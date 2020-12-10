Календарь стрижки волос на январь 2021 года
Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и дома заниматься какими бы то ни было процедурами по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на январь 2021 года. С подсказками Луны любые манипуляции с волосами станут предельно эффективными и дадут самые положительные результаты.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако, Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот — знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в январе Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 3 (после 4:14), 4, 5 (до 8:43), 14, 15, 16 (до 1:18), 30 (с 11:04 до 19:01), 31 (после 20:29).
Лучшие дни для эпиляции: 11 (после 16:31), 12 (до 8:47).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 17:32), 2 (до 19:54), 6, 7 (до 1:36), 12 (после 8:47), 13 (до 8:00), 20 (после 11:41), 21 (до 11:52), 26 (после 14:01), 27 (до 15:01), 30 (после 19:01), 31 (до 20:29).
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Первая декада января
1 января, пятница, 18-й лунный день (до 17:32, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна во Льве.
В 18-й лунный день, приходящийся на 31 декабря 2020 года, с 17:07 и до 21:59 стричься не стоит, можно сделать окрашивание и полечить волосы. А вот после 21:59 в четверг и непосредственно 1 января 2021 года (до 17:32) — вполне благоприятный момент для стрижки — она метафизически поможет вам выявить, кто из вашего окружения по-настоящему к вам лоялен и очень вами дорожит, а кто просто притворяется, к тому же она притянет к вам вдохновение и существенно повысит вашу самооценку; при первичном окрашивании лучше всего отдать предпочтение сочетанию двух оттенков в золотистой, рыжеватой, пшеничной гамме; из домашних процедур наиболее эффективной будет витаминная маска.
2 января, суббота, 19-й лунный день (до 19:54, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна во Льве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата потерей самоуважения, приступами острой неуверенности в себе, долгим отсутствием вдохновения и творческим кризисом. От окрашивания и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
3 января, воскресенье, 20-й лунный день (до 21:18, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне подходящий день для стрижки — она поможет вам определиться с планами на ближайшее будущее и навести порядок в мыслях, а если вы увлекаетесь написанием литературных произведений, то и поспособствует грамотному выстраиванию сюжета. Окрашивание будет удачным. Любые домашние процедуры дадут отличный результат.
4 января, понедельник, 21-й лунный день (до 22:43, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Деве.
Этот день тоже весьма благоприятен для стрижки – она притянет к вам дополнительные материальные и духовные блага, поможет решиться на прибыльный профессиональный проект или на что-то такое, что связано с личностным развитием. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит избегать неестественных оттенков. Все домашние процедуры будут очень эффективными.
5 января, вторник, 22-й лунный день, Луна в Весах.
Весьма подходящий день для симметричной стрижки — она избавит от неуверенности в себе и от каких-то сомнений, поможет обрести гармонию в душе и ясное понимание некой важной для вас ситуации, притянет к вам позитивное внимание окружающих. Окрашивание не возбраняется, однако, стоит избегать резких контрастов. Любые домашние процедуры дадут хорошие результаты в период с 22:43 в понедельник и до 8:43 во вторник, позже никакой пользы они не принесут, единственное, что стоит сделать — провести сеанс длительного бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
Фото: Depositphotos
6 января, среда, 22-й лунный день продолжается (до 0:09, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Весах.
От 22-го лунного дня осталось всего 9 минут, так что просто переходите к рекомендациям для следующей даты.
7 января, четверг, 23-й лунный день (до 1:36, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Крайне и категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата проблемами со здоровьем, а также надолго лишит вас душевного покоя, спровоцирует ухудшение отношений с окружающими, появление пятен на вашей репутации, тотальную неуверенность в принимаемых решениях. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
8 января, пятница, 24-й лунный день (до 3:05, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 24-й лунный день, приходящийся на 7 января, с 1:36 до 11:55 можно сделать симметричную стрижку, неконтрастное окрашивание и ионизацию. После же 11:55 в четверг и до 3:05 в пятницу стричься стоит только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой — если она не шалит, стрижка добавит вам сексуальной привлекательности и поможет вывести вашу чувственность на новый уровень, а вот если есть проблемы в виде застарелого стресса, неврозов, депрессии — они усугубятся; от окрашивания, салонных и домашних процедур рекомендуется воздержаться.
9 января, суббота, 25-й лунный день (до 4:37, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Стрельце.
И снова желательно стричься только при условии, что нервы в полном порядке — в этом случае вас осенит, как можно быстро и качественно достичь какой-то амбициозной цели. Окрашивание не возбраняется, однако, от экспериментов лучше воздержаться. Домашние процедуры пользы не принесут.
