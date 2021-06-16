Календарь стрижки волос на июль 2021 года

Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было процедурами по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июль 2021 года. С подсказками Луны любые парикмахерские манипуляции будут эффективными, а волосы порадуют силой, блеском, здоровьем и красотой.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в июле Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 13 (после 11:32), 14, 15 (до 17:33), 24 (после 3:14 и до 21:51), 25 (после 22:12), 26 (до 6:31).

Лучшие дни для эпиляции: 4 (после 1:00), 5, 6 (до 4:25), 8 (после 16:52), 30 (после 23:09), 31.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 0:50), 4 (до 1:00), 9 (после 2:56), 10 (до 3:49), 18 (после 14:40), 19 (до 16:40), 24 (после 21:51), 25 (до 22:12), 28 (после 22:48), 29 (до 22:58).