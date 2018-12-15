Календарь стрижки волос на январь 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома наносить на шевелюру какие-либо лечебные или ухаживающие средства, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на январь 2019 года. Это не только убережет вас от спонтанного расставания с волосами и от резкой неконструктивной смены имиджа, но и поможет вашим локонам всегда оставаться красивыми и здоровыми.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в январе Луна регулярно переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 7 (после 9:45), 8, 9 (до 22:43), 23 (с 6:21 до 20:02), 24 (после 21:30).

Лучшие дни для эпиляции: 4 (после 21:54), 6 (после 9:14).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 5, 13 (после 11:59), 14 (до 12:15), 19 (после 14:45), 20 (до 15:49), 23 (после 20:02), 24 (до 21:30), 28, 29 (до 2:53).