10 января, воскресенье, 26-й лунный день (до 6:08, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 26-й лунный день, приходящийся на 9 января, с 4:37 до 14:16 стричься и делать окрашивание не стоит — будет зашкаливать раздражительность, и вы вряд ли останетесь довольны результатом; от домашних процедур тоже лучше воздержаться. После же 14:16 в субботу и до 6:08 в воскресенье стрижка сделает вас щедрее в моральном и материальном планах, притянет к вам новых друзей, однако, не нужно соглашаться на те дополнительные процедуры, которые вы не планировали, а мастер станет навязывать; окрашивание не возбраняется; дома рекомендуется маска на основе молочных продуктов.
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Вторая декада января
11 января, понедельник, 27-й лунный день (до 7:34, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Козероге.
Прекрасный день для стрижки — она сделает вас смелее, подтолкнет к новым свершениям. Приветствуются эксперименты с формой и цветом, но нежелательно сильное осветление. В салоне при необходимости можно провести процедуру каутеризации. Дома хороший результат даст питательная маска на основе жировых компонентов.
12 января, вторник, 28-й лунный день (до 8:47, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Козероге.
В 28-й лунный день, приходящийся на 11 января, с 7:34 до 16:31 можно сделать не выбивающуюся из привычного образа стрижку, окрашивание, не требующее осветления, в салоне — ламинирование, экранирование или глазирование волос, а дома — обертывание с эфирными маслами. После 16:31 в понедельник и до 8:47 во вторник стричься не стоит, зато удачно получится как вторичное, так и первичное окрашивание, а лечебные, укрепляющие, питательные маски, массаж головы и ее мытье хлебом или яичным желтком дадут идеальный результат.
13 января, среда, 29-й лунный день до 8:00, 1-й лунный день (до 9:40, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), новолуние, Луна в Водолее.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата проблемами на работе и в финансовых делах, серьезным и заведомо для вас проигрышным противостоянием с каким-то влиятельным человеком, неожиданными убытками из-за бытовых неурядиц. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже рекомендуется воздержаться.
14 января, четверг, 2-й лунный день (до 10:16, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Водолее.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Оставьте волосы в покое и дайте им отдохнуть. Единственное, если у вас непосредственно в четверг до 10:16 будет время на планирование, то можно полистать парикмахерские журналы, побродить по тематическим сайтам, ознакомиться с новыми трендовыми тенденциями, решить, что вы хотите видеть у себя на голове, определиться с удобным для вас и благоприятным по лунному календарю моментом для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
15 января, пятница, 3-й лунный день (до 10:40, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки — она подтолкнет вас к каким-то новаторским решениям и неординарным, но очень для вас нужным сейчас действиям, к правильному расширению круга общения. Окрашивание не возбраняется, можно поиграть с оттенками, сделать смелый балаяж. В салоне стоит попробовать инновационные процедуры, хороший результат даст и ионизация, домашние же маски, обертывания, ополаскивания пользы не принесут.
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16 января, суббота, 4-й лунный день (до 10:57, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 4-й лунный день, приходящийся на 15 января, и 16-го до 1:18 можно сделать спокойную стрижку и не очень вызывающее окрашивание, пройти в салоне те дополнительные процедуры, которые вы еще не пробовали, но о которых много читали/слышали и часто задумывались. После же 1:18 в субботу (и до 10:57) стричься и делать окрашивание не стоит, зато хороший результат даст проверенная временем легкая питательная маска и ополаскивание настоянной на серебре водой.
17 января, воскресенье, 5-й лунный день (до 11:10, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать ту маску, которую вы наносите регулярно, с определенной частотой. Хорошо скажется на волосах и ополаскивание с добавлением водорослей или травяным настоем.
18 января, понедельник, 6-й лунный день (до 11:21, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Овне.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Зато в воскресенье после 11:10 и в понедельник до 10:08 превосходный результат даст лечение волос и кожи головы; при приготовлении состава прислушивайтесь к своей интуиции.
19 января, вторник, 7-й лунный день (до 11:31, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена и стайлера, применения укладочных средств очень жесткой фиксации.
20 января, среда, 8-й лунный день (до 11:41, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Тельце.
Этот день тоже не подходит для каких бы то ни было манипуляций с волосами, в том числе и для горячей укладки, и для окрашивания — вероятны сильные химические и термические ожоги.
Фото: Depositphotos
Третья декада января
21 января, четверг, 9-й лунный день (до 11:52, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата сильнейшими головными болями, финансовыми проблемами, зависимостью от людей и обстоятельств. От окрашивания, домашних и салонных процедур, горячей укладки, использования расчесок и заколок с острыми зубьями тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
22 января, пятница, 10-й лунный день (до 12:05, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Тельце.
