Лунный календарь на сентябрь 2017 года
Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день. Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 сентября
|12
|16:53
|0:10
|Луна в Козероге
|II фаза, Луна растущая
|Отличный день для карьерных свершений и покупки недвижимости
|2 сентября
|13
|17:35
|1:01
|Луна в Козероге
|II фаза, Луна растущая
|Займитесь бытовыми делами, которые давно откладывали
|3 сентября
|14
|18:10
|2:00
|Луна в Водолее, 0:00
|II фаза, Луна растущая
|Стоит урегулировать давние конфликты и повидаться со старыми друзьями
|4 сентября
|15
|18:39
|3:05
|Луна в Водолее
|II фаза, Луна растущая
|"До 18:39 успешной будет коллективная деятельность можно начать инновационный проект. После – опасайтесь максималистов"
|5 сентября
|16
|19:05
|4:15
|Луна в Рыбах, 9:26
|II фаза, Луна растущая
|До 19:05 постарайтесь не попасть ни в какую зависимость и не потакайте своим низменным желаниям. После – прислушивайтесь к интуиции
|6 сентября
|17
|19:28
|5:28
|Луна в Рыбах
|Полнолуние, 10:03
|Плывите по течению, не противопоставляйте себя людям и обстоятельствам
|7 сентября
|18
|19:49
|6:45
|Луна в Овне, 15:11
|III фаза, Луна убывающая
|До 15:11 вероятны доходы от старых дел, после – неожиданные встречи с нужными людьми
|8 сентября
|19
|20:11
|8:02
|Луна в Овне
|III фаза, Луна убывающая
|До 20:11 любые активные действия дадут двойные результаты. После – избегайте повышенной физической и умственной нагрузки
|9 сентября
|20
|20:33
|9:21
|Луна в Тельце, 19:07
|III фаза, Луна убывающая
|"Не связывайтесь с неразумными энтузиастами
|10 сентября
|21
|20:58
|10:41
|Луна в Тельце
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для общения с родственниками, для любых бытовых дел и для покупки всего того, что связано с комфортом
|11 сентября
|22
|21:28
|12:01
|Луна в Близнецах, 21:54
|III фаза, Луна убывающая
|Великолепный день для капиталовложений, начала собственного бизнеса, инвестиций в будущее детей
|12 сентября
|23
|22:05
|13:19
|Луна в Близнецах
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для деловых и частных переговоров, брифингов, сбора полезной информации
|13 сентября
|24
|22:50
|14:31
|Луна в Близнецах
|4-я четверть, 9:25
|Проверяйте любые поступившие к вам сведения, не пользуйтесь сомнительной информацией, опасайтесь сплетников
|14 сентября
|25
|23:47
|15:34
|Луна в Раке, 0:17
|IV фаза, Луна убывающая
|Хороший день для покупки загородного дома, для начала семейного бизнеса и ремонта жилых помещений
|15 сентября
|25
|_
|16:27
|Луна в Раке
|IV фаза, Луна убывающая
|Обратите внимание на свое психологическое состояние и сделайте правильные выводы
|16 сентября
|26
|0:33
|17:10
|Луна во Льве, 2:57
|IV фаза, Луна убывающая
|Воздержитесь от мотовства и от неуместной щедрости. Хороший эффект даст арт-терапия
|17 сентября
|27
|2:07
|17:44
|Луна во Льве
|IV фаза, Луна убывающая
|Великолепный день для творчества, для встреч с теми друзьями, которые вас во всем поддерживают, для разработки креативных планов
|18 сентября
|28
|3:24
|18:12
|Луна в Деве, 6:38
|IV фаза, Луна убывающая
|Обратите внимание на физическое здоровье, проведите профилактику простудных заболеваний
|19 сентября
|29
|4:42
|18:36
|Луна в Деве
|IV фаза, Луна убывающая
|Не стоит никого критиковать, вмешиваться в чужие дела, читать окружающим нравоучения. Берегитесь «буквоедов»
|20 сентября
|30.янв
|6:00/8:31
|18:57
|Луна в Весах, 12:32
|Новолуние, 8:31
|Постарайтесь провести день спокойно, важно сохранить внутреннюю гармонию
|21 сентября
|2
|7:15
|19:17
|Луна в Весах
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для налаживания новых полезных связей – впоследствии они помогут вам заработать
|22 сентября
|3
|8:29
|19:37
|Луна в Скорпионе, 21:06
|I фаза, Луна растущая
|Хороший день для решения спорных вопросов и для начала проектов, так или иначе связанных с юриспруденцией
|23 сентября
|4
|9:40
|19:59
|Луна в Скорпионе
|I фаза, Луна растущая
|Тщательно оберегайте свои семейные тайны. Благоприятный день для любых эзотерических практик
|24 сентября
|5
|10:49
|20:23
|Луна в Скорпионе
|I фаза, Луна растущая
|Не позволяйте никому собой манипулировать и не отказывайтесь в угоду окружающим от своего мнения – сожрут
|25 сентября
|6
|11:56
|20:50
|Луна в Стрельце, 6:15
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для начала путешествий, зарубежных командировок, любого обучения
|26 сентября
|7
|12:59
|21:23
|Луна в Стрельце
|I фаза, Луна растущая
|Не позволяйте себе сомнительных шуток – они испортят ваше реноме
|27 сентября
|8
|13:56
|22:03
|Луна в Козероге, 19:53
|I фаза, Луна растущая
|Стоит найти новый источник физических и творческих сил, оптимизма, вдохновения
|28 сентября
|9
|14:47
|22:50
|Луна в Козероге
|1-я четверть, 5:53
|Держитесь подальше от догматичных индивидов. Не стоит спорить с начальством
|29 сентября
|10
|15:31
|23:45
|Луна в Козероге
|II фаза, Луна растущая
|До 15:31 важно работать без ошибок, иначе навредите своей карьере. После – хороший момент для статусных приобретений
|30 сентября
|11
|16:08
|_
|Луна в Водолее, 7:56
|II фаза, Луна растущая
|Отличный день для общения с людьми, которые увлечены тем же, что и вы
Благоприятные дни в сентябре 2017 года
В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.
- С 1 по 5 сентября 2017 года – Луна растущая.
- С 7 по 12 сентября 2017 года – Луна убывающая.
- С 14 по 19 сентября 2017 года – Луна убывающая.
- С 21 по 27 сентября 2017 года – Луна растущая.
- 29, 30 сентября 2017 года – Луна растущая.
Неблагоприятные дни в сентябре 2017 года
Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.
- 6 сентября 2017 года – Полнолуние.
- 13 сентября 2017 года – 4-я четверть.
- 20 сентября 2017 года – Новолуние.
- 28 сентября 2017 года – 1-я четверть.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok