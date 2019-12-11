Календарь стрижки волос на январь 2020 года
К тому же перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо манипуляциями по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на январь 2020 года. И тогда ваши волосы всегда будут послушными, красивыми, здоровыми и блестящими.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в январе Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 13 (после 19:48), 14, 15 (до 18:44), 24 (после 16:22), 25, 26.
Лучшие дни для эпиляции: 11 (до 15:17), 22 (после 8:01), 23 (до 7:54), 24 (после 8:41 и до 16:22).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 12:24), 3 (до 12:36), 8 (после 14:10), 9 (до 14:51), 10, 12 (после 18:20), 13 (до 19:48), 17, 18 (до 1:37), 23 (после 7:54), 24 (до 8:41).
Фото: vostock-photo
Первая декада января
1 января, среда, 7-й лунный день (до 12:11, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Рыбах.
Сегодня неподходящий день для стрижки и окрашивания, от салонных процедур тоже стоит воздержаться, а вот дома можно нанести лечебную маску, порекомендованную стилистом-парикмахером или трихологом.
2 января, четверг, 8-й лунный день (до 12:24, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Овне.
В 8-й лунный день, приходящийся на 1 января, и 2-го до 7:02 не стоит стричься, делать окрашивание, проводить салонные процедуры, зато отличный результат дадут восстанавливающие, лечебные, питательные и увлажняющие маски. Непосредственно же в четверг любые манипуляции с волосами нежелательны, дайте им отдохнуть, не пользуйтесь приспособлениями для горячей укладки и какими бы то ни было укладочными средствами.
3 января, пятница, 9-й лунный день (до 12:36, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Овне.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств, тугих декоративных головных повязок и острых заколок. К тому же крайне нежелательно появляться в местах большого скопления народа без головного убора и позволять кому-либо трогать ваши волосы.
4 января, суббота, 10-й лунный день (до 12:49, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова от каких-либо парикмахерских манипуляций стоит воздержаться, нежелательно и создание сложной прически с большим количеством лака или геля.
5 января, воскресенье, 11-й лунный день (до 13:03, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Тельце.
В 11-й лунный день, приходящийся на 4 января, с 12:49 до 19:16 стричься, делать окрашивание и наносить на волосы какие-либо укладочные и ухаживающие составы не рекомендуется. После же 19:16 в субботу и непосредственно в воскресенье стрижка будет очень удачной, хорошо скажется на состоянии вашей шевелюры и на течении ваших финансовых дел; окрашивание не возбраняется, однако от использования неестественных оттенков лучше воздержаться; любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
Фото: vostock-photo
6 января, понедельник, 12-й лунный день (до 13:20, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она на физическом уроне оздоровит волосы, а на метафизическом притянет к вам новые финансовые потоки, увеличит ваше благополучие. Окрашивание тоже будет удачным, можно сделать легкое осветление, обогатить уже имеющийся цвет добавлением родственных по гамме оттенков. Все домашние процедуры окажутся весьма эффективными.
7 января, вторник, 13-й лунный день (до 13:41, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 13-й лунный день, приходящийся на 6 января, и 7-го до 5:12 можно сделать классическую стрижку, окрасить волосы в естественный цвет, провести любые необходимые вам домашние процедуры. Непосредственно же во вторник удачной будет легкая воздушная стрижка, хорошо получится карвинг, окрашивание в светлые тона добавит вам оптимизма (при условии, что вы не перекрашиваетесь из брюнетки в блондинку – резкие метаморфозы сейчас нежелательны); в салоне рекомендуется сделать ионизацию, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
8 января, среда, 14-й лунный день (до 14:10, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Близнецах.
Отличный день для стрижки – она избавит вас от накопившейся негативной энергии, поднимет вам настроение, зарядит бодростью и подарит какие-то новые планы. Окрашивание не возбраняется, однако, как бы вам ни хотелось устроить на голове буйство красок, если это не в вашем обычном стиле, то воздержитесь от подобных экспериментов, иначе вы о них очень быстро пожалеете. Домашние процедуры пользы не принесут, единственное, что рекомендуется сделать – провести длительный сеанс тщательного, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей – это улучшит кровообращение и хорошо скажется на росте волос.
