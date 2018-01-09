Лунный календарь на февраль 2018 года
Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 февраля
|17
|18:22
|8:51
|Луна в Деве, 22:13
|III фаза, Луна убывающая
|Хороший день для творчества, для индивидуальных проектов, для начала дружбы
|2 февраля
|18
|19:46
|9:20
|Луна в Деве
|III фаза, Луна убывающая
|Стоит попытаться упрочить свое материальное положение. Отличный день для пополнения делового гардероба
|3 февраля
|19
|21:08
|9:45
|Луна в Деве
|III фаза, Луна убывающая
|День благоприятен для домашних дел, не требующих принятия решений
|4 февраля
|20
|22:26
|10:06
|Луна в Весах, 0:47
|III фаза, Луна убывающая
|Стоит заняться тем, что помогает восстанавливать душевное равновесие. Держитесь подальше от тех, кто ставит под сомнение любые ваши слова и решения
|5 февраля
|21
|23:42
|10:26
|Луна в Весах
|III фаза, Луна убывающая
|Хороший день для дипломатических переговоров, примирения противоборствующих сторон, использования полезных связей
|6 февраля
|21
|_
|10:46
|Луна в Скорпионе, 6:56
|III фаза, Луна убывающая
|Можно затеять рисковое предприятие, побороться со своими страхами, подтолкнуть окружающих к выгодным для вас действиям
|7 февраля
|22
|0:55
|11:07
|Луна в Скорпионе
|4-я четверть, 18:54
|В любом общении с окружающими будьте деликатнее, не язвите и не высмеивайте чужие недостатки
|8 февраля
|23
|2:05
|11:30
|Луна в Стрельце, 16:53
|IV фаза, Луна убывающая
|До 16:53 опасайтесь манипуляторов и берегите репродуктивную систему. После – будьте осторожнее в транспорте, не употребляйте алкоголь и держитесь подальше от пьяных
|9 февраля
|24
|3:12
|11:58
|Луна в Стрельце
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для начала длительных путешествий, любого обучения, проектов, связанных с иностранцами, дел, требующих посещения официальных инстанций
|10 февраля
|25
|4:14
|12:31
|Луна в Стрельце
|IV фаза, Луна убывающая
|Стоит пообщаться с друзьями; хороший день для экскурсий, приобретения домашнего питомца, покупки всего того, что связано с поездками
|11 февраля
|26
|5:12
|13:11
|Луна в Козероге, 5:21
|IV фаза, Луна убывающая
|Минимизируйте общение, однако если к вам обратятся с просьбой, не отказывайте
|12 февраля
|27
|6:02
|13:58
|Луна в Козероге
|IV фаза, Луна убывающая
|На работе стоит продемонстрировать лучшие деловые качества – это поможет заручиться поддержкой влиятельных персон
|13 февраля
|28
|6:45
|14:54
|Луна в Водолее, 18:11
|IV фаза, Луна убывающая
|До 18:11 сами без суеты выполняйте свои обязанности и не подгоняйте коллег. После – позвольте себе любимый вид релакса
|14 февраля
|29
|7:21
|15:55
|Луна в Водолее
|IV фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь максималистов, не берите на себя лишних обязательств, будьте осторожнее с электричеством
|15 февраля
|30
|7:51
|17:02
|Луна в Водолее
|IV фаза, Луна убывающая, частное солнечное затмение, 23:52
|Подведите итоги полутора месяцев, прошедших с начала года, проанализируйте ошибки, но и не забудьте поощрить себя за успехи чем-нибудь приятным
|16 февраля
|1/2
|0:05/8:16
|18:12
|Луна в Рыбах, 5:42
|Новолуние, 0:05
|Не затевайте ничего трудоемкого, однако можно провести предварительные переговоры по назревающему долгосрочному проекту
|17 февраля
|3
|8:38
|19:23
|Луна в Рыбах
|I фаза, Луна растущая
|Хороший день для посещения картинной галереи, концерта, бассейна, аквапарка
|18 февраля
|4
|8:57
|20:37
|Луна в Овне, 15:05
|I фаза, Луна растущая
|Пообщайтесь с теми, кому доверяете, расскажите им о своих проблемах – скорее всего, вам помогут или хотя бы подскажут приемлемый выход из ситуации
|19 февраля
|5
|9:16
|21:51
|Луна в Овне
|I фаза, Луна растущая
|Не отступайте от своих принципов и планов; хороший день для начала проектов, основанных на личном энтузиазме
|20 февраля
|6
|9:36
|23:07
|Луна в Тельце, 22:12
|I фаза, Луна растущая
|Прислушивайтесь к мнению окружающих, не кичитесь своими знаниями и успехами
|21 февраля
|7
|9:56
|_
|Луна в Тельце
|I фаза, Луна растущая
|Держите в тайне все свои планы, не рассказывайте окружающим о своих доходах и о благосостоянии
|22 февраля
|8
|10:21
|0:24
|Луна в Тельце
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для начала коммерческих проектов. Внутренние резервы позитивной энергии поможет восполнить общение с родственниками
|23 февраля
|9
|10:50
|1:42
|Луна в Близнецах, 3:07
|1-я четверть, 11:08
|Не давайте повода для сплетен и сами не становитесь их распространителем
|24 февраля
|10
|11:28
|2:58
|Луна в Близнецах
|II фаза, Луна растущая
|Отличный день для веселых вечеринок, покупки приятных мелочей, работы с большим объемом информации
|25 февраля
|11
|12:16
|4:10
|Луна в Раке, 6:06
|II фаза, Луна растущая
|Великолепный день для любых домашних дел и для всего того, что требует эмоциональной включенности
|26 февраля
|12
|13:17
|5:13
|Луна в Раке
|II фаза, Луна растущая
|Отличный день для инвестиций, для пополнения запасов продуктов, для открытия нового банковского вклада
|27 февраля
|13
|14:30
|6:05
|Луна во Льве, 7:42
|II фаза, Луна растущая
|В любых делах и в общении учитывайте прошлый опыт и совершенные ранее ошибки
|28 февраля
|14
|15:50
|6:45
|Луна во Льве
|II фаза, Луна растущая
|До 15:50 займитесь завершением текущих дел (творческий подход ускорит процесс). После – прекрасный момент для начала долгосрочных креативных проектов