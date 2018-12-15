Календарь стрижки волос на январь 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома наносить на шевелюру какие-либо лечебные или ухаживающие средства, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на январь 2019 года. Это не только убережет вас от спонтанного расставания с волосами и от резкой неконструктивной смены имиджа, но и поможет вашим локонам всегда оставаться красивыми и здоровыми.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в январе Луна регулярно переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 7 (после 9:45), 8, 9 (до 22:43), 23 (с 6:21 до 20:02), 24 (после 21:30).
Лучшие дни для эпиляции: 4 (после 21:54), 6 (после 9:14).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 5, 13 (после 11:59), 14 (до 12:15), 19 (после 14:45), 20 (до 15:49), 23 (после 20:02), 24 (до 21:30), 28, 29 (до 2:53).
Первая декада января
1 января, вторник, 24-й лунный день (до 3:48, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Скорпионе.
День благоприятен для визита в салон исключительно при условии, что вы не страдаете никакими заболеваниями нервной системы. Если у вас все в порядке, то стрижка сделает вас смелее и решительнее, поможет отважиться на что-то такое, что раньше вас пугало, поспособствует росту вашей сексуальности и чувственности. Окрашивание (в случае здоровых нервов) будет весьма успешным. Домашние процедуры пользы не принесут.
2 января, среда, 25-й лунный день (до 5:04, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Стрельце.
Сегодня не стоит заниматься волосами. Оставьте их в покое и дайте им отдохнуть. По возможности не пользуйтесь укладочными средствами и не третируйте шевелюру сложносочиненными прическами.
3 января, четверг, 26-й лунный день (до 6:16, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 26-й лунный день, приходящийся на 2 января, до 11:57 от стрижки, окрашивания и домашних процедур лучше воздержаться – они вряд ли будут удачными. После же 11:57 в среду и до 6:16 четверга можно сделать чуть более смелую, чем обычно, стрижку, при окрашивании добавить еще несколько оттенков, но в привычной гамме, в салоне провести каутеризацию, а дома нанести питательную маску на основе жировых компонентов.
4 января, пятница, 27-й лунный день (до 7:24, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Козероге.
Вполне благоприятный день для стрижки – она на метафизическом уровне поможет вам определиться с какой-то поездкой, притянет нужных вам сейчас людей и какие-то яркие события. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления лучше воздержаться. В салоне можно провести ламинирование или глазирование волос, а дома рекомендуется поддерживающая маска на основе молочных продуктов.
5 января, суббота, 28-й лунный день (до 8:24, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Козероге.
В 28-й лунный день, приходящийся на 4 января, с 7:24 до 21:54 вполне можно стричься и делать окрашивание, однако стоит воздержаться от использования горячих ножниц, а при первичной «покраске» – от черного цвета и от других мрачных тонов. После же 21:54 в пятницу и в течение всей субботы какие-либо манипуляции с волосами не рекомендуются.
6 января, воскресенье, 29-й лунный день до 4:28, 1-й лунный день (до 9:14, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, частное солнечное затмение, Луна в Козероге.
Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Не тестируйте новые шампуни и бальзамы, воздержитесь от причесок, предполагающих тугое натяжение волос или начес, а также большое количество укладочных средств.
7 января, понедельник, 2-й лунный день (до 9:54, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Водолее.
Неблагоприятный день для каких-либо манипуляций с волосами. Единственное, что стоит сделать – подобрать удобное вам и подходящее по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру. А вот выбор будущей прически и варианта окрашивания сегодня будет удачным только в том случае, если вы предпочитаете классику и естественные оттенки.
8 января, вторник, 3-й лунный день (до 10:25, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для визита в салон – стрижка подарит вам ощущение внутренней свободы, а окрашивание действительно сделает вашу жизнь ярче. Однако при этом стоит воздержаться от воплощения в реальность любых внезапно пришедших вам в голову идей – вы практически сразу разочаруетесь в результате. Резкая смена имиджа допустима и пойдет во благо исключительно в том случае, если вы давно о ней задумывались и тщательно продумали детали. В парикмахерской можно сделать ионизацию и попробовать инновационные процедуры, домашние же маски пользы не принесут.
9 января, среда, 4-й лунный день (до 10:50, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Рыбах.
Вполне благоприятный день для посещения парикмахерской, однако при этом настоятельно рекомендуется не делать стрижку кому-либо назло – если вы пойдете наперекор воли близкого человека, чтобы доказать, что сами решаете, что будет у вас на голове, и ради этого сделаете чрезмерно эксцентричную прическу, попадете в весьма неловкую ситуацию – тот, кому вы попытаетесь досадить, над вами откровенно и обидно посмеется, да и другие окружающие станут долго зубоскалить в ваш адрес.
