Календарь стрижки волос на октябрь 2020 года
Ну и, естественно, перед тем, как стричься, делать окрашивание и заниматься дополнительными манипуляциями по уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на октябрь 2020 года. Луна подскажет оптимальное время для парикмахерских процедур и предупредит, когда стрижка и другие действия с шевелюрой нежелательны.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в октябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 13 (после 7:57), 14, 15 (до 8:55), 23 (после 15:18), 24 (до 15:38), 25 (после 15:59).
Лучшие дни для эпиляции: 3 (после 18:14), 4, 5 (до 19:17), 8 (после 18:47), 9 (до 21:27), 10 (после 22:31), 11 (до 3:26).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 18:29), 2 (до 18:39), 5 (после 19:17), 6 (до 19:36), 9 (после 21:27), 10 (до 22:31), 16, 24 (после 15:38), 25 (до 15:59), 30 (после 16:59), 31 (до 17:10).
Фото: Depositphotos
Первая декада октября
1 октября, четверг, 14-й лунный день (до 18:29, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Овне.
Не стоит стричься и делать окрашивание. В 14-й лунный день, приходящийся на 30 сентября, и 1 октября до 5:48 хороший эффект даст лечебная маска. Непосредственно же в четверг (с 5:48 и до 18:29) от любых домашних процедур рекомендуется воздержаться, так же, как и от использования фена, стайлера, укладочных средств жесткой фиксации.
2 октября, пятница, 15-й лунный день (до 18:39, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Овне.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата интеллектуальным застоем, головными болями, резким снижением самооценки и появлением воинствующих врагов. От окрашивания, горячей укладки, любых домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться. Не появляйтесь в публичных местах без головного убора.
3 октября, суббота, 16-й лунный день (до 18:50, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Тельце.
16-й лунный день, приходящийся на 2 октября, и на 3-е до 18:14 не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера и спиртосодержащих укладочных средств. После же 18:14 в субботу можно подстричься, сделать окрашивание в натуральные оттенки, немного осветлить волосы, к тому же идеальный результат дадут любые маски, ополаскивания, обертывания.
4 октября, воскресенье, 17-й лунный день (до 19:02, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она притянет к вам новые финансовые потоки, позитивно повлияет на ваше благосостояние и на структуру волос. Окрашивание тоже будет удачным, однако при первичном не стоит использовать чрезмерно яркие неестественные оттенки. Любые домашние процедуры дадут оптимальный результат.
5 октября, понедельник, 18-й лунный день (до 19:17, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова вполне подходящий день для стрижки – она улучшит ваше реноме, поможет вам чаще демонстрировать самые выдающиеся ваши качества. Окрашивание не возбраняется, можно сделать осветление, однако, как и накануне, стоит отдать предпочтение натуральным оттенкам. Все домашние процедуры будут очень эффективными, но особенно – те маски, которые дают двойной результат, например, питают и укрепляют или увлажняют и витаминизируют.
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6 октября, вторник, 19-й лунный день (до 19:36, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Близнецах.
Совершенно неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением финансовых долгов и каких-то задолженностей по работе, потерей ощущения легкости, депрессивными состояниями. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
7 октября, среда, 20-й лунный день (до 20:02, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам легкость, избавит от накопившегося негатива (а потому стоит хотя бы подрезать кончики), притянет к вам именно ту информацию, в которой вы сейчас нуждаетесь больше всего, позитивно повлияет на ваши коммуникативные навыки. Окрашивание тоже будет удачным, можно добавить имеющемуся цвету яркости и креатива в одной из популярных сейчас техник. В салоне или дома желательно сделать ионизацию, а вот остальные процедуры пользы не принесут.
8 октября, четверг, 21-й лунный день (до 20:37, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Раке.
В 21-й лунный день, приходящийся на 7 октября, и 8-го до 18:47 можно поэкспериментировать, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, радикально сменить прическу и цвет волос; дома рекомендуется сеанс длительного, тщательного, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей. После же 18:47 в четверг стричься стоит только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик»; окрашивание не возбраняется; из домашних процедур наиболее эффективными будут укрепляющие и питательные маски на основе даров моря.
9 октября, пятница, 22-й лунный день (до 21:27, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня рекомендуется стричься исключительно в том случае, если вы решили сменить очень длинные волосы на совсем короткие. Первичное и вторичное окрашивание будет весьма удачным. Дома хороший результат даст лечебная маска на основе голубой глины.
