Календарь стрижки волос на январь 2022 года

Ну и, разумеется, питаем, укрепляем, вовремя лечим и не забываем перед любыми парикмахерскими манипуляциями заглядывать в наш лунный календарь стрижек на январь 2022 года, чтобы любые действия с волосами принесли только позитивные плоды.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или, наоборот, знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в январе Луна периодически переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 4 (после 1:45), 5, 6 (до 3:18), 20 (после 17:03 и до 19:19), 21 (после 20:40), 22, 23 (до 1:04).

Лучшие дни для эпиляции: 29 (после 12:10), 30, 31 (до 8:53).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2, 10 (после 12:15), 11 (до 12:25), 16 (после 14:33), 17 (до 15:32), 20 (после 19:19), 21 (до 20:40), 25, 26 (до 2:17), 31 (после 8:53).