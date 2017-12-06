Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака.

Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день. Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день 1 января 15 15:49 7:43 Луна в Раке, 11:17 II фаза, Луна растущая До 15:49 занимайтесь тем, что поднимает вам настроение. После – избегайте алкоголя и чрезмерно интенсивных эмоций 2 января 16 16:54 8:51 Луна в Раке Полнолуние, 5:23 До 16:54 никому ничего о себе не рассказывайте. После – при любых действиях руководствуйтесь внутренним чутьем 3 января 17 18:10 9:45 Луна во Льве, 10:24 III фаза, Луна убывающая Займитесь тем, что именно вам доставляет наивысшее удовольствие 4 января 18 19:32 10:26 Луна во Льве III фаза, Луна убывающая Хороший день для веселых вечеринок, посещения зрелищных мероприятий, творчества 5 января 19 20:54 10:58 Луна в Деве, 11:29 III фаза, Луна убывающая Стоит заняться делами, которые приносят двойную пользу; после 20:54 избегайте зануд и всего того, что может навредить здоровью 6 января 20 22:15 11:23 Луна в Деве III фаза, Луна убывающая Берегите желудок, избегайте тяжелой и незнакомой пищи; держитесь подальше от тех, кто одним своим словом способен испортить настроение 7 января 21 23:33 11:44 Луна в Весах, 15:10 III фаза, Луна убывающая До 15:10 не стоит собирать гостей – будет неимоверно скучно. Зато потом любое торжественное и развлекательное мероприятие удастся на славу 8 января 21 _ 12:04 Луна в Весах III фаза, Луна убывающая Хороший день для дел, требующих дипломатического подхода к людям, которые должны или могут вам помочь 9 января 22 0:47 12:23 Луна в Скорпионе, 21:59 4-я четверть, 1:24 Будьте крайне деликатны с окружающими, не задавайте «неудобных» вопросов и сами не откровенничайте 10 января 23 _ 1:59 Луна в Скорпионе IV фаза, Луна убывающая Опасайтесь манипуляторов, берегите нервы и репродуктивную систему, не поддавайтесь искушению быстро заработать крупную сумму, особенно если вам будут настойчиво сулить «золотые горы» 11 января 24 3:09 13:03 Луна в Скорпионе IV фаза, Луна убывающая Отличный день для рисковых предприятий и дел, в которых требуется знание психологии, конфликтологии, логики 12 января 25 4:17 13:28 Луна в Стрельце, 9:59 IV фаза, Луна убывающая Не стоит ничего резко менять, берегите то, что имеете. Хороший день для укрепления дружеских отношений 13 января 26 5:22 13:57 Луна в Стрельце IV фаза, Луна убывающая Не дразните окружающих, не тратьте деньги на то, что вам сейчас не очень нужно 14 января 27 6:23 14:32 Луна в Козероге, 22:45 IV фаза, Луна убывающая Отличный день для получения новых впечатлений и знаний. Стоит «пообщаться» с животными – это зарядит позитивной энергией 15 января 28 7:18 15:15 Луна в Козероге IV фаза, Луна убывающая Будет шанс стабилизировать материальное и карьерное положение, не упустите эту возможность 16 января 29 8:06 16:05 Луна в Козероге IV фаза, Луна убывающая Держитесь подальше от догматичных индивидов, не берите на себя дополнительных обязательств. Отличный день для отказа от вредных привычек 17 января 1/2 5:18/8:46 17:03 Луна в Водолее, 11:34 Новолуние, 5:18 Стоит вспомнить о данных кому-либо обещаниях; будьте щедрее по отношению к окружающим 18 января 3 9:20 18:07 Луна в Водолее I фаза, Луна растущая Отличный день для начала инновационных проектов, приобретения новомодных гаджетов, коллективной работы 19 января 4 9:47 19:14 Луна в Водолее I фаза, Луна растущая Не упускайте даже самые фантастические идеи, как свои, так и своих родственников, эти замыслы запросто станут началом чего-то поистине грандиозного 20 января 5 10:11 20:23 Луна в Рыбах, 0:26 I фаза, Луна растущая Не прогибайтесь под окружающих, блюдите свои интересы и не предавайте свои убеждения 21 января 6 10:32 21:35 Луна в Рыбах I фаза, Луна растущая День интуиции; если не умеете прислушиваться к внутреннему «Я», пришла пора этому научиться 22 января 7 10:51 22:48 Луна в Овне, 9:10 I фаза, Луна растущая Помните, что дела, основанные только на голом энтузиазме, приведут к краху и убыткам 23 января 8 11:10 _ Луна в Овне I фаза, Луна растущая Отличный день для того, чтобы вернуться к делам, которые по каким-то причинам «забуксовали» – и у них, и у вас откроется второе дыхание 24 января 9 11:29 0:02 Луна в Тельце, 16:47 I фаза, Луна растущая Не стоит начинать новые дела, куда-либо вкладывать деньги, делать дорогостоящие покупки, давать в долг 25 января 10 11:51 1:19 Луна в Тельце 1-я четверть, 1:19 Хороший день для мелких финансовых дел, а вот что-то крупное затевать не стоит. Однако не упускайте из виду пришедшие вам в голову коммерческие идеи 26 января 11 12:17 2:38 Луна в Близнецах, 21:10 II фаза, Луна растущая Великолепный день для начала серьезных инвестиционных и торговых проектов, для приобретения мебели и вещей длительного ношения, для любых значимых бытовых дел 27 января 12 12:51 3:58 Луна в Близнецах II фаза, Луна растущая Стоит пообщаться с теми, кто вас развлекает и поднимает вам настроение 28 января 13 13:34 5:16 Луна в Раке, 21:58 II фаза, Луна растущая Завершите те мелкие дела, которые «застряли» почти на финальной стадии 29 января 14 14:29 6:28 Луна в Раке II фаза, Луна растущая До 14:29 постарайтесь не повторять старых ошибок и не общаться с теми, кто уже становился причиной ваших негативных эмоций. После – отличный момент для начала проектов, связанных с долгосрочными перспективами 30 января 15 15:38 7:28 Луна во Льве, 21:03 II фаза, Луна растущая До 15:38 можно попытаться увеличить свои накопления. После – не стоит заниматься тем, что вас раздражает 31 января 16 16:58 8:16 Луна во Льве Полнолуние, 16:25, полное лунное затмение, 16:31 Опасайтесь авторитарных, агрессивных, вспыльчивых индивидов. После 16:58 ко всем делам и людям ищите творческий подход