Календарь стрижки волос на июль 2021 года
Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было процедурами по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июль 2021 года. С подсказками Луны любые парикмахерские манипуляции будут эффективными, а волосы порадуют силой, блеском, здоровьем и красотой.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в июле Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 13 (после 11:32), 14, 15 (до 17:33), 24 (после 3:14 и до 21:51), 25 (после 22:12), 26 (до 6:31).
Лучшие дни для эпиляции: 4 (после 1:00), 5, 6 (до 4:25), 8 (после 16:52), 30 (после 23:09), 31.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 0:50), 4 (до 1:00), 9 (после 2:56), 10 (до 3:49), 18 (после 14:40), 19 (до 16:40), 24 (после 21:51), 25 (до 22:12), 28 (после 22:48), 29 (до 22:58).
Фото: Depositphotos
Первая декада июля
1 июля, четверг, 20-й лунный день (до 0:32, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать увлажнение и/или нанести легкую питательную маску.
2 июля, пятница, 21-й лунный день (до 0:41, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Овне.
Неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами, в том числе и для горячей укладки, и для использования укладочных средств жесткой фиксации.
3 июля, суббота, 22-й лунный день (до 0:50, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова от стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур стоит воздержаться, так же, как и от использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств, расчесок с очень острыми зубьями.
4 июля, воскресенье, 23-й лунный день (до 1:00, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата проблемами со здоровьем, серьезными финансовыми и личностными неудачами, конфликтами с родственниками и деловыми партнерами. Окрашивание может сильно навредить волосам, так же, как и любые покупные и приготовленные самостоятельно маски.
5 июля, понедельник, 24-й лунный день (до 1:12, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она на метафизическом уровне притянет к вам коммерческую удачу и новые финансовые потоки, в чем-то сделает вас богаче, да и просто весьма благоприятным образом скажется на ваших волосах. При этом если вы собираетесь сделать на голове что-то для себя новенькое, желательно отдать предпочтение элегантной классике. Окрашивание не возбраняется, допустимо легкое осветление. Любые домашние процедуры будут максимально эффективными.
Фото: Depositphotos
6 июля, вторник, 25-й лунный день (до 1:27, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Близнецах.
Этот день тоже вполне благоприятен для стрижки – она поможет вам решить какую-то финансовую проблему и достичь стабильности в деловой сфере. Окрашивание будет весьма успешным; при первичном рекомендуется отдать предпочтение естественным, природным оттенкам. Все домашние процедуры дадут превосходный результат.
7 июля, среда, 26-й лунный день (до 1:48, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Близнецах.
И снова отличный день для стрижки – она подарит вам легкость, поможет избавиться от каких-то тревожащих или печальных мыслей, зарядит вас оптимизмом. Окрашивание не возбраняется, но при первичном лучше избегать черного цвета и других давящих, мрачных оттенков. Можно сделать завивку, немного поэкспериментировать с формой и цветом, а вот соглашаться на те салонные процедуры, которые вы не планировали, не рекомендуется – зря потратите деньги. Дома стоит провести сеанс длительного бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
8 июля, четверг, 27-й лунный день (до 2:16, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Раке.
Этот день тоже прекрасно подходит для стрижки – она притянет к вам нечто такое, что внесет в ваше существование приятное разнообразие, да и просто сделает вас чуть легче в восприятии бытия. Окрашивание не возбраняется, однако стоит воздержаться от тех сложных техник, которые предполагают многочасовое сидение в парикмахерском кресле и многократное нанесение краски. Для ухода за волосами рекомендуется салонная или домашняя ионизация; другие процедуры будут бесполезными.
9 июля, пятница, 28-й лунный день (до 2:56, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Раке.
В 28-й лунный день, приходящийся на 8 июля, до 16:52 можно сделать воздушную стрижку, легкую завивку, оригинальное окрашивание, провести сеанс длительного, но крайне бережного расчесывания. После же 16:52 в четверг и непосредственно в пятницу (до 2:56) стричься не рекомендуется, зато хорошо получится вторичное окрашивание и первичное в спокойные тона, отличный результат дадут увлажнение и укрепляющая маска на основе даров моря.
