Календарь стрижки волос на сентябрь 2020 года
Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в парикмахерский салон и дома заниматься любыми процедурами по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 года. И тогда наши волосы будут прекрасно подготовлены к осенне-зимнему сезону, и он не станет для них периодом стресса.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в сентябре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 12:35), 15 (после 21:38), 16, 26 (после 17:05), 27, 28 (до 18:35). Лучшие дни для эпиляции: 6 (после 11:45 до 20:43), 7 (после 20:56), 8, 11 (после 22:45), 12, 13 (до 18:34). Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 19:57), 3 (до 20:09), 6 (после 20:43), 7 (до 20:56), 10 (после 22:03), 11 (до 22:45), 17, 25 (после 16:27), 26 (до 17:05).
Фото: Depositphotos
Первая декада сентября
1 сентября, вторник, 13-й лунный день (до 19:43, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 13-й лунный день, приходящийся на 31 августа, и 1 сентября до 12:35 можно смело стричься, делать окрашивание, пробовать инновационные салонные парикмахерские процедуры; правда, нежелательно экспериментировать и примерять на себя новый образ – если он вам не подойдет или не понравится, это надолго испортит вам настроение. После же 12:35 во вторник стрижка, окрашивание и салонные процедуры не рекомендуются, а вот дома хороший результат и долговременный эффект даст лечебная маска.
2 сентября, среда, 14-й лунный день (до 19:57, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Полнолуние, Луна в Рыбах.
В 14-й лунный день, приходящийся на 1 сентября, стричься и краситься не стоит, но можно провести увлажняющие процедуры или сделать лечебную маску. Непосредственно же в среду какие-либо манипуляции с волосами нежелательны.
3 сентября, четверг, 15-й лунный день (до 20:09, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Овне.
Категорически неподходящий день для стрижки – она плохо скажется на психологическом состоянии, сделает вас уязвимой и слишком восприимчивой в ситуациях, в которых нужно сохранять отстраненность и непрошибаемую веру в себя. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже желательно воздержаться.
4 сентября, пятница, 16-й лунный день (до 20:20, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Овне.
В 16-й лунный день, приходящийся на 3 сентября, с 20:09 до 23:23 стричься и краситься не стоит, но можно сделать увлажняющее обертывание, лечебную или восстанавливающую маску, ополаскивание отваром ромашки или водой, настоянной на серебре. После же 23:23 в четверг и непосредственно в пятницу – неблагоприятный момент для стрижки, окрашивания, каких-либо процедур по уходу за волосами, использования фена, стайлера, укладочных средств жесткой фиксации.
5 сентября, суббота, 17-й лунный день (до 20:31, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, использования приспособлений для горячей укладки и спиртосодержащих укладочных средств. По возможности не участвуйте ни в чем таком, что провоцирует возникновение головных болей – они плохо скажутся на структуре волос.
Фото: Depositphotos
6 сентября, воскресенье, 18-й лунный день (до 20:43, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Тельце.
В 18-й лунный день, приходящийся на 5 сентября, и 6-го до 11:45 не стоит стричься, краситься, пользоваться феном и стайлером; желательно обойтись и без укладочных средств. После же 11:45 в воскресенье – превосходный момент для стрижки – она благоприятно скажется не только на структуре волос, но и на вашем финансовом положении, и на ваших взаимоотношениях с родственниками; окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление; любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
7 сентября, понедельник, 19-й лунный день (до 20:56, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата появлением финансовых и моральных долгов, ухудшением общего самочувствия, беспорядком в важных для вас делах и зависимостью от людей, с которыми вам сложно. Окрашивание, домашние и салонные процедуры тоже рекомендуется перенести на более подходящий момент.
8 сентября, вторник, 20-й лунный день (до 21:12, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она поможет вам сгенерировать несколько удачных коммерческих идей, довести до финала какие-то затянувшиеся финансовые или бытовые дела, да и просто благоприятно скажется на волосах. Можно сделать окрашивание с осветлением, однако стоит избегать неестественных оттенков. Любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
9 сентября, среда, 21-й лунный день (до 21:34, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 21-й лунный день, приходящийся на 8 сентября, и 9-го до 0:29 можно стричься, краситься, заниматься любыми домашними процедурами, но лучше не выходить за рамки классики, проверенных форм, цветов, составов.
