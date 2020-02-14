Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон и дома заниматься любыми процедурами по уходу за волосами, заглядываем в наш лунный календарь стрижек на март 2020 года. И тогда вы встретите фактическую весну блестящей, роскошной, а главное – здоровой шевелюрой.По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот — знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.Обращаем ваше внимание, что в марте Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:Лучшие дни для маникюра и педикюра: 8 (с 13:48 до 16:12), 9 (после 17:45), 10 (до 13:04), 19 (после 4:17), 20, 21 (до 15:34).Лучшие дни для эпиляции: 16 (после 19:26), 17 (до 3:46), 18 (после 4:41), 19 (до 4:17).Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 10:06), 3 (до 10:34), 8 (после 16:12), 9 (до 17:45), 12 (после 22:24), 13 (до 23:54), 17 (после 3:46), 18 (до 4:41), 23 (после 6:46). Первая декада марта1 марта, воскресенье, 7-й лунный день (до 9:45, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Близнецах.Сегодня вполне подходящий день для классической стрижки и для окрашивания в спокойные естественные тона. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат и очень позитивно повлияют на здоровье волос.2 марта, понедельник, 8-й лунный день (до 10:06, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Близнецах.В 8-й лунный день, приходящийся на 1 марта, стрижка будет очень удачной и хорошо скажется на волосах, а на метафизическом уровне поспособствует восстановлению сил, благоприятно повлияет на ваши взаимоотношения с родственниками и деловыми/коммерческими партнерами, притянет к вам новые финансовые потоки и вообще каким-то образом поможет вам стать значимее; окрашивание не возбраняется, но стоит придерживаться натуральной гаммы; любые домашние процедуры, сделанные до 22:22, дадут отличный результат. Непосредственно же 2-го числа от любых парикмахерских манипуляций лучше воздержаться.3 марта, вторник, 9-й лунный день (до 10:34, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Близнецах.Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата мелкими, но множественными и крайне досадными неприятностями, сплетнями о вашей персоне, потерей репутации. От окрашивания и домашних процедур тоже рекомендуется воздержаться.4 марта, среда, 10-й лунный день (до 11:13, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Раке.В 10-й лунный день, приходящийся на 3 марта, и 4-го до 7:26 стрижка будет очень удачной – она обновит энергию, подарит оригинальные идеи, поспособствует возникновению увлечения, которое определит ближайшее будущее; можно поэкспериментировать с формой, сделать креативную прическу и фантазийное окрашивание, заказать в салоне ионизацию; домашние же процедуры окажутся совершенно бесполезными.Непосредственно же в среду (с 7:26 до 11:13) стоит стричься только в том случае, если вы долго носили длинные волосы и теперь решили от них избавиться, сделав ультракороткий «ежик»; окрашивание не возбраняется; дома хороший результат даст укрепляющая маска.5 марта, четверг, 11-й лунный день (до 12:07, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Раке.И снова отличный день для того, чтобы перейти из когорты «длинноволосые» в отряд «очень коротко стриженные», в остальных случаях стрижку лучше отложить. Окрашивание, как вторичное, так и первичное, будет вполне удачным. Дома можно сделать питательную маску на основе водорослей или укрепляющую на голубой глине. 6 марта, пятница, 12-й лунный день (до 13:17, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна во Льве.От стрижки сегодня лучше воздержаться. Можно провести укрепляющие или лечебные процедуры, сделать окрашивание, подпитать свой организм дополнительной дозой витаминов.7 марта, суббота, 13-й лунный день (до 14:41, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна во Льве.Прекрасный день для стрижки – она не только безусловно украсит вас, но и поможет выйти из какого-то замкнутого круга, решительно покончить с не устраивающими вас обстоятельствами. Окрашивание не возбраняется, правда, при первичном стоит отдать предпочтение рыжеватым, пшеничным, золотистым оттенкам и избегать любых мрачных цветов. В салоне можно сделать карвинг. Дома рекомендуется витаминная маска или питательная на основе меда.8 марта, воскресенье, 14-й лунный день (до 16:12, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Деве.14-й лунный день, приходящийся на 7 марта и на 8-е до 13:48, отлично подходит не только для стрижки (она притянет вдохновение, любовь и подарки Судьбы), но и для полной смены имиджа, для воплощения в реальность самых смелых ваших идей, связанных с прической. Экспериментируйте! И чем больше вы будете в результате нравиться себе, тем больший восторг вызовете у окружающих. Окрашивание тоже окажется удачным, а из домашних процедур наилучший эффект, как и накануне, даст витаминная маска. Непосредственно же в воскресенье после 13:48 (и до 16:12) можно сделать трендовую, но не очень вызывающую стрижку, окрашивание в спокойные тона, любую необходимую вам сейчас маску.9 марта, понедельник, 15-й лунный день (до 17:45, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Деве.Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата зависимостью от людей и привычек/пристрастий, стесненными финансовыми обстоятельствами, проблемами в социальной сфере. Окрашивание и домашние процедуры тоже настоятельно рекомендуется перенести на другое время.10 марта, вторник, 16-й лунный день (до 19:19, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Весах.В 16-й лунный день, приходящийся на 9 марта, от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться. Непосредственно же 10-го числа до 13:04 можно сделать классическую стрижку, окрашивание в спокойные естественные тона, провести любые необходимые вам сейчас процедуры по уходу. Потом тенденция изменится – стрижку вы можете позволить себе любую – артистическую, в ретро стиле, креативную, главное, чтобы она была симметричной; при окрашивании желательно избегать мрачных тонов и резких контрастов, а вот домашние процедуры пользы вообще не принесут. Вторая декада марта11 марта, среда, 17-й лунный день (до 20:52, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Весах.Прекрасный день для симметричной стрижки – она подарит вам внутреннюю гармонию и душевное равновесие, избавит от какого-то напрасного беспокойства, притянет радостные события и неожиданные подарки от важных для вас людей. Окрашивание не возбраняется, главное, избегать резких контрастов и колористического хаоса. Дома рекомендуется сеанс длительного, но очень бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей – это улучшит кровообращение и позитивно скажется на росте волос.12 марта, четверг, 18-й лунный день (до 22:24, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Скорпионе.В 18-й лунный день, приходящийся на 11 марта, и 12-го до 12:29 стрижка поспособствует вашему максимальному самовыражению, поможет проявить самые лучшие ваши черты и качества, высвободит в вас скрытые до этого таланты и резервы; окрашивание тоже будет удачным, но лучше обойтись одним цветом; домашние же процедуры пользы не принесут. Непосредственно в четверг (после 12:29) стричься не стоит, чтобы не нарушить баланс там, где вас всё устраивает; окрашивание не возбраняется, а вот дополнительные манипуляции по уходу за волосами позитивного эффекта не дадут.13 марта, пятница, 19-й лунный день (до 23:54, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Скорпионе.Категорически неблагоприятный день для стрижки! Она чревата всеми возможными неприятностями, проблемами, конфликтами. Окрашивание и домашние процедуры крайне негативно скажутся на волосах и коже головы. Оставьте шевелюру в покое и ни в коем случае не позволяйте к ней прикасаться посторонним (тем, кого вы не считаете о-о-очень близким вам человеком).14 марта, суббота, 20-й лунный день, Луна в Стрельце.Сегодня до 14:10 стоит отправляться в парикмахерскую только при условии, что у вас нет проблем с нервной системой; если с ней всё в порядке, то стрижка метафизически поможет вам выйти из какой-то щекотливой ситуации, в чем-то сделает вас изворотливее; окрашивание не возбраняется, домашние процедуры пользы не принесут. После же 14:10 стрижка однозначно притянет к вам интересных людей и новые приключения, приманит удачу; окрашивание тоже будет успешным, в том числе и фантазийное, но от осветления желательно воздержаться; в салоне при необходимости можно сделать каутеризацию, а дома рекомендуется питательная маска на основе жировых компонентов.15 марта, воскресенье, 20-й лунный день продолжается (до 1:20, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Стрельце.В оставшиеся от 20-го лунного дня 1 час 20 минут можно сделать оригинальную стрижку, не предполагающее осветление окрашивание, маску на основе молочных продуктов. 16 марта, понедельник, 21-й лунный день (до 2:38, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Козероге.В 21-й лунный день, приходящийся на 15 марта, можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание и вообще воплотить в реальность свои смелые задумки, связанные с прической. Хороший эффект даст каутеризация, отлично получатся ламинирование и глазирование. Дома рекомендуется питательная маска из оливкового/персикового масла, меда и сока лимона. Непосредственно же в понедельник в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций лучше воздержаться.17 марта, вторник, 22-й лунный день (до 3:46, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Козероге.В 22-й лунный день, приходящийся на 16 марта, как уже было сказано выше, от каких бы то ни было манипуляций с волосами желательно воздержаться. Непосредственно же 17-го числа (до 3:46) стричься тоже не стоит, но можно сделать окрашивание, массаж головы, лечебную маску на основе белой глины.18 марта, среда, 23-й лунный день (до 4:41, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Козероге.Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата проблемами со здоровьем, неприятностями в том социуме, с которым вы теснее всего связаны, финансовыми убытками. От окрашивания и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.19 марта, четверг, 24-й лунный день (до 5:21, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Водолее.