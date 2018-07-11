Лунный календарь на август 2018 года

Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.
Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 августа
|20
|22:26
|9:19
|Луна в Овне, 14:46
|III фаза, Луна убывающая
|Держитесь подальше от неуемных активистов. Берегите голову
|2 августа
|21
|22:43
|10:31
|Луна в Овне
|III фаза, Луна убывающая
|Хороший день для неспешной интеллектуальной работы и для начала краткосрочных проектов
|3 августа
|22
|23:01
|11:44
|Луна в Тельце, 22:29
|III фаза, Луна убывающая
|Стоит увеличить физическую нагрузку. Отличный день для дел, в которых лично вы крайне заинтересованы
|4 августа
|23
|23:22
|12:59
|Луна в Тельце
|4-я четверть, 21:17
|Хорошо пойдут бытовые и финансовые дела. Стоит найти время на прогулку среди деревьев и на «общение» с домашними растениями
|5 августа
|24
|23:47
|14:17
|Луна в Тельце
|IV фаза, Луна убывающая
|Активизируются те, кто живет за чужой счет. Не стоит давать взаймы и потакать безделью окружающих
|6 августа
|24
|_
|15:35
|Луна в Близнецах, 4:03
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для начала проектов, связанных с любой информацией, с рекламой, с печатным делом, с торговлей
|7 августа
|25
|0:19
|16:52
|Луна в Близнецах
|IV фаза, Луна убывающая
|В решении проблем и рабочих задач поможет личное обаяние
|8 августа
|26
|1:00
|18:03
|Луна в Раке, 6:21
|IV фаза, Луна убывающая
|Стоит поучиться экономии у тех, кто умеет грамотно обращаться с деньгами
|9 августа
|27
|1:56
|19:03
|Луна в Раке
|IV фаза, Луна убывающая
|Уделите внимание родственникам. Хороший день для открытия целевого вклада в надежном банке и для того, чтобы сделать продуктовые запасы
|10 августа
|28
|3:05
|19:50
|Луна во Льве, 6:10
|IV фаза, Луна убывающая
|Черпайте позитив в творчестве, побалуйте себя чем-нибудь приятным, не позволяйте агрессии завладеть вами и вырваться наружу
|11 августа
|29/1
|4:26/12:58
|20:26
|Луна во Льве
|Новолуние, 12:58, частное солнечное затмение, 12:47
|Опасайтесь несдержанных и вспыльчивых индивидов. Не стоит посещать массовые мероприятия и устраивать вечеринки
|12 августа
|2
|5:53
|20:55
|Луна в Деве, 5:43
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для генеральной уборки. Разберите шкафы и отдайте вещи, которыми не пользуетесь, тем, кто в них нуждается
|13 августа
|3
|7:21
|21:18
|Луна в Деве
|I фаза, Луна растущая
|Прекрасный день для дел, в которых требуются скрупулезность и внимание к деталям, а также для начала коммерческих проектов, направленных на получение побочной прибыли
|14 августа
|4
|8:46
|21:39
|Луна в Весах, 6:42
|I фаза, Луна растущая
|Родственники помогут обзавестись новыми полезными связями и наладить отношения с людьми, с которыми вы в ссоре
|15 августа
|5
|10:09
|21:58
|Луна в Весах
|I фаза, Луна растущая
|Не меняйте свое мнение в угоду окружающим. Не стоит примерять на себя новый имидж
|16 августа
|6
|11:28
|22:18
|Луна в Скорпионе, 10:31
|I фаза, Луна растущая
|Появится возможность улучшить свое знание психологии и точнее разобраться в человеческой натуре. Не игнорируйте интуицию
|17 августа
|7
|12:44
|22:39
|Луна в Скорпионе
|I фаза, Луна растущая
|Будет шанс себе на благо воспользоваться чужими недостатками и промахами, но сделайте это скрытно и не хвастайтесь своей находчивостью
|18 августа
|8
|13:57
|23:04
|Луна в Стрельце, 19:41
|1-я четверть, 10:47
