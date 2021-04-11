Календарь стрижки волос на май 2021 года
Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было манипуляциями по уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на май 2021 года. Подсказки Луны помогут сделать волосы красивыми, а любые связанные с ними процедуры — предельно эффективными.
Стоит сказать несколько слов и о полном лунном затмении при Луне в Стрельце, которое состоится 26 мая: оно на протяжении всего месяца будет провоцировать на чрезмерно смелые эксперименты с прической, вызывать желание резко изменить имидж, показать бунтарскую и креативную натуру, восстав против бытующих в вашем социальном слое и круге общения представлений о приличном внешнем виде. Рисковать и меняться стоит только в том случае, если ваш новый образ точно не отвратит от вас тех, кто платит вам зарплату.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот — знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в мае Луна периодически переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 22:32), 3, 4 (до 3:24), 20 (после 12:00), 21, 22 (до 4:37), 31 (после 1:28).
Лучшие дни для эпиляции: 1 (после 1:17), 2 (до 22:32), 28 (после 5:25), 29, 30 (до 0:55).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (до 1:17), 4 (после 3:24), 5 (до 3:41), 10 (после 4:32), 11 (до 4:43), 19 (после 10:37), 20 (до 12:00), 25 (после 19:39), 26, 30 (после 0:55), 31 (до 1:28).
Фото: Depositphotos
Первая декада мая
1 мая, суббота, 19-й лунный день продолжается (до 1:17, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Козероге.
Крайне неблагоприятный момент для стрижки — она чревата карьерными провалами, финансовыми потерями, серьезными конфликтами с теми, кто гораздо влиятельнее вас. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
2 мая, воскресенье, 20-й лунный день (до 2:18, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Водолее.
Сегодня стричься тоже не стоит, как и проводить какие-либо салонные аппаратные процедуры по уходу за волосами. Зато великолепно получится как вторичное, так и первичное окрашивание, а дома прекрасный результат дадут: массаж головы, любые питательные и укрепляющие маски, ополаскивание настоем горных трав.
3 мая, понедельник, 21-й лунный день (до 2:58, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Водолее.
В 21-й лунный день, приходящийся на 2 мая, до 22:32 успешными будут все процедуры по восстановлению, укреплению и питанию, хорошо получится окрашивание, на структуре волос и на общем самочувствии отлично скажется массаж головы, а вот стричься не стоит. После же 22:32 и до 0:00 можно сделать быструю стрижку и провести домашнюю ионизацию. Непосредственно же в понедельник в течение всего дня от каких бы то ни было манипуляций с волосами желательно воздержаться.
4 мая, вторник, 22-й лунный день (до 3:24, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Водолее.
В 22-й лунный день, приходящийся на 3 мая, как уже было сказано, от стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур стоит воздержаться. Во вторник же до 3:24 можно подстричься, сделать оригинальное окрашивание, провести сеанс длительного тщательного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
5 мая, среда, 23-й лунный день (до 3:41, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата проблемами со здоровьем, абсолютным непониманием с людьми, с которыми вы делаете одно дело (на работе ли, в творчестве, дома, в социальной сфере), потерей ощущения внутренней свободы. От окрашивания и каких бы то ни было процедур по уходу за волосами тоже рекомендуется воздержаться — велика вероятность аллергической реакции даже на проверенные и знакомые красители и любые другие наносимые на шевелюру составы.
Фото: Depositphotos
6 мая, четверг, 24-й лунный день (до 3:54, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур, зато дома великолепный результат даст лечение волос; можно сделать легкую питательную маску или ополаскивание водой, настоянной на серебре.
7 мая, пятница, 25-й лунный день (до 4:05, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Овне.
Сегодня не стоит стричься, делать окрашивание и проводить салонные процедуры. Дома можно нанести лечебный состав, заняться восстановлением кончиков волос, увлажнить шевелюру минеральной водой или любым травяным настоем.
8 мая, суббота, 26-й лунный день (до 4:14, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. При этом в пятницу до 14:54 дома можно полечить волосы и/или кожу головы, нанести питательную маску, сделать ополаскивание. После же 14:54 7-го числа и непосредственно 8-го стоит воздержаться и от домашних процедур, и от горячей укладки, да и всевозможные лаки, муссы, пенки лучше не использовать.
9 мая, воскресенье, 27-й лунный день (до 4:23, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера и любых укладочных средств жесткой фиксации.
