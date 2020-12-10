Календарь стрижки волос на январь 2021 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и дома заниматься какими бы то ни было процедурами по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на январь 2021 года. С подсказками Луны любые манипуляции с волосами станут предельно эффективными и дадут самые положительные результаты.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако, Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот — знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в январе Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 3 (после 4:14), 4, 5 (до 8:43), 14, 15, 16 (до 1:18), 30 (с 11:04 до 19:01), 31 (после 20:29).

Лучшие дни для эпиляции: 11 (после 16:31), 12 (до 8:47).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 17:32), 2 (до 19:54), 6, 7 (до 1:36), 12 (после 8:47), 13 (до 8:00), 20 (после 11:41), 21 (до 11:52), 26 (после 14:01), 27 (до 15:01), 30 (после 19:01), 31 (до 20:29).