|Новые тайные знания станут отличным источником внутренних сил и избавят от каких-то страхов
|19 августа
|9
|15:06
|22:32
|Луна в Стрельце
|II фаза, Луна растущая
|До 15:06 хороший заряд бодрости и позитива дадут подвижные игры, общение с лошадьми и собаками, спорт. После – держитесь подальше от тех, кто легко провоцирует вас на гнев, агрессию и на опасные эскапады
|20 августа
|10
|16:10
|_
|Луна в Стрельце
|II фаза, Луна растущая
|До 16:10 не стоит начинать новые дела и проекты, особенно те, которые связаны с поездками, туризмом и с обращением в официальные инстанции. После – прекрасный момент для всего того, в чем требуется решительность
|21 августа
|11
|17:06
|0:07
|Луна в Козероге, 7:20
|II фаза, Луна растущая
|Превосходный день для дел, в которых нужна обстоятельность. Любые карьерные свершения будут оценены по максимуму
|22 августа
|12
|17:55
|0:50
|Луна в Козероге
|II фаза, Луна растущая
|До 17:55 можно будет легко решить сложные вопросы; не стесняйтесь давить авторитетом. После – стоит сделать что-нибудь хорошее для родственников
|23 августа
|13
|18:35
|1:41
|Луна в Водолее, 19:35
|II фаза, Луна растущая
|До 18:35 отличный момент для приобретения недвижимости, внедорожника, статусных вещей. После – постарайтесь не повторять старых ошибок
|24 августа
|14
|19:07
|2:39
|Луна в Водолее
|II фаза, Луна растущая
|До 19:07 стоит постараться простить тех, на кого вы злитесь – вам же станет легче. После – отличный момент для творчества и общения с друзьями
|25 августа
|15
|19:34
|3:42
|Луна в Водолее
|II фаза, Луна растущая
|До 19:34 удачным будет шопинг, хорошо пройдут встречи с теми, с кем вам интересно, можно начать проект, связанный с изобретениями. После – опасайтесь слишком обидчивых индивидов
|26 августа
|16
|19:56
|4:49
|Луна в Рыбах, 9:38
|Полнолуние, 14:55
|Стоит минимизировать общение и провести день дома. Будьте осторожнее с водной стихией
|27 августа
|17
|20:15
|5:59
|Луна в Рыбах
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для начала проектов, которые вы хорошо продумали. Чья-то благодарность вам обернется чем-то приятным
|28 августа
|18
|20:33
|7:10
|Луна в Овне, 19:16
|III фаза, Луна убывающая
|Будет возможность получить какие-то новые блага. Хорошо пойдут дела, в которых важную роль играют межличностные связи
|29 августа
|19
|20:50
|8:21
|Луна в Овне
|III фаза, Луна убывающая
|Беря на себя какую-либо ответственность, помните, что это – надолго. Окружающие покажут, как на самом деле к вам относятся
|30 августа
|20
|21:08
|9:34
|Луна в Овне
|III фаза, Луна убывающая
|Держитесь подальше от тех, кто не считается с чужим мнением, а также от тех, кто в любой непонятной ситуации сразу лезет в драку
|31 августа
|21
|21:27
|10:48
|Луна в Тельце, 5:19
|III фаза, Луна убывающая
|Будет шанс обогатиться за счет реализации каких-то интересных коммерческих идей
Благоприятные дни в августе 2018 года
В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.
- С 1 по 3 августа 2018 года – Луна убывающая.
- С 5 по 10 августа 2018 года – Луна убывающая.
- С 12 по 17 августа 2018 года – Луна растущая.
- С 19 по 25 августа 2018 года – Луна растущая.
- С 27 по 31 августа 2018 года – Луна убывающая.
Неблагоприятные дни в августе 2018 года
Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.
- 4 августа 2018 года – 4-я четверть.
- 11 августа 2018 года – Новолуние.
- 18 августа 2018 года – 1-я четверть.
- 26 августа 2018 года – Полнолуние.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock/vostok