10 мая, понедельник, 28-й лунный день (до 4:32, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Тельце.
Неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами.
Фото: Depositphotos
Вторая декада мая
11 мая, вторник, 29-й лунный день до 4:43, 30-й лунный день (до 22:00, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Тельце.
10 мая после 4:32 и 11-го до 4:43 — крайне неблагоприятный момент для стрижки, так как она чревата финансовыми потерями, конфликтами с родственниками, исчезновением ощущения комфорта; от окрашивания, домашних и салонных процедур тоже рекомендуется воздержаться. Непосредственно же во вторник с 4:43 до 22:00 можно подкрасить корни, подравнять кончики или обновить форму привычной прически, сделать маску для быстрого роста волос. После же 22:00 шевелюру лучше оставить в покое.
12 мая, среда, 1-й лунный день (до 4:57, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Близнецах.
Неподходящий день для каких бы то ни было парикмахерских манипуляций. Дайте волосам отдохнуть и по возможности не используйте укладочные средства.
13 мая, четверг, 2-й лунный день (до 5:15, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Близнецах.
И снова от стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур лучше воздержаться. Зато вы можете полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, ознакомиться с современными тенденциями, определиться с будущей прической (помним о приближающемся затмении, а потому без особых фантазий и фанатизма), выбрать подходящий вам и благоприятный по лунному календарю день для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
14 мая, пятница, 3-й лунный день (до 5:40, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки — она избавит от накопившегося негатива, подарит легкость и какие-то новые интересные планы. А если вы давно задумывались о радикальном изменении прически (формы, длины, цвета) и уже все скрупулезно обдумали, самое время воплотить это в реальность. От спонтанной же смены образа лучше воздержаться — результат быстро разочарует и не понравится тем, кто имеет важное значение для вас и влияние на ваше существование. В салоне можно сделать ионизацию, а дома стоит провести сеанс длительного, тщательного и крайне бережного расчесывания.
15 мая, суббота, 4-й лунный день (до 6:15, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Раке.
Отличный день для стрижки — она притянет к вам какой-то занимательный опыт, сделает вас более оптимистичной и коммуникабельной, хорошо повлияет на ваши взаимоотношения с окружающими, правда, при этом точно не стоит экспериментировать, резко что-либо менять в прическе, пытаться своим новым образом шокировать родню, друзей и любимого мужчину — реакция близких вам не понравится. При окрашивании лучше придерживаться спокойной гаммы. Дома не повредит еще один сеанс длительного расчесывания.
Фото: Depositphotos
16 мая, воскресенье, 5-й лунный день (до 7:03, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Раке.
Неподходящий день для стрижки и для первичного окрашивания, а при вторичном стоит придерживаться привычной гаммы. Дома можно сделать восстанавливающую маску на основе голубой глины или подпитать волосы и кожу головы с помощью средств, в состав которых входят водоросли.
17 мая, понедельник, 6-й лунный день (до 8:05, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна во Льве.
Сегодня стоит стричься только в том случае, если вы давно устали от длинных волос, но никак не могли решиться от них избавиться. Подходящий момент настал! Смело стригитесь максимально коротко и почувствуете огромное облегчение. Окрашивание будет весьма удачным. Из домашних процедур наилучший результат дадут укрепление корней и питание.
18 мая, вторник, 7-й лунный день (до 9:17, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна во Льве.
В 7-й лунный день, приходящийся на 17 мая, до 15:45 удачным будет первичное и вторичное окрашивание, хороший результат дадут лечебные, восстанавливающие и укрепляющие маски, а вот от стрижки лучше воздержаться. После же 15:45 в понедельник и до 9:17 во вторник можно сделать объемную эффектную стрижку, карвинг, многоцветное колорирование в пшеничных, золотистых, медовых, рыжеватых тонах, витаминную маску.
19 мая, среда, 8-й лунный день (до 10:37, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна во Льве.
