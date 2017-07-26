Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день. Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 сентября 12 16:53 0:10 Луна в Козероге II фаза, Луна растущая Отличный день для карьерных свершений и покупки недвижимости
2 сентября 13 17:35 1:01 Луна в Козероге II фаза, Луна растущая Займитесь бытовыми делами, которые давно откладывали
3 сентября 14 18:10 2:00 Луна в Водолее, 0:00 II фаза, Луна растущая Стоит урегулировать давние конфликты и повидаться со старыми друзьями
4 сентября 15 18:39 3:05 Луна в Водолее II фаза, Луна растущая "До 18:39 успешной будет коллективная деятельность можно начать инновационный проект. После – опасайтесь максималистов"
5 сентября 16 19:05 4:15 Луна в Рыбах, 9:26 II фаза, Луна растущая До 19:05 постарайтесь не попасть ни в какую зависимость и не потакайте своим низменным желаниям. После – прислушивайтесь к интуиции
6 сентября 17 19:28 5:28 Луна в Рыбах Полнолуние, 10:03 Плывите по течению, не противопоставляйте себя людям и обстоятельствам
7 сентября 18 19:49 6:45 Луна в Овне, 15:11 III фаза, Луна убывающая До 15:11 вероятны доходы от старых дел, после – неожиданные встречи с нужными людьми
8 сентября 19 20:11 8:02 Луна в Овне III фаза, Луна убывающая До 20:11 любые активные действия дадут двойные результаты. После – избегайте повышенной физической и умственной нагрузки
9 сентября 20 20:33 9:21 Луна в Тельце, 19:07 III фаза, Луна убывающая "Не связывайтесь с неразумными энтузиастами
10 сентября 21 20:58 10:41 Луна в Тельце III фаза, Луна убывающая Отличный день для общения с родственниками, для любых бытовых дел и для покупки всего того, что связано с комфортом
11 сентября 22 21:28 12:01 Луна в Близнецах, 21:54 III фаза, Луна убывающая Великолепный день для капиталовложений, начала собственного бизнеса, инвестиций в будущее детей
12 сентября 23 22:05 13:19 Луна в Близнецах III фаза, Луна убывающая Отличный день для деловых и частных переговоров, брифингов, сбора полезной информации
13 сентября 24 22:50 14:31 Луна в Близнецах 4-я четверть, 9:25 Проверяйте любые поступившие к вам сведения, не пользуйтесь сомнительной информацией, опасайтесь сплетников
14 сентября 25 23:47 15:34 Луна в Раке, 0:17 IV фаза, Луна убывающая Хороший день для покупки загородного дома, для начала семейного бизнеса и ремонта жилых помещений
15 сентября 25 _ 16:27 Луна в Раке IV фаза, Луна убывающая Обратите внимание на свое психологическое состояние и сделайте правильные выводы
16 сентября 26 0:33 17:10 Луна во Льве, 2:57 IV фаза, Луна убывающая Воздержитесь от мотовства и от неуместной щедрости. Хороший эффект даст арт-терапия
17 сентября 27 2:07 17:44 Луна во Льве IV фаза, Луна убывающая Великолепный день для творчества, для встреч с теми друзьями, которые вас во всем поддерживают, для разработки креативных планов
18 сентября 28 3:24 18:12 Луна в Деве, 6:38 IV фаза, Луна убывающая Обратите внимание на физическое здоровье, проведите профилактику простудных заболеваний
19 сентября 29 4:42 18:36 Луна в Деве IV фаза, Луна убывающая Не стоит никого критиковать, вмешиваться в чужие дела, читать окружающим нравоучения. Берегитесь «буквоедов»
20 сентября 30.янв 6:00/8:31 18:57 Луна в Весах, 12:32 Новолуние, 8:31 Постарайтесь провести день спокойно, важно сохранить внутреннюю гармонию
21 сентября 2 7:15 19:17 Луна в Весах I фаза, Луна растущая Отличный день для налаживания новых полезных связей – впоследствии они помогут вам заработать
22 сентября 3 8:29 19:37 Луна в Скорпионе, 21:06 I фаза, Луна растущая Хороший день для решения спорных вопросов и для начала проектов, так или иначе связанных с юриспруденцией
23 сентября 4 9:40 19:59 Луна в Скорпионе I фаза, Луна растущая Тщательно оберегайте свои семейные тайны. Благоприятный день для любых эзотерических практик
24 сентября 5 10:49 20:23 Луна в Скорпионе I фаза, Луна растущая Не позволяйте никому собой манипулировать и не отказывайтесь в угоду окружающим от своего мнения – сожрут
25 сентября 6 11:56 20:50 Луна в Стрельце, 6:15 I фаза, Луна растущая Отличный день для начала путешествий, зарубежных командировок, любого обучения
26 сентября 7 12:59 21:23 Луна в Стрельце I фаза, Луна растущая Не позволяйте себе сомнительных шуток – они испортят ваше реноме
27 сентября 8 13:56 22:03 Луна в Козероге, 19:53 I фаза, Луна растущая Стоит найти новый источник физических и творческих сил, оптимизма, вдохновения
28 сентября 9 14:47 22:50 Луна в Козероге 1-я четверть, 5:53 Держитесь подальше от догматичных индивидов. Не стоит спорить с начальством
29 сентября 10 15:31 23:45 Луна в Козероге II фаза, Луна растущая До 15:31 важно работать без ошибок, иначе навредите своей карьере. После – хороший момент для статусных приобретений
30 сентября 11 16:08 _ Луна в Водолее, 7:56 II фаза, Луна растущая Отличный день для общения с людьми, которые увлечены тем же, что и вы

Благоприятные дни в сентябре 2017 года

В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.

  • С 1 по 5 сентября 2017 года – Луна растущая.
  • С 7 по 12 сентября 2017 года – Луна убывающая.
  • С 14 по 19 сентября 2017 года – Луна убывающая.
  • С 21 по 27 сентября 2017 года – Луна растущая.
  • 29, 30 сентября 2017 года – Луна растущая.

Неблагоприятные дни в сентябре 2017 года

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.

  • 6 сентября 2017 года – Полнолуние.
  • 13 сентября 2017 года – 4-я четверть.
  • 20 сентября 2017 года – Новолуние.
  • 28 сентября 2017 года – 1-я четверть.

Текст: Надежда Попова

Фото: shutterstock/vostok