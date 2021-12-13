Календарь стрижки волос на январь 2022 года
Ну и, разумеется, питаем, укрепляем, вовремя лечим и не забываем перед любыми парикмахерскими манипуляциями заглядывать в наш лунный календарь стрижек на январь 2022 года, чтобы любые действия с волосами принесли только позитивные плоды.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или, наоборот, знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в январе Луна периодически переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 4 (после 1:45), 5, 6 (до 3:18), 20 (после 17:03 и до 19:19), 21 (после 20:40), 22, 23 (до 1:04).
Лучшие дни для эпиляции: 29 (после 12:10), 30, 31 (до 8:53).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2, 10 (после 12:15), 11 (до 12:25), 16 (после 14:33), 17 (до 15:32), 20 (после 19:19), 21 (до 20:40), 25, 26 (до 2:17), 31 (после 8:53).
Фото: freepik.com
Первая декада января
1 января, суббота, 27-й лунный день (до 7:55, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный день для стрижки — она на метафизическом уровне откроет перед вами какие-то новые пути, притянет к вам интересных людей, поможет принять нужное вам сейчас решение. Можно поэкспериментировать с формой и цветом, даже радикально сменить прическу. При окрашивании рекомендуется избегать осветления. Хороший результат даст салонная каутеризация, а из домашних процедур наиболее эффективной будет питательная маска на основе жировых компонентов.
2 января, воскресенье, 28-й лунный день до 9:20, 29-й лунный день (до 21:33, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Козероге.
В 28-й лунный день, приходящийся на 1 января, можно сделать спортивную или привычную вам стрижку, окрашивание без осветления, маску на основе молочных продуктов. Непосредственно же в воскресенье ото всех парикмахерских манипуляций настоятельно рекомендуется воздержаться.
3 января, понедельник, 1-й лунный день (до 10:21, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами, кроме ваших персональных ежедневных. Дайте шевелюре отдохнуть и по возможности не пользуйтесь укладочными средствами.
4 января, вторник, 2-й лунный день (до 11:00, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Водолее.
И снова неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома при необходимости можно полечить секущиеся кончики волос или сделать укрепляющую маску на основе белой глины. А еще во 2-й лунный день, приходящийся на 3 января и 4-го до 1:45, вы можете определиться с бюджетом будущего визита в салон, с теми процедурами, которые вам нужны будут в ближайшее время, с датой посещения; а если предпочитаете классику, то и выбрать будущую стрижку, тон краски, технику окрашивания. После же 1:45 во вторник (и до 11:00) — весьма подходящий момент для того, чтобы добавить к пожеланиям чуть-чуть креатива, соотнести желаемую дату визита с лунным календарем, позвонить в салон и записаться на прием к мастеру.
5 января, среда, 3-й лунный день (до 11:22, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки — она подтолкнет вас к каким-то креативным начинаниям, привлечет к вам новых друзей, поможет через какой-то проект выразить вашу уникальность и оригинальность. Можно сделать фантазийное окрашивание, попробовать инновационные салонные процедуры. Дома рекомендуется сеанс длительного тщательного расчесывания.
Фото: freepik.com
6 января, четверг, 4-й лунный день (до 11:38, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 4-й лунный день, приходящийся на 5 января, и 6-го до 3:18 — отличный момент для стрижки, она поспособствует каким-то озарениям и даже, возможно, изобретениям, поможет понять что-то для вас важное и наладить отношения с людьми, которые имеют для вас наивысшее значение; окрашивание не возбраняется, но в чрезмерную оригинальность лучше не впадать; из дополнительных процедур рекомендуется ионизация. Непосредственно же в четверг (с 3:18 и до 11:38) стричься и делать окрашивание не стоит; можно полечить волосы и кожу головы, а также нанести легкую питательную маску.
7 января, пятница, 5-й лунный день (до 11:49, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать ополаскивание, заняться лечением или восстановлением волос.
8 января, суббота, 6-й лунный день (до 11:58, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, салонных процедур. 7 января и 8-го до 8:27 можно сделать ополаскивание водой, настоянной на серебре, и легкую питательную маску, порекомендованную вам трихологом/стилистом. Непосредственно же в субботу (после 8:27) домашние процедуры будут бесполезными, к тому же не стоит пользоваться приспособлениями для горячей укладки и укладочными средствами жесткой фиксации.
9 января, воскресенье, 7-й лунный день (до 12:07, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств.
