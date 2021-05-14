Календарь стрижки волос на июнь 2021 года
И, разумеется, прежде чем отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было парикмахерскими манипуляциями, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июнь 2021 года. Благодаря подсказкам Луны уход за волосами станет более эффективным, окрашивание не навредит, а стрижка, помимо привлекательности, принесет весьма интересные плоды в делах и во взаимоотношениях с окружающими.
Пара слов о кольцевом солнечном затмении при Луне в Близнецах, которое состоится 10 июня: оно в течение месяца будет провоцировать на яркие и эксцентричные перемены в прическе, подталкивать к созданию экстравагантного и даже шокирующего образа, а также к многократной смене стрижки и цвета волос в рамках данного периода. Поддаваться порывам стоит исключительно в том случае, если вы уверены, что ваши эксперименты ни коим образом не навредят вашему реноме и что к вам не перестанут серьезно относиться те, от чьего мнения зависят ваше материальное положение и продвижение по карьерной лестнице.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в июне Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 12:09), 16 (после 6:03), 17, 18 (до 11:55), 26 (после 17:10), 27, 28 (до 20:52).
Лучшие дни для эпиляции: 6 (после 8:47), 7, 8 (до 21:49), 25 (после 22:44), 26 (до 17:10).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 2:14), 4 (до 2:24), 9 (после 3:21), 10, 18 (после 12:33), 19 (до 13:59), 24 (после 21:41), 25 (до 22:44), 29 (после 0:09), 30 (до 0:22).
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Первая декада июня
1 июня, вторник, 20-й лунный день (до 1:48, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Рыбах.
Прекрасный день для стрижки – она метафизически притянет к вам какие-то озарения, поможет понять что-то важное. При окрашивании можно поиграть с оттенками, и вообще данный момент очень хорош для запланированной смены имиджа, для того, чтобы сделать радикально другую прическу, разумеется, если вы давно об этом задумывались и уверены, что окружающие адекватно воспримут ваш новый образ. В салоне вы можете попробовать инновационные процедуры, а дома рекомендуется сеанс длительного, вдумчивого, неторопливого и крайне бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
2 июня, среда, 21-й лунный день (до 2:03, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Рыбах.
В 21-й лунный день, приходящийся на 1 июня, до 12:09 можно сделать заранее продуманную креативную стрижку и подходящее вашему профессиональному имиджу многоцветное окрашивание, попробовать в салоне инновационные процедуры. После же 12:09 во вторник стричься и делать окрашивание не стоит, зато отличный результат даст лечебная маска. Непосредственно же в среду какие-либо манипуляции с волосами не рекомендуются.
3 июня, четверг, 22-й лунный день (до 2:14, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Овне.
В 22-й лунный день, приходящийся на 2 июня, волосы лучше оставить в покое. В четверг же (до 2:14) можно нанести покупную питательную маску, сделать ополаскивание отваром трав или водой, настоянной на серебре.
4 июня, пятница, 23-й лунный день (до 2:24, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Овне.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата головными болями, возникновением проблем со здоровьем и с самооценкой, серьезными препятствиями в делах, в которых вся ответственность лежит на вас. От любых других манипуляций с волосами, в том числе и от горячей укладки, тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
5 июня, суббота, 24-й лунный день (до 2:33, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера и укладочных средств жесткой фиксации.
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6 июня, воскресенье, 25-й лунный день (до 2:42, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова от каких бы то ни было манипуляций с волосами лучше воздержаться. Оставьте их в покое и по возможности не пользуйтесь укладочными средствами, тугими декоративными головными повязками, расческами и заколками с острыми зубьями.
7 июня, понедельник, 26-й лунный день (до 2:52, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Тельце.
В 26-й лунный день, приходящийся на 6 июня, с 2:26 до 8:47 с шевелюрой лучше ничего не делать. После же 8:47 в воскресенье (и до 2:52 в понедельник) – отличное время для стрижки – она оздоровит волосы, а на метафизическом уровне отсечет от вас какие-то ненужные вам траты; можно сделать окрашивание с легким осветлением; правда, при всем этом желательно отдать предпочтение классическим формам и естественным оттенкам; любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
8 июня, вторник, 27-й лунный день (до 3:05, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для запланированной классической или вашей обычной стрижки – она притянет к вам новые финансовые потоки, поможет наладить взаимоотношения с родней и с деловыми партнерами (коллегами, начальством), поспособствует наиболее рациональной расстановке приоритетов. Окрашивание тоже будет удачным, однако лучше использовать щадящие красители. Любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
9 июня, среда, 28-й лунный день (до 3:21, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 28-й лунный день, приходящийся на 8 июня, до 21:49 можно обновить привычную стрижку, сделать окрашивание в естественные тона, провести какую угодно домашнюю процедуру. После же 21:49 во вторник и до 3:21 в среду стоит подрезать кончики волос – так вы избавитесь от накопившейся негативной энергии, хороший результат даст и сеанс длительного бережного расчесывания мягкой массажной щеткой.
