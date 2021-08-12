Календарь стрижки волос на сентябрь 2021 года
Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было манипуляциями по уходу за шевелюрой, не забывайте заглядывать в наш лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года. Регулярно соотнося свои действия с движением Луны, вы сделаете свои волосы более здоровыми и красивыми.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в сентябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 16 (после 18:24), 17, 18 (до 23:24).
Лучшие дни для эпиляции: 1 (после 8:27), 2, 3 (до 18:59), 23 (после 15:39), 24 (до 19:42), 25 (после 19:56), 26 (до 3:38), 28 (после 16:35 и до 21:17), 29 (после 22:08), 30.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 6 (после 4:19), 14 (после 16:10), 15 (до 17:12), 20 (после 19:03), 21 (до 19:12), 24 (после 19:42), 25 (до 19:56), 28 (после 21:17), 29 (до 22:08).
Фото: Depositphotos
Первая декада сентября
1 сентября, среда, 24-й лунный день (до 23:27, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стричься стоит только в том случае, если вы долгое время носили длинные волосы, а теперь решились на нечто ультракороткое. Окрашивание не возбраняется, однако использования очень интенсивных, перекрывающих красителей рекомендуется избегать. Хороший результат дадут: питательная маска на основе даров моря, восстанавливающая – с голубой глиной, укрепляющая.
2 сентября, четверг, 25-й лунный день, Луна в Раке.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для первичного и вторичного окрашивания в натуральные тона, для укрепляющей маски, для увлажняющих процедур.
3 сентября, пятница, 25-й лунный день продолжается (до 0:24, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна во Льве.
В оставшиеся от 25-го лунного дня 24 минуты можно сделать питательную маску.
4 сентября, суббота, 26-й лунный день (до 1:35, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна во Льве.
В 26-й лунный день, приходящийся на 3 сентября, до 18:59 стрижку лучше не делать и салон не посещать, дома вполне удачным будет окрашивание, хороший результат даст восстанавливающая маска на основе водорослей. После же 18:59 в пятницу и до 1:35 в субботу можно сделать маску с добавлением меда, окрашивание в рыжеватые, пшеничные, золотистые тона, карвинг, объемную стрижку – она подарит вам вдохновение, поспособствует повышению самооценки, подвигнет вас на какие-то творческие начинания.
5 сентября, воскресенье, 27-й лунный день (до 2:54, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна во Льве.
Весьма благоприятный день для стрижки – она поможет вам повысить ваш авторитет в важных для вас кругах, поспособствует увеличению мастерства в деле, в котором вам хочется быть настоящим профессионалом, да и просто порадует тем, что хорошо получится. При первичном окрашивании стоит избегать мрачных оттенков, отдайте предпочтение медовой или янтарной гамме. Дома рекомендуется витаминная маска.
Фото: Depositphotos
6 сентября, понедельник, 28-й лунный день (до 4:19, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки, но только для той, которая точно вас украсит, так что лучше обойтись без экспериментов, чтобы потом не страдало ваше самолюбие. При окрашивании тоже стоит избегать чрезмерно вызывающих тонов и сочетаний. Дома можно сделать обертывание с эфирными маслами, которые не только благоприятно влияют на волосы и на кожу головы, но и своими ароматами помогают расслабиться.
7 сентября, вторник, 29-й лунный день до 3:52, 1-й лунный день (до 5:45, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Деве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Оставьте волосы в покое и по возможности не пользуйтесь укладочными средствами или хотя бы минимизируйте их количество.
8 сентября, среда, 2-й лунный день (до 7:13, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Весах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома при необходимости можно полечить секущиеся кончики волос и сделать легкую питательную маску. К тому же стоит полистать свежие парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, выбрать прическу, которую хотите видеть у себя на голове, определиться с удобным вам и благоприятным по лунному календарю временем для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
9 сентября, четверг, 3-й лунный день (до 8:41, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для симметричной стрижки – она избавит вас от каких-то сомнений, поможет принять важное и необходимое сейчас решение, поспособствует обретению внутреннего равновесия, подвигнет на значимые для вашего будущего переговоры. Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать резких контрастов, мрачных оттенков, чрезмерно экстравагантных сочетаний цветов. В салоне рекомендуется ионизация, а дома можно провести сеанс длительного, но крайне бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
10 сентября, пятница, 4-й лунный день (до 10:11, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 4-й лунный день, приходящийся на 9 сентября, и 10-го до 9:06 можно сделать симметричную стрижку, неконтрастное окрашивание, ионизацию. После же 9:06 в пятницу (и до 10:11) стричься не стоит, при окрашивании рекомендуется избегать чрезмерно едких красителей, домашние процедуры пользы не принесут.