8-й лунный день, приходящийся на 18 мая, — превосходный момент для стрижки, она подарит вам мощный прилив вдохновения, избавит от творческого кризиса и застоя в каких-то делах, так или иначе связанных с созиданием, к тому же она превосходно скажется на вашей самооценке и сделает вас еще более привлекательной; окрашивание тоже будет удачным, особенно то, что дает ощущение объема; дома рекомендуется маска на основе меда. Непосредственно же в среду от каких бы то ни было парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
20 мая, четверг, 9-й лунный день (до 12:00, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Деве.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата творческим кризисом, резким снижением самоуважения, ухудшением отношения к вам со стороны окружающих, да и на волосах она скажется не самым лучшим образом. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
Третья декада мая
21 мая, пятница, 10-й лунный день (до 13:26, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки — она притянет к вам дополнительные материальные блага, поможет вам разобраться с какими-то официальными вопросами, подвигнет вас на получение новых знаний или навыков, которые в результате обогатят вас духовно и/или финансово. Окрашивание тоже будет успешным, краска ляжет ровно, однако при первичном стоит избегать неестественных оттенков и странных цветовых сочетаний. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
22 мая, суббота, 11-й лунный день (до 14:54, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Весах.
В 11-й лунный день, приходящийся на 21 мая, и 22-го до 4:37 можно сделать классическую стрижку, окрашивание в натуральные тона, любую необходимую вам сейчас маску. После же 4:37 в субботу (и до 14:54) рекомендуется строго симметричная стрижка, неконтрастное окрашивание, салонная ионизация; и не поддавайтесь спонтанному желанию сотворить у себя на голове нечто невообразимое.
23 мая, воскресенье, 12-й лунный день (до 16:25, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для ретро-стрижки, спокойного неконтрастного окрашивания, сеанса длительного, тщательного, но бережного и наполненного вашей любовью к себе расчесывания. И вообще, вся приязнь к своей персоне, которую вы вложите в любые манипуляции с волосами, превосходно скажется на их здоровье, да и на вашем самочувствии тоже.
24 мая, понедельник, 13-й лунный день (до 18:00, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 13-й лунный день, приходящийся на 23 мая, и 24-го до 6:02 стрижка не только увеличит вашу привлекательность, но и поможет по-новому посмотреть на какую-то раздражающую вас ситуацию или увидеть в ней массу всего для вас хорошего, или понять, как можно избавиться от происходящего без особых хлопот и неприятных последствий; окрашивание не возбраняется, однако стоит воздержаться от любых контрастов и многоцветного колорирования; домашние процедуры пользы не принесут. Непосредственно же в понедельник (после 6:02 и до 18:00) какие бы то ни было манипуляции с волосами не рекомендуются.
Фото: Depositphotos
25 мая, вторник, 14-й лунный день (до 19:39, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит стричься только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой, иначе все проблемы многократно усугубятся, а поход в салон обернется мощным стрессом. От окрашивания и любых дополнительных процедур в любом случае настоятельно рекомендуется воздержаться.
26 мая, среда, 15-й лунный день (до 21:19, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, полное лунное затмение, Луна в Стрельце.
Крайне и категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата всевозможными и чрезвычайно затяжными проблемами в каждой из сфер вашей жизнедеятельности. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
27 мая, четверг, 16-й лунный день (до 22:51, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 16-й лунный день, приходящийся на 26 мая, волосы лучше оставить в покое. Непосредственно же четверг — прекрасный момент для спортивной стрижки, динамичного окрашивания, масок на основе молочных продуктов.
28 мая, пятница, 17-й лунный день, Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для окрашивания в густые природные оттенки типа шоколада, каштана, красного дерева. Великолепный результат дадут питательные, укрепляющие, восстанавливающие и лечебные маски, можно сделать массаж головы и вымыть ее хлебом или яичным желтком.
29 мая, суббота, 17-й лунный день продолжается (до 0:05, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Козероге.
От 17-го лунного дня осталось всего пять минут, а потому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
30 мая, воскресенье, 18-й лунный день (до 0:55, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Водолее.
Неблагоприятный день для стрижки, зато хорошо получится как вторичное, так и первичное окрашивание, прекрасно скажутся на волосах двухкомпонентные питательные, укрепляющие и восстанавливающие маски, стоит сделать акупунктурный массаж головы.
31 мая, понедельник, 19-й лунный день (до 1:28, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Водолее.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата потерей легкости и оптимизма, ссорами с единомышленниками, соратниками и сотрудниками, принципиальными конфликтами с друзьями, из-за чего может распасться даже многолетняя дружба. От окрашивания и любых других манипуляций с волосами тоже настоятельно рекомендуется воздержаться, чтобы не спровоцировать ухудшение их состояния и аллергическую реакцию.
Фото: Depositphotos
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