Календарь стрижки волос на июль 2020 года
Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо манипуляциями по уходу за волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июль 2020 года, согласовывая действия и желания с движением и положением Луны. И тогда шевелюра всегда будет радовать красотой и здоровьем.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в июле Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (после 22:27), 7, 8 (до 21:14), 23 (после 2:41), 24, 25 (до 4:55).
Лучшие дни для эпиляции: 13 (после 20:35), 15 (после 0:31), 16 (до 8:20), 18 (после 17:25), 19.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 5 (после 21:48), 6 (до 22:27), 9 (после 23:31), 10 (до 23:44), 14 (после 0:18), 15 (до 0:31), 20, 28 (после 14:38), 29 (до 16:04).
Фото: Depositphotos
Первая декада июля
1 июля, среда, 10-й лунный день (до 16:52, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Этот день подходит для визита в салон только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой – тогда и стрижка получится отлично, и дополнительная сексуальная энергия высвободится, добавив вам чувственности и притягательности. Если же нервишки шалят, то позитивного результата не получится, а имеющиеся проблемы усугубятся. Окрашивание не возбраняется, но тоже при отсутствии неврозов и застарелого стресса, а вот домашние процедуры в любом случае пользы не принесут.
2 июля, четверг, 11-й лунный день (до 18:20, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 11-й лунный день, приходящийся на 1 июля, и 2-го до 4:22 стричься и делать окрашивание рекомендуется только при отсутствии проблем с нервами; домашние процедуры в лучшем случае будут бесполезными, а какие-то активные составы могут и навредить. Непосредственно же в четверг после 4:22 – отличный момент для стрижки, можно радикально сменить имидж, перекраситься в диаметрально противоположный цвет, обрезать длинные волосы или, наоборот, существенно нарастить очень короткие. Главное, отнеситесь к эксперименту как к захватывающему приключению, тогда новый образ «приживется», будет вас радовать и подтолкнет к каким-то позитивным начинаниям. Из домашних процедур наиболее эффективной будет питательная маска на основе жировых компонентов.
3 июля, пятница, 12-й лунный день (до 19:42, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Стрельце.
И снова прекрасный день для стрижки – она привлечет к вам новых друзей и интересных собеседников, а может, даже поможет встретить любовь или определиться с дальнейшим направлением профессиональной деятельности. Окрашивание тоже будет весьма успешным, однако от осветления желательно воздержаться. Дома рекомендуется маска на основе молочных продуктов.
4 июля, суббота, 13-й лунный день (до 20:53, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Козероге.
В 13-й лунный день, приходящийся на 3 июля, и 4-го до 7:49 можно подстричься, сделать окрашивание, нанести маску с добавлением меда. Непосредственно же в субботу (после 7:49) стричься не стоит, зато отлично ляжет краска при вторичном окрашивании, хороший результат дадут укрепляющие и питательные маски, особо рекомендуется акупунктурный массаж головы.
5 июля, воскресенье, 14-й лунный день (до 21:48, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Полнолуние, Луна в Козероге.
В 14-й лунный день, приходящийся на 4 июля, можно сделать первичное или вторичное окрашивание, лечебную маску на основе белой глины, помассировать голову, вымыть ее яичным желтком или хлебом. Непосредственно же в воскресенье какие-либо манипуляции с волосами нежелательны – вы вряд ли будете довольны результатом.
Фото: Depositphotos
6 июля, понедельник, 15-й лунный день (до 22:27, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Водолее.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата болезненной зависимостью от людей и обстоятельств, потерей каких-то активов, ссорами даже не с одним человеком, а с целым коллективом. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
7 июля, вторник, 16-й лунный день (до 22:55, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она поможет вам сгенерировать какие-то поистине гениальные идеи, на метафизическом уровне расширит ваши личностные горизонты и подарит вам ощущение внутренней свободы. Окрашивание тоже будет удачным, можно поэкспериментировать с цветами в одной из современных трендовых техник. В салоне вы можете попробовать какие-нибудь инновационные процедуры, а вот домашние маски, ополаскивания, обертывания пользы не принесут, единственное, что даст хороший результат – сеанс долгого и тщательного, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
8 июля, среда, 17-й лунный день (до 23:15, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Рыбах.