Фото: Depositphotos
Вторая декада сентября
11 сентября, суббота, 5-й лунный день (до 11:44, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Неподходящий день для стрижки и для первичного окрашивания; вообще сегодня лучше ничего в своем облике радикально не менять – вряд ли вам будет комфортно в новом образе. Домашние процедуры, кроме тех повседневных, без которых вы никогда не обходитесь, окажутся совершенно бесполезными.
12 сентября, воскресенье, 6-й лунный день (до 13:17, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 6-й лунный день, приходящийся на 11 сентября, и 12-го до 11:36 стоит отправляться в салон только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой; в этом случае стрижка на метафизическом уровне усилит вашу интуицию, поможет вам лучше разбираться в людях и понимать истинную суть их поступков, высказываний, отношения к вашей персоне. Окрашивание не возбраняется, а вот дополнительные процедуры по уходу за волосами желательно перенести на более благоприятный момент. Непосредственно же в воскресенье после 11:36 (и до 13:17) можно сделать спортивную стрижку, окрашивание без осветления, питательную маску на основе молочных продуктов.
13 сентября, понедельник, 7-й лунный день (до 14:49, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Стрельце.
В 7-й лунный день, приходящийся на 12 сентября, стрижка будет весьма удачной и добавит вам жизнерадостности и смелости там, где вы до этого откровенно робели, притянет к вам возможность выделиться; однако при этом стоит избегать чрезмерной экстравагантности в прическе – оригинальность легко перейдет в безвкусицу; окрашивание не возбраняется, но воздержитесь от осветления; дома рекомендуется маска на основе жировых компонентов с добавлением меда. Непосредственно же понедельник – неподходящий момент для каких бы то ни было манипуляций с волосами.
14 сентября, вторник, 8-й лунный день (до 16:10, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Козероге.
В 8-й лунный день, приходящийся на 13 сентября, как уже было сказано, от любых парикмахерских процедур и действий лучше воздержаться. Непосредственно же во вторник до 14:35 можно сделать креативную (без фанатизма) стрижку, поиграть с длиной и цветом волос; но избегайте осветления, перманентной завивки, использования горячих ножниц – велика вероятность термических и химических ожогов. После же 14:35 и до 16:10 стричься не стоит; зато отлично получится как вторичное, так и первичное окрашивание, прекрасный результат дадут: массаж головы и ее мытье хлебом или яичным желтком, питательные маски из овощных или фруктовых пюре и восстанавливающие на основе белой глины, ополаскивание отваром горных трав.
15 сентября, среда, 9-й лунный день (до 17:12, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Козероге.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата крахом карьеры и финансовыми проблемами, денежной зависимостью от суровых и жестких людей, бытовыми неурядицами. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
16 сентября, четверг, 10-й лунный день (до 17:54, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Водолее.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для вторичного и первичного окрашивания, укрепляющих и восстанавливающих масок, массажа головы и ушных раковин, ополаскивания волос отваром лечебных трав.
17 сентября, пятница, 11-й лунный день (до 18:21, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Водолее.
В 11-й лунный день, приходящийся на 16 сентября, до 18:24 стричься не стоит, можно сделать окрашивание, подпитать и полечить волосы. После же 18:24 в четверг и до 18:21 в пятницу стрижка будет весьма удачной, подарит вам вдохновение, подвигнет на какие-то научные или психологические изыскания, избавит вас от чего-то такого, что давно надоело или очень мешает; окрашивание не возбраняется, однако незнакомыми красителями лучше не пользоваться – вероятна аллергическая реакция; в салоне можно попробовать инновационные процедуры, но только в том случае, если они вам действительно нужны; дома рекомендуется сеанс длительного, тщательного, но крайне бережного расчесывания очень мягкой массажной щеткой.
18 сентября, суббота, 12-й лунный день (до 18:39, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Рыбах.
Прекрасный день для стрижки – она поможет укрепить отношения с амурным партнером, а если такового пока нет, то посодействует в его поиске. Окрашивание тоже окажется удачным, однако не стоит экспериментировать с неестественными оттенками и очень уж оригинальничать. В салоне снова можно попробовать инновационные процедуры, а дома не будет лишним еще один сеанс длительного расчесывания.