9 января, четверг, 15-й лунный день (до 14:51, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Раке.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата эмоциональным застоем, возникновением сплетней о вашей персоне, конфликтами с окружающими и потерей ощущения легкости бытия. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
10 января, пятница, 16-й лунный день (до 15:46, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, полутеневое лунное затмение, Луна в Раке.
И этот день совершенно не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. По возможности не пользуйтесь укладочными средствами, не экспериментируйте с повседневной прической и избегайте стрессовых ситуаций.
Фото: vostock-photo
Вторая декада января
11 января, суббота, 17-й лунный день (до 16:57, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна во Льве.
В 17-й лунный день, приходящийся на 10 января, от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться. Непосредственно же в субботу до 15:17 стричься не рекомендуется, можно сделать вторичное окрашивание и нанести лечебную или укрепляющую маску на основе голубой глины; после 15:17 (и до 16:57) вы вполне можете обновить привычную форму стрижки, сделать окрашивание или витаминизировать шевелюру с помощью специального состава.
12 января, воскресенье, 18-й лунный день (до 18:20, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна во Льве.
Вполне благоприятный день для стрижки – она и безусловно украсит вас, и поднимет вам самооценку, подарит вдохновение, поможет увидеть нечто удивительно-восхитительное в обыденных вещах. Окрашивание не возбраняется, только при первичном стоит отдать предпочтение рыжеватым, пшеничным, золотистым тонам. Дома рекомендуется маска с добавлением меда.
13 января, понедельник, 19-й лунный день (до 19:48, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Деве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата какими-то убытками, негативно-депрессивным восприятием действительности и своей собственной персоны, возникновением проблем с самочувствием, нежеланием общаться с окружающими. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
14 января, вторник, 20-й лунный день (до 21:17, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Деве.
Весьма благоприятный день для стрижки – она надолго сохранит свою форму, подарит вам несколько отличных идей относительно увеличения вашего благосостояния, оздоровит волосы и мысли. Окрашивание тоже будет удачным, правда, при первичном стоит воздержаться от использования черного цвета и других мрачных, давящих оттенков. Любые домашние процедуры дадут отличный результат.
15 января, среда, 21-й лунный день (до 22:45, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Весах.
В 21-й лунный день, приходящийся на 14 января, и 15-го до 18:44 отлично получится классическая стрижка, можно сделать окрашивание в натуральные оттенки, все домашние процедуры будут весьма эффективными. Непосредственно же в среду (с 18:44 и до 22:45) стрижка рекомендуется только симметричная – она добавит вам легкости, избавит от каких-то сомнений, сделает вас дружелюбнее и поспособствует обретению внутренней гармонии; окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать резких контрастов; маски, ополаскивания, обертывания пользы не принесут.
Фото: vostock-photo
16 января, четверг, 22-й лунный день, Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для симметричной стрижки – она поможет вам решиться на что-то важное, избавит от рефлексий, улучшит отношения с окружающими и даже «подскажет», с кем из них стоит быть деликатнее. Монохромное окрашивание в светлые тона сделает вас воздушнее, поспособствует более легкому восприятию всего происходящего. От домашних процедур пользы не будет.
17 января, пятница, 22-й лунный день продолжается (до 0:12, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Скорпионе.
От 22-го лунного дня осталось всего 12 минут, поэтому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
18 января, суббота, 23-й лунный день (до 1:37, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур – все это чревато возникновением проблем со здоровьем и неприятностями в самых важных для вас делах.
19 января, воскресенье, 24-й лунный день (до 3:01, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Скорпионе.
День подходит для визита в салон только при условии, что у вас нет проблем с нервной системой, в противном случае они усугубятся. Если же вы можете похвастаться крепким психическим здоровьем, то сделанная сегодня стрижка усилит вашу сексуальность, поможет вам стать хитрее и избавиться от каких-то не устраивающих вас обстоятельств. Окрашивание не возбраняется, а вот домашние и салонные процедуры пользы не принесут.