10 января, четверг, 5-й лунный день (до 11:10, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 5-й лунный день, приходящийся на 9 января, с 10:50 до 22:43 можно и стричься, и делать окрашивание, правда, рекомендуется воздержаться от любых перемен и только освежить форму и подкрасить корни. После же 22:43 в среду и в течение всего четверга парикмахерские манипуляции нежелательны, единственное, что стоит сделать – нанести восстанавливающую маску.
Вторая декада января
11 января, пятница, 6-й лунный день (до 11:28, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания, зато отличный эффект даст лечебная маска для кожи головы, особенно если ее состав был рекомендован вам трихологом. Эксперименты же с приготовлением оздоровительного средства допускаются исключительно в том случае, если у вас о-о-очень хорошо развита интуиция.
12 января, суббота, 7-й лунный день (до 11:43, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день не подходит для стрижки и окрашивания, домашние процедуры тоже желательно перенести на более благоприятный момент.
13 января, воскресенье, 8-й лунный день (до 11:59, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Овне.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. К тому же настоятельно рекомендуется воздержаться от использования приспособлений для горячей укладки – вероятны серьезные ожоги, да и укладочными средствами жесткой фиксации лучше не пользоваться.
14 января, понедельник, 9-й лунный день (до 12:15, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Тельце.
Категорически неподходящий день для каких-либо парикмахерских манипуляций с волосами. Стрижка чревата долгой и мучительной зависимостью от обстоятельств и от людей, которые не очень хорошо к вам относятся, а окрашивание крайне негативно повлияет на структуру волос. К тому же не стоит использовать фен, щипцы для завивки и утюжок для выпрямления, да и спиртосодержащие укладочные средства не рекомендуются.
15 января, вторник, 10-й лунный день (до 12:23, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Тельце.
В 10-й лунный день, приходящийся на 14 января, какие бы то ни было парикмахерские манипуляции не рекомендуются. Непосредственно же 15-го числа стрижка получится очень хорошо, к тому же она поможет сгенерировать коммерчески успешные идеи и притянет к вам новые финансовые потоки; окрашивание тоже будет удачным, можно сделать легкое осветление, однако желательно использовать оттенки только натуральной гаммы. Любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
16 января, среда, 11-й лунный день (до 12:54, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Тельце.
Отличный день для стрижки – она на метафизическом уровне поможет вам решить какие-то финансовые проблемы и окажет позитивное влияние на вашу карьеру, а на физическом хорошо скажется на структуре волос. Окрашивание не возбраняется, однако чрезмерно интенсивные красители лучше не использовать. Домашние процедуры будут весьма эффективными.
17 января, четверг, 12-й лунный день (до 13:21, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 12-й лунный день, приходящийся на 16 января, стрижка будет очень удачной и каким-то образом обогатит вас, причем как материально, так и духовно; окрашивание получится замечательно, а любые домашние процедуры окажутся чрезвычайно эффективными. Непосредственно же 17-го числа стрижка добавит легкости вашему существованию и притянет к вам какие-то позитивные впечатления, окрашивание, особенно в яркие тона, надолго зарядит вас оптимизмом, а вот маски, обертывания и ополаскивания пользы не принесут.
18 января, пятница, 13-й лунный день (до 13:57, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне подходящий день для стрижки, правда, не стоит отправляться в парикмахерскую при плохом настроении – оно усугубится и надолго останется с вами. При первичном окрашивании рекомендуется отдать предпочтение светлым, позитивным тонам. Домашние процедуры будут бесполезными.
19 января, суббота, 14-й лунный день (до 14:45, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Раке.
В 14-й лунный день, приходящийся на 18 января, стрижка будет великолепной, к тому же она превосходно скажется на вашем психологическом настрое, подтолкнет вас к какому-то обучению, пробудит интерес к чему-то необычному; можно разбавить одноцветное окрашивание прядями в родственной основному оттенку гамме; домашние процедуры пользы не принесут. Непосредственно же 19-го числа с 6:43 до 14:45 стричься стоит только в том случае, если вы долго носили длинные волосы и давно от них устали, а потому ваше решение избавиться от них и сделать ультракороткий «ежик» вполне взвешенно, осознанно и зрело несколько месяцев; окрашивание не возбраняется; дома рекомендуется укрепляющая маска на основе голубой глины.
20 января, воскресенье, 15-й лунный день (до 15:49, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Раке.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата долгосрочным психоэмоциональным напряжением, сложностями в отношениях с родственниками, возникновением каких-то фобий. Окрашивание, салонные и домашние процедуры тоже стоит перенести на более подходящий момент.
