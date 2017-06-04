Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.
Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 июля
|8
|13:02
|0:27
|Луна в Весах
|1-я четверть, 3:51
|В сложных ситуациях сохраняйте уравновешенность, это поможет получить что-то важное
|2 июля
|9
|14:11
|0:46
|Луна в Скорпионе, 19:20
|II фаза, Луна растущая
|До 14:11 будет шанс восстановить мир с теми, с кем вы в конфликте. После – опасайтесь людей с нестабильной психикой
|3 июля
|10
|15:19
|1:05
|Луна в Скорпионе
|II фаза, Луна растущая
|До 15:19 не стоит рисковать, начинать новые дела, давать обещания; опасайтесь манипуляторов. После – отличный момент для авантюр
|4 июля
|11
|16:26
|1:26
|Луна в Скорпионе
|II фаза, Луна растущая
|Успешными будут дела, в которых необходимо знание психологии
|5 июля
|12
|17:30
|1:50
|Луна в Стрельце, 8:14
|II фаза, Луна растущая
|Хороший день для начала дальнего путешествия и проектов с участием иностранных деловых партнеров
|6 июля
|13
|18:31
|2:19
|Луна в Стрельце
|II фаза, Луна растущая
|При решении проблем пригодится философский подход. Появится возможность обзавестись новыми друзьями
|7 июля
|14
|19:28
|2:53
|Луна в Козероге, 19:56
|II фаза, Луна растущая
|Не злите тех, кто и так на вас в обиде – негатив вернется к вам в многократном размере
|8 июля
|15
|20:18
|3:34
|Луна в Козероге
|II фаза, Луна растущая
|Отличный день для приобретения недвижимости и статусных вещей. Успешными будут дела, требующие повышенной ответственности
|9 июля
|16
|21:01
|4:23
|Луна в Козероге
|Полнолуние, 7:06
|Воздержитесь от работ на высоте и под землей. Опасайтесь догматичных индивидов
|10 июля
|17
|21:37
|5:20
|Луна в Водолее, 9:40
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для начала инновационных проектов, для творческой самореализации и коллективной деятельности
|11 июля
|18
|22:07
|6:23
|Луна в Водолее
|III фаза, Луна убывающая
|Сгенерированная сегодня идея может принести хорошую прибыль
|12 июля
|19
|22:33
|7:31
|Луна в Рыбах, 18:36
|III фаза, Луна убывающая
|Не подражайте окружающим, избегайте плагиата в любом его проявлении
|13 июля
|20
|22:56
|8:42
|Луна в Рыбах
|III фаза, Луна убывающая
|Не стоит посещать бассейн, купаться в открытых водоемах и принимать ванну. Берегите ноги и опасайтесь конформистов
|14 июля
|21
|23:17
|9:55
|Луна в Рыбах
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для реализации хорошо продуманных идей и начала долгосрочных проектов, связанных с водой
|15 июля
|22
|23:37
|11:10
|Луна в Овне, 3:00
|III фаза, Луна убывающая
|Великолепный день для старта проектов, основанных на вашем личном энтузиазме
|16 июля
|23
|23:59
|12:27
|Луна в Овне
|4-я четверть, 22:25
|Будьте деликатнее, не стоит никому навязывать свое мнение и принуждать окружающих к тому, чего они делать не хотят
|17 июля
|23
|_
|13:46
|Луна в Тельце, 9:01
|IV фаза, Луна убывающая
|Не рекомендуется начинать новые коммерческие проекты, заниматься капиталовложением, совершать крупные покупки. Берегите здоровье
|18 июля
|24
|0:23
|15:06
|Луна в Тельце
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для инвестиций в будущее, дорогостоящих приобретений, начала ремонта
|19 июля
|25
|0:51
|16:27
|Луна в Близнецах, 11:22
|IV фаза, Луна убывающая
|Не стоит никуда спешить, суетиться, много разговаривать. Примите к сведению всю полученную информацию, в том числе и сплетни
|20 июля
|26
|1:27
|17:45
|Луна в Близнецах
|IV фаза, Луна убывающая
|Вероятен приступ мотовства. Воздержитесь от покупки безделушек и вещей, в которых нет необходимости
|21 июля
|27
|2:12
|18:55
|Луна в Раке, 11:21
|IV фаза, Луна убывающая
|Не отказывайтесь от помощи родственников и сами без напоминаний окажите им содействие
|22 июля
|28
|3:08
|19:54
|Луна в Раке
|IV фаза, Луна убывающая
|Позвольте себе пассивный отдых. Важно получить позитивные эмоции
|23 июля
|29/1
|4:17/12:47
|20:40
|Луна во Льве, 11:00
|Новолуние, 12:47
|Повысится раздражительность и агрессивность, держите себя в руках и избегайте неуравновешенных индивидов
|24 июля
|2
|5:33
|21:17
|Луна во Льве
|I фаза, Луна растущая
|Проявленная сегодня щедрость вернется к вам сторицей и увеличит число тех, кто вам благоволит
|25 июля
|3
|6:53
|21:46
|Луна в Деве, 12:45
|I фаза, Луна растущая
|До 12:45 отличный момент для начала творческих проектов, после – для финансовых и связанных с образованием
|26 июля
|4
|8:12
|22:10
|Луна в Деве
|I фаза, Луна растущая
|В любых делах и при принятии решений учитывайте опыт родственников старшего поколения
|27 июля
|5
|9:30
|22:31
|Луна в Весах, 18:36
|I фаза, Луна растущая
|Не стоит проявлять конформизм, «прогибаться» под окружающих и изменять своим принципам
|28 июля
|6
|10:44
|22:51
|Луна в Весах
|I фаза, Луна растущая
|Вовремя проявленное дружелюбие поможет избежать конфликтов и проблем
|29 июля
|7
|11:56
|23:11
|Луна в Весах
|I фаза, Луна растущая
|Не хвастайтесь и не бравируйте своими возможностями. Важно получить красочные впечатления
|30 июля
|8
|13:06
|23:31
|Луна в Скорпионе, 3:29
|1-я четверть, 18:23
|Избегайте толпы, не стоит посещать массовые мероприятия. Активизируются энергетические вампиры
|31 июля
|9
|14:13
|23:54
|Луна в Скорпионе
|II фаза, Луна растущая
|Опасайтесь тех, кто ловко пользуется слабостями окружающих