10 июня, четверг, 29-й лунный день до 3:44, 30-й лунный день (до 13:52, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, кольцевое солнечное затмение, Луна в Близнецах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата многочисленными неприятностями, потерей репутации, сплетнями о вашей персоне и другими событиями, молва о которых долго будет мешать вам в достижении профессиональных и частных целей. От каких бы то ни было иных манипуляций с волосами тоже рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
Вторая декада июня
11 июня, пятница, 1-й лунный день (до 4:16, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Раке.
И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонный процедур. По возможности не пользуйтесь укладочными средствами, по крайней мере, теми, которые утяжеляют волосы.
12 июня, суббота, 2-й лунный день (до 4:59, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня тоже не стоит стричься и делать окрашивание, да и от подбора будущей прически, так же, как и от выбора подходящего дня для визита в салон, на этот раз во 2-е лунные сутки лучше воздержаться. Зато отличный результат даст укрепляющая маска на основе голубой глины и питательная – с водорослями.
13 июня, воскресенье, 3-й лунный день (до 5:57, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна во Льве.
Прекрасный день для стрижки, если вы долго носили длинные волосы и уже давно морально созрели на нечто ультракороткое; в остальных случаях стричься не стоит. Окрашивание не возбраняется, однако учитывайте, что краситель сегодня может дать более интенсивный цвет, чем заявлено на упаковке. Из домашних процедур наиболее эффективными будут укрепляющие маски на основе даров моря.
14 июня, понедельник, 4-й лунный день (до 7:06, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна во Льве.
В 4-й лунный день, приходящийся на 13 июня, до 21:24 стричься не стоит; можно сделать первичное или вторичное окрашивание и ту маску, эффективность которой у вас не вызывает сомнений. После же 21:24 в воскресенье и до 7:06 в понедельник хорошо получится и принесет массу всего замечательного элегантная стрижка, прекрасно ляжет краска при окрашивании, отличный результат даст витаминная маска.
15 июня, вторник, 5-й лунный день (до 8:24, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна во Льве.
Прекрасный день для стрижки, подчеркивающей вашу сущность – она подарит вам мощный прилив вдохновения, поспособствует росту самооценки и раскрытию вашего творческого потенциала. Хорошо получится оригинальное, подходящее вашей персоне многоцветное окрашивание, особенно – в рыжеватых, золотистых, пшеничных тонах. Но напомним: любые креативные эксперименты должны быть заранее и тщательно продуманы с учетом обстоятельств именно вашей жизни; это нужно для того, чтобы своей новой прической вы не навредили своему реноме и течению своих дел. Дома рекомендуется маска на основе меда.
Фото: Depositphotos
16 июня, среда, 6-й лунный день (до 9:45, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Деве.
Отличный день для стрижки – она подарит вам многочисленные творческие идеи и поможет с их реализацией, притянет к вам позитивное внимание окружающих и даже, возможно, чью-то любовь, да и просто сделает вас еще привлекательнее. Хорошо получатся карвинг и окрашивание в светлые оттенки. Из домашних процедур наиболее эффективной будет витаминная маска, сопровождающаяся поеданием сезонных ягод, например, клубники.
17 июня, четверг, 7-й лунный день (до 11:08, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для классической строгой стрижки – она притянет к вам какие-то дополнительные блага, поспособствует упрочнению и улучшению вашей деловой репутации, поможет вам стать дисциплинированнее. Окрашивание тоже будет удачным, краска ляжет ровно, однако лучше обойтись без креативных экспериментов и при первичном отдать предпочтение натуральным, естественным, спокойным оттенкам. Любые домашние процедуры дадут отличный результат.
18 июня, пятница, 8-й лунный день (до 12:33, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Весах.
8-й лунный день, приходящийся на 17 июня – превосходный момент для стрижки – она подвигнет вас на конструктивную корректировку вашего существования, поможет понять, где и в чем вы регулярно совершаете ошибки, и исправить это, поспособствует наведению порядка и в ваших мыслях, и в вашей жизни, и в окружающем вас пространстве; окрашивание будет удачным, а все домашние процедуры – максимально эффективными. Непосредственно же в пятницу в течение всего дня от каких бы то ни было манипуляций с волосами лучше воздержаться.
19 июня, суббота, 9-й лунный день (до 13:59, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Весах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата серьезным внутренним/душевным «раздраем», ситуациями «между молотом и наковальней», контактами не с теми людьми, сомнениями там, где требуется принять быстрое и твердое решение. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже рекомендуется воздержаться – велика вероятность аллергической реакции даже на знакомые красители и средства для волос (маски, ополаскиватели, бальзамы и т.п.).