10 октября, суббота, 23-й лунный день (до 22:31, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Раке.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем с физическим и психическим здоровьем, истериками, слишком острой реакцией на все происходящее, повышенной эмоциональностью и нервной возбудимостью. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже рекомендуется воздержаться – все это негативно скажется на волосах.
Фото: Depositphotos
Вторая декада октября
11 октября, воскресенье, 24-й лунный день (до 23:48, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна во Льве.
В 24-й лунный день, приходящийся на 10 октября, и 11-го до 3:26, стричься и делать окрашивание не стоит, можно нанести укрепляющую маску на основе водорослей. Непосредственно же воскресенье (после 3:26) – идеальный момент для того, чтобы сделать витиеватую стрижку, карвинг, витаминную маску, окрашивание в золотистые, рыжеватые, пшеничные тона (или соединить их, например, в технике «сомбре» или «балаяж»). Кстати, стрижка подарит вам мощный прилив вдохновения, существенно поднимет вашу самооценку, притянет к вам позитивное внимание и даже, возможно, поможет найти любовь. Не бойтесь экспериментировать с прической.
12 октября, понедельник, 25-й лунный день, Луна во Льве.
Вполне благоприятный день для стрижки – она невероятно украсит вас и поможет вам правильно расставить акценты не только в имидже и в поведении, но и в каком-то вашем творчестве. Окрашивание не возбраняется, можно с помощью цвета придать прическе дополнительного объема. Дома стоит сделать питательную маску с добавлением меда.
13 октября, вторник, 25-й лунный день продолжается (до 1:14, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Деве.
В оставшиеся от 25-го лунного дня 1 час 14 минут можно сделать несложную стрижку или просто подрезать кончики, нанести питательную маску на основе меда или овса, подкрасить корни.
14 октября, среда, 26-й лунный день (до 2:44, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки – она не только оздоровит волосы, но и на метафизическом уровне сделает вас чуть рачительнее, экономнее, поможет бережнее относиться к имеющимся у вас ресурсам. Окрашивание тоже будет удачным – краска ляжет ровно и долго не потускнеет. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат, а вот в салоне стоит отказаться от упорно навязываемых вам мастером дополнительных услуг – пользы они не принесут, вы только зря потратите деньги.
15 октября, четверг, 27-й лунный день (до 4:17, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Весах.
Весьма благоприятный день для стрижки – она поможет вам определить приоритетные направления будущей деятельности и укрепить ваши позиции в важном для вас сообществе, притянет к вам дополнительные блага, да и просто хорошо скажется на волосах. Окрашивание не возбраняется, однако лучше обойтись без «вывертов» и сложных техник – вы непременно найдете в результате какой-нибудь изъян и расстроитесь. Все домашние процедуры будут чрезвычайно эффективными.
Фото: Depositphotos
16 октября, пятница, 28-й лунный день до 5:51, 29-й лунный день (до 22:32, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Весах.
В 28-й лунный день, приходящийся на 15 октября, рекомендуется симметричная стрижка – она избавит вас от напрасного беспокойства и от каких-то сомнений, подарит вам внутреннюю гармонию, поможет увидеть красоту и покой в чем-то обыденном; окрашивание не возбраняется, однако стоит обойтись без резких контрастов; домашние процедуры пользы не принесут. Непосредственно же 16-го числа в течение всего дня от любых манипуляций с волосами очень желательно воздержаться.
17 октября, суббота, 1-й лунный день (до 7:26, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Единственное, что стоит сделать – устроить сеанс длительного расчесывания мягкой массажной щеткой для улучшения кровообращения и роста волос.
18 октября, воскресенье, 2-й лунный день (до 9:02, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня не стоит стричься, делать окрашивание, заниматься дополнительными процедурами. Да и от обычной для 2-го лунного дня практики (выбрать будущую прическу, записаться к мастеру) лучше воздержаться – вы потом вряд ли будете довольны выбором или в назначенное для визита в салон время найдутся дела поважнее.
19 октября, понедельник, 3-й лунный день (до 10:37, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Стрельце.
Сегодня стоит отправляться в парикмахерский салон только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой; при отсутствии проблем с психикой стрижка добавит вам сексуальности, решительности, оригинальности (а при наличии – усугубит психическое или психологическое состояние). То же самое и с окрашиванием. А вот домашние процедуры в любом случае будут бесполезными.
20 октября, вторник, 4-й лунный день (до 12:07, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Стрельце.
