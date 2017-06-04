Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.

Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

 

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 июля 8 13:02 0:27 Луна в Весах 1-я четверть, 3:51 В сложных ситуациях сохраняйте уравновешенность, это поможет получить что-то важное
2 июля 9 14:11 0:46 Луна в Скорпионе, 19:20 II фаза, Луна растущая До 14:11 будет шанс восстановить мир с теми, с кем вы в конфликте. После – опасайтесь людей с нестабильной психикой
3 июля 10 15:19 1:05 Луна в Скорпионе II фаза, Луна растущая До 15:19 не стоит рисковать, начинать новые дела, давать обещания; опасайтесь манипуляторов. После – отличный момент для авантюр
4 июля 11 16:26 1:26 Луна в Скорпионе II фаза, Луна растущая Успешными будут дела, в которых необходимо знание психологии
5 июля 12 17:30 1:50 Луна в Стрельце, 8:14 II фаза, Луна растущая Хороший день для начала дальнего путешествия и проектов с участием иностранных деловых партнеров
6 июля 13 18:31 2:19 Луна в Стрельце II фаза, Луна растущая При решении проблем пригодится философский подход. Появится возможность обзавестись новыми друзьями
7 июля 14 19:28 2:53 Луна в Козероге, 19:56 II фаза, Луна растущая Не злите тех, кто и так на вас в обиде – негатив вернется к вам в многократном размере
8 июля 15 20:18 3:34 Луна в Козероге II фаза, Луна растущая Отличный день для приобретения недвижимости и статусных вещей. Успешными будут дела, требующие повышенной ответственности
9 июля 16 21:01 4:23 Луна в Козероге Полнолуние, 7:06 Воздержитесь от работ на высоте и под землей. Опасайтесь догматичных индивидов
10 июля 17 21:37 5:20 Луна в Водолее, 9:40 III фаза, Луна убывающая Отличный день для начала инновационных проектов, для творческой самореализации и коллективной деятельности
11 июля 18 22:07 6:23 Луна в Водолее III фаза, Луна убывающая Сгенерированная сегодня идея может принести хорошую прибыль
12 июля 19 22:33 7:31 Луна в Рыбах, 18:36 III фаза, Луна убывающая Не подражайте окружающим, избегайте плагиата в любом его проявлении
13 июля 20 22:56 8:42 Луна в Рыбах III фаза, Луна убывающая Не стоит посещать бассейн, купаться в открытых водоемах и принимать ванну. Берегите ноги и опасайтесь конформистов
14 июля 21 23:17 9:55 Луна в Рыбах III фаза, Луна убывающая Отличный день для реализации хорошо продуманных идей и начала долгосрочных проектов, связанных с водой
15 июля 22 23:37 11:10 Луна в Овне, 3:00 III фаза, Луна убывающая Великолепный день для старта проектов, основанных на вашем личном энтузиазме
16 июля 23 23:59 12:27 Луна в Овне 4-я четверть, 22:25 Будьте деликатнее, не стоит никому навязывать свое мнение и принуждать окружающих к тому, чего они делать не хотят
17 июля 23 _ 13:46 Луна в Тельце, 9:01 IV фаза, Луна убывающая Не рекомендуется начинать новые коммерческие проекты, заниматься капиталовложением, совершать крупные покупки. Берегите здоровье
18 июля 24 0:23 15:06 Луна в Тельце IV фаза, Луна убывающая Отличный день для инвестиций в будущее, дорогостоящих приобретений, начала ремонта
19 июля 25 0:51 16:27 Луна в Близнецах, 11:22 IV фаза, Луна убывающая Не стоит никуда спешить, суетиться, много разговаривать. Примите к сведению всю полученную информацию, в том числе и сплетни
20 июля 26 1:27 17:45 Луна в Близнецах IV фаза, Луна убывающая Вероятен приступ мотовства. Воздержитесь от покупки безделушек и вещей, в которых нет необходимости
21 июля 27 2:12 18:55 Луна в Раке, 11:21 IV фаза, Луна убывающая Не отказывайтесь от помощи родственников и сами без напоминаний окажите им содействие
22 июля 28 3:08 19:54 Луна в Раке IV фаза, Луна убывающая Позвольте себе пассивный отдых. Важно получить позитивные эмоции
23 июля 29/1 4:17/12:47 20:40 Луна во Льве, 11:00 Новолуние, 12:47 Повысится раздражительность и агрессивность, держите себя в руках и избегайте неуравновешенных индивидов
24 июля 2 5:33 21:17 Луна во Льве I фаза, Луна растущая Проявленная сегодня щедрость вернется к вам сторицей и увеличит число тех, кто вам благоволит
25 июля 3 6:53 21:46 Луна в Деве, 12:45 I фаза, Луна растущая До 12:45 отличный момент для начала творческих проектов, после – для финансовых и связанных с образованием
26 июля 4 8:12 22:10 Луна в Деве I фаза, Луна растущая В любых делах и при принятии решений учитывайте опыт родственников старшего поколения
27 июля 5 9:30 22:31 Луна в Весах, 18:36 I фаза, Луна растущая Не стоит проявлять конформизм, «прогибаться» под окружающих и изменять своим принципам
28 июля 6 10:44 22:51 Луна в Весах I фаза, Луна растущая Вовремя проявленное дружелюбие поможет избежать конфликтов и проблем
29 июля 7 11:56 23:11 Луна в Весах I фаза, Луна растущая Не хвастайтесь и не бравируйте своими возможностями. Важно получить красочные впечатления
30 июля 8 13:06 23:31 Луна в Скорпионе, 3:29 1-я четверть, 18:23 Избегайте толпы, не стоит посещать массовые мероприятия. Активизируются энергетические вампиры
31 июля 9 14:13 23:54 Луна в Скорпионе II фаза, Луна растущая Опасайтесь тех, кто ловко пользуется слабостями окружающих

 