Третья декада января
21 января, понедельник, 16-й лунный день (до 17:07, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, полное лунное затмение, Луна во Льве.
В 16-й лунный день, приходящийся на 20 января, стрижка не рекомендуется, зато можно сделать первичное или вторичное окрашивание, а восстанавливающая маска на основе водорослей даст отличный результат. Непосредственно же 21-го числа от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться – они крайне негативно скажутся и на состоянии ваших волос, и на течении ваших дел.
22 января, вторник, 17-й лунный день (до 18:33, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна во Льве.
В 17-й лунный день, приходящийся на 21 января, от любых манипуляций с волосами рекомендуется воздержаться – они ни к чему хорошему не приведут. Непосредственно же 22-го числа – превосходный момент для стрижки – она сделает вас еще привлекательнее (а может, и богаче), подарит вам вдохновение, существенно повысит вам самооценку; при первичном окрашивании стоит отдать предпочтение золотистым, рыжеватым, пшеничным тонам; дома желательно нанести питательную маску на основе меда.
23 января, среда, 18-й лунный день (до 20:02, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки – она подчеркнет вашу индивидуальность, притянет к вам разнообразные блага, оздоровит волосы. Окрашивание тоже будет удачным – краска ляжет безупречно и надолго сохранит первоначальный оттенок. Любые домашние процедуры окажутся весьма эффективными.
24 января, четверг, 19-й лунный день (до 21:30, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Деве.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем, с финансами и со взаимоотношениями с нужными вам людьми. Окрашивание может навредить структуре волос, а домашние процедуры дадут обратный результат.
25 января, пятница, 20-й лунный день (до 22:55, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для стрижки – она подарит вам душевное равновесие, привнесет в ваше существование гармонию, «подскажет», как можно быстро и безболезненно решить какой-то спорный и неприятный для вас вопрос. Окрашивание не возбраняется. Однако при всем этом настоятельно рекомендуется избегать асимметрии в прическе и резких цветовых контрастов – это плохо повлияет на психоэмоциональное состояние. Домашние процедуры пользы не принесут.
26 января, суббота, 21-й лунный день, Луна в Весах.
Хороший день для стрижки (только симметричной!) – она избавит вас от каких-то сомнений, буквально заставит вас нравиться себе, а, соответственно, и окружающим. Окрашивание не возбраняется, однако черного цвета лучше избегать, так же, как и резких контрастов. В салоне можно сделать ионизацию, а вот домашние процедуры окажутся абсолютно бесполезными.
27 января, воскресенье, 21-й лунный день продолжается (до 0:17, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Скорпионе.
За 17 минут, оставшихся от 21-го лунного дня, можно провести сеанс длительного, но крайне бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей – это улучшит кровообращение, а, соответственно, и рост волос.
28 января, понедельник, 22-й лунный день (до 1:36, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Скорпионе.
В 22-й лунный день, приходящийся на 27 января, стричься стоит только в том случае, если у вас не «шалят» нервы; окрашивание не возбраняется, а домашние процедуры пользы не принесут. Непосредственно же 28-го числа в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
29 января, вторник, 23-й лунный день (до 2:53, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата серьезными проблемами как с физическим, так и с психическим здоровьем, а также другими крупными неприятностями. Окрашивание и домашние процедуры тоже негативно скажутся на самочувствии и на структуре волос.
30 января, среда, 24-й лунный день (до 4:07, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 24-й лунный день, приходящийся на 29 января, до 17:32 стрижка сделает вас еще привлекательнее в сексуальном плане, правда, только при условии здоровой нервной системы, а если у вас есть застарелый стресс, неврозы или вы страдаете от депрессии, то негативные состояния усугубятся; окрашивание не возбраняется, а вот домашние процедуры лучше перенести на более благоприятный момент. После же 17:32 можно смело отправляться в парикмахерскую – стрижка подвигнет вас на великие дела и притянет к вам восхищение окружающих, а окрашивание добавит в вашу жизнь ярких красок; из домашних процедур наилучший эффект даст маска с медом и оливковым маслом.
31 января, четверг, 25-й лунный день (до 5:16, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Стрельце.
Отличный день для стрижки – она притянет к вам какие-то события, которые сделают вашу жизнь более полной и прекрасной, пробудит в вас интерес к чему-то оригинальному, привнесет в ваше бытие разнообразие. Окрашивание тоже будет весьма удачным, особенно если использовать очень насыщенные оттенки. Можно сделать карвинг и провести процедуру каутеризации. Дома рекомендуется маска на основе молочной сыворотки или отвара овса.
Текст: Надежда Попова
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