Сегодня до 21:14 – отличный момент для стрижки, она поспособствует вашему личностному развитию, подарит вам вдохновение, притянет к вам интересных людей и какие-то яркие, нужные вам сейчас события; окрашивание тоже будет удачным; в салоне можно сделать ионизацию или попробовать те процедуры, которые порекомендует вам мастер, а вот домашние манипуляции по уходу окажутся бесполезными. После же 21:14 стричься и делать окрашивание не рекомендуется, зато хороший результат даст лечебная маска.
9 июля, четверг, 18-й лунный день (до 23:31, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно нанести лечебную или питательную маску, но не приготовленную самостоятельно, а приобретенную в специализированном магазине. Хороший эффект даст и ополаскивание травяным сбором.
10 июля, пятница, 19-й лунный день (до 23:44, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Рыбах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата проблемами психологического характера, например, затяжной депрессией, да и на взаимоотношениях с окружающими может сказаться не лучшим образом. От окрашивания и любых манипуляций по уходу за волосами тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
Вторая декада июля
11 июля, суббота, 20-й лунный день (до 23:55, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, а также для использования приспособлений для горячей укладки и укладочных средств жесткой фиксации.
12 июля, воскресенье, 21-й лунный день, Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Оставьте их в покое и дайте им отдохнуть.
13 июля, понедельник, 21-й лунный день продолжается (до 0:06, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Тельце.
От 21-го лунного дня осталось всего 6 минут, а потому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
14 июля, вторник, 22-й лунный день (до 0:18, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Тельце.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, а до 20:35 еще и не стоит пользоваться феном, стайлером, спиртосодержащими укладочными средствами.
15 июля, среда, 23-й лунный день (до 0:31, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Тельце.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она крайне негативно скажется и на структуре волос, и на здоровье в целом, а также на финансовых делах и взаимоотношениях с родственниками. От окрашивания и любых процедур по уходу за волосами тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
16 июля, четверг, 24-й лунный день (до 0:48, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Близнецах.
Превосходный день для стрижки – она не только получится просто великолепно, но и на метафизическом уровне поможет вам решить какую-то денежную проблему, притянет к вам новые финансовые потоки и какие-то нужные вам сейчас блага, а также, возможно, подтолкнет вас к началу какого-то крайне выгодного для вас коммерческого проекта. Окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, однако от использования неестественных оттенков лучше воздержаться. Любые домашние процедуры дадут прекрасный результат.
17 июля, пятница, 25-й лунный день (до 1:09, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Близнецах.
Весьма благоприятный день для стрижки – она подарит вам легкость, снимет накопившееся напряжение и избавит от негативных мыслей. Можно поэкспериментировать – сделать фантазийное окрашивание в технике «сомбре» или «балаяж», да и резкая смена привычной прически пойдет вам на пользу. В салоне рекомендуется ионизация, а дома – сеанс длительного бережного расчесывания, остальные же процедуры по уходу за волосами окажутся бесполезными.
18 июля, суббота, 26-й лунный день (до 1:38, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Раке.
И этот день вполне подходит для стрижки; удачным может оказаться спонтанное решение о посещении салона или о радикальной смене прически. Любое окрашивание тоже будет успешным – как классическое, так и необычное, в неестественные тона и со странными сочетаниями. А вот идти на поводу у мастера и из любопытства пробовать порекомендованные им салонные процедуры не стоит – зря потратите деньги. Дома можно «попроветривать» пряди.
19 июля, воскресенье, 27-й лунный день (до 2:20, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Раке.
В 27-й лунный день, приходящийся на 18 июля, до 17:25 можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, домашнюю или салонную ионизацию. После же 17:25 в субботу и до 2:20 в воскресенье стричься стоит исключительно в том случае, если вы долго носили длинные волосы и теперь созрели на ультракороткий «ежик»; окрашивание не возбраняется; дома хороший результат даст укрепляющая маска на основе голубой глины.
20 июля, понедельник, 28-й лунный день до 3:16, 29-й лунный день (до 20:34, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна во Льве.
В 28-й лунный день, приходящийся на 19 июля, стричься не рекомендуется, можно сделать первичное или вторичное окрашивание и питательную маску на основе даров моря. Непосредственно же в понедельник в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
Третья декада июля
21 июля, вторник, 1-й лунный день (до 4:28, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна во Льве.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Дайте волосам отдохнуть и по возможности воздержитесь от использования покупных укладочных средств.
22 июля, среда, 2-й лунный день (до 5:51, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна во Льве.
