Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день. Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 августа 10 15:19 _ Луна в Стрельце, 13:43 II фаза, Луна растущая До 15:19 избегайте тех, кто издевается над окружающими ради собственного удовольствия. После – отличный момент для спорта, творчества, любви
2 августа 11 16:22 0:21 Луна в Стрельце II фаза, Луна растущая Хороший день для любых решительных действий и для налаживания контактов с зарубежными партнерами
3 августа 12 17:20 0:53 Луна в Стрельце II фаза, Луна растущая До 17:20 стоит увеличить физическую активность. После – будьте щедрее с окружающими
4 августа 13 18:13 1:31 Луна в Козероге, 4:37 II фаза, Луна растущая Отличный день для карьерных свершений. Будет шанс приумножить доходы
5 августа 14 18:58 2:17 Луна в Козероге II фаза, Луна растущая Стоит пообщаться с родственниками старшего поколения
6 августа 15 19:37 3:11 Луна в Водолее, 14:47 II фаза, Луна растущая До 14:47 хороший момент для покупки того, от чего требуется надежность. После – для творчества и встреч с друзьями. Вечер лучше провести дома
7 августа 16 20:10 4:13 Луна в Водолее Полнолуние, 21:10, частное лунное затмение, 21:22 Во всем проявляйте осторожность берегите ноги, нервную систему и дыхательные пути
8 августа 17 20:38 5:20 Луна в Водолее III фаза, Луна убывающая День прозрений и озарений. Не оставляйте без внимания внезапно пришедшие в голову мысли
9 августа 18 21:02 6:31 Луна в Рыбах, 1:31 III фаза, Луна убывающая Будет возможность извлечь выгоду из прошлых достижений
10 августа 19 21:23 7:44 Луна в Рыбах III фаза, Луна убывающая Вероятно двойственное восприятие действительности, придерживайтесь крайней степени объективности
11 августа 20 21:44 8:59 Луна в Овне, 9:49 III фаза, Луна убывающая Избегайте неуемных энтузиастов. Берегите голову
12 августа 21 22:05 10:16 Луна в Овне III фаза, Луна убывающая Хороший день для интеллектуальной деятельности
13 августа 22 22:28 11:34 Луна в Тельце, 14:42 III фаза, Луна убывающая До 14:42 стоит заняться спортом, после – делами, направленными на достижение физического комфорта
14 августа 23 22:54 12:53 Луна в Тельце III фаза, Луна убывающая Можно попросить о повышении в должности. Хороший день для капиталовложений
15 августа 24 23:26 14:11 Луна в Близнецах, 17:42 4-я четверть, 4:15 Не стоит начинать новые проекты, рисковать своей репутацией, чем-либо вредить здоровью
16 августа 24 _ 15:28 Луна в Близнецах IV фаза, Луна убывающая Отличный день для переговоров, брифингов, конференций
17 августа 25 0:06 16:39 Луна в Раке, 19:31 IV фаза, Луна убывающая До 19:31 хороший момент для налаживания новых деловых и дружеских связей. После – для пассивного отдыха
18 августа 26 0:56 17:41 Луна в Раке IV фаза, Луна убывающая Все, что вам удастся сэкономить (деньги, время, другие ресурсы), обязательно пригодится в ближайшем будущем
19 августа 27 1:57 18:32 Луна во Льве, 21:00 IV фаза, Луна убывающая Порадуйте чем-нибудь тех, кто вам дорог, особенно – родственников
20 августа 28 3:09 19:13 Луна во Льве IV фаза, Луна убывающая Великолепный день для творчества и для общения с теми, кто дарит вам радость
21 августа 29.янв 4:26/21:31 19:45 Луна в Деве, 23:12 Новолуние, 21:31, полное солнечное затмение, 21:26 "Опасайтесь агрессивных людей
22 августа 2 5:46 20:11 Луна в Деве I фаза, Луна растущая Не жадничайте и не отказывайте окружающим в их просьбах
23 августа 3 7:05 20:34 Луна в Деве I фаза, Луна растущая Отличный день для любых дел, направленных на получение дополнительных благ
24 августа 4 8:22 20:54 Луна в Весах, 3:18 I фаза, Луна растущая Важно учитывать прошлые ошибки и сохранить хорошие отношения с окружающими
25 августа 5 9:36 21:14 Луна в Весах I фаза, Луна растущая "Конформизм навредит делам и реноме
26 августа 6 10:48 21:35 Луна в Скорпионе, 10:26 I фаза, Луна растущая В любых делах руководствуйтесь интуицией. Будет возможность с пользой для себя проникнуть в чужую тайну
27 августа 7 11:58 21:57 Луна в Скорпионе I фаза, Луна растущая Не задирайте окружающих и не оттачивайте на них свое остроумие
28 августа 8 13:05 22:22 Луна в Стрельце, 23:30 I фаза, Луна растущая Постарайтесь найти в себе новый источник сил и позитива
29 августа 9 14:09 22:52 Луна в Стрельце 1-я четверть, 11:13 Будьте осторожнее в транспорте, опасайтесь тех, кому вы ни в чем не можете отказать, берегитесь бродячих собак и других диких животных
30 августа 10 15:10 23:27 Луна в Стрельце II фаза, Луна растущая До 15:10 придерживайтесь рекомендаций для предыдущего дня. После – отличный момент для встреч с союзниками, для любого обучения и начала дальнего путешествия
31 августа 11 16:05 _ Луна в Козероге, 10:38 II фаза, Луна растущая Хороший день для крупных покупок и для дел, в которых требуется повышенная ответственность и сила воли

Благоприятные дни в августе 2017 года

В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.

  • С 1 по 6 августа 2017 года – Луна растущая.
  • С 8 по 14 августа 2017 года – Луна убывающая.
  • С 16 по 20 августа 2017 года – Луна убывающая.
  • С 22 по 28 августа 2017 года – Луна растущая.
  • 30, 31 августа 2017 года – Луна растущая.

Неблагоприятные дни в августе 2017 года

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.

  • 7 августа 2017 года – Полнолуние, частное лунное затмение.
  • 15 августа 2017 года – 4-я четверть.
  • 21 августа 2017 года – Новолуние, полное солнечное затмение.
  • 29 августа 2017 года – 1-я четверть.

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