10 января, понедельник, 8-й лунный день (до 12:15, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова от стрижки, окрашивания и любых других манипуляций с шевелюрой стоит воздержаться, а особенно от горячей укладки, так как, помимо стандартного для Луны в Овне (в Тельца Луна перейдет после начала 9-го лунного дня) негативного воздействия высоких температур на структуру волос, сегодня еще и велика вероятность термических ожогов.
Фото: freepik.com
Вторая декада января
11 января, вторник, 9-й лунный день (до 12:25, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Тельце.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата порезами, финансовыми и карьерными неприятностями, появлением рядом людей, которые захотят каким-то образом вами воспользоваться. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
12 января, среда, 10-й лунный день (до 12:37, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки — она притянет к вам новые финансовые потоки и профессиональные возможности, поможет найти наиболее оптимальный и продуктивный способ трудового самовыражения, наладить отношения с родственниками и с людьми, которые чем-то могут быть вам полезны. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит избегать неестественных оттенков. Любые домашние процедуры будут очень эффективными.
13 января, четверг, 11-й лунный день (до 12:54, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 11-й лунный день, приходящийся на 12 января, и 13-го до 6:09 можно сделать классическую или просто привычную вам стрижку (это поможет укрепить благосостояние и положение в деловой сфере), окрашивание в натуральные оттенки, провести любую домашнюю процедуру. Непосредственно же в четверг (с 6:09 и до 12:54) стрижка подарит легкость и заряд оптимизма, поспособствует достижению договоренности с людьми, которые могут позитивно повлиять на ваше существование; при окрашивании можете поиграть с цветом (если не имеете по работе дело с теми, кто чрезмерно консервативен); хороший результат даст ионизация.
14 января, пятница, 12-й лунный день (до 13:16, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки — она избавит вас от накопившейся негативной энергии, поможет понять, какие ваши качества и настроения лучше использовать для достижения важной для вас цели, пробудит в вас конструктивное, полезное для каких-то ваших дел любопытство. Окрашивание не возбраняется, особо удачным будет сочетание теплых богатых оттенков. Дома рекомендуется сеанс длительного бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
15 января, суббота, 13-й лунный день (до 13:48, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Раке.
Вполне благоприятный день для стрижки — она поможет вам вырваться из какого-то замкнутого круга и правильно использовать какой-то ваш давний опыт, «подскажет» оригинальный выход из ситуации, связанной с запутанными межличностными отношениями, даст веские основания для оптимизма в чем-то для вас непростом. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит избегать мрачных оттенков. Домашние процедуры пользы не принесут.
Фото: freepik.com
16 января, воскресенье, 14-й лунный день (до 14:33, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Раке.
В 14-й лунный день, приходящийся на 15 января, до 19:12 можно сделать креативную стрижку, фантазийное окрашивание, салонную или домашнюю ионизацию. После же 19:12 в субботу и до 14:33 в воскресенье — неподходящий момент для стрижки; окрашивание не возбраняется; дома отличный результат даст процедура, направленная на укрепление корней.
17 января, понедельник, 15-й лунный день (до 15:32, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Раке.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата убытками, эмоциональными выплесками, чрезмерными переживаниями по самым незначительным поводам. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
18 января, вторник, 16-й лунный день (до 16:42, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна во Льве.
В 16-й лунный день, приходящийся на 17 января, стричься не стоит, можно сделать окрашивание, укрепляющую, восстанавливающую или питательную маску на основе водорослей или голубой глины. Непосредственно же во вторник от каких бы то ни было манипуляций с волосами рекомендуется воздержаться.
19 января, среда, 17-й лунный день (до 17:59, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна во Льве.
В 17-й лунный день, приходящийся на 18 января, как уже было сказано, волосы лучше оставить в покое. Непосредственно же в среду (до 17:59) — великолепный момент для стрижки, она притянет к вам какие-то деньги, подарит мощный прилив вдохновения, возможно, даже поможет найти любовь; при первичном окрашивании желательно отдать предпочтение рыжеватым, пшеничным, золотистым, медовым оттенкам или их гармоничному сочетанию в одной из современных техник; дома хороший результат даст витаминная маска.
20 января, четверг, 18-й лунный день (до 19:19, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Деве.