Непосредственно же в среду (после 0:29) можно поэкспериментировать с прической – радикально сменить имидж, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, использовать неестественные оттенки, все пойдет вам на пользу, подарит легкость и ощущение беззаботности; да и простое подрезание кончиков избавит от накопившейся негативной энергии, зарядит хорошим настроением; из дополнительных же процедур рекомендуется только домашняя или салонная ионизация.
10 сентября, четверг, 22-й лунный день (до 22:03, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Близнецах.
В 22-й лунный день, приходящийся на 9 сентября, можно сделать оригинальную стрижку, небанальное окрашивание, провести сеанс долгого, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей. Непосредственно же 10-го числа в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
Фото: Depositphotos
Вторая декада сентября
11 сентября, пятница, 23-й лунный день (до 22:45, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Раке.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем, причем как физическим, так и психическим, чрезмерной эмоциональностью и чувствительностью, очень сильно возросшей недоверчивостью. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
12 сентября, суббота, 24-й лунный день (до 23:42, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Раке.
Этот день подходит для стрижки только в том случае, если вы решили отказаться от длинных волос в пользу ультракороткого «ежика». Окрашивание не возбраняется, но лучше использовать щадящие красители. Из домашних процедур наиболее эффективными будут питательные, укрепляющие и восстанавливающие маски на основе даров моря.
13 сентября, воскресенье, 25-й лунный день, Луна во Льве.
Сегодня до 18:34 стричься не стоит; займитесь укреплением волос; можно подкрасить корни. После же 18:34 стрижка будет весьма удачной – не только безусловно украсит вас, но и подарит вам вдохновение, поднимет самооценку, усилит вашу любовь к собственной персоне; окрашивание не возбраняется, только при первичном рекомендуется отдать предпочтение золотистым, пшеничным, рыжеватым тонам или их гармоничному сочетанию, например, в технике «балаяж»; хорошо получится карвинг; дома превосходный результат даст витаминная маска.
14 сентября, понедельник, 25-й лунный день продолжается (до 0:54, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна во Льве.
В оставшиеся от 25-го лунного дня 54 минуты можно сделать маску на основе меда, подрезать кончики волос, придумать новую интересную прическу, добавляющую вам шарма.
15 сентября, вторник, 26-й лунный день (до 2:18, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Деве.
Весьма благоприятный день для стрижки – она усилит вашу привлекательность, заставит окружающих воспринимать вас более лояльно, поможет вам узнать вашу настоящую цену как личности. Окрашивание тоже будет вполне удачным. Дома стоит витаминизировать волосы, а вот от предложенных вам салонных процедур лучше отказаться.
Фото: Depositphotos
16 сентября, среда, 27-й лунный день (до 3:48, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Деве.
В 27-й лунный день, приходящийся на 15 сентября, до 21:38 очень удачными будут: стрижка, карвинг, окрашивание в золотисто-рыжеватые тона, питательные маски и релаксационные обертывания. После же 21:38 во вторник и в течение всего дня в среду будет шанс с помощью стрижки навести порядок в голове и в делах, притянуть к себе дополнительные материальные блага, настроить на свою волну людей, с которыми вы работаете, понять, как исправить прошлые ошибки; окрашивание получится идеально и краска долго не потускнеет; любые домашние процедуры дадут отличный результат.
17 сентября, четверг, 28-й лунный день до 5:21, 29-й лунный день (до 14:01, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Весах.
28-й лунный день, приходящийся на 16 сентября, как уже было сказано, прекрасно подходит для любых манипуляций с волосами. Непосредственно же в четверг от стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур настоятельно рекомендуется воздержаться.
18 сентября, пятница, 1-й лунный день (до 6:55, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Весах.
Неподходящий день практически для любых парикмахерских процедур и манипуляций. Оставьте волосы в покое, дайте им отдохнуть, по возможности не пользуйтесь укладочными средствами. Единственное, что пойдет на пользу – сеанс бережного, но длительного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
19 сентября, суббота, 2-й лунный день (до 8:28, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Этот день не подходит для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома можно сделать ионизацию, а также полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам и попробовать интуитивно понять, с какой прической и с каким цветом волос вам в ближайшее время точно будет комфортно.
