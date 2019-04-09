Календарь стрижки волос на май 2019 года

Ну и, естественно, прежде чем отправляться в парикмахерскую и дома ухаживать за своей шевелюрой, не забывайте заглядывать в наш лунный календарь стрижек на май 2019 года. И тогда ваши волосы всегда будут роскошными, густыми и блестящими.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре. Обращаем ваше внимание, что в мае Луна очень часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 13 (после 12:59), 14 (до 21:50), 24 (после 1:08), 25, 26 (до 9:07).

Лучшие дни для эпиляции: 21 (после 10:55), 22, 31 (после 7:42).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 5:13), 5 (до 1:46), 12 (после 11:34), 13 (до 12:59), 18 (после 20:02), 19 (до 21:22), 23 (после 0:29), 24 (до 1:08), 27 (после 2:19), 28 (до 2:35).