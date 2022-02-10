Календарь стрижки волос на март 2022 года

Ну и, разумеется, прежде чем отправляться в салон и дома заниматься какими-либо процедурами по уходу за волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на март 2022 года. С подсказками Луны все парикмахерские манипуляции будут намного более успешными, удачными, результативными и принесут только положительные эмоции.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в марте Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 7:45), 16 (с 8:00 до 16:03), 17 (после 17:27), 27 (после 3:56), 28, 29 (до 7:33).

Лучшие дни для эпиляции: 26 (после 4:49), 27 (до 3:56).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 7:45), 2 (до 8:00), 10 (после 9:42), 11 (до 10:17), 16 (после 16:03), 17 (до 17:27), 20 (после 21:47), 21 (до 23:19), 25 (после 3:49), 26 (до 4:49), 31 (после 6:28).