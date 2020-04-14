Календарь стрижки волос на май 2020 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон или дома заниматься процедурами по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на май 2020 года. И тогда ваши волосы всегда будут привлекательно-притягательными, здоровыми, блестящими и беспроблемными.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в мае Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 8:36), 3, 4 (до 10:11), 12 (после 18:40), 13, 14, 29 (после 14:41), 30 (до 11:49), 31 (с 13:16 до 17:39).

Лучшие дни для эпиляции: 10 (после 12:40), 12 (с 1:20 до 18:40), 20 (после 5:12), 21 (до 4:04), 22 (с 4:20 до 16:37).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (до 11:13), 6 (после 18:44), 7 (до 20:18), 11 (после 0:25), 12 (до 1:20), 15 (после 2:48), 16 (до 3:04), 21 (после 4:04), 22 (до 4:20), 30 (после 11:49), 31 (до 13:16).