассейн и купаться в открытых водоемах, употреблять алкоголь и другие вещества, меняющие сознание
18 июня 24 1:10 13:24 Луна в Овне IV фаза, Луна убывающая Рекомендуется увеличить физическую нагрузку. Хороший день для интеллектуальной деятельности
19 июня 25 1:31 14:44 Луна в Овне IV фаза, Луна убывающая День благоприятен для начала краткосрочных проектов, требующих энтузиазма и уверенности в себе
20 июня 26 1:54 16:06 Луна в Тельце, 0:37 IV фаза, Луна убывающая Воздержитесь от крупных покупок – приобретенный товар вряд ли окажется надлежащего качества
21 июня 27 2:21 17:30 Луна в Тельце IV фаза, Луна убывающая Отличный день для капиталовложений и приобретения вещей длительного пользования
22 июня 28 2:53 18:52 Луна в Близнецах, 1:25 IV фаза, Луна убывающая Сегодня не стоит никого обсуждать, тратить время на праздные разговоры и дразнить окружающих. Рекомендуется дыхательная гимнастика
23 июня 29 3:34 20:09 Луна в Близнецах IV фаза, Луна убывающая Берегите репутацию, опасайтесь сплетников и не пользуйтесь непроверенной информацией
24 июня 30/1 4:26/5:32 21:14 Луна в Раке, 0:58 Новолуние, 5:32 Позвольте себе пассивный отдых, не перегружайте нервную систему и прогуляйтесь по берегу водоема
25 июня 2 5:30 22:07 Луна в Раке I фаза, Луна растущая Отличный день для взаимодействия с родственниками и для любых актов благотворительности
26 июня 3 6:43 22:47 Луна во Льве, 1:05 I фаза, Луна растущая Великолепный день для начала долгосрочных творческих проектов
27 июня 4 8:01 23:19 Луна во Льве I фаза, Луна растущая В любых делах пригодятся уверенность в своей уникальности и опыт родственников
28 июня 5 9:20 23:45 Луна в Деве, 3:21 I фаза, Луна растущая Ничего не меняйте в финансовой, деловой, бытовой сферах. Будьте верны своим принципам
29 июня 6 10:36 _ Луна в Деве I фаза, Луна растущая Стоит заняться здоровьем и провести профилактику хронических заболеваний
30 июня 7 11:50 0:07 Луна в Весах, 8:50 I фаза, Луна растущая Будьте справедливее по отношению к окружающим. Хороший день для налаживания новых дружеских связей