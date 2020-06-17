Календарь стрижки волос на июль 2020 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо манипуляциями по уходу за волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июль 2020 года, согласовывая действия и желания с движением и положением Луны. И тогда шевелюра всегда будет радовать красотой и здоровьем.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в июле Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (после 22:27), 7, 8 (до 21:14), 23 (после 2:41), 24, 25 (до 4:55).

Лучшие дни для эпиляции: 13 (после 20:35), 15 (после 0:31), 16 (до 8:20), 18 (после 17:25), 19.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 5 (после 21:48), 6 (до 22:27), 9 (после 23:31), 10 (до 23:44), 14 (после 0:18), 15 (до 0:31), 20, 28 (после 14:38), 29 (до 16:04).