В 10-й лунный день, приходящийся на 21 января, стричься, делать окрашивание и проводить домашние процедуры не рекомендуется. Непосредственно же в пятницу (до 12:05) стрижка не только получится очень удачной, но и откроет в вас новые внутренние ресурсы и резервы, даст вам сил для карьерных, коммерческих и бытовых свершений; окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление; любые домашние процедуры будут очень эффективными.
23 января, суббота, 11-й лунный день (до 12:22, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Близнецах.
Весьма благоприятный день для стрижки — она метафизически подарит вам интересные коммерческие идеи, подскажет, какое решение или действие поможет резко избавиться от насущной проблемы, ну и прекрасно скажется на волосах. При окрашивании рекомендуется отдать предпочтение щадящим красителям и естественным оттенкам. Любые домашние процедуры, сделанные до 10:44 субботы, дадут великолепный результат, а вот позже рекомендуется только салонная или самостоятельная ионизация.
24 января, воскресенье, 12-й лунный день (до 12:45, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Близнецах.
Отличный день для смелых экспериментов, можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, радикально сменить имидж — все это пойдет на пользу и вашему восприятию действительности, и вашему реноме. Из домашних же процедур хороший результат даст только сеанс длительного, тщательного, но крайне бережного расчесывания мягкой массажной щеткой.
Фото: Depositphotos
25 января, понедельник, 13-й лунный день (до 13:17, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Раке.
Вполне подходящий день для стрижки — она поможет вам освободиться от навязчивых мыслей, от накопившегося негатива, от проблемы, к решению которой вы не знаете, как подступиться. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит воздержаться от черного цвета и от других чрезмерно темных, давящих оттенков. Домашние процедуры пользы не принесут.
26 января, вторник, 14-й лунный день (до 14:01, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Раке.
В 14-й лунный день, приходящийся на 25 января, с 13:17 до 21:53 снова отличный момент для радикальной смены прически и для креативных экспериментов как с формой, так и с цветом; домашние же процедуры, кроме ионизации, пользы не принесут. После же 21:53 в понедельник и до 14:01 во вторник — великолепное время для стрижки, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик», в остальных же случаях стричься не рекомендуется, зато хорошо получится как вторичное, так и первичное окрашивания, и очень эффективными будут лечебные, укрепляющие, питательные маски на основе даров моря или голубой глины.
27 января, среда, 15-й лунный день (до 15:01, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Раке.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата нервным перевозбуждением, частыми эмоциональными выплесками, чрезмерно острой реакцией на все происходящее. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
28 января, четверг, 16-й лунный день (до 16:13, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), полнолуние, Луна во Льве.
В 16-й лунный день, приходящийся на 27 января, стричься не стоит; можно сделать первичное или вторичное окрашивание, полечить волосы, заняться укреплением корней. Непосредственно же в четверг в течение всего дня какие-либо манипуляции с волосами не рекомендуются.
29 января, пятница, 17-й лунный день (до 17:35, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна во Льве.
В 17-й лунный день, приходящийся на 28 января, как уже было сказано, от любых манипуляций с волосами лучше воздержаться. Непосредственно же в пятницу (до 17:35) стрижка будет весьма удачной, а попутно притянет к вам хорошее настроение и вдохновение, какое-то материальное или духовное богатство, внимание нужных вам сейчас людей и даже, возможно, любовь; при первичном окрашивании желательно отдать предпочтение пшеничным, рыжеватым, золотистым оттенкам или их гармоничному сочетанию в технике балаяж; дома стоит сделать медовую маску.
30 января, суббота, 18-й лунный день (до 19:01, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Деве.
В 18-й лунный день, приходящийся на 29 января, и 30-го до 11:04 стрижка подарит вам вдохновение и новые идеи для творчества, поможет разобраться в отношении к вам со стороны важных для вас людей и в ваших собственных чувствах и желаниях; при окрашивании стоит использовать только два хорошо сочетающихся между собой оттенка — не больше, иначе спровоцируете эмоциональный «раздрай»; дома рекомендуется витаминная маска. Непосредственно же в субботу, с 11:04 до 19:01, стрижка оздоровит волосы, подвигнет вас на действия, которые будут вдвойне вам полезны, поможет наладить контакт со сложными индивидуумами; краска при окрашивании ляжет хорошо и долго не потускнеет; любые домашние процедуры дадут отличный результат.
31 января, воскресенье, 19-й лунный день (до 20:29, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Деве.
Категорически неподходящий день для стрижки — она спровоцирует денежные затруднения, плохо скажется на вашем здоровье и на восприятии вашей персоны теми людьми, с которыми вы связаны по работе или по другим коммерческим делам. От окрашивания и от домашних и салонных процедур тоже рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
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