Календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года

Ну и, естественно перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было процедурами по уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 года. Луна подскажет, когда лучше стричься, делать окрашивание и наносить те или иные маски, а когда волосы стоит оставить в покое, чтобы не навредить им и не спровоцировать возникновение проблем в своих делах. Кстати, 30 ноября – полутеневое лунное затмение, а значит, в течение двух недель до этого – никаких экспериментов и резких, радикальных перемен в прическе и цвете волос.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в ноябре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9 (после 16:31), 10, 11 (до 19:11), 19 (после 23:26), 20, 21.

Лучшие дни для эпиляции: 1, 2 (до 13:01), 5 (после 0:47), 6, 7 (до 10:19).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 18:04), 4 (до 18:35), 7 (после 21:29), 8 (до 22:49), 14 (после 6:21), 15 (до 7:58), 23 (после 14:37), 24 (до 14:48), 29 (после 15:47), 30.