Лунный календарь на январь 2018 года
Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 января
|15
|15:49
|7:43
|Луна в Раке, 11:17
|II фаза, Луна растущая
|До 15:49 занимайтесь тем, что поднимает вам настроение. После – избегайте алкоголя и чрезмерно интенсивных эмоций
|2 января
|16
|16:54
|8:51
|Луна в Раке
|Полнолуние, 5:23
|До 16:54 никому ничего о себе не рассказывайте. После – при любых действиях руководствуйтесь внутренним чутьем
|3 января
|17
|18:10
|9:45
|Луна во Льве, 10:24
|III фаза, Луна убывающая
|Займитесь тем, что именно вам доставляет наивысшее удовольствие
|4 января
|18
|19:32
|10:26
|Луна во Льве
|III фаза, Луна убывающая
|Хороший день для веселых вечеринок, посещения зрелищных мероприятий, творчества
|5 января
|19
|20:54
|10:58
|Луна в Деве, 11:29
|III фаза, Луна убывающая
|Стоит заняться делами, которые приносят двойную пользу; после 20:54 избегайте зануд и всего того, что может навредить здоровью
|6 января
|20
|22:15
|11:23
|Луна в Деве
|III фаза, Луна убывающая
|Берегите желудок, избегайте тяжелой и незнакомой пищи; держитесь подальше от тех, кто одним своим словом способен испортить настроение
|7 января
|21
|23:33
|11:44
|Луна в Весах, 15:10
|III фаза, Луна убывающая
|До 15:10 не стоит собирать гостей – будет неимоверно скучно. Зато потом любое торжественное и развлекательное мероприятие удастся на славу
|8 января
|21
|_
|12:04
|Луна в Весах
|III фаза, Луна убывающая
|Хороший день для дел, требующих дипломатического подхода к людям, которые должны или могут вам помочь
|9 января
|22
|0:47
|12:23
|Луна в Скорпионе, 21:59
|4-я четверть, 1:24
|Будьте крайне деликатны с окружающими, не задавайте «неудобных» вопросов и сами не откровенничайте
|10 января
|23
|_
|1:59
|Луна в Скорпионе
|IV фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь манипуляторов, берегите нервы и репродуктивную систему, не поддавайтесь искушению быстро заработать крупную сумму, особенно если вам будут настойчиво сулить «золотые горы»
|11 января
|24
|3:09
|13:03
|Луна в Скорпионе
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для рисковых предприятий и дел, в которых требуется знание психологии, конфликтологии, логики
|12 января
|25
|4:17
|13:28
|Луна в Стрельце, 9:59
|IV фаза, Луна убывающая
|Не стоит ничего резко менять, берегите то, что имеете. Хороший день для укрепления дружеских отношений
|13 января
|26
|5:22
|13:57
|Луна в Стрельце
|IV фаза, Луна убывающая
|Не дразните окружающих, не тратьте деньги на то, что вам сейчас не очень нужно
|14 января
|27
|6:23
|14:32
|Луна в Козероге, 22:45
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для получения новых впечатлений и знаний. Стоит «пообщаться» с животными – это зарядит позитивной энергией
|15 января
|28
|7:18
|15:15
|Луна в Козероге
|IV фаза, Луна убывающая
|Будет шанс стабилизировать материальное и карьерное положение, не упустите эту возможность
|16 января
|29
|8:06
|16:05
|Луна в Козероге
|IV фаза, Луна убывающая
|Держитесь подальше от догматичных индивидов, не берите на себя дополнительных обязательств. Отличный день для отказа от вредных привычек
|17 января
|1/2
|5:18/8:46
|17:03
|Луна в Водолее, 11:34
|Новолуние, 5:18
|Стоит вспомнить о данных кому-либо обещаниях; будьте щедрее по отношению к окружающим
|18 января
|3
|9:20
|18:07
|Луна в Водолее
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для начала инновационных проектов, приобретения новомодных гаджетов, коллективной работы
|19 января
|4
|9:47
|19:14
|Луна в Водолее
|I фаза, Луна растущая
|Не упускайте даже самые фантастические идеи, как свои, так и своих родственников, эти замыслы запросто станут началом чего-то поистине грандиозного
|20 января
|5
|10:11
|20:23
|Луна в Рыбах, 0:26
|I фаза, Луна растущая
|Не прогибайтесь под окружающих, блюдите свои интересы и не предавайте свои убеждения
|21 января
|6
|10:32
|21:35
|Луна в Рыбах
|I фаза, Луна растущая
|День интуиции; если не умеете прислушиваться к внутреннему «Я», пришла пора этому научиться
|22 января
|7
|10:51
|22:48
|Луна в Овне, 9:10
|I фаза, Луна растущая
|Помните, что дела, основанные только на голом энтузиазме, приведут к краху и убыткам
|23 января
|8
|11:10
|_
|Луна в Овне
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для того, чтобы вернуться к делам, которые по каким-то причинам «забуксовали» – и у них, и у вас откроется второе дыхание
|24 января
|9
|11:29
|0:02
|Луна в Тельце, 16:47
|I фаза, Луна растущая
|Не стоит начинать новые дела, куда-либо вкладывать деньги, делать дорогостоящие покупки, давать в долг
|25 января
|10
|11:51
|1:19
|Луна в Тельце
|1-я четверть, 1:19
|Хороший день для мелких финансовых дел, а вот что-то крупное затевать не стоит. Однако не упускайте из виду пришедшие вам в голову коммерческие идеи
|26 января
|11
|12:17
|2:38
|Луна в Близнецах, 21:10
|II фаза, Луна растущая
|Великолепный день для начала серьезных инвестиционных и торговых проектов, для приобретения мебели и вещей длительного ношения, для любых значимых бытовых дел
|27 января
|12
|12:51
|3:58
|Луна в Близнецах
|II фаза, Луна растущая
|Стоит пообщаться с теми, кто вас развлекает и поднимает вам настроение
|28 января
|13
|13:34
|5:16
|Луна в Раке, 21:58
|II фаза, Луна растущая
|Завершите те мелкие дела, которые «застряли» почти на финальной стадии
|29 января
|14
|14:29
|6:28
|Луна в Раке
|II фаза, Луна растущая
|До 14:29 постарайтесь не повторять старых ошибок и не общаться с теми, кто уже становился причиной ваших негативных эмоций. После – отличный момент для начала проектов, связанных с долгосрочными перспективами
|30 января
|15
|15:38
|7:28
|Луна во Льве, 21:03
|II фаза, Луна растущая
|До 15:38 можно попытаться увеличить свои накопления. После – не стоит заниматься тем, что вас раздражает
|31 января
|16
|16:58
|8:16
|Луна во Льве
|Полнолуние, 16:25, полное лунное затмение, 16:31
|Опасайтесь авторитарных, агрессивных, вспыльчивых индивидов. После 16:58 ко всем делам и людям ищите творческий подход