Календарь стрижки волос на октябрь 2020 года

Ну и, естественно, перед тем, как стричься, делать окрашивание и заниматься дополнительными манипуляциями по уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на октябрь 2020 года. Луна подскажет оптимальное время для парикмахерских процедур и предупредит, когда стрижка и другие действия с шевелюрой нежелательны.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в октябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 13 (после 7:57), 14, 15 (до 8:55), 23 (после 15:18), 24 (до 15:38), 25 (после 15:59).

Лучшие дни для эпиляции: 3 (после 18:14), 4, 5 (до 19:17), 8 (после 18:47), 9 (до 21:27), 10 (после 22:31), 11 (до 3:26).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 18:29), 2 (до 18:39), 5 (после 19:17), 6 (до 19:36), 9 (после 21:27), 10 (до 22:31), 16, 24 (после 15:38), 25 (до 15:59), 30 (после 16:59), 31 (до 17:10).