20 января, понедельник, 25-й лунный день (до 4:24, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Стрельце.
И снова поход в парикмахерскую зависит от крепости ваших нервов – если с ними все в порядке, то стрижка будет весьма удачной, сделает вас смелее в чем-то для вас важном, поможет вам как-то по-новому осознать вашу чувственность; окрашивание тоже удастся вполне хорошо. А вот домашние и салонные процедуры в любом случае позитивного результата не дадут.
Фото: vostock-photo
Третья декада января
21 января, вторник, 26-й лунный день (до 5:43, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный день для стрижки – она избавит вас от каких-то комплексов, сделает вас щедрее и привлечет к вам внимание интересных людей. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления лучше воздержаться, так же, как и от тех салонных процедур, которые вам будет упорно навязывать мастер – пользы они не принесут, вы только напрасно потратите деньги. Дома можно сделать питательную маску на основе молочных продуктов.
22 января, среда, 27-й лунный день (до 6:54, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Козероге.
И снова вполне подходящий день для стрижки – она поможет вам определиться с будущим направлением вашего пути, «подскажет», что вам сейчас на самом деле важно и чего очень хочется. Окрашивание тоже будет весьма удачным. В салоне можно сделать карвинг, ламинирование или глазирование волос, при необходимости провести процедуру каутеризации, а дома хороший результат даст маска на основе жировых компонентов.
23 января, четверг, 28-й лунный день (до 7:54, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Козероге.
Неблагоприятный день для стрижки, зато можно сделать первичное или вторичное окрашивание, массаж головы и ушных раковин, укрепляющую маску с белой глиной или питательную на основе фруктового или овощного пюре.
24 января, пятница, 29-й лунный день (до 8:41, позже ориентируйтесь на 30-й лунный день), Луна в Водолее.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, стоит избегать даже интенсивного расчесывания и использования жестких укладочных средств.
25 января, суббота, 30-й лунный день до 0:42, 1-й лунный день (до 9:15, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Водолее.
И снова неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами; просто оставьте их в покое и дайте им отдохнуть.
Фото: vostock-photo
26 января, воскресенье, 2-й лунный день (до 9:41, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Водолее.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Зато он просто создан для того, чтобы полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, ознакомиться с новомодными тенденциями и подобрать себе будущую прическу, определиться с цветом волос и решить, какие салонные процедуры вам сейчас необходимы. Ну а потом выбрать подходящее вам и по лунному календарю время для визита в парикмахерскую, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
27 января, понедельник, 3-й лунный день (до 10:01, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Рыбах.
3-й лунный день, приходящийся на 26 января, отлично подходит для визита в салон – наконец-то можно безопасно для течения дел и самовосприятия радикально сменить имидж, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, от души поэкспериментировать с прической; к тому же вы можете попробовать инновационные салонные процедуры, а вот домашние маски окажутся совершенно бесполезными. Непосредственно же в понедельник (после 2:45 и до 10:01) стричься и делать окрашивание не рекомендуется, зато отличный результат даст лечебная маска, приобретенная в магазине или у вашего парикмахера.
28 января, вторник, 4-й лунный день (до 10:17, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома рекомендуется легкая питательная маска; можно сделать и ополаскивание водой, настоянной на серебре.
29 января, среда, 5-й лунный день (до 10:31, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для визита в салон; из домашних процедур наиболее эффективным будет нанесение приобретенного в магазине восстанавливающего состава.
30 января, четверг, 6-й лунный день (до 10:43, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Овне.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, использования приспособлений для горячей укладки, спиртосодержащих укладочных средств и тугих декоративных головных повязок.
31 января, пятница, 7-й лунный день (до 10:55, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Овне.
И снова от стрижки, окрашивания и других парикмахерских манипуляций стоит воздержаться. Не рекомендуется и менять повседневную прическу (укладку) – эксперимент вряд ли будет удачным, и вы вместо восхищения окружающих вызовете только их смех.
Фото: vostock-photo
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