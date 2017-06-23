Лунный календарь на август 2017 года
Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день. Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 августа
|10
|15:19
|_
|Луна в Стрельце, 13:43
|II фаза, Луна растущая
|До 15:19 избегайте тех, кто издевается над окружающими ради собственного удовольствия. После – отличный момент для спорта, творчества, любви
|2 августа
|11
|16:22
|0:21
|Луна в Стрельце
|II фаза, Луна растущая
|Хороший день для любых решительных действий и для налаживания контактов с зарубежными партнерами
|3 августа
|12
|17:20
|0:53
|Луна в Стрельце
|II фаза, Луна растущая
|До 17:20 стоит увеличить физическую активность. После – будьте щедрее с окружающими
|4 августа
|13
|18:13
|1:31
|Луна в Козероге, 4:37
|II фаза, Луна растущая
|Отличный день для карьерных свершений. Будет шанс приумножить доходы
|5 августа
|14
|18:58
|2:17
|Луна в Козероге
|II фаза, Луна растущая
|Стоит пообщаться с родственниками старшего поколения
|6 августа
|15
|19:37
|3:11
|Луна в Водолее, 14:47
|II фаза, Луна растущая
|До 14:47 хороший момент для покупки того, от чего требуется надежность. После – для творчества и встреч с друзьями. Вечер лучше провести дома
|7 августа
|16
|20:10
|4:13
|Луна в Водолее
|Полнолуние, 21:10, частное лунное затмение, 21:22
|Во всем проявляйте осторожность берегите ноги, нервную систему и дыхательные пути
|8 августа
|17
|20:38
|5:20
|Луна в Водолее
|III фаза, Луна убывающая
|День прозрений и озарений. Не оставляйте без внимания внезапно пришедшие в голову мысли
|9 августа
|18
|21:02
|6:31
|Луна в Рыбах, 1:31
|III фаза, Луна убывающая
|Будет возможность извлечь выгоду из прошлых достижений
|10 августа
|19
|21:23
|7:44
|Луна в Рыбах
|III фаза, Луна убывающая
|Вероятно двойственное восприятие действительности, придерживайтесь крайней степени объективности
|11 августа
|20
|21:44
|8:59
|Луна в Овне, 9:49
|III фаза, Луна убывающая
|Избегайте неуемных энтузиастов. Берегите голову
|12 августа
|21
|22:05
|10:16
|Луна в Овне
|III фаза, Луна убывающая
|Хороший день для интеллектуальной деятельности
|13 августа
|22
|22:28
|11:34
|Луна в Тельце, 14:42
|III фаза, Луна убывающая
|До 14:42 стоит заняться спортом, после – делами, направленными на достижение физического комфорта
|14 августа
|23
|22:54
|12:53
|Луна в Тельце
|III фаза, Луна убывающая
|Можно попросить о повышении в должности. Хороший день для капиталовложений
|15 августа
|24
|23:26
|14:11
|Луна в Близнецах, 17:42
|4-я четверть, 4:15
|Не стоит начинать новые проекты, рисковать своей репутацией, чем-либо вредить здоровью
|16 августа
|24
|_
|15:28
|Луна в Близнецах
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для переговоров, брифингов, конференций
|17 августа
|25
|0:06
|16:39
|Луна в Раке, 19:31
|IV фаза, Луна убывающая
|До 19:31 хороший момент для налаживания новых деловых и дружеских связей. После – для пассивного отдыха
|18 августа
|26
|0:56
|17:41
|Луна в Раке
|IV фаза, Луна убывающая
|Все, что вам удастся сэкономить (деньги, время, другие ресурсы), обязательно пригодится в ближайшем будущем
|19 августа
|27
|1:57
|18:32
|Луна во Льве, 21:00
|IV фаза, Луна убывающая
|Порадуйте чем-нибудь тех, кто вам дорог, особенно – родственников
|20 августа
|28
|3:09
|19:13
|Луна во Льве
|IV фаза, Луна убывающая
|Великолепный день для творчества и для общения с теми, кто дарит вам радость
|21 августа
|29.янв
|4:26/21:31
|19:45
|Луна в Деве, 23:12
|Новолуние, 21:31, полное солнечное затмение, 21:26
|"Опасайтесь агрессивных людей
|22 августа
|2
|5:46
|20:11
|Луна в Деве
|I фаза, Луна растущая
|Не жадничайте и не отказывайте окружающим в их просьбах
|23 августа
|3
|7:05
|20:34
|Луна в Деве
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для любых дел, направленных на получение дополнительных благ
|24 августа
|4
|8:22
|20:54
|Луна в Весах, 3:18
|I фаза, Луна растущая
|Важно учитывать прошлые ошибки и сохранить хорошие отношения с окружающими
|25 августа
|5
|9:36
|21:14
|Луна в Весах
|I фаза, Луна растущая
|"Конформизм навредит делам и реноме
|26 августа
|6
|10:48
|21:35
|Луна в Скорпионе, 10:26
|I фаза, Луна растущая
|В любых делах руководствуйтесь интуицией. Будет возможность с пользой для себя проникнуть в чужую тайну
|27 августа
|7
|11:58
|21:57
|Луна в Скорпионе
|I фаза, Луна растущая
|Не задирайте окружающих и не оттачивайте на них свое остроумие
|28 августа
|8
|13:05
|22:22
|Луна в Стрельце, 23:30
|I фаза, Луна растущая
|Постарайтесь найти в себе новый источник сил и позитива
|29 августа
|9
|14:09
|22:52
|Луна в Стрельце
|1-я четверть, 11:13
|Будьте осторожнее в транспорте, опасайтесь тех, кому вы ни в чем не можете отказать, берегитесь бродячих собак и других диких животных
|30 августа
|10
|15:10
|23:27
|Луна в Стрельце
|II фаза, Луна растущая
|До 15:10 придерживайтесь рекомендаций для предыдущего дня. После – отличный момент для встреч с союзниками, для любого обучения и начала дальнего путешествия
|31 августа
|11
|16:05
|_
|Луна в Козероге, 10:38
|II фаза, Луна растущая
|Хороший день для крупных покупок и для дел, в которых требуется повышенная ответственность и сила воли
Благоприятные дни в августе 2017 года
В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.
- С 1 по 6 августа 2017 года – Луна растущая.
- С 8 по 14 августа 2017 года – Луна убывающая.
- С 16 по 20 августа 2017 года – Луна убывающая.
- С 22 по 28 августа 2017 года – Луна растущая.
- 30, 31 августа 2017 года – Луна растущая.
Неблагоприятные дни в августе 2017 года
Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.
- 7 августа 2017 года – Полнолуние, частное лунное затмение.
- 15 августа 2017 года – 4-я четверть.
- 21 августа 2017 года – Новолуние, полное солнечное затмение.
- 29 августа 2017 года – 1-я четверть.
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