19 сентября, воскресенье, 13-й лунный день (до 18:52, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 13-й лунный день, приходящийся на 18 сентября, до 23:24 можно сделать оригинальную стрижку, отличающуюся от привычной – это поможет вырваться из какого-то замкнутого круга, от чего-то освободиться; удачным будет и небанальное окрашивание, но не «клоунское», разноперое, а элегантное; домашние процедуры пользы не принесут. После же 23:24 в субботу и непосредственно в воскресенье (до 18:52) какие-либо манипуляции с волосами не рекомендуются.
20 сентября, понедельник, 14-й лунный день (до 19:03, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Единственное, что стоит сделать – ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре, или отваром зверобоя.
Фото: Depositphotos
Третья декада сентября
21 сентября, вторник, 15-й лунный день (до 19:12, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Овне.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата головными болями, истерическими состояниями, разочарованием во всем том, что дорого. От каких бы то ни было других манипуляций с волосами тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
22 сентября, среда, 16-й лунный день (до 19:21, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования приспособлений для горячей укладки и укладочных средств жесткой фиксации.
23 сентября, четверг, 17-й лунный день (до 19:31, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Тельце.
В 17-й лунный день, приходящийся на 22 сентября, и 23-го до 15:39 не стоит стричься, делать окрашивание, заниматься манипуляциями по уходу за волосами, использовать фен, стайлер, спиртосодержащие укладочные средства. Непосредственно же в четверг (после 15:39 и до 19:31) стрижка будет очень удачной, притянет к вам новые финансовые потоки, поможет укрепить отношения с родственниками и деловыми партнерами, да и просто чрезвычайно позитивно повлияет на волосы; окрашивание не возбраняется, однако лучше отдать предпочтение натуральным красителям и естественным оттенкам; любые домашние процедуры окажутся очень эффективными.
24 сентября, пятница, 18-й лунный день (до 19:42, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Тельце.
Вполне благоприятный день для стрижки – она поможет вам открыть новые возможности в чем-то привычном, позитивно повлияет на отношение к вам со стороны окружающих, оздоровит волосы. Окрашивание тоже будет удачным, можно сделать легкое осветление. Все домашние процедуры дадут великолепный результат.
Фото: Depositphotos
25 сентября, суббота, 19-й лунный день (до 19:56, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата денежными потерями, существенным ухудшением деловой репутации, финансовыми обманами со стороны тех, кому вы доверяете. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
26 сентября, воскресенье, 20-й лунный день (до 20:14, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 20-й лунный день, приходящийся на 25 сентября, и 26-го до 3:38 можно сделать классическую стрижку, окрашивание в натуральные оттенки, провести любые домашние процедуры. Непосредственно же в воскресенье (с 3:38 и до 20:14) стоит отдать предпочтение стрижке, не требующей длительной укладки, а подстригание даже кончиков волос подарит вам легкость, оптимизм, радость, сделает вас еще более коммуникабельным человеком, притянет к вам позитивное внимание окружающих; окрашивание тоже будет удачным, можно поэкспериментировать с цветами и их сочетаниями; дома рекомендуется сеанс длительного бережного расчесывания.
27 сентября, понедельник, 21-й лунный день (до 20:40, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки – она усилит ваше обаяние, притянет к вам новых интересных людей и колоритные запоминающиеся радостные события, подвигнет вас на какие-то нужные вам сейчас договоренности. При окрашивании можно добавить ярких красок. Дома стоит провести очередной сеанс тщательного, длительного расчесывания.
28 сентября, вторник, 22-й лунный день (до 21:17, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Раке.
В 22-й лунный день, приходящийся на 27 сентября, и 28-го до 16:35 можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, провести процедуру домашней или салонной ионизации. Непосредственно же во вторник (после 16:35 и до 21:17) стричься не стоит, зато отлично получится первичное и вторичное окрашивание, превосходный результат даст лечебная маска с добавлением голубой глины; рекомендуется подпитать волосы средством на основе водорослей или заняться укреплением корней.
29 сентября, среда, 23-й лунный день (до 22:08, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Раке.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем, частым чрезмерным нервным перевозбуждением, финансовыми неурядицами. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
30 сентября, четверг, 24-й лунный день (до 23:12, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Раке.
В 24-й лунный день, приходящийся на 29 сентября, волосы лучше оставить в покое. Непосредственно же в четверг стрижка тоже не рекомендуется, зато хорошо получится окрашивание, превосходный результат даст укрепляющая маска на основе даров моря, можно сделать и питательную – с водорослями.
Фото: Depositphotos
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