В 18-й лунный день, приходящийся на 19 января, и 20-го до 17:03 стрижка не только получится превосходно, но и притянет к вам позитивное внимание окружающих, настроит их на вашу волну, улучшит их отношение к вам; окрашивание не возбраняется; дома стоит сделать маску на основе меда и отвара овса. После же 17:03 в четверг (и до 19:19) — хороший момент для элегантной классической стрижки. Она положительно повлияет на течение ваших профессиональных и финансовых дел, приманит к вам дополнительные материальные блага; окрашивание будет весьма удачным; любые домашние процедуры дадут отличный результат.
Фото: freepik.com
Третья декада января
21 января, пятница, 19-й лунный день (до 20:40, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Деве.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата грубыми ошибками в делах, финансовыми потерями, крахом репутации. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
22 января, суббота, 20-й лунный день (до 22:01, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки — она притянет какие-то нужные вам сейчас знания, поможет навести порядок в мыслях и в каком-то важном для вас в данный период пространстве. Краска при окрашивании ляжет ровно и долго не потускнеет. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
23 января, воскресенье, 21-й лунный день (до 23:23, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Весах.
Хороший день для симметричной стрижки — она избавит вас от каких-то сомнений, поможет обрести внутреннее равновесие и прийти к согласию с собой, да и просто очень украсит вас. При окрашивании стоит избегать мрачных оттенков и резких контрастов. Что же касается дополнительных процедур, то любые из них дадут отличный результат до 1:04 в воскресенье, а вот потом рекомендуется только сеанс длительного, тщательного, но крайне бережного расчесывания.
24 января, понедельник, 22-й лунный день, Луна в Весах.
Прекрасный день для симметричной стрижки, неконтрастного окрашивания, салонной или домашней ионизации. При этом вы можете сделать ретроприческу, если хотите повторить какой-то свой прошлый успех, или нарастить волосы, если вам кажется, что короткая стрижка стала вас простить.
Фото: freepik.com
25 января, вторник, 22-й лунный день продолжается (до 0:48, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Скорпионе.
За оставшиеся от 22-го лунного дня 48 минут можно сделать окрашивание на короткие волосы или провести сеанс длительного тщательного расчесывания.
26 января, среда, 23-й лунный день (до 2:17, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Крайне и категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата многочисленными неприятностями во всех сферах, проблемами со здоровьем, жесткой зависимостью от людей и обстоятельств, столкновением с манипуляторами. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
27 января, четверг, 24-й лунный день (до 3:50, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Стрельце.
Неблагоприятный день для стрижки — она чревата резкими изменениями в тех сферах, в которых вам крайне важна стабильность. Окрашивание не возбраняется, однако если вы склонны к аллергии, то лучше от него воздержаться. Домашние процедуры пользы не принесут.
28 января, пятница, 25-й лунный день (до 5:25, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 25-й лунный день, приходящийся на 27 января, до 10:36 от каких бы то ни было парикмахерских манипуляций стоит воздержаться. После же 10:36 в четверг и до 5:25 в пятницу — прекрасный момент для стрижки, приветствуются смелые решения, можно сделать на голове нечто экстравагантное, радикально изменить прическу и цвет волос (правда, при окрашивании рекомендуется избегать осветления); из домашних процедур наиболее эффективной будет питательная маска на основе жировых компонентов с добавлением меда.
29 января, суббота, 26-й лунный день (до 6:54, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Козероге.
Вполне подходящий день для стрижки — она сделает вас щедрее с теми, кто этого действительно заслуживает, и удержит от траты ресурсов на тех, кто откровенно вами пользуется. Окрашивание не возбраняется, но без осветления. В салоне не соглашайтесь на процедуры, которые не планировали, — зря потратите деньги. Дома рекомендуется маска на основе молочных продуктов.
30 января, воскресенье, 27-й лунный день (до 8:05, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Козероге.
В 27-й лунный день, приходящийся на 29 января, до 12:10 можно сделать спортивную или креативную стрижку, фантазийное окрашивание, любимую питательную маску. После же 12:10 в субботу и до 8:05 в воскресенье стричься не стоит, зато это отличный момент для вторичного и первичного окрашивания, массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, ополаскивания отваром горных трав, укрепляющей маски на основе белой глины или питательной из имеющихся под рукой натуральных продуктов.
31 января, понедельник, 28-й лунный день (до 8:53, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Водолее.
Неподходящий день для стрижки. Можно сделать окрашивание и травяное ополаскивание, заняться укреплением корней; особо рекомендуется акупунктурный или стоун-массаж головы.
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