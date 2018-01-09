Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака.

Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день. Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день 1 февраля 17 18:22 8:51 Луна в Деве, 22:13 III фаза, Луна убывающая Хороший день для творчества, для индивидуальных проектов, для начала дружбы 2 февраля 18 19:46 9:20 Луна в Деве III фаза, Луна убывающая Стоит попытаться упрочить свое материальное положение. Отличный день для пополнения делового гардероба 3 февраля 19 21:08 9:45 Луна в Деве III фаза, Луна убывающая День благоприятен для домашних дел, не требующих принятия решений 4 февраля 20 22:26 10:06 Луна в Весах, 0:47 III фаза, Луна убывающая Стоит заняться тем, что помогает восстанавливать душевное равновесие. Держитесь подальше от тех, кто ставит под сомнение любые ваши слова и решения 5 февраля 21 23:42 10:26 Луна в Весах III фаза, Луна убывающая Хороший день для дипломатических переговоров, примирения противоборствующих сторон, использования полезных связей 6 февраля 21 _ 10:46 Луна в Скорпионе, 6:56 III фаза, Луна убывающая Можно затеять рисковое предприятие, побороться со своими страхами, подтолкнуть окружающих к выгодным для вас действиям 7 февраля 22 0:55 11:07 Луна в Скорпионе 4-я четверть, 18:54 В любом общении с окружающими будьте деликатнее, не язвите и не высмеивайте чужие недостатки 8 февраля 23 2:05 11:30 Луна в Стрельце, 16:53 IV фаза, Луна убывающая До 16:53 опасайтесь манипуляторов и берегите репродуктивную систему. После – будьте осторожнее в транспорте, не употребляйте алкоголь и держитесь подальше от пьяных 9 февраля 24 3:12 11:58 Луна в Стрельце IV фаза, Луна убывающая Отличный день для начала длительных путешествий, любого обучения, проектов, связанных с иностранцами, дел, требующих посещения официальных инстанций 10 февраля 25 4:14 12:31 Луна в Стрельце IV фаза, Луна убывающая Стоит пообщаться с друзьями; хороший день для экскурсий, приобретения домашнего питомца, покупки всего того, что связано с поездками 11 февраля 26 5:12 13:11 Луна в Козероге, 5:21 IV фаза, Луна убывающая Минимизируйте общение, однако если к вам обратятся с просьбой, не отказывайте 12 февраля 27 6:02 13:58 Луна в Козероге IV фаза, Луна убывающая На работе стоит продемонстрировать лучшие деловые качества – это поможет заручиться поддержкой влиятельных персон 13 февраля 28 6:45 14:54 Луна в Водолее, 18:11 IV фаза, Луна убывающая До 18:11 сами без суеты выполняйте свои обязанности и не подгоняйте коллег. После – позвольте себе любимый вид релакса 14 февраля 29 7:21 15:55 Луна в Водолее IV фаза, Луна убывающая Опасайтесь максималистов, не берите на себя лишних обязательств, будьте осторожнее с электричеством 15 февраля 30 7:51 17:02 Луна в Водолее IV фаза, Луна убывающая, частное солнечное затмение, 23:52 Подведите итоги полутора месяцев, прошедших с начала года, проанализируйте ошибки, но и не забудьте поощрить себя за успехи чем-нибудь приятным 16 февраля 1/2 0:05/8:16 18:12 Луна в Рыбах, 5:42 Новолуние, 0:05 Не затевайте ничего трудоемкого, однако можно провести предварительные переговоры по назревающему долгосрочному проекту 17 февраля 3 8:38 19:23 Луна в Рыбах I фаза, Луна растущая Хороший день для посещения картинной галереи, концерта, бассейна, аквапарка 18 февраля 4 8:57 20:37 Луна в Овне, 15:05 I фаза, Луна растущая Пообщайтесь с теми, кому доверяете, расскажите им о своих проблемах – скорее всего, вам помогут или хотя бы подскажут приемлемый выход из ситуации 19 февраля 5 9:16 21:51 Луна в Овне I фаза, Луна растущая Не отступайте от своих принципов и планов; хороший день для начала проектов, основанных на личном энтузиазме 20 февраля 6 9:36 23:07 Луна в Тельце, 22:12 I фаза, Луна растущая Прислушивайтесь к мнению окружающих, не кичитесь своими знаниями и успехами 21 февраля 7 9:56 _ Луна в Тельце I фаза, Луна растущая Держите в тайне все свои планы, не рассказывайте окружающим о своих доходах и о благосостоянии 22 февраля 8 10:21 0:24 Луна в Тельце I фаза, Луна растущая Отличный день для начала коммерческих проектов. Внутренние резервы позитивной энергии поможет восполнить общение с родственниками 23 февраля 9 10:50 1:42 Луна в Близнецах, 3:07 1-я четверть, 11:08 Не давайте повода для сплетен и сами не становитесь их распространителем 24 февраля 10 11:28 2:58 Луна в Близнецах II фаза, Луна растущая Отличный день для веселых вечеринок, покупки приятных мелочей, работы с большим объемом информации 25 февраля 11 12:16 4:10 Луна в Раке, 6:06 II фаза, Луна растущая Великолепный день для любых домашних дел и для всего того, что требует эмоциональной включенности 26 февраля 12 13:17 5:13 Луна в Раке II фаза, Луна растущая Отличный день для инвестиций, для пополнения запасов продуктов, для открытия нового банковского вклада 27 февраля 13 14:30 6:05 Луна во Льве, 7:42 II фаза, Луна растущая В любых делах и в общении учитывайте прошлый опыт и совершенные ранее ошибки 28 февраля 14 15:50 6:45 Луна во Льве II фаза, Луна растущая До 15:50 займитесь завершением текущих дел (творческий подход ускорит процесс). После – прекрасный момент для начала долгосрочных креативных проектов