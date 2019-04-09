Календарь стрижки волос на май 2019 года

Ну и, естественно, прежде чем отправляться в парикмахерскую и дома ухаживать за своей шевелюрой, не забывайте заглядывать в наш лунный календарь стрижек на май 2019 года. И тогда ваши волосы всегда будут роскошными, густыми и блестящими.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре. Обращаем ваше внимание, что в мае Луна очень часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 13 (после 12:59), 14 (до 21:50), 24 (после 1:08), 25, 26 (до 9:07).
Лучшие дни для эпиляции: 21 (после 10:55), 22, 31 (после 7:42).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 5:13), 5 (до 1:46), 12 (после 11:34), 13 (до 12:59), 18 (после 20:02), 19 (до 21:22), 23 (после 0:29), 24 (до 1:08), 27 (после 2:19), 28 (до 2:35).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Первая декада мая
1 мая, среда, 25-й лунный день (до 4:28, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Овне.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. А вот дома рекомендуется легкая питательная маска, но не изготовленная самостоятельно, а приобретенная в магазине.
2 мая, четверг, 26-й лунный день (до 4:42, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами, да и муссами, пенками, гелями и приспособлениями для горячей укладки пользоваться не стоит. Не появляйтесь на солнышке без головного убора.
3 мая, пятница, 27-й лунный день (до 4:57, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Тельце.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств. При этом рекомендуется увеличить употребление витаминов естественного происхождения – это хорошо скажется на волосах.
4 мая, суббота, 28-й лунный день (до 5:13, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Тельце.
В 28-й лунный день, приходящийся на 3 мая, до 23:17 стрижка и окрашивание не рекомендуются, так же, как и любые другие манипуляции с волосами, потом же, с 23:17 пятницы и до 5:13 субботы можно провести любые парикмахерские процедуры: подстричься, покраситься, нанести питательную, восстанавливающую или увлажняющую маску.
5 мая, воскресенье, 29-й лунный день до 1:46, 1-й лунный день (до 5:31, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата ухудшением физического здоровья, финансовыми проблемами и крупными долгами, отсутствием взаимопонимания с родственниками и деловыми партнерами (начальством). От окрашивания и домашних процедур тоже рекомендуется воздержаться – и то, и другое плохо отразится на структуре волос, может спровоцировать появление шелушения кожи головы и ослабить корни.
Фото: vostock-photo/shutterstock
6 мая, понедельник, 2-й лунный день (до 5:54, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Близнецах.
И снова от стрижки, окрашивания и других парикмахерских процедур лучше воздержаться. Зато этот день отлично подходит для того, чтобы определиться с будущей прической и с цветом волос, решить, сколько денежек вы готовы в этот раз выложить за визит в салон и какие дополнительные услуги вам сейчас необходимы. А потом выбрать удобное вам и благоприятное по лунному календарю время для посещения парикмахерской, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
7 мая, вторник, 3-й лунный день (до 6:23, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для визита в салон. Можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, решиться на полное изменение имиджа, если, конечно, вас не пугает вероятная реакция окружающих на ваши эксперименты. Домашние же процедуры пользы не принесут.
8 мая, среда, 4-й лунный день (до 7:02, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Раке.
Вполне благоприятный день для стрижки – она избавит вас от каких-то грустных мыслей, снимет накопившийся негатив и поможет стать легче, воздушнее, позитивнее, радостнее. Окрашивание не возбраняется, только не стоит назло родне или любимому человеку краситься во все цвета радуги. Домашние процедуры окажутся бесполезными.
9 мая, четверг, 5-й лунный день (до 7:53, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Раке.
В 5-й лунный день, приходящийся на 8 мая, до 12:06 можно и стричься, и краситься, правда, не стоит изменять привычному образу – новый вряд ли окажется для вас комфортным. После же 12:06 в среду и до 7:53 в четверг стрижка не рекомендуется, а вот окрашивание и домашние процедуры, направленные на укрепление корней, питание волос и лечение кожи головы, будут весьма удачными.
10 мая, пятница, 6-й лунный день (до 8:57, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна во Льве.
