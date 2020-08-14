Календарь стрижки волос на сентябрь 2020 года

Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в парикмахерский салон и дома заниматься любыми процедурами по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 года. И тогда наши волосы будут прекрасно подготовлены к осенне-зимнему сезону, и он не станет для них периодом стресса.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в сентябре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 12:35), 15 (после 21:38), 16, 26 (после 17:05), 27, 28 (до 18:35). Лучшие дни для эпиляции: 6 (после 11:45 до 20:43), 7 (после 20:56), 8, 11 (после 22:45), 12, 13 (до 18:34). Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 19:57), 3 (до 20:09), 6 (после 20:43), 7 (до 20:56), 10 (после 22:03), 11 (до 22:45), 17, 25 (после 16:27), 26 (до 17:05).