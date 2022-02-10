Календарь стрижки волос на март 2022 года
Ну и, разумеется, прежде чем отправляться в салон и дома заниматься какими-либо процедурами по уходу за волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на март 2022 года. С подсказками Луны все парикмахерские манипуляции будут намного более успешными, удачными, результативными и принесут только положительные эмоции.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в марте Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 7:45), 16 (с 8:00 до 16:03), 17 (после 17:27), 27 (после 3:56), 28, 29 (до 7:33).
Лучшие дни для эпиляции: 26 (после 4:49), 27 (до 3:56).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 7:45), 2 (до 8:00), 10 (после 9:42), 11 (до 10:17), 16 (после 16:03), 17 (до 17:27), 20 (после 21:47), 21 (до 23:19), 25 (после 3:49), 26 (до 4:49), 31 (после 6:28).
Фото: freepik.com
Первая декада марта
1 марта, вторник, 28-й лунный день (до 7:45, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Рыбах.
Превосходный день для стрижки – она избавит от некоторых рефлексий и сомнений, поможет свежим взглядом посмотреть на какую-то проблему и решить ее, подарит вдохновение и подтолкнет к творческому самовыражению и самосовершенствованию. Окрашивание не возбраняется, можно добавить в привычный цвет несколько новых, но родственных основному оттенков. Успешным будет тестирование инновационных салонных процедур. Дома рекомендуется сеанс длительного, но крайне бережного расчесывания.
2 марта, среда, 29-й лунный день до 8:00, 30-й лунный день (до 20:34, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. По возможности не пользуйтесь укладочными средствами.
3 марта, четверг, 1-й лунный день (до 8:11, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома можно сделать легкую питательную маску, при необходимости полечить кончики волос.
4 марта, пятница, 2-й лунный день (до 8:20, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для парикмахерских манипуляций. Единственное, что можно сделать – при необходимости начать курс лечения волос или кожи головы (актуально до 3:54 пятницы). А еще стоит побродить по тематическим сайтам и определиться, какую прическу вы хотите и какой цвет вас привлекает, а затем выбрать подходящее вам и благоприятное по лунному календарю время для посещения салона, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
5 марта, суббота, 3-й лунный день (до 8:28, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Овне.
Сегодня не стоит стричься, делать окрашивание и проводить какие-либо дополнительные процедуры. К тому же рекомендуется воздержаться от использования приспособлений для горячей укладки, укладочных средств жесткой фиксации, расчесок с острыми зубьями.
Фото: freepik.com
6 марта, воскресенье, 4-й лунный день (до 8:37, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств, а также чрезмерно тугих декоративных головных повязок.
7 марта, понедельник, 5-й лунный день (до 8:48, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Тельце.
В 5-й лунный день, приходящийся на 6 марта, до 11:01 стричься, делать окрашивание, пользоваться приспособлениями для горячей укладки и проводить какие-либо уходовые процедуры не стоит. После же 11:01 в воскресенье и до 8:48 в понедельник – великолепный момент для классической стрижки, она на метафизическом уровне поможет вам укрепить ваше материальное и карьерное положение, правильно расставить приоритеты в отношениях с родственниками и деловыми партнерами, освежить старые коммерческие контакты; окрашивание не возбраняется, но привычный цвет лучше не менять; любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
8 марта, вторник, 6-й лунный день (до 9:01, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне подходящий день для стрижки – она притянет к вам новые финансовые потоки, привнесет стабильность в те ситуации, из-за которых вас сейчас несколько «штормит», да и просто позитивно скажется на волосах. При окрашивании снова стоит воздержаться от экспериментальных перемен в цвете, а при первичном не рекомендуются еще и неестественные оттенки. Все домашние процедуры будут весьма эффективными.
9 марта, среда, 7-й лунный день (до 9:18, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 7-й лунный день, приходящийся на 8 марта, до 21:41 рекомендуются: классическая элегантная стрижка, окрашивание в природные оттенки натуральными или щадящими красителями, те дополнительные процедуры, которые сейчас действительно необходимы вашим волосам. После же 21:41 во вторник и до 9:18 в среду можно сделать оригинальную, но легкую в уходе стрижку, чуть-чуть поиграть с цветом, не особо выходя за рамки привычной гаммы, провести салонную или домашнюю ионизацию.
10 марта, четверг, 8-й лунный день (до 9:42, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Близнецах.
