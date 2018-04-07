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Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак зодиака.

Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.

Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 мая 17 21:33 5:56 Луна в Стрельце, 17:18 III фаза, Луна убывающая До 17:18 стоит избегать большого скопления народа. После – хорошо пойдет общение с близкими друзьями
2 мая 18 22:40 6:23 Луна в Стрельце III фаза, Луна убывающая Отличный день для веселья, подвижных игр, «общения» с животными
3 мая 19 23:41 6:55 Луна в Стрельце III фаза, Луна убывающая Не стоит общаться с теми, кто не стесняется в выражениях – обида на них помешает дальнейшему взаимодействию
4 мая 19 _ 7:34 Луна в Козероге, 5:36 III фаза, Луна убывающая Держитесь подальше от людей, навязывающих свои правила жизни. Не занимайтесь тем, что предполагает высотные работы, и берегите колени
5 мая 20 0:34 8:21 Луна в Козероге III фаза, Луна убывающая Стоит пообщаться с родственниками старшего поколения и прислушаться к полученным от них советам
6 мая 21 1:19 9:15 Луна в Водолее, 17:58 III фаза, Луна убывающая До 17:58 хороший момент для дел, требующих упорства и использования какого-либо прошлого опыта, после – для творчества и любой коллективной деятельности
7 мая 22 1:55 10:15 Луна в Водолее III фаза, Луна убывающая Появятся поистине гениальные идеи, используйте их с умом и не откладывайте в «долгий ящик»
8 мая 23 2:25 11:20 Луна в Водолее 4-я четверть, 5:07 Держитесь подальше от максималистов, не позволяйте мечтам и фантазиям замещать реальную жизнь, не ленитесь
9 мая 24 2:50 12:29 Луна в Рыбах, 6:31 IV фаза, Луна убывающая Отличный день для начала долгосрочных проектов, которые уже давно хорошо продуманы, и для всего того, что приносит вам радость
10 мая 25 3:12 13:40 Луна в Рыбах IV фаза, Луна убывающая Не плывите по течению, в любых ситуациях ищите выгоду и новые перспективы
11 мая 26 3:31 14:54 Луна в Овне, 17:03 IV фаза, Луна убывающая До 17:03 не спорьте с коллегами – это помешает рабочему процессу. После – не стоит приобретать дорогостоящую технику – она окажется ненадлежащего качества
12 мая 27 3:50 16:10 Луна в Овне IV фаза, Луна убывающая Физический труд и занятия спортом помогут снять накопившуюся агрессию
13 мая 28 4:09 17:29 Луна в Тельце, 22:01 IV фаза, Луна убывающая Отличный день для занятий, развивающих интеллект, а вот физическую активность стоит снизить
14 мая 29 4:29 18:51 Луна в Тельце IV фаза, Луна убывающая Опасайтесь упрямцев, не начинайте ничего нового, не давайте в долг и не берите взаймы
15 мая 30/1 4:52/14:48 20:14 Луна в Тельце Новолуние, 14:48 До 14:48 подведите итоги прошлого лунного месяца и проанализируйте свои ошибки. После – подумайте, из чего еще вы можете извлечь выгоду
16 мая 2 5:23 21:36 Луна в Близнецах, 0:12 I фаза, Луна растущая Проявите щедрость, поделитесь с окружающими тем, чего у вас в избытке. Будет шанс получить какие-то очень нужные вам сейчас сведения
17 мая 3 6:01 22:52 Луна в Близнецах I фаза, Луна растущая Отличный день для брифингов и презентаций, для деловых и частных переговоров, для начала проектов, связанных с информацией и рекламой
18 мая 4 6:50 23:56 Луна в Раке, 1:11 I фаза, Луна растущая Уделите внимание родственникам. Хороший день для того, чтобы начать копить деньги на жилье или на обучение детей
19 мая 5 7:52 _ Луна в Раке I фаза, Луна растущая Стоит пополнить продуктовые запасы и приобрести то, что долго не портится. Удачный день для общения с теми, кому вы полностью доверяете
20 мая 6 9:04 0:48 Луна во Льве, 2:24 I фаза, Луна растущая Великолепный день для творческой самореализации
21 мая 7 10:23 1:27 Луна во Льве I фаза, Луна растущая Можно покрасоваться, поразить окружающих какими-то талантами и оригинальным внешним видом
22 мая 8 11:43 1:58 Луна в Деве, 4:55 1-я четверть, 6:48 Превосходный день для того, чтобы перейти на здоровый образ жизни и отказаться от чего-то вредного
23 мая 9 13:03 2:22 Луна в Деве II фаза, Луна растущая Держитесь подальше от тех, кто всех критикует. Берегите желудок
24 мая 10 14:21 2:43 Луна в Весах, 9:08 II фаза, Луна растущая До 14:21 избегайте любых споров и не допускайте несправедливости. После – будет шанс наладить отношения с теми, с кем вы враждуете
25 мая 11 15:38 3:02 Луна в Весах II фаза, Луна растущая Отличный день для решения спорных вопросов и налаживания новых связей
26 мая 12 16:53 3:20 Луна в Скорпионе, 15:16 II фаза, Луна растущая До 15:16 стоит заняться гармонизацией внутреннего состояния. После – превосходный момент для всего того, что является для вас подлинной страстью
27 мая 13 18:07 3:39 Луна в Скорпионе II фаза, Луна растущая Хороший день для занятий, не предполагающих активное взаимодействие с окружающими
28 мая 14 19:19 4:00 Луна в Скорпионе II фаза, Луна растущая Не повторяйте прошлых ошибок, не возвращайтесь к тому, что когда-то уже было причиной негативных эмоций
29 мая 15 20:28 4:25 Луна в Стрельце, 1:32 Полнолуние, 17:18 Отличный день для начала дальних путешествий, любого обучения, проектов, связанных с другими странами
30 мая 16 21:32 4:54 Луна в Стрельце III фаза, Луна убывающая Опасайтесь тех, кто имеет на вас безоговорочное влияние, не давайте обещаний и не берите на себя новых обязательств
31 мая 17 22:29 5:30 Луна в Козероге, 12:45 III фаза, Луна убывающая До 12:45 стоит поискать новых единомышленников; вероятны гениальные изобретения. После – будет шанс упрочить карьерное положение и повысить доходы

Благоприятные дни в мае 2018 года

В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.

  • С 1 по 7 мая 2018 года – Луна убывающая.
  • С 9 по 14 мая 2018 года – Луна убывающая.
  • С 16 по 21 мая 2018 года – Луна растущая.
  • С 23 по 28 мая 2018 года – Луна растущая.
  • 30, 31 мая 2018 года – Луна убывающая.

Неблагоприятные дни в мае 2018 года

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.

  • 8 мая 2018 года – 4-я четверть.
  • 15 мая 2018 года – Новолуние.
  • 22 мая 2018 года – 1-я четверть.
  • 29 мая 2018 года – Полнолуние.

Текст: Надежда Попова

Фото: shutterstock/vostok

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