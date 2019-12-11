Календарь стрижки волос на январь 2020 года

К тому же перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо манипуляциями по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на январь 2020 года. И тогда ваши волосы всегда будут послушными, красивыми, здоровыми и блестящими.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в январе Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 13 (после 19:48), 14, 15 (до 18:44), 24 (после 16:22), 25, 26.

Лучшие дни для эпиляции: 11 (до 15:17), 22 (после 8:01), 23 (до 7:54), 24 (после 8:41 и до 16:22).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 12:24), 3 (до 12:36), 8 (после 14:10), 9 (до 14:51), 10, 12 (после 18:20), 13 (до 19:48), 17, 18 (до 1:37), 23 (после 7:54), 24 (до 8:41).