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Лунный календарь на август 2018 года

Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак зодиака.

Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.

Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 августа 20 22:26 9:19 Луна в Овне, 14:46 III фаза, Луна убывающая Держитесь подальше от неуемных активистов. Берегите голову
2 августа 21 22:43 10:31 Луна в Овне III фаза, Луна убывающая Хороший день для неспешной интеллектуальной работы и для начала краткосрочных проектов
3 августа 22 23:01 11:44 Луна в Тельце, 22:29 III фаза, Луна убывающая Стоит увеличить физическую нагрузку. Отличный день для дел, в которых лично вы крайне заинтересованы
4 августа 23 23:22 12:59 Луна в Тельце 4-я четверть, 21:17 Хорошо пойдут бытовые и финансовые дела. Стоит найти время на прогулку среди деревьев и на «общение» с домашними растениями
5 августа 24 23:47 14:17 Луна в Тельце IV фаза, Луна убывающая Активизируются те, кто живет за чужой счет. Не стоит давать взаймы и потакать безделью окружающих
6 августа 24 _ 15:35 Луна в Близнецах, 4:03 IV фаза, Луна убывающая Отличный день для начала проектов, связанных с любой информацией, с рекламой, с печатным делом, с торговлей
7 августа 25 0:19 16:52 Луна в Близнецах IV фаза, Луна убывающая В решении проблем и рабочих задач поможет личное обаяние
8 августа 26 1:00 18:03 Луна в Раке, 6:21 IV фаза, Луна убывающая Стоит поучиться экономии у тех, кто умеет грамотно обращаться с деньгами
9 августа 27 1:56 19:03 Луна в Раке IV фаза, Луна убывающая Уделите внимание родственникам. Хороший день для открытия целевого вклада в надежном банке и для того, чтобы сделать продуктовые запасы
10 августа 28 3:05 19:50 Луна во Льве, 6:10 IV фаза, Луна убывающая Черпайте позитив в творчестве, побалуйте себя чем-нибудь приятным, не позволяйте агрессии завладеть вами и вырваться наружу
11 августа 29/1 4:26/12:58 20:26 Луна во Льве Новолуние, 12:58, частное солнечное затмение, 12:47 Опасайтесь несдержанных и вспыльчивых индивидов. Не стоит посещать массовые мероприятия и устраивать вечеринки
12 августа 2 5:53 20:55 Луна в Деве, 5:43 I фаза, Луна растущая Отличный день для генеральной уборки. Разберите шкафы и отдайте вещи, которыми не пользуетесь, тем, кто в них нуждается
13 августа 3 7:21 21:18 Луна в Деве I фаза, Луна растущая Прекрасный день для дел, в которых требуются скрупулезность и внимание к деталям, а также для начала коммерческих проектов, направленных на получение побочной прибыли
14 августа 4 8:46 21:39 Луна в Весах, 6:42 I фаза, Луна растущая Родственники помогут обзавестись новыми полезными связями и наладить отношения с людьми, с которыми вы в ссоре
15 августа 5 10:09 21:58 Луна в Весах I фаза, Луна растущая Не меняйте свое мнение в угоду окружающим. Не стоит примерять на себя новый имидж
16 августа 6 11:28 22:18 Луна в Скорпионе, 10:31 I фаза, Луна растущая Появится возможность улучшить свое знание психологии и точнее разобраться в человеческой натуре. Не игнорируйте интуицию
17 августа 7 12:44 22:39 Луна в Скорпионе I фаза, Луна растущая Будет шанс себе на благо воспользоваться чужими недостатками и промахами, но сделайте это скрытно и не хвастайтесь своей находчивостью
18 августа 8 13:57 23:04 Луна в Стрельце, 19:41 1-я четверть, 10:47 Новые тайные знания станут отличным источником внутренних сил и избавят от каких-то страхов
19 августа 9 15:06 22:32 Луна в Стрельце II фаза, Луна растущая До 15:06 хороший заряд бодрости и позитива дадут подвижные игры, общение с лошадьми и собаками, спорт. После – держитесь подальше от тех, кто легко провоцирует вас на гнев, агрессию и на опасные эскапады
20 августа 10 16:10 _ Луна в Стрельце II фаза, Луна растущая До 16:10 не стоит начинать новые дела и проекты, особенно те, которые связаны с поездками, туризмом и с обращением в официальные инстанции. После – прекрасный момент для всего того, в чем требуется решительность
21 августа 11 17:06 0:07 Луна в Козероге, 7:20 II фаза, Луна растущая Превосходный день для дел, в которых нужна обстоятельность. Любые карьерные свершения будут оценены по максимуму
22 августа 12 17:55 0:50 Луна в Козероге II фаза, Луна растущая До 17:55 можно будет легко решить сложные вопросы; не стесняйтесь давить авторитетом. После – стоит сделать что-нибудь хорошее для родственников
23 августа 13 18:35 1:41 Луна в Водолее, 19:35 II фаза, Луна растущая До 18:35 отличный момент для приобретения недвижимости, внедорожника, статусных вещей. После – постарайтесь не повторять старых ошибок
24 августа 14 19:07 2:39 Луна в Водолее II фаза, Луна растущая До 19:07 стоит постараться простить тех, на кого вы злитесь – вам же станет легче. После – отличный момент для творчества и общения с друзьями
25 августа 15 19:34 3:42 Луна в Водолее II фаза, Луна растущая До 19:34 удачным будет шопинг, хорошо пройдут встречи с теми, с кем вам интересно, можно начать проект, связанный с изобретениями. После – опасайтесь слишком обидчивых индивидов
26 августа 16 19:56 4:49 Луна в Рыбах, 9:38 Полнолуние, 14:55 Стоит минимизировать общение и провести день дома. Будьте осторожнее с водной стихией
27 августа 17 20:15 5:59 Луна в Рыбах III фаза, Луна убывающая Отличный день для начала проектов, которые вы хорошо продумали. Чья-то благодарность вам обернется чем-то приятным
28 августа 18 20:33 7:10 Луна в Овне, 19:16 III фаза, Луна убывающая Будет возможность получить какие-то новые блага. Хорошо пойдут дела, в которых важную роль играют межличностные связи
29 августа 19 20:50 8:21 Луна в Овне III фаза, Луна убывающая Беря на себя какую-либо ответственность, помните, что это – надолго. Окружающие покажут, как на самом деле к вам относятся
30 августа 20 21:08 9:34 Луна в Овне III фаза, Луна убывающая Держитесь подальше от тех, кто не считается с чужим мнением, а также от тех, кто в любой непонятной ситуации сразу лезет в драку
31 августа 21 21:27 10:48 Луна в Тельце, 5:19 III фаза, Луна убывающая Будет шанс обогатиться за счет реализации каких-то интересных коммерческих идей

Благоприятные дни в августе 2018 года

В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.

  • С 1 по 3 августа 2018 года – Луна убывающая.
  • С 5 по 10 августа 2018 года – Луна убывающая.
  • С 12 по 17 августа 2018 года – Луна растущая.
  • С 19 по 25 августа 2018 года – Луна растущая.
  • С 27 по 31 августа 2018 года – Луна убывающая.

Неблагоприятные дни в августе 2018 года

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.

  • 4 августа 2018 года – 4-я четверть.
  • 11 августа 2018 года – Новолуние.
  • 18 августа 2018 года – 1-я четверть.
  • 26 августа 2018 года – Полнолуние.

Текст: Надежда Попова

Фото: Shutterstock/vostok

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