Неподходящий день для стрижки и других манипуляций с волосами, зато можно полистать парикмахерские журналы и побродить по тематическим сайтам, определиться с будущей прической, колористикой и техникой окрашивания, выбрать удобное вам и благоприятное по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
23 июля, четверг, 3-й лунный день (до 7:18, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный, великолепный, превосходный день для стрижки – она не только невероятно украсит вас, но и поднимет вашу самооценку, притянет к вам вдохновение и любовь окружающих, подарит вам какие-то поистине гениальные творческие идеи. Окрашивание тоже будет удачным, особенно если вы отдадите предпочтение золотистым, пшеничным, рыжеватым оттенкам или их гармоничному сочетанию в одной из современных трендовых техник. Дома рекомендуется витаминная маска.
24 июля, пятница, 4-й лунный день (до 8:47, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки – она притянет к вам какие-то дополнительные блага, хорошо скажется на ваших взаимоотношениях с родственниками, подтолкнет вас к обучению, которое сейчас вам зачем-то нужно. Окрашивание тоже будет очень удачным – краска ляжет идеально. Любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
25 июля, суббота, 5-й лунный день (до 10:15, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Весах.
И снова весьма подходящий день для стрижки – она на метафизическом уровне поможет вам укрепить ваши позиции в каком-то важном для вас сообществе. Правда, не стоит менять привычную прическу, просто подкорректируйте форму и подкрасьте корни, так как новый, незнакомый для окружающих образ не самым лучшим образом скажется на вашем реноме. Любые домашние процедуры, сделанные до 4:55 субботы, будут очень эффективными.
Фото: Depositphotos
26 июля, воскресенье, 6-й лунный день (до 11:43, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Весах.
Очень хороший день для симметричной стрижки – она избавит вас от ненужного, напрасного беспокойства, повернет ваши мысли в позитивное русло, погрузит вас в состояние внутреннего покоя и в ощущение душевной гармонии. Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать мрачных оттенков и резких контрастов. Домашние процедуры пользы не принесут.
27 июля, понедельник, 7-й лунный день (до 13:10, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Скорпионе.
В 7-й лунный день, приходящийся на 26 июля, можно сделать не вызывающую, спокойную, симметричную стрижку, традиционное окрашивание в естественные тона, без резких контрастов и использования большого количества оттенков, провести в салоне процедуру ионизации или дома – сеанс длительного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей. Непосредственно же в понедельник в течение всего дня от любых манипуляций с волосами настоятельно рекомендуется воздержаться.
28 июля, вторник, 8-й лунный день (до 14:38, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 8-й лунный день, приходящийся на 27 июля, как уже было сказано выше, от стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур рекомендуется воздержаться. Непосредственно же во вторник (до 14:38) стричься и краситься стоит только в том случае, если у вас нет проблем с нервной системой – тогда в вас откроются какие-то новые резервы, как физические, так и интеллектуальные, и в результате вы возьметесь за что-то такое, чего когда-то не стали делать из-за нехватки уверенности в себе или из-за отсутствия каких-то материальных ресурсов; домашние процедуры при любом раскладе будут совершенно бесполезными.
29 июля, среда, 9-й лунный день (до 16:04, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата многими проблемами в совершенно разных областях вашей жизнедеятельности. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться – все это может дать неожиданную и сильную аллергическую реакцию.
30 июля, четверг, 10-й лунный день (до 17:27, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный день для стрижки – она поможет вам острее и ярче ощутить свою привлекательность, подарит новые планы, связанные с какими-то поездками, раскроет какой-то ваш внутренний потенциал и подтолкнет к обучению, которое потом всенепременно пригодится вам в жизни. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления стоит воздержаться. В салоне при необходимости можно сделать каутеризацию. Дома хороший результат даст питательная маска из меда, лимона и оливкового масла.
31 июля, пятница, 11-й лунный день (до 18:41, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Козероге.
В 11-й лунный день, приходящийся на 30 июля, и 31-го до 14:59 стрижка будет очень удачной, а на метафизическом уровне привлечет к вам благосклонное внимание Фортуны, сделает вас смелее, подтолкнет к действиям, на которые раньше не хватало духу; окрашивание не возбраняется, но от осветления снова лучше воздержаться; дома рекомендуется маска на основе жировых компонентов. После же 14:59 в пятницу стричься не стоит, можно сделать первичное или вторичное окрашивание, массаж головы и ушных раковин, укрепляющую маску из белой глины, ополаскивание отваром горных трав.
Фото: Depositphotos
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