Этот день подходит для стрижки только в том случае, если вы долго носили длинные волосы и «ежик» вам уже буквально снится, если вы отчетливо понимаете, что именно короткая прическа сейчас то, что вам нужно. Окрашивание не возбраняется, правда, при первичном стоит воздержаться от черного цвета и других мрачных оттенков. Из домашних процедур наиболее эффективными будут профилактические маски и обертывания на основе водорослей.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Вторая декада мая
11 мая, суббота, 7-й лунный день (до 10:13, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна во Льве.
В 7-й лунный день, приходящийся на 10 мая, до 16:13 от стрижки лучше воздержаться; можно сделать окрашивание и нанести укрепляющую маску на основе голубой глины. После же 16:13 в пятницу и до 10:13 в субботу стрижка получится просто великолепно и безусловно украсит вас, привлечет к вам внимание и комплименты окружающих, а на метафизическом уровне подарит массу отличных креативных идей, подтолкнет к приобретению новых ярких нарядов и аксессуаров; окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит отдать предпочтение золотистым, пшеничным, рыжеватым оттенкам или их гармоничному сочетанию, например, в технике сомбре или балаяж; дома рекомендуется витаминная маска.
12 мая, воскресенье, 8-й лунный день (до 11:34, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Деве.
В 8-й лунный день, приходящийся на 11 мая, стрижка подарит вам не только внешнее, но и внутреннее обновление, подтолкнет к каким-то действиям, необходимым вам для обретения чего-то важного, поспособствует мощному приливу вдохновения; окрашивание будет весьма удачным, можно поэкспериментировать с оттенками привычного для вас цвета; дома стоит сделать питательную маску на основе меда. А вот непосредственно 12-го числа от каких-то бы то ни было парикмахерских манипуляций рекомендуется воздержаться.
13 мая, понедельник, 9-й лунный день (до 12:59, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Деве.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата эмоциональным и финансовым давлением со стороны окружающих, проблемами со здоровьем, беспорядком в делах. От окрашивания и домашних процедур тоже стоит воздержаться, так как они негативно скажутся на состоянии волос.
14 мая, вторник, 10-й лунный день (до 14:25, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для стрижки – она получится практически идеально, подарит вам новые силы для ваших свершений, «подскажет», как избежать ошибок в важных для вас делах. Окрашивание тоже будет великолепным, поэтому можно заказывать в салоне любые сложные техники. Все домашние процедуры дадут превосходный и стойкий результат.
15 мая, среда, 11-й лунный день (до 15:50, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Весах.
В 11-й лунный день, приходящийся на 14 мая, до 21:50 стрижка, окрашивание и любые домашние процедуры будут очень удачными; особенно хорошо получатся классические прически. После же 21:50 во вторник и до 15:50 в среду – прекрасное время для симметричных ретро-стрижек и спокойного, неконтрастного окрашивания, а вот маски, обертывания, ополаскивания окажутся совсем неэффективными.
Фото: vostock-photo/shutterstock
16 мая, четверг, 12-й лунный день (до 17:15, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне подходящий день для симметричной стрижки – она подарит внутреннюю гармонию, поможет вам безусловно нравиться себе и гордиться собой, что в свою очередь позитивно отразится на отношении к вам со стороны окружающих. Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать многоцветного колорирования и резких контрастов. Домашние процедуры пользы не принесут.
17 мая, пятница, 13-й лунный день (до 18:39, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 13-й лунный день, приходящийся на 16 мая, и 17-го до 0:25 стрижка будет вполне удачной и поможет вам вырваться из какого-то замкнутого круга, договориться с собой, принять решение, с которым вы никак не можете определиться; окрашивание без контрастных переходов тоже получится очень хорошо, а вот домашние процедуры никакого эффекта не дадут. Непосредственно же в пятницу (после 0:25 и до 18:39) стричься не рекомендуется, особенно если есть какие-либо затянувшиеся проблемы и шалят нервы; окрашивание и домашние процедуры тоже лучше перенести на другой день.
18 мая, суббота, 14-й лунный день (до 20:02, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня от визита в салон рекомендуется воздержаться, так же, как и от любого интенсивного воздействия на волосы – окрашивания, масок, длительного расчесывания, долгой сушки феном. Дайте шевелюре отдохнуть, оставить ее в покое – лучшее, что вы можете для нее сделать.