20 июня, воскресенье, 10-й лунный день (до 15:29, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 10-й лунный день, приходящийся на 19 июня, и 20-го до 14:59 можно сделать симметричную стрижку – она уравновесит мысли и чувства, раскроет вас для общения с миром и тонкого его понимания, вдохновит на какие-то деяния, связанные с украшением окружающего пространства и/или себя любимой; окрашивание не возбраняется, но стоит избегать резких контрастов, а при первичном – еще и мрачных оттенков: из дополнительных процедур рекомендуется салонная или домашняя ионизация. После же 14:59 в воскресенье (и до 15:29) стричься и вообще каким-то образом заниматься волосами не стоит.
Фото: Depositphotos
Третья декада июня
21 июня, понедельник, 11-й лунный день (до 17:03, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит стричься исключительно в том случае, если у вас все в порядке с нервной системой, тогда вы наберетесь правильной здоровой агрессии и сможете разобраться с ситуацией, в которой до этого вам банально не хватало смелости, да и ваша чувственность выйдет на недосягаемый ранее уровень. А вот если нервишки шалят, стрижка все только усугубит. От окрашивания желательно воздержаться – вы не сможете контролировать интенсивность красителя. Домашние процедуры пользы не принесут.
22 июня, вторник, 12-й лунный день (до 18:41, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 12-й лунный день, приходящийся на 21 июня, и 22-го до 15:57 снова стричься стоит лишь при условии, что у вас нет застарелого стресса, неврозов, депрессии; окрашивание не возбраняется; домашние процедуры будут бесполезными. После же 15:57 во вторник (и до 18:41) стрижка притянет к вам новых друзей и какие-то интересные приключения, а может, даже поможет в лучшую и более созидательную сторону сменить жизненную философию; окрашивание вполне допустимо, но от осветления желательно воздержаться; в салоне при необходимости можно сделать каутеризацию, ламинирование или экранирование, а дома рекомендуется питательная маска на основе жировых компонентов.
23 июня, среда, 13-й лунный день (до 20:17, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Стрельце.
Вполне подходящий день для стрижки – она поможет найти выход из какой-то запущенной ситуации и/или разорвать замкнутый круг. Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать осветления, а при первичном – еще и мрачных оттенков, особенно если от природы волосы у вас светлые (резкий уход в контрастный привычному темный цвет плохо скажется на психологическом состоянии). Дома рекомендуется питательная маска на основе молочных продуктов.
24 июня, четверг, 14-й лунный день (до 21:41, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Полнолуние, Луна в Козероге.
В 14-й лунный день, приходящийся на 23 июня, можно радикально сменить форму прически и цвет волос (разумеется, если вы давно об этом задумывались), хорошо получится и стрижка в спортивном стиле; дома рекомендуется маска на основе меда с добавлением оливкового или персикового масла. Непосредственно же в четверг от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
Фото: Depositphotos
25 июня, пятница, 15-й лунный день (до 22:44, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Козероге.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата профессиональными провалами, финансовым крахом, имущественным ущербом и прочими неприятностями, провоцирующими долгосрочные проблемы с деньгами. Окрашивание и все процедуры по уходу за волосами тоже настоятельно рекомендуется перенести на другое время.
26 июня, суббота, 16-й лунный день (до 23:25, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Водолее.
В 16-й лунный день, приходящийся на 25 июня, и 26-го до 17:10 стричься нежелательно; можно сделать окрашивание, питательную или укрепляющую маску, массаж головы и ушных раковин. После же 17:10 в субботу стрижка будет очень удачной, поможет незашоренно и оригинально мыслить в ситуации, в которой, как вам кажется, вы уперлись в тупик, поспособствует какому-то личностному или даже научному открытию; окрашивание не возбраняется, можете поиграть с цветом; в салоне стоит попробовать инновационные процедуры, а дома рекомендуется сеанс длительного, тщательного, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
27 июня, воскресенье, 17-й лунный день (до 23:51, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она значительно улучшит настроение, притянет к вам интересные события и занимательных людей, подтолкнет к действиям, которые в результате расширят ваши личностные и творческие горизонты. Окрашивание не возбраняется, однако не рекомендуется использовать незнакомые красители – вероятна аллергическая реакция. В салоне или дома стоит сделать ионизацию.
28 июня, понедельник, 18-й лунный день, Луна в Рыбах.
Сегодня до 20:52 хорошо получится стрижка, отражающая ваши внутренние устремления, можно сделать двуцветное окрашивание, но при этом важно не скопировать ненароком прическу дамы, с которой вы тесно общаетесь и постоянно вместе где-то появляетесь, иначе попадете в весьма неловкое положение; домашние и салонные процедуры пользы не принесут. После же 20:52 стричься и делать окрашивание не стоит, зато хороший результат даст легкая двухкомпонентная питательная маска и лечебная, направленная на оздоровление и волос, и кожи головы.
29 июня, вторник, 18-й лунный день продолжается (до 0:09, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Рыбах.
От 18-го лунного дня осталось всего 9 минут, а потому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
30 июня, среда, 19-й лунный день (до 0:22, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата сильнейшей психологической зависимостью от каких-то негативных обстоятельств и от людей, чье общество и чьи действия вам вредят. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
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