Календарь стрижки волос на июнь 2021 года

И, разумеется, прежде чем отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было парикмахерскими манипуляциями, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июнь 2021 года. Благодаря подсказкам Луны уход за волосами станет более эффективным, окрашивание не навредит, а стрижка, помимо привлекательности, принесет весьма интересные плоды в делах и во взаимоотношениях с окружающими.

Пара слов о кольцевом солнечном затмении при Луне в Близнецах, которое состоится 10 июня: оно в течение месяца будет провоцировать на яркие и эксцентричные перемены в прическе, подталкивать к созданию экстравагантного и даже шокирующего образа, а также к многократной смене стрижки и цвета волос в рамках данного периода. Поддаваться порывам стоит исключительно в том случае, если вы уверены, что ваши эксперименты ни коим образом не навредят вашему реноме и что к вам не перестанут серьезно относиться те, от чьего мнения зависят ваше материальное положение и продвижение по карьерной лестнице.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в июне Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 12:09), 16 (после 6:03), 17, 18 (до 11:55), 26 (после 17:10), 27, 28 (до 20:52).

Лучшие дни для эпиляции: 6 (после 8:47), 7, 8 (до 21:49), 25 (после 22:44), 26 (до 17:10).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 2:14), 4 (до 2:24), 9 (после 3:21), 10, 18 (после 12:33), 19 (до 13:59), 24 (после 21:41), 25 (до 22:44), 29 (после 0:09), 30 (до 0:22).