В 8-й лунный день, приходящийся на 9 марта, стоит хотя бы подрезать кончики волос – это избавит вас от накопившейся негативной энергии, подарит хорошее настроение и заряд оптимизма; полноценная же стрижка к тому же приумножит вашу коммуникабельность, притянет к вам какую-то нужную вам сейчас информацию, усилит ваше природное обаяние; окрашивание не возбраняется, можно добавить несколько новых оттенков, но, опять-таки, в рамках привычной гаммы; дома желательно провести сеанс длительного тщательного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей. Непосредственно же в четверг в течение всего дня от каких-либо парикмахерских манипуляций настоятельно рекомендуется воздержаться.
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Вторая декада марта
11 марта, пятница, 9-й лунный день (до 10:17, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Раке.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением долгов, в том числе – моральных и кармических, а также сплетнями о вашей персоне и, как результат, ухудшением вашего реноме и вашей деловой репутации. От окрашивания и от дополнительных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
12 марта, суббота, 10-й лунный день (до 11:05, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стоит стричься исключительно в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на нечто ультракороткое и абсолютно точно морально к трансформации внешности готовы, так как давно и тщательно это продумали. Окрашивание не возбраняется. Из домашних процедур наиболее эффективными будут укрепляющие и восстанавливающие с использованием составов на основе голубой глины.
13 марта, воскресенье, 11-й лунный день (до 12:08, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна во Льве.
И снова день, подходящий для продуманного избавления от длинных волос ради сверхкороткого «ежика», в остальных же случаях от стрижки лучше воздержаться. Окрашивание будет удачным, однако при первичном не стоит использовать черный цвет и мрачные оттенки – они не самым благоприятным образом скажутся на психологическом состоянии. Дома рекомендуется питательная маска на основе водорослей.
14 марта, понедельник, 12-й лунный день (до 13:21, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна во Льве.
В 12-й лунный день, приходящийся на 13 марта, до 22:33 от стрижки стоит воздержаться; можно сделать окрашивание, попитать или полечить волосы и кожу головы. После же 22:33 в воскресенье и до 13:21 в понедельник стрижка не только получится просто замечательно, но и притянет к вам какое-то богатство, позитивное внимание окружающих, новые возможности в тех областях, которые наиболее для вас важны, ну и надолго зарядит вас вдохновением; при первичном окрашивании желательно отдать предпочтение рыжеватым, пшеничным, золотистым оттенкам; дома рекомендуется маска на основе меда.
15 марта, вторник, 13-й лунный день (до 14:41, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна во Льве.
Сегодня стрижка не возбраняется, но лучше не возвращаться к той прическе, которая была у вас в какой-то сложный для вас жизненный период. К тому же если у вас сейчас часто минорное настроение, то при первичном окрашивании избегайте темных оттенков. Дома стоит сделать витаминную маску.
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16 марта, среда, 14-й лунный день (до 16:03, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Деве.
В 14-й лунный день, приходящийся на 15 марта, и 16-го до 8:00 стрижка не только будет очень удачной и добавит вам обаяния, но и притянет к вам нечто такое, что очень сильно вас порадует; окрашивание не возбраняется; можно сделать карвинг; дома снова рекомендуется витаминизация. Непосредственно же в среду (после 8:00 и до 16:03) – отличный момент для элегантной деловой стрижки, окрашивания в спокойные тона, любых необходимых вам сейчас процедур.
17 марта, четверг, 15-й лунный день (до 17:27, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Деве.
Крайне и категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением неприятностей во всех областях жизнедеятельности: на работе и в карьере, со здоровьем, в отношениях с окружающими, в социальной и бытовой сферах. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться – все это чрезвычайно отрицательно скажется на волосах.
18 марта, пятница, 16-й лунный день (до 18:52, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна в Весах.
В 16-й лунный день, приходящийся на 17 марта, хорошо получатся классическая стрижка и окрашивание в натуральные оттенки, прекрасный результат дадут домашние процедуры, направленные на избавление от какой-то проблемы – выпадения, ломкости, перхоти, шелушения и раздражения кожи головы. Непосредственно же в пятницу от каких бы то ни было парикмахерских манипуляций лучше воздержаться.
19 марта, суббота, 17-й лунный день (до 20:18, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Весах.
В 17-й лунный день, приходящийся на 18 марта, как уже было сказано, волосы лучше оставить в покое. Непосредственно же в субботу (до 20:18) рекомендуются: симметричная стрижка, неконтрастное окрашивание, салонная ионизация или домашний сеанс длительного, тщательного, но крайне бережного расчесывания мягкой массажной щеткой с приподниманием и проветриванием прядей.