19 мая, воскресенье, 15-й лунный день (до 21:22, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Стрельце.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата долгим периодом плохого настроения, негативными изменениями в отношениях с друзьями, даже травмами. От окрашивания и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
20 мая, понедельник, 16-й лунный день (до 22:35, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный день для стрижки – она привлечет к вам интересных людей, поспособствует получению изумительных впечатлений, сделает вашу жизнь ярче и даже, возможно, откроет в ней какой-то новый смысл. Окрашивание тоже будет удачным. В салоне при необходимости можно сделать каутеризацию, ламинирование или экранирование, а дома хороший эффект даст питательная маска на основе молочных продуктов.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Третья декада мая
21 мая, вторник, 17-й лунный день (до 23:38, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Козероге.
В 17-й лунный день, приходящийся на 20 мая, и 21-го до 10:55 можно стричься, делать окрашивание, проводить домашние процедуры, направленные на питание волос. Непосредственно же во вторник после 10:55 стрижка не рекомендуется, зато хорошо получится окрашивание, а массаж головы, укрепляющие, лечебные и восстанавливающие маски дадут великолепный результат.
22 мая, среда, 18-й лунный день, Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для окрашивания, массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, ополаскиваний отварами горных трав, двухкомпонентных питательных масок на основе фруктового или овощного пюре.
23 мая, четверг, 18-й лунный день продолжается (до 0:29, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Водолее.
В оставшиеся от 18-го лунного дня 29 минут можно сделать укрепляющую маску или просто вымыть голову и ополоснуть волосы травяным настоем или (для шатенок и брюнеток) отваром коры дуба.
24 мая, пятница, 19-й лунный день (до 1:08, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Водолее.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата проблемами на работе, с деньгами, в бытовой сфере и вообще во всем том, что имеет отношение к материальному миру. От окрашивания и домашних процедур тоже рекомендуется воздержаться.
25 мая, суббота, 20-й лунный день (до 1:38, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Водолее.
Вполне благоприятный день для стрижки – она подарит вам позитивные мысли и вдохновение, поспособствует каким-то творческим начинаниям, «подскажет», как облегчить жизнь, и вообще сделает вас еще более привлекательной. Окрашивание не возбраняется, можно попросить мастера нанести то сочетание цветов или оттенков, которое вы придумали самостоятельно. Домашние процедуры пользы не принесут.
Фото: vostock-photo/shutterstock
26 мая, воскресенье, 21-й лунный день (до 2:01, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Рыбах.
В 21-й лунный день, приходящийся на 25 мая, стрижка получится просто великолепно, можно поэкспериментировать с формой, сделать о-о-очень креативную прическу, да и игры с цветом волос окажутся весьма удачными. В салоне вы можете попробовать инновационные процедуры, а вот домашние маски, обертывания, ополаскивания никакого эффекта не дадут. Непосредственно же 26-го числа от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
27 мая, понедельник, 22-й лунный день (до 2:19, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. К тому же стоит воздержаться от тестирования новых шампуней и бальзамов.
28 мая, вторник, 23-й лунный день (до 2:35, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Овне.
Категорически неблагоприятный день для каких бы то ни было манипуляций с волосами, а стрижка вообще чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем.
29 мая, среда, 24-й лунный день (до 2:50, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. К тому же стоит воздержаться от использования приспособлений для горячей укладки, укладочных средств сильной фиксации, острых заколок (вероятны микротравмы кожи головы, которые будут заживать очень долго) и тугих декоративных головных повязок (их ношение сегодня чревато мигренями).
30 мая, четверг, 25-й лунный день (до 3:04, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для активных манипуляций с волосами; стоит воздержаться не только от стрижки, окрашивания и процедур по уходу, но и от использования фена, щипцов для завивки, утюжка для выпрямления и от интенсивного расчесывания.
31 мая, пятница, 26-й лунный день (до 3:19, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова неблагоприятный день для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Единственное, за что они скажут вам огромное спасибо – за опрыскивание минеральной водой после долгого нахождения на улице или в помещении, в котором используется кондиционер.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo
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