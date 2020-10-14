Календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года
Ну и, естественно перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было процедурами по уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 года. Луна подскажет, когда лучше стричься, делать окрашивание и наносить те или иные маски, а когда волосы стоит оставить в покое, чтобы не навредить им и не спровоцировать возникновение проблем в своих делах. Кстати, 30 ноября – полутеневое лунное затмение, а значит, в течение двух недель до этого – никаких экспериментов и резких, радикальных перемен в прическе и цвете волос.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в ноябре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9 (после 16:31), 10, 11 (до 19:11), 19 (после 23:26), 20, 21.
Лучшие дни для эпиляции: 1, 2 (до 13:01), 5 (после 0:47), 6, 7 (до 10:19).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 18:04), 4 (до 18:35), 7 (после 21:29), 8 (до 22:49), 14 (после 6:21), 15 (до 7:58), 23 (после 14:37), 24 (до 14:48), 29 (после 15:47), 30.
Фото: Depositphotos
Первая декада ноября
1 ноября, воскресенье, 16-й лунный день (до 17:24, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Тельце.
В 16-й лунный день, приходящийся на 31 октября, шевелюру лучше оставить в покое. А вот непосредственно 1 ноября (до 17:24) – прекрасный момент для стрижки – она оздоровит волосы, а на метафизическом уровне поможет сгенерировать несколько отличных коммерческих идей. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит избегать неестественных оттенков. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
2 ноября, понедельник, 17-й лунный день (до 17:41, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 17-й лунный день, приходящийся на 1 ноября, и 2-го до 13:01 стрижка будет очень удачной, а на метафизическом уровне притянет к вам какие-то материальные блага или новые финансовые потоки; окрашивание тоже получится хорошо, можно сделать легкое осветление; все домашние процедуры принесут отличные плоды. После же 13:01 в понедельник (и до 17:41) стрижка подарит легкость и ощущение беззаботности, праздника, можно поэкспериментировать с формой и цветом, фантазийное окрашивание добавит вашей жизни ярких впечатлений; в салоне рекомендуется сделать ионизацию, а дома провести сеанс длительного бережного расчесывания мягкой массажной щеткой.
3 ноября, вторник, 18-й лунный день (до 18:04, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Близнецах.
Сегодня стоит сделать ту стрижку, которая, как вам кажется, максимально точно характеризует вашу личность, и окрашивание в те оттенки, которые лично вам дарят ощущение психологического комфорта. Не бойтесь фантазировать и слушайте свое внутреннее «Я». Дома не повредит еще один сеанс длительного бережного расчесывания.
4 ноября, среда, 19-й лунный день (до 18:35, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Близнецах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата проблемами в общении с окружающими, возникновением сплетен о вашей персоне, повышенным нервным возбуждением. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
5 ноября, четверг, 20-й лунный день (до 19:19, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Раке.
В 20-й лунный день, приходящийся на 4 ноября и на 5-е до 0:47, стрижка избавит от накопившейся негативной энергии и подарит мощный заряд позитива; при первичном окрашивании можно использовать яркие неприродные оттенки – сольно или в оригинальном сочетании; в салоне или дома снова актуальна ионизация. После же 0:47 в четверг (и до 19:19) стричься не стоит, зато отличный результат даст укрепляющая маска на основе голубой глины.
Фото: Depositphotos
6 ноября, пятница, 21-й лунный день (до 20:17, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стоит стричься только в том случае, если вы решили избавиться от очень длинных волос и сделать ультракороткий «ежик». Окрашивание, как вторичное, так и первичное, не возбраняется. Из домашних процедур наиболее эффективными будут лечебные, питательные, восстанавливающие и укрепляющие маски на основе даров моря.
7 ноября, суббота, 22-й лунный день (до 21:29, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна во Льве.
В 22-й лунный день, приходящийся на 6 ноября, и 7-го до 10:19 стричься не стоит; можно сделать окрашивание, увлажняющую или питательную маску. Непосредственно же в субботу (после 10:19 и до 21:29) – отличный момент для стрижки – она существенно повысит вашу самооценку, сделает вас еще более привлекательной, подарит вам вдохновение и поможет очаровать какого-то важного для вас человека; хорошо получится карвинг; при первичном окрашивании рекомендуется использовать рыжеватые, пшеничные, золотистые оттенки или их гармоничное сочетание, например, в технике «балаяж»; дома прекрасный результат даст витаминная маска.
