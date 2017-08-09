Календарь стрижки волос на сентябрь 2017 года
Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и дома проводить профилактические и лечебные процедуры, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на сентябрь 2017 года. И тогда ваши волосы не впадут в «осеннюю депрессию», а будут радовать вас роскошным видом и отменным здоровьем.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что утро и день великолепно подходят для любых манипуляций с волосами, а вечером стрижка, окрашивание, домашние и салонные процедуры могут нанести шевелюре трудно поправимый вред, поэтому ее стоит оставить в покое и без особой необходимости даже не расчесывать.
Для наглядности разберем 4 сентября 2017 года: до 18:39 (время московское) стрижка не только окажется удачной, но и поможет в лучшую сторону изменить жизнь, сделает вас в некотором роде свободнее; окрашивание и инновационные салонные процедуры дадут хороший эффект. После же означенного времени все вышеперечисленное, так же, как и домашний уход, негативно скажется на здоровье волос, а стрижка еще и на течении ваших дел, так как «закольцует» имеющиеся проблемы. Обращаем ваше внимание, что в сентябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 3, 4 (до 18:39), 18, 20 (до 12:32), 30.
Лучшие дни для эпиляции: 9 (после 20:33), 10, 11 (до 21:54), 14, 15.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 18:39), 5 (до 19:05), 8 (после 20:11), 9 (до 20:33), 12 (после 22:05), 13, 19, 28 (после 14:47), 29 (до 15:31).
Первая декада сентября
1 сентября, пятница, 11-й лунный день (до 16:53, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Козероге. Неблагоприятный день для стрижки, зато вполне подходящий для первичного и вторичного окрашивания, питательных масок на основе овощных пюре и восстанавливающих из белой глины. Рекомендуется также сделать легкий массаж головы и вымыть ее укрепляющим шампунем.
2 сентября, суббота, 12-й лунный день (до 17:35, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Козероге. Этот день тоже не подходит для стрижки. Зато очень хорошо ляжет краска для волос (стоит отдать предпочтение естественным оттенкам), а все домашние лечебные, восстанавливающие и профилактические процедуры дадут великолепный эффект. Главное, четко соблюдать первоначальную рецептуру, а также вложить в процесс побольше любви к себе и к своей шевелюре.
3 сентября, воскресенье, 13-й лунный день (до 18:10, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Водолее. В 13-й лунный день, приходящийся на 2 сентября, рекомендуется только делать окрашивание и дома питать и укреплять волосы. Непосредственно же 3-го числа можно и стричься, и краситься, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
4 сентября, понедельник, 14-й лунный день (до 18:39, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Водолее. Сегодня отличный день для визита в салон. Приветствуются смелые эксперименты, можно сменить имидж, сделать креативную стрижку, фантазийное окрашивание, протестировать незнакомые вам инновационные салонные процедуры. А вот от домашнего дополнительного ухода за волосами толку не будет.
5 сентября, вторник, 15-й лунный день (до 19:05, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Рыбах. Этот день категорически не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. По возможности не пользуйтесь укладочными средствами, а главное – не позволяйте никому дотрагиваться до ваших волос, чтобы не лишиться позитивной энергии и не впитать чужой негатив.
6 сентября, среда, 16-й лунный день (до 19:28, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна в Рыбах. И снова неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать легкую увлажняющую маску или ополоснуть волосы отваром ромашки, крапивы или зверобоя.
7 сентября, четверг, 17-й лунный день (до 19:49, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Овне. Сегодня стоит воздержаться не только от стрижки и окрашивания, но и от использования приспособлений для горячей укладки, спиртосодержащих укладочных средств, острых заколок. Домашние процедуры пользы не принесут.
8 сентября, пятница, 18-й лунный день (до 20:11, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Овне. Еще один неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера и укладочных средств жесткой фиксации. К тому же, причесываясь утром, постарайтесь невольно не скопировать укладку или прическу кого-то из дам, с которыми вам предстоит сегодня взаимодействовать, иначе попадете в неловкую ситуацию.
9 сентября, суббота, 19-й лунный день (до 20:33, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Тельце. Категорически неблагоприятный день для каких бы то ни было парикмахерских манипуляций и для горячей укладки. Конкретно же стрижка чревата нарушением структуры волос, а на метафизическом уровне – попаданием в зависимость от людей, которые распорядятся своей властью над вами весьма негативным для вас образом.
10 сентября, воскресенье, 20-й лунный день (до 20:58, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Тельце. Превосходный день для визита в салон. Стрижка отлично скажется на внешнем виде и здоровье волос, поможет вам сгенерировать идеи, касающиеся наиболее выгодного вложения финансовых средств, и улучшить взаимоотношения с родственниками и деловыми партнерами. Можно сделать осветление, мелирование, колорирование, однако от использования неестественных оттенков в окрашивании стоит воздержаться. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.