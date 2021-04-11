Календарь стрижки волос на май 2021 года

Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было манипуляциями по уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на май 2021 года. Подсказки Луны помогут сделать волосы красивыми, а любые связанные с ними процедуры — предельно эффективными.

Стоит сказать несколько слов и о полном лунном затмении при Луне в Стрельце, которое состоится 26 мая: оно на протяжении всего месяца будет провоцировать на чрезмерно смелые эксперименты с прической, вызывать желание резко изменить имидж, показать бунтарскую и креативную натуру, восстав против бытующих в вашем социальном слое и круге общения представлений о приличном внешнем виде. Рисковать и меняться стоит только в том случае, если ваш новый образ точно не отвратит от вас тех, кто платит вам зарплату.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот — знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в мае Луна периодически переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 22:32), 3, 4 (до 3:24), 20 (после 12:00), 21, 22 (до 4:37), 31 (после 1:28).

Лучшие дни для эпиляции: 1 (после 1:17), 2 (до 22:32), 28 (после 5:25), 29, 30 (до 0:55).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (до 1:17), 4 (после 3:24), 5 (до 3:41), 10 (после 4:32), 11 (до 4:43), 19 (после 10:37), 20 (до 12:00), 25 (после 19:39), 26, 30 (после 0:55), 31 (до 1:28).