20 сентября, воскресенье, 3-й лунный день (до 10:02, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 3-й лунный день, приходящийся на 19 сентября, до 21:34 можно сделать симметричную стрижку, неконтрастное окрашивание, ионизацию. После же 21:34 в субботу и до 10:02 в воскресенье стричься стоит только в том случае, если у вас все в порядке с нервной системой – тогда стрижка сделает вас решительнее в делах карьеры, смелее в обращении с мужчинами, чуть хитрее и еще сексуальнее; а вот если нервы шалят, то визит в салон лучше отложить, иначе проблемы усугубятся.
Фото: Depositphotos
Третья декада сентября
21 сентября, понедельник, 4-й лунный день (до 11:34, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Стрельце.
Этот день тоже подходит для стрижки и окрашивания только при условии, что у вас нет неврозов, депрессии, застарелых стрессов. Домашние же процедуры в любом случае будут бесполезными.
22 сентября, вторник, 5-й лунный день (до 13:04, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 5-й лунный день, приходящийся на 21 сентября, до 22:33 стоит следовать рекомендациям, данным для прошлой даты, к тому же даже если вы соберетесь стричься, то привычную форму лучше не менять, так же, как и цвет волос. После же 22:33 в понедельник и до 13:04 во вторник хорошо получится стрижка, так или иначе отражающая вашу сущность и ваши нынешние устремления; окрашивание не возбраняется, однако от осветления рекомендуется воздержаться; дома можно сделать маску на основе молочных продуктов.
23 сентября, среда, 6-й лунный день (до 14:25, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Стрельце.
Вполне подходящий день для стрижки – она привлечет к вам единомышленников и просто интересных людей, добавит вам авантюрности в тех ситуациях, когда действия по шаблону – не выход. Окрашивание не возбраняется, однако, как и накануне, стоит воздержаться от осветления. Хороший результат в салоне даст каутеризация, а дома – питательная маска с добавлением меда и/или других продуктов пчеловодства.
24 сентября, четверг, 7-й лунный день (до 15:34, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Козероге.
В 7-й лунный день, приходящийся на 23 сентября, можно поэкспериментировать с прической, сделать очень оригинальное многоцветное окрашивание и крайне креативную стрижку, нарастить волосы, завить их или, напротив, радикально выпрямить; дома рекомендуется питательная маска на основе жировых компонентов. Непосредственно же в четверг в течение всего дня от каких бы то ни было парикмахерских манипуляций рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
25 сентября, пятница, 8-й лунный день (до 16:27, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Козероге.
В 8-й лунный день, приходящийся на 24 сентября, как уже было сказано, волосы лучше оставить в покое. 25-го же числа (до 16:27) стричься не рекомендуется, зато можно сделать первичное или вторичное окрашивание и ополаскивание отваром горных трав, нанести укрепляющую маску, вымыть голову хлебом или желтком, помассировать ее и ушные раковины.
26 сентября, суббота, 9-й лунный день (до 17:05, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Водолее.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата проблемами на работе и застоем в карьере, убытками, препятствиями там, где до этого все шло относительно гладко. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
27 сентября, воскресенье, 10-й лунный день (до 17:31, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вдохновение и поспособствует важному для вас озарению, в чем-то сделает вас свободнее, привлечет к вам людей, с которыми вы реализуете несколько творческих или рабочих проектов. Можно поэкспериментировать, радикально сменить имидж, сделать оригинальное окрашивание. В салоне вы можете попробовать инновационные процедуры, а вот домашние маски, обертывания, ополаскивания будут совершенно бесполезными.
28 сентября, понедельник, 11-й лунный день (до 17:51, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Рыбах.
Великолепный день для стрижки – она обновит энергию, подарит заряд оптимизма, раскроет ваши внутренние резервы и поможет вам резко и для вас безболезненно освободиться от чего-то такого, что вас тяготит, мешает вам жить или личностно развиваться. Окрашивание тоже будет удачным, можно поиграть на контрастах или радикально сменить цвет, превратившись, например, из блондинки в брюнетку. В салоне стоит сделать ионизацию, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
29 сентября, вторник, 12-й лунный день (до 18:06, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания, зато великолепный результат даст лечебная маска, особенно та, которую вам порекомендовал трихолог и которая была приобретена в специализированном магазине.
30 сентября, среда, 13-й лунный день (до 18:18, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать проверенную временем и результатом питательную маску, а также ополоснуть волосы отваром лечебных трав или водой, настоянной на серебре.
Фото: Depositphotos
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