Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.
Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 мая
|17
|21:33
|5:56
|Луна в Стрельце, 17:18
|III фаза, Луна убывающая
|До 17:18 стоит избегать большого скопления народа. После – хорошо пойдет общение с близкими друзьями
|2 мая
|18
|22:40
|6:23
|Луна в Стрельце
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для веселья, подвижных игр, «общения» с животными
|3 мая
|19
|23:41
|6:55
|Луна в Стрельце
|III фаза, Луна убывающая
|Не стоит общаться с теми, кто не стесняется в выражениях – обида на них помешает дальнейшему взаимодействию
|4 мая
|19
|_
|7:34
|Луна в Козероге, 5:36
|III фаза, Луна убывающая
|Держитесь подальше от людей, навязывающих свои правила жизни. Не занимайтесь тем, что предполагает высотные работы, и берегите колени
|5 мая
|20
|0:34
|8:21
|Луна в Козероге
|III фаза, Луна убывающая
|Стоит пообщаться с родственниками старшего поколения и прислушаться к полученным от них советам
|6 мая
|21
|1:19
|9:15
|Луна в Водолее, 17:58
|III фаза, Луна убывающая
|До 17:58 хороший момент для дел, требующих упорства и использования какого-либо прошлого опыта, после – для творчества и любой коллективной деятельности
|7 мая
|22
|1:55
|10:15
|Луна в Водолее
|III фаза, Луна убывающая
|Появятся поистине гениальные идеи, используйте их с умом и не откладывайте в «долгий ящик»
|8 мая
|23
|2:25
|11:20
|Луна в Водолее
|4-я четверть, 5:07
|Держитесь подальше от максималистов, не позволяйте мечтам и фантазиям замещать реальную жизнь, не ленитесь
|9 мая
|24
|2:50
|12:29
|Луна в Рыбах, 6:31
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для начала долгосрочных проектов, которые уже давно хорошо продуманы, и для всего того, что приносит вам радость
|10 мая
|25
|3:12
|13:40
|Луна в Рыбах
|IV фаза, Луна убывающая
|Не плывите по течению, в любых ситуациях ищите выгоду и новые перспективы
|11 мая
|26
|3:31
|14:54
|Луна в Овне, 17:03
|IV фаза, Луна убывающая
|До 17:03 не спорьте с коллегами – это помешает рабочему процессу. После – не стоит приобретать дорогостоящую технику – она окажется ненадлежащего качества
|12 мая
|27
|3:50
|16:10
|Луна в Овне
|IV фаза, Луна убывающая
|Физический труд и занятия спортом помогут снять накопившуюся агрессию
|13 мая
|28
|4:09
|17:29
|Луна в Тельце, 22:01
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для занятий, развивающих интеллект, а вот физическую активность стоит снизить
|14 мая
|29
|4:29
|18:51
|Луна в Тельце
|IV фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь упрямцев, не начинайте ничего нового, не давайте в долг и не берите взаймы
|15 мая
|30/1
|4:52/14:48
|20:14
|Луна в Тельце
|Новолуние, 14:48
|До 14:48 подведите итоги прошлого лунного месяца и проанализируйте свои ошибки. После – подумайте, из чего еще вы можете извлечь выгоду
|16 мая
|2
|5:23
|21:36
|Луна в Близнецах, 0:12
|I фаза, Луна растущая
|Проявите щедрость, поделитесь с окружающими тем, чего у вас в избытке. Будет шанс получить какие-то очень нужные вам сейчас сведения
|17 мая
|3
|6:01
|22:52
|Луна в Близнецах
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для брифингов и презентаций, для деловых и частных переговоров, для начала проектов, связанных с информацией и рекламой
|18 мая
|4
|6:50
|23:56
|Луна в Раке, 1:11
|I фаза, Луна растущая
|Уделите внимание родственникам. Хороший день для того, чтобы начать копить деньги на жилье или на обучение детей
|19 мая
|5
|7:52
|_
|Луна в Раке
|I фаза, Луна растущая
|Стоит пополнить продуктовые запасы и приобрести то, что долго не портится. Удачный день для общения с теми, кому вы полностью доверяете
|20 мая
|6
|9:04
|0:48
|Луна во Льве, 2:24
|I фаза, Луна растущая
|Великолепный день для творческой самореализации
|21 мая
|7
|10:23
|1:27
|Луна во Льве
|I фаза, Луна растущая
|Можно покрасоваться, поразить окружающих какими-то талантами и оригинальным внешним видом
|22 мая
|8
|11:43
|1:58
|Луна в Деве, 4:55
|1-я четверть, 6:48
|Превосходный день для того, чтобы перейти на здоровый образ жизни и отказаться от чего-то вредного
|23 мая
|9
|13:03
|2:22
|Луна в Деве
|II фаза, Луна растущая
|Держитесь подальше от тех, кто всех критикует. Берегите желудок
|24 мая
|10
|14:21
|2:43
|Луна в Весах, 9:08
|II фаза, Луна растущая
|До 14:21 избегайте любых споров и не допускайте несправедливости. После – будет шанс наладить отношения с теми, с кем вы враждуете
|25 мая
|11
|15:38
|3:02
|Луна в Весах
|II фаза, Луна растущая
|Отличный день для решения спорных вопросов и налаживания новых связей
|26 мая
|12
|16:53
|3:20
|Луна в Скорпионе, 15:16
|II фаза, Луна растущая
|До 15:16 стоит заняться гармонизацией внутреннего состояния. После – превосходный момент для всего того, что является для вас подлинной страстью
|27 мая
|13
|18:07
|3:39
|Луна в Скорпионе
|II фаза, Луна растущая
|Хороший день для занятий, не предполагающих активное взаимодействие с окружающими
|28 мая
|14
|19:19
|4:00
|Луна в Скорпионе
|II фаза, Луна растущая
|Не повторяйте прошлых ошибок, не возвращайтесь к тому, что когда-то уже было причиной негативных эмоций
|29 мая
|15
|20:28
|4:25
|Луна в Стрельце, 1:32
|Полнолуние, 17:18
|Отличный день для начала дальних путешествий, любого обучения, проектов, связанных с другими странами
|30 мая
|16
|21:32
|4:54
|Луна в Стрельце
|III фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь тех, кто имеет на вас безоговорочное влияние, не давайте обещаний и не берите на себя новых обязательств
|31 мая
|17
|22:29
|5:30
|Луна в Козероге, 12:45
|III фаза, Луна убывающая
|До 12:45 стоит поискать новых единомышленников; вероятны гениальные изобретения. После – будет шанс упрочить карьерное положение и повысить доходы
Благоприятные дни в мае 2018 года
В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.
- С 1 по 7 мая 2018 года – Луна убывающая.
- С 9 по 14 мая 2018 года – Луна убывающая.
- С 16 по 21 мая 2018 года – Луна растущая.
- С 23 по 28 мая 2018 года – Луна растущая.
- 30, 31 мая 2018 года – Луна убывающая.
Неблагоприятные дни в мае 2018 года
Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.
- 8 мая 2018 года – 4-я четверть.
- 15 мая 2018 года – Новолуние.
- 22 мая 2018 года – 1-я четверть.
- 29 мая 2018 года – Полнолуние.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok