Календарь стрижки волос на май 2020 года
Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон или дома заниматься процедурами по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на май 2020 года. И тогда ваши волосы всегда будут привлекательно-притягательными, здоровыми, блестящими и беспроблемными.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в мае Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 8:36), 3, 4 (до 10:11), 12 (после 18:40), 13, 14, 29 (после 14:41), 30 (до 11:49), 31 (с 13:16 до 17:39).
Лучшие дни для эпиляции: 10 (после 12:40), 12 (с 1:20 до 18:40), 20 (после 5:12), 21 (до 4:04), 22 (с 4:20 до 16:37).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (до 11:13), 6 (после 18:44), 7 (до 20:18), 11 (после 0:25), 12 (до 1:20), 15 (после 2:48), 16 (до 3:04), 21 (после 4:04), 22 (до 4:20), 30 (после 11:49), 31 (до 13:16).
Фото: Depositphotos.com
Первая декада мая
1 мая, пятница, 9-й лунный день (до 11:13, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна во Льве.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата резким снижением самооценки, творческим кризисом и явным недовольством собой. От окрашивания и дополнительных парикмахерских процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
2 мая, суббота, 10-й лунный день (до 12:39, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Деве.
10-й лунный день, приходящийся на 1 мая, и 2-е число до 8:36 – прекрасный момент для стрижки – она не только получится великолепной, но и подарит вам вдохновение и энергию для важных свершений, притянет к вам яркие позитивные события, зарядит оптимизмом; окрашивание тоже будет удачным, при первичном рекомендуется отдать предпочтение рыжеватым, золотистым, пшеничным тонам; в салоне можно сделать карвинг, а дома – медовую или витаминную маску.
Непосредственно же в субботу после 8:36 (и до 12:39) стрижка оздоровит волосы, а на ментальном уровне поспособствует получению каких-то материальных благ; окрашивание не возбраняется, однако от использования неестественных оттенков лучше воздержаться; любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
3 мая, воскресенье, 11-й лунный день (до 14:08, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки – она подвигнет вас на какие-то очень нужные вам сейчас утилитарные дела и поможет без ущерба для репутации исправить какие-то ошибки. Окрашивание не возбраняется, однако не стоит использовать чрезмерно интенсивные осветлители. Все домашние процедуры будут весьма эффективными.
4 мая, понедельник, 12-й лунный день (до 15:39, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для стрижки – она на метафизическом уровне притянет к вам то, чего вам сейчас не хватает, сделает ваше существование более полным. Окрашивание не возбраняется, однако в понедельник после 10:11 стоит избегать резких контрастов. А домашние процедуры, весьма эффективные 3-го числа после 14:08 и 4-го до 10:11, позже окажутся совершенно бесполезными.
5 мая, вторник, 13-й лунный день (до 17:11, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне подходящий день для симметричной стрижки – она подарит вам гармонию и поможет уравновесить то, что сейчас разбалансировано. Окрашивание без резких контрастов тоже будет весьма удачным. Домашние процедуры пользы не принесут.
Фото: Depositphotos.com
6 мая, среда, 14-й лунный день (до 18:44, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 14-й лунный день, приходящийся на 5 мая, и 6-го до 10:06 стричься не возбраняется, можно сделать ретро-прическу или скопировать образ любимой кинозвезды, одноцветное окрашивание тоже будет удачным, а вот домашние процедуры окажутся совершенно бесполезными. Непосредственно же в среду, после 10:06 (и до 18:44), отправляться в парикмахерскую стоит только при условии, что у вас в порядке нервная система, а маски, обертывания и ополаскивания в любом случае не дадут никакого эффекта.
7 мая, четверг, 15-й лунный день (до 20:18, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Скорпионе.
Чрезвычайно неблагоприятный день для стрижки – она чревата всевозможными неприятностями во всех областях вашего существования, резкими разрывами важных для вас отношений, болезненной зависимостью от людей, обстоятельств, неожиданно появившихся вредных привычек. Окрашивание и домашние процедуры тоже настоятельно рекомендуется перенести на другой момент.
8 мая, пятница, 16-й лунный день (до 21:49, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 16-й лунный день, приходящийся на 7 мая, и 8-го до 10:16 стричься стоит только в том случае, если у вас не «шалят» нервы; окрашивание не возбраняется, а вот домашние процедуры окажутся бесполезными. Непосредственно же в пятницу (после 10:16) стрижка получится просто замечательно, подарит вам какую-то новую жизненную философию, поможет правильно относиться к тому, что сейчас вас напрягает; окрашивание тоже будет удачным; дома рекомендуется питательная маска на основе жировых компонентов.
9 мая, суббота, 17-й лунный день (до 23:14, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Стрельце.
Отличный день для стрижки – она на ментальном уровне поспособствует расширению вашего круга общения и, возможно, даже притянет к вам новых настоящих друзей, поможет стать смелее в ситуациях, в которых вы обычно почему-то стесняетесь или пасуете, подтолкнет к какому-то обучению, которое вам обязательно потом пригодится. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления лучше воздержаться. Дома можно сделать маску на основе молочных продуктов.
10 мая, воскресенье, 18-й лунный день, Луна в Козероге.
Сегодня до 12:40 – прекрасный момент для стрижки – она поможет вам правильно расставить приоритеты и разобраться, кто из окружающих искренен с вами, кто желает вам добра и хорошо на вас влияет, а кому не место рядом с вами; окрашивание не возбраняется, однако не стоит делать осветление и пытаться в цветовом плане скопировать чей-то вполне узнаваемый образ; дома хороший результат дадут двухкомпонентные маски. После 12:40 стричься не рекомендуется; можно сделать массаж головы, вымыть ее хлебом или желтком, нанести питательную или укрепляющую маску.
Фото: Depositphotos.com
Вторая декада мая
11 мая, понедельник, 18-й лунный день продолжается (до 0:25, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Козероге.
В оставшиеся от 18-го лунного дня 25 минут можно сделать маску на основе фруктового/овощного пюре или просто точечно помассировать голову и ушные раковины для улучшения кровообращения и роста волос.
12 мая, вторник, 19-й лунный день (до 1:20, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Водолее.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата серьезными проблемами в деловой сфере, убытками, потерей профессиональной репутации. От окрашивания и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
13 мая, среда, 20-й лунный день (до 1:59, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Водолее.
В 20-й лунный день, приходящийся на 12 мая, до 18:40 стричься не стоит, можно сделать окрашивание, укрепляющую маску на основе белой глины, ополаскивание отваром горных трав. После же 18:40 во вторник и до 1:59 в среду стрижка не возбраняется, более того, она подарит вам вдохновение и поможет сгенерировать несколько чудных и даже, возможно, гениальных идей; окрашивание тоже будет удачным, можно сделать многоцветное колорирование; домашние же процедуры пользы не принесут.
14 мая, четверг, 21-й лунный день (до 2:27, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Водолее.
21-й лунный день, приходящийся на 13 мая, прекрасно подходит для стрижки – она поможет вам сделать какое-то открытие или изобретение и решиться на что-то такое, что вам очень нужно, но требует определенных психологических усилий и выхода из зоны комфорта; окрашивание не возбраняется; домашние процедуры будут бесполезны. Непосредственно же в четверг от любых манипуляций с волосами лучше воздержаться.
15 мая, пятница, 22-й лунный день (до 2:48, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Рыбах.
Не очень благоприятный день для стрижки и окрашивания; если в них нет особой необходимости, то их лучше перенести на другой момент. Домашние же процедуры в любом случае пользы не принесут.
Фото: Depositphotos.com
16 мая, суббота, 23-й лунный день (до 3:04, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата долговременным упадком сил, снижением самоуважения, возникновением проблем со здоровьем, причем как с физическим, так и с психическим. От окрашивания и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
17 мая, воскресенье, 24-й лунный день (до 3:17, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки и окрашивания, зато очень благоприятный для лечебных процедур, которые вам порекомендовал трихолог или тот стилист-парикмахер, которому вы доверяете. Можно сделать и ополаскивание: блондинкам – легким настоем ромашки, брюнеткам – отваром коры дуба.
18 мая, понедельник, 25-й лунный день (до 3:28, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Овне.