10 июля, суббота, 29-й лунный день до 3:49, 30-й лунный день (до 4:16, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Раке.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата сильнейшими психоэмоциональными перегрузками, депрессивными состояниями, затяжным стрессом, да и на финансовые, бытовые, семейные дела может повлиять не лучшим образом. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
Вторая декада июля
11 июля, воскресенье, 1-й лунный день (до 4:56, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна во Льве.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома стоит сделать увлажнение; при необходимости можно полечить секущиеся кончики волос.
12 июля, понедельник, 2-й лунный день (до 6:12, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна во Льве.
Этот день тоже не подходит для основной массы манипуляций с волосами, единственное, что стоит сделать – нанести питательную маску на основе меда. Зато вы можете полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, ознакомиться с трендовыми тенденциями лета-осени 2021 и подумать, чего вы хотите видеть у себя на голове (вы подсознательно выберете ту прическу, которая определенно добавит вам шика). Ну а потом можно определиться с подходящим вам и благоприятным по лунному календарю временем для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
13 июля, вторник, 3-й лунный день (до 7:33, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Деве.
Превосходный день для стрижки – она поднимет вам самооценку, подарит мощный заряд вдохновения, притянет к вам какие-то новые возможности в плане творчества и привлечет к вашей персоне позитивное внимание окружающих. Окрашивание не возбраняется; при первичном рекомендуется отдать предпочтение золотистым, рыжеватым, пшеничным, медовым тонам или их гармоничному сочетанию в технике «сомбре» или «балаяж». Можно сделать карвинг. Из домашних процедур наиболее эффективной будет витаминная маска.
14 июля, среда, 4-й лунный день (до 8:56, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне подходящий день для стрижки – она притянет к вам дополнительные материальные или духовные блага, подарит новый творческий или коммерческий опыт, привлечет к вам людей, которые сейчас нужны вам для реализации какой-то вашей задумки. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит избегать неестественных оттенков. Любые домашние процедуры дадут отличный результат.
15 июля, четверг, 5-й лунный день (до 10:20, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Весах.
Сегодня можно подкорректировать имеющуюся стрижку и сделать вторичное окрашивание (подкрасить корни и обновить привычный цвет), а также провести те домашние процедуры, в результативности которых вы не сомневаетесь.
Фото: Depositphotos
16 июля, пятница, 6-й лунный день (до 11:44, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Весах.
В 6-й лунный день, приходящийся на 15 июля, до 17:33 рекомендуются классическая стрижка, окрашивание в естественные тона, любые домашние процедуры. После же 17:33 в четверг и непосредственно в пятницу (до 11:44) лучшим выбором будут: симметричная стрижка, неконтрастное окрашивание, ионизация (салонная или домашняя).
17 июля, суббота, 7-й лунный день (до 13:11, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Скорпионе.
В 7-й лунный день, приходящийся на 16 июля, рекомендуется симметричная стрижка – она благоприятно повлияет на ваше психологическое состояние и на взаимоотношения с важными для вас людьми; при первичном окрашивании стоит избегать черного цвета, чрезмерной яркости и тех оттенков, которые резко контрастируют друг с другом; из домашних процедур единственной полезной будет длительное бережное расчесывание; в салоне можно сделать ионизацию. Непосредственно же 17-го числа от любых манипуляций с волосами лучше воздержаться.
18 июля, воскресенье, 8-й лунный день (до 14:40, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 8-й лунный день, приходящийся на 17 июля, как уже было сказано, от любых манипуляций с волосами целесообразнее воздержаться. Непосредственно же в воскресенье (до 14:40) стоит стричься исключительно при условии, что у вас все в порядке с нервной системой, тогда вы бонусом получите обновление энергии и «прокачку» своей чувственности, а вот если есть неврозы, депрессия, застарелые стрессы, то ситуация усугубится; окрашивание, домашние и салонные процедуры в любом случае лучше перенести на более благоприятный момент.
19 июля, понедельник, 9-й лунный день (до 16:40, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата серьезными неприятностями во всех сферах существования, длительной зависимостью от людей и обстоятельств, интригами, которые пошатнут карьерное и/или социальное положение. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться – они крайне отрицательно скажутся на здоровье волос и кожи головы.