Неподходящий день для стрижки. Можно сделать как вторичное, так и первичное окрашивание, массаж головы, вымыть волосы хлебом или яичным желтком, нанести лечебную или питательную маску.20 марта, пятница, 25-й лунный день (до 5:51, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Водолее.Прекрасный день для стрижки – она подарит массу интересных идей и увеличит вашу самооценку. Приветствуются смелые эксперименты, можно поиграть с цветом и формой, правда, при окрашивании стоит воздержаться от использования незнакомых красителей – вероятна аллергическая реакция. В салоне вы можете попробовать инновационные процедуры, а дома желательно провести сеанс длительного расчесывания. Третья декада марта21 марта, суббота, 26-й лунный день (до 6:14, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Рыбах.Вполне подходящий день для визита в салон, правда, не стоит соглашаться на те дополнительные процедуры, которые вам будет рекомендовать мастер – напрасно потратите на них деньги и время. Да и будущие стрижку и окрашивание желательно продумать заранее, а не полагаться на выбор парикмахера. Домашние маски и ополаскивания пользы не принесут.22 марта, воскресенье, 27-й лунный день (до 6:31, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Рыбах.В 27-й лунный день, приходящийся на 21 марта, до 15:34 можно сделать привычную вам стрижку, окрашивание в неагрессивные, не вызывающие оттенки, пройти в салоне те инновационные процедуры, о которых вы слышали много хорошего, а вот домашние маски будут бесполезными. После же 15:34 в субботу и непосредственно в воскресенье от стрижки и окрашивания лучше воздержаться; можно сделать легкую питательную маску и ополаскивание водой, настоянной на серебре.23 марта, понедельник, 28-й лунный день (до 6:46, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Рыбах.Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома рекомендуются релаксационные занятия – они благоприятно скажутся в том числе и на волосах.24 марта, вторник, 29-й лунный день до 6:58, 30-й лунный день (до 12:28, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Овне.Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур.25 марта, среда, 1-й лунный день (до 7:10, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Овне.Этот день тоже не подходит для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Стоит воздержаться и от использования приспособлений для горячей укладки, и от применения укладочных средств очень жесткой фиксации. 26 марта, четверг, 2-й лунный день (до 7:22, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Тельце.Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. Зато можно полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, выбрать будущую стрижку, определиться с цветом волос и со временем визита в салон, «согласовать» дату с лунным календарем и записаться на прием к мастеру.27 марта, пятница, 3-й лунный день (до 7:35, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Тельце.В 3-й лунный день, приходящийся на 26 марта, до 16:38 стрижка, окрашивание и манипуляции по уходу за волосами не рекомендуются. После же 16:38 в четверг и до 7:35 в пятницу великолепно получится классическая стрижка, более того, она подтолкнет вас к действиям, которые хорошо скажутся на вашем материальном положении; окрашивание тоже будет удачным, можно сделать легкое осветление; любые домашние процедуры дадут превосходный результат.28 марта, суббота, 4-й лунный день (до 7:50, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Тельце.Вполне подходящий день для стрижки – она хорошо повлияет на ваши взаимоотношения с родственниками, поможет вам умножить те блага, которыми вы дорожите, да и структуру волос улучшит. Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать неестественных оттенков. Все домашние процедуры окажутся весьма эффективными.29 марта, воскресенье, 5-й лунный день (до 8:08, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Близнецах.Благоприятный день для стрижки и окрашивания, однако желательно обойтись без радикальных перемен и просто обновить цвет и форму. Дома при проведении процедур по уходу стоит пользоваться только проверенными рецептами масок, обертываний, ополаскиваний.30 марта, понедельник, 6-й лунный день (до 8:33, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Близнецах.Прекрасный день для стрижки – она поднимет вам настроение, улучшит психологическое состояние, избавит вас от накопившегося негатива и сделает ваши мысли оздоровительно позитивными. При окрашивании можно поиграть с цветом, попробовать многоцветное колорирование или технику сомбре с использованием трендовых оттенков. Дома же рекомендуется только сеанс расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.31 марта, вторник, 7-й лунный день (до 9:07, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Раке.И снова отличный день для стрижки, особенно – для креативной, дополненной фантазийным окрашиванием; всё это вкупе на метафизическом уровне привнесет в вашу жизнь яркие впечатления и позитивные запоминающиеся события, разнообразит ваше существование. В салоне можно сделать ионизацию, а вот домашние процедуры пользы не принесут.Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!