8 ноября, воскресенье, 23-й лунный день (до 22:49, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), 4-я четверть, Луна во Льве.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем, творческим кризисом, потерей самоуважения. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
9 ноября, понедельник, 24-й лунный день, Луна в Деве.
Сегодня до 16:31 можно сделать фантазийное окрашивание, креативную стрижку, карвинг, полностью поменять имидж, создать образ под какое-то определенное событие или с помощью стиля прически обозначить какую-то вашу цель – так вы совершите первый шаг к ее достижению; дома рекомендуется питательная маска на основе меда. После же 16:31 стоит отдать предпочтение классической стрижке и окрашиванию в натуральные тона; любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
10 ноября, вторник, 24-й лунный день продолжается (до 0:15, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Деве.
В оставшиеся от 24-го лунного дня 15 минут можно вымыть голову и сделать ополаскивание отваром травяного сбора.
Фото: Depositphotos
Вторая декада ноября
11 ноября, среда, 25-й лунный день (до 1:43, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для классической стрижки – она притянет к вам дополнительные блага и поможет понять ценность уже у вас имеющихся. Окрашивание не возбраняется, однако стоит отдать предпочтение естественной гамме. Любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
12 ноября, четверг, 26-й лунный день (до 3:14, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Весах.
В 26-й лунный день, приходящийся на 11 ноября, до 19:11 можно сделать стрижку, окрашивание и провести в салоне те дополнительные процедуры, которые вы себе наметили, а вот соглашаться на то, что будет навязывать мастер, не стоит – зря потратите деньги; дома же любые маски, обертывания, ополаскивания принесут отличные плоды. После же 19:11 в среду и до 3:14 в четверг рекомендуются: симметричная стрижка, неконтрастное окрашивание, салонная или домашняя ионизация.
13 ноября, пятница, 27-й лунный день (до 4:46, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Хороший день для симметричной стрижки – она подарит вам душевную гармонию и внутреннее равновесие; можно создать ретро-образ или повторить прическу медиаперсоны, которой вы восхищаетесь. При первичном окрашивании стоит воздержаться от темных мрачных оттенков – они плохо повлияют на эмоциональный фон. Все домашние процедуры, кроме бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей, окажутся бесполезными.
14 ноября, суббота, 28-й лунный день (до 6:21, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 28-й лунный день, приходящийся на 13 ноября, с 4:46 до 19:20 не стоит изменять прическе, к которой вы привыкли и которая гармонирует с вашим внутренним миром, то есть лучше всего просто подкорректировать имеющуюся форму и подкрасить корни, а вот от экспериментов желательно отказаться – их результат вряд ли вас удовлетворит, и вы будете долго нервничать по этому поводу; дома снова рекомендуется бережное длительное расчесывание. После же 19:20 в пятницу и до 6:21 в субботу от парикмахерских манипуляций стоит воздержаться, особенно если вы в стрессе.
15 ноября, воскресенье, 29-й лунный день до 7:58, 30-й лунный день (до 8:07, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Стрельце.
Чрезвычайно неблагоприятный день для стрижки – она чревата разнообразными неприятностями во многих сферах вашего существования. От окрашивания и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
Фото: Depositphotos
16 ноября, понедельник, 1-й лунный день (до 9:33, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Стрельце.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. По возможности оставьте волосы в покое, дайте им отдохнуть и не пользуйтесь химическими укладочными средствами.
17 ноября, вторник, 2-й лунный день (до 11:01, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки и других манипуляций с волосами. Зато можно полистать парикмахерские журналы, побродить по тематическим сайтам и определиться с тем, что вы хотите видеть у себя на голове, выбрать удобное вам и благоприятное по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
18 ноября, среда, 3-й лунный день (до 12:13, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Козероге.
В 3-й лунный день, приходящийся на 17 ноября, с 11:01 до 19:36 хорошо получится спортивная стрижка; окрашивание не возбраняется, но от осветления рекомендуется воздержаться; дома прекрасный результат даст питательная маска на основе жировых компонентов. После же 19:36 во вторник и до 12:13 в среду стричься не стоит, зато можно сделать массаж головы, вымыть ее хлебом или яичным желтком, нанести укрепляющую маску из белой глины.
19 ноября, четверг, 4-й лунный день (до 13:06, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Водолее.
Неподходящий день для стрижки. Можно сделать первичное или вторичное окрашивание, акупунктурный массаж головы, питательную маску на основе пюре из овощей или фруктов.
20 ноября, пятница, 5-й лунный день (до 13:42, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Водолее.