20 июля, вторник, 10-й лунный день (до 17:48, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 10-й лунный день, приходящийся на 19 июля, и 20-го до 0:09, стрижка, сделанная при условии отсутствия проблем с нервной системой, поможет вам решиться на какой-то беспрецедентный поступок, подтолкнет к действиям, которые позволят вам расширить ваши личностные горизонты; окрашивание, домашние и салонные процедуры в любом случае не рекомендуются. Непосредственно же во вторник (после 0:09) можно сделать спортивную или креативную стрижку, фантазийное окрашивание, каутеризацию, ламинирование или экранирование; дома хороший результат даст питательная маска на основе молочных продуктов.
Фото: Depositphotos
Третья декада июля
21 июля, среда, 11-й лунный день (до 19:16, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный день для стрижки – она сделает вас смелее, активнее, притянет к вам новых союзников и единомышленников, поможет каким-то одним действием избавиться от застарелой проблемы. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления лучше воздержаться. Дома рекомендуется питательная маска на основе жировых компонентов.
22 июля, четверг, 12-й лунный день (до 20:28, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Козероге.
В 12-й лунный день, приходящийся на 21 июля, и 22-го до 1:37 стрижка будет весьма удачной, а на метафизическом уровне притянет к вам новых друзей и позитивное внимание представителей противоположного пола; можно сделать оригинальное окрашивание (но без осветления); дома рекомендуется маска из меда и оливкового или персикового масла. Непосредственно же в четверг (после 1:37 и до 20:28) стричься не стоит, зато прекрасно получится как вторичное, так и первичное окрашивание, отличный результат дадут процедуры, направленные на укрепление волос и корней, на лечение кожи головы, на питание и увлажнение.
23 июля, пятница, 13-й лунный день (до 21:19, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки. Можно сделать первичное и вторичное окрашивание, массаж головы и ушных раковин, питательную маску на основе сезонных овощей и/или фруктов.
24 июля, суббота, 14-й лунный день (до 21:51, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Полнолуние, Луна в Водолее.
В 14-й лунный день, приходящийся на 23 июля, стричься не рекомендуется; можно помассировать голову, вымыть ее яичным желтком или хлебом, нанести укрепляющую маску. Непосредственно же 24-го числа в течение всего дня от каких бы то ни было манипуляций с волосами лучше воздержаться.
Фото: Depositphotos
25 июля, воскресенье, 15-й лунный день (до 22:12, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Водолее.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата потерей ощущения внутренней свободы, какими-то стесненными обстоятельствами, резкими конфликтами и даже окончательными разрывами с людьми, которые вам важны и дороги. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
26 июля, понедельник, 16-й лунный день (до 22:27, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 16-й лунный день, приходящийся на 25 июля, и 26-го до 6:31 можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание (это поможет вам расширить ваши личностные и интеллектуальные горизонты), провести сеанс длительного, вдумчивого, но бережного расчесывания. Непосредственно же в понедельник (после 6:31) стричься и делать окрашивание не стоит, зато превосходный результат даст лечебная маска, порекомендованная вам стилистом/трихологом или выбранная вами интуитивно.
27 июля, вторник, 17-й лунный день (до 22:39, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать лечебную или легкую питательную маску, ополоснуть волосы настоем трав, серебряной водой или минералкой.
28 июля, среда, 18-й лунный день (до 22:48, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, салонных процедур; 27 июля после 22:39 и 28-го до 12:59 можно сделать увлажнение и двухкомпонентную питательную маску; непосредственно же в среду (после 12:59) стоит воздержаться и от домашних манипуляций по уходу за волосами, и от использования фена, стайлера, укладочных средств жесткой фиксации.
29 июля, четверг, 19-й лунный день (до 22:58, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Овне.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата резким снижением самооценки, затяжными головными болями, застоем во многих важных для вас делах и в процессе личностного и карьерного развития. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
30 июля, пятница, 20-й лунный день (до 23:07, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, горячей укладки и использования чрезмерно интенсивных укладочных средств.
31 июля, суббота, 21-й лунный день (до 23:18, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Тельце.
Сегодня нежелательно стричься и делать окрашивание. Зато любые домашние процедуры дадут отличный результат и прекрасно скажутся на здоровье волос. К тому же стоит поддержать организм чем-нибудь витаминно-вкусным, это тоже благоприятно отразится на вашей шевелюре.
Фото: Depositphotos
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