Вполне благоприятный день для стрижки – она поможет вам решиться на какой-то сложный разговор с родней и в некотором роде изменит ваше отношение к семейной (или сложившейся между родственниками) ситуации, благодаря чему она перестанет влиять на вас. Окрашивание не возбраняется, однако не стоит делать чрезмерно вызывающий пестрый «окрас» лишь для того, чтобы кого-то позлить. В салоне при необходимости можно сделать каутеризацию, а дома хороший результат даст маска на основе молочных продуктов.
Фото: Depositphotos
Третья декада октября
21 октября, среда, 5-й лунный день (до 13:25, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Козероге.
В 5-й лунный день, приходящийся на 20 октября, и 21-го до 9:45 можно подстричься и сделать окрашивание, но не стоит менять привычные форму и цвет волос – изменения потянут за собой те перемены в жизни, к которым вы пока не готовы; из домашних процедур наиболее эффективной будет маска на основе меда с добавлением оливкового масла. Непосредственно же в среду (после 9:45 и до 13:25) стричься не рекомендуется; можно подкрасить корни и нанеси укрепляющую маску на основе белой глины; хороший результат даст и массаж головы.
22 октября, четверг, 6-й лунный день (до 14:25, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато весьма благоприятный для первичного и вторичного окрашивания, массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, питательной маски на основе овощного или фруктового пюре, ополаскивания отваром горных трав.
23 октября, пятница, 7-й лунный день (до 15:08, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Водолее.
В 7-й лунный день, приходящийся на 22 октября, не стоит стричься, но можно сделать сложное окрашивание в натуральные тона, многокомпонентную питательную маску, стоун-массаж головы. Непосредственно же в пятницу в течение всего дня от любых манипуляций с волосами желательно воздержаться.
24 октября, суббота, 8-й лунный день (до 15:38, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Водолее.
В 8-й лунный день, приходящийся на 23 октября, как уже было сказано, от любых манипуляций с волосами стоит воздержаться. Непосредственно же в субботу (до 15:38) стрижка будет очень удачной, зарядит вас оптимизмом, поможет вам избавиться от чего-то такого, что вызывает у вас ощущение внутренней несвободы; можно поэкспериментировать и с прической, и с цветом волос; в салоне вы можете попробовать инновационные процедуры, а дома единственное, что хорошо повлияет на шевелюру – длительное расчесывание с приподниманием и проветриванием прядей.
Фото: Depositphotos
25 октября, воскресенье, 9-й лунный день (до 15:59, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Водолее.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата болезненной зависимостью от людей и обстоятельств, сложностями в общении, появлением в вашем окружении того, кто будет беззастенчиво вами пользоваться. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
26 октября, понедельник, 10-й лунный день (до 16:15, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 10-й лунный день, приходящийся на 25 октября, стрижка будет весьма удачной и подарит вам мощный всплеск вдохновения, притянет к вам новых друзей, поможет обрести какие-то оригинальные увлечения (хобби); окрашивание не возбраняется; в салоне можно попробовать только что появившиеся процедуры, а дома желательна ионизация. Непосредственно же в понедельник стричься и делать окрашивание не стоит, зато отличный результат даст лечебная маска.
27 октября, вторник, 11-й лунный день (до 16:28, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома же при необходимости можно сделать лечебную маску, но не приготовленную самостоятельно, а приобретенную в специализированном магазине (и порекомендованную вам трихологом).
28 октября, среда, 12-й лунный день (до 16:39, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Овне.
Тоже неподходящий момент для стрижки и окрашивания. В 12-й лунный день, приходящийся на 27 октября, и 28-го до 11:46 можно сделать легкую питательную маску и ополаскивание водой, настоянной на серебре. Непосредственно же в среду (после 11:46) домашние процедуры пользы не принесут, к тому же нежелательно пользоваться феном, стайлером и любыми химическими укладочными средствами.
29 октября, четверг, 13-й лунный день (до 16:49, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Овне.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования приспособлений для горячей укладки, тугих головных декоративных повязок и укладочных средств жесткой фиксации.
30 октября, пятница, 14-й лунный день (до 16:59, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, горячей укладки, использования ненатуральных укладочных средств и расчесок с острыми зубьями – вероятны химические ожоги и микротравмы кожи головы; нежелательно появляться среди незнакомых людей без головного убора.
31 октября, суббота, 15-й лунный день (до 17:10, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Тельце.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата сильнейшими головными болями, полным отсутствием конструктивных идей, всплесками агрессии и воинственности, финансовыми потерями. От окрашивания и вообще от каких бы то ни было манипуляций с волосами тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
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