В 5-й лунный день, приходящийся на 19 ноября, с 13:06 до 23:26 стричься не стоит; можно сделать окрашивание, питательную или укрепляющую маску, слегка помассировать голову и ушные раковины. Непосредственно же в пятницу (до 13:42) рекомендуется стрижка в рамках привычного образа, окрашивание, не сильно отличающееся от уже имеющегося, и салонная ионизация.
Фото: Depositphotos
Третья декада ноября
21 ноября, суббота, 6-й лунный день (до 14:06, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она поможет сгенерировать поистине гениальные идеи, в чем-то сделает вас свободнее, подарит вдохновение и важные для вас сейчас озарения. Окрашивание тоже будет удачным, однако незнакомыми, непроверенными красителями лучше не пользоваться – вероятна аллергическая реакция. В салоне можно попробовать инновационные процедуры; домашние же маски и ополаскивания пользы не принесут.
22 ноября, воскресенье, 7-й лунный день (до 14:24, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Рыбах.
В 7-й лунный день, приходящийся на 21 ноября, можно сделать оригинальную, но не выбивающуюся из вашего образа стрижку, при окрашивании добавить в уже имеющийся оттенок несколько цветовых акцентов, гармонично вписывающихся в общую картину, попробовать инновационные салонные процедуры. Непосредственно же в воскресенье от любых парикмахерских манипуляций желательно воздержаться.
23 ноября, понедельник, 8-й лунный день (до 14:37, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 8-й лунный день, приходящийся на 22 ноября, как уже было сказано выше, волосы лучше оставить в покое. Непосредственно в понедельник (до 14:37) стричься и делать окрашивание тоже не стоит, а вот лечебная маска, порекомендованная трихологом или тем парикмахером, услугами которого вы пользуетесь постоянно, даст отличный результат.
24 ноября, вторник, 9-й лунный день (до 14:48, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Овне.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата нервным перенапряжением и моральным истощением, истериками, срывами на пустом месте. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
25 ноября, среда, 10-й лунный день (до 14:58, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Овне.
В 10-й лунный день, приходящийся на 24 ноября, с 14:48 до 18:06 не стоит стричься, делать окрашивание и проводить салонные процедуры, но можно нанести легкую питательную маску и ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре. После 18:06 во вторник и до 14:58 в среду не рекомендуются вообще какие бы то ни было парикмахерские манипуляции, к тому же желательно не пользоваться приспособлениями для горячей укладки и укладочными средствами жесткой фиксации.
26 ноября, четверг, 11-й лунный день (до 15:08, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Овне.
Сегодня стоит воздержаться от стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, от использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств, расчесок с острыми зубьями.
27 ноября, пятница, 12-й лунный день (до 15:19, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Тельце.
В 12-й лунный день, приходящийся на 26 ноября, и 27-го до 6:44 какие бы то ни было манипуляции с волосами не рекомендуются. Непосредственно же в пятницу после 6:44 и до 15:19 – великолепный момент для стрижки – она сделает вас богаче как в духовном, так и в материальном плане, поможет улучшить отношения с родственниками; окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, но из природной гаммы лучше не выбиваться; любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
28 ноября, суббота, 13-й лунный день (до 15:32, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Тельце.
Вполне подходящий день для стрижки – она поможет вам сохранить в неприкосновенности то, чем вы по-настоящему дорожите, и закрепит какие-то ваши успехи на коммерческом/финансовом или профессиональном поприще. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит избегать мрачных оттенков – они надолго испортят вам и настроение, и психологический настрой. Все домашние процедуры будут весьма эффективными, но не стоит повторять те из них, которые когда-то вас разочаровали.
29 ноября, воскресенье, 14-й лунный день (до 15:47, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки – она благоприятно повлияет на ваше материальное положение, поможет вам начать какой-то прибыльный проект, ну и весьма позитивно скажется на структуре ваших волос. Окрашивание тоже будет удачным, но при первичном стоит воздержаться от неестественных оттенков. Любые домашние процедуры дадут отличный результат, однако помните: сейчас химические составы работают более интенсивно, чем обычно, а потому будьте аккуратнее и внимательнее.
30 ноября, понедельник, 15-й лунный день (до 16:08, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, полутеневое лунное затмение, Луна в Близнецах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. Не стоит пользоваться интенсивными укладочными средствами и позволять кому бы то ни было притрагиваться к вашим волосам.
Фото: Depositphotos
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