В сентябре увеличиваем количество теплых питающих обертываний, при необходимости после пляжного сезона проходим процедуру каутеризации, вводим в повседневный уход за волосами укрепляющие средства и бальзамы, а в ежедневный рацион – продукты, богатые кальцием, железом, йодом и витаминами A, E и группы B.

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и дома проводить профилактические и лечебные процедуры, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на сентябрь 2017 года. И тогда ваши волосы не впадут в «осеннюю депрессию», а будут радовать вас роскошным видом и отменным здоровьем.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что утро и день великолепно подходят для любых манипуляций с волосами, а вечером стрижка, окрашивание, домашние и салонные процедуры могут нанести шевелюре трудно поправимый вред, поэтому ее стоит оставить в покое и без особой необходимости даже не расчесывать.

Для наглядности разберем 4 сентября 2017 года: до 18:39 (время московское) стрижка не только окажется удачной, но и поможет в лучшую сторону изменить жизнь, сделает вас в некотором роде свободнее; окрашивание и инновационные салонные процедуры дадут хороший эффект. После же означенного времени все вышеперечисленное, так же, как и домашний уход, негативно скажется на здоровье волос, а стрижка еще и на течении ваших дел, так как «закольцует» имеющиеся проблемы. Обращаем ваше внимание, что в сентябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 3, 4 (до 18:39), 18, 20 (до 12:32), 30.

Лучшие дни для эпиляции: 9 (после 20:33), 10, 11 (до 21:54), 14, 15.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 18:39), 5 (до 19:05), 8 (после 20:11), 9 (до 20:33), 12 (после 22:05), 13, 19, 28 (после 14:47), 29 (до 15:31).