20 марта, воскресенье, 18-й лунный день (до 21:47, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 18-й лунный день, приходящийся на 19 марта, и 20-го до 18:46 – вполне подходящий момент для стрижки, она поможет вам принять какое-то важное решение, подарит вам ощущение внутренней гармонии, а также избавит от сомнений и от ложной оценки окружающих, от ошибок в восприятии тех, с кем вы тесно взаимодействуете; окрашивание не возбраняется, но резких контрастов лучше избегать; салонные и домашние процедуры пользы не принесут. Непосредственно же в воскресенье (после 18:46 и до 21:47) стричься и заниматься чем-либо по уходу за волосами не стоит, можно сделать окрашивание в светлые оттенки.
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Третья декада марта
21 марта, понедельник, 19-й лунный день (до 23:19, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата резкими конфликтами, неправильной оценкой себя и своих возможностей, неприятностями, инициированными теми нехорошими людьми, которым вы почему-то не нравитесь. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
22 марта, вторник, 20-й лунный день, Луна в Стрельце.
В 20-й лунный день, приходящийся на 21 марта, и 22-го до 23:00 стоит стричься только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой, в противном случае имеющиеся проблемы усугубятся; окрашивание не возбраняется; домашние процедуры пользы не принесут. После же 23:00 во вторник можно сделать креативную стрижку, оригинальное окрашивание, питательную маску.
23 марта, среда, 20-й лунный день продолжается (до 0:54, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Стрельце.
За оставшиеся от 20-го лунного дня 54 минуты можно сделать экспресс-стрижку, легкое окрашивание, питательную маску на основе молочных продуктов.
24 марта, четверг, 21-й лунный день (до 2:27, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный день для спортивной стрижки, окрашивания без осветления, питательной маски на основе жировых компонентов. При необходимости в салоне можно сделать каутеризацию. Кстати, если вы мечтаете о каких-то радикальных переменах, то можете кардинально сменить прическу, сделав ту, которая идеально соответствует вашему представлению об обновленной себе – она станет первым шагом к желанным метаморфозам.
25 марта, пятница, 22-й лунный день (до 3:49, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Козероге.
В 22-й лунный день, приходящийся на 24 марта, отлично получится короткая динамичная стрижка, более того, она притянет к вам какие-то интересные события, ярких людей, захватывающие приключения и вояжи; окрашивание не возбраняется, но снова стоит воздержаться от осветления; дома рекомендуется маска с добавлением меда. Непосредственно же в пятницу стричься не стоит; не лучший это момент и для окрашивания, и для каких бы то ни было домашних процедур.
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26 марта, суббота, 23-й лунный день (до 4:49, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Козероге.
Крайне и категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата крахом карьеры, потерей авторитета и уважения окружающих, бытовыми проблемами и другими неприятностями, в том числе и со здоровьем. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
27 марта, воскресенье, 24-й лунный день (до 5:28, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Водолее.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для окрашивания, лечебных и восстанавливающих процедур, питательных и укрепляющих масок на основе белой глины, массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, ополаскивания отваром горных трав.
28 марта, понедельник, 25-й лунный день (до 5:52, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Водолее.
Превосходный день для стрижки – она подарит вам ощущение внутренней свободы или многократно усилит его, подтолкнет к каким-то приключениям и личностным открытиям, притянет к вам новых друзей. Можно поэкспериментировать с формой и цветом, радикально сменить прическу, создать на голове что-то весьма оригинальное и даже эксцентричное. В салоне вы можете попробовать какие-то инновационные процедуры, а дома рекомендуется очередной сеанс длительного тщательного расчесывания.
29 марта, вторник, 26-й лунный день (до 6:08, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Рыбах.
Вполне благоприятный день для стрижки – она избавит от каких-то сожалений, поможет решиться на какие-то несвойственные вам поступки, притянет к вам вдохновение. Окрашивание не возбраняется, но незнакомые красители лучше не использовать – вероятна аллергическая реакция. Дополнительные процедуры пользы не принесут. К тому же не стоит соглашаться в салоне на то, что вы не планировали – только зря потратите деньги.
30 марта, среда, 27-й лунный день (до 6:19, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома можно сделать питательную маску, нанести лечебный состав, порекомендованный вам стилистом или трихологом, ополоснуть волосы травяным отваром или водой, настоянной на серебре.
31 марта, четверг, 28-й лунный день (до 6:28, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Овне. И снова неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома рекомендуется релакс для всего организма, что в свою очередь позитивно повлияет и на состояние волос.
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