В 25-й лунный день, приходящийся на 17 май, до 16:37 стричься и делать окрашивание не стоит; можно нанести легкую питательную маску или ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре. После же 16:37 в воскресенье и до 3:28 в понедельник шевелюру вообще лучше оставить покое и без необходимости ничем не нагружать.
19 мая, вторник, 26-й лунный день (до 3:39, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования интенсивных укладочных средств и приспособлений для горячей укладки.
20 мая, среда, 27-й лунный день (до 3:51, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами; отдайте предпочтение самым простым прическам и укладкам.
Фото: Depositphotos.com
Третья декада мая
21 мая, четверг, 28-й лунный день (до 4:04, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Тельце.
Вполне благоприятный день для стрижки – она поможет вам улучшить отношения с родственниками и достичь стабильности в тех делах и сферах, в которых сейчас есть какая-то неопределенность. Окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, правда, красители неестественных тонов лучше не использовать. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
22 мая, пятница, 29-й лунный день до 4:20, 30-й лунный день (до 20:39, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние. Луна в Близнецах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Не позволяйте никому прикасаться к вашим волосам.
23 мая, суббота, 1-й лунный день (до 4:40, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Близнецах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и других парикмахерских манипуляций. По возможности не пользуйтесь укладочными средствами. Единственное, что стоит сделать – провести сеанс длительного, но крайне бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей – это насытит шевелюру кислородом и улучшит кровообращение, что в свою очередь позитивно скажется на росте волос.
24 мая, воскресенье, 2-й лунный день (до 5:07, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Близнецах.
И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. Зато стоит полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, ознакомиться с новинками в этой сфере (обратите внимание на необычные цветовые решения и на оригинальные прически), определиться, что вы хотите иметь у себя на голове, выбрать удобное вам и благоприятное по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
25 мая, понедельник, 3-й лунный день (до 5:45, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Раке.
Прекрасный день для визита в салон. Можно полностью сменить прическу и цвет волос, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, заказать процедуру ионизации. Домашние же процедуры пользы не принесут.
Фото: Depositphotos.com
26 мая, вторник, 4-й лунный день (до 6:36, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стоит стричься только в том случае, если вы долго носили длинные волосы и теперь решились от них избавиться в пользу о-о-очень короткого «ежика». Окрашивание не возбраняется, однако нежелательно слишком уж экспериментировать – есть вероятность, что получившийся «окрас» вызовет у вас психологический дискомфорт. Дома рекомендуются укрепляющие и увлажняющие маски на основе водорослей.
27 мая, среда, 5-й лунный день (до 7:42, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна во Льве.
Неподходящий день для стрижки. Можно подкрасить корни, сделать питательную маску, нанести укрепляющий состав на основе голубой глины.
28 мая, четверг, 6-й лунный день (до 8:59, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна во Льве.
Прекрасный день для стрижки – она не только получится превосходной, но и подарит вам мощный заряд вдохновения, многократно повысит вам самооценку, подвигнет вас на какие-то еще позитивные изменения во внешности и в вашем внутреннем мире. Окрашивание тоже будет удачным, можно сделать сомбре на основе рыжеватых, пшеничных, золотистых и медовых оттенков. Дома рекомендуется витаминная маска.
29 мая, пятница, 7-й лунный день (до 10:22, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Деве.
И снова прекрасный день для стрижки, приветствуются смелые эксперименты, можно сделать крайне необычную по форме и по цветовым решениям прическу, позволить себе покрасоваться. Удачным будет и карвинг. Дома хороший результат даст маска с добавлением меда.
30 мая, суббота, 8-й лунный день (до 11:49, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Деве.
В 8-й лунный день, приходящийся на 29 мая, удачными и хорошо влияющими на волосы будут любые парикмахерские манипуляции. А вот непосредственно в субботу шевелюру настоятельно рекомендуется оставить в покое, даже без особой необходимости не расчесывать и не пользоваться укладочными средствами.
31 мая, воскресенье, 9-й лунный день (до 13:16, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Весах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата серьезным ухудшением состояния волос, а на метафизическом уровне – бытовыми, карьерными, финансовыми неприятностями. От окрашивания и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
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