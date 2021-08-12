Календарь стрижки волос на сентябрь 2021 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было манипуляциями по уходу за шевелюрой, не забывайте заглядывать в наш лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года. Регулярно соотнося свои действия с движением Луны, вы сделаете свои волосы более здоровыми и красивыми.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в сентябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 16 (после 18:24), 17, 18 (до 23:24).

Лучшие дни для эпиляции: 1 (после 8:27), 2, 3 (до 18:59), 23 (после 15:39), 24 (до 19:42), 25 (после 19:56), 26 (до 3:38), 28 (после 16:35 и до 21:17), 29 (после 22:08), 30.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 6 (после 4:19), 14 (после 16:10), 15 (до 17:12), 20 (после 19:03), 21 (до 19:12), 24 (после 19:42), 25 (до 19:56), 28 (после 21:17), 29 (до 22:08).