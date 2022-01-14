Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было парикмахерскими манипуляциями, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижки волос на февраль 2022 года. С подсказками Луны проще достичь оптимального результата и получить красивую стрижку, роскошные и здоровые волосы.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или, наоборот, знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в феврале Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (после 9:22), 2 (до 14:01), 17, 18 (до 19:48), 27 (после 21:37), 28.

Лучшие дни для эпиляции: 25 (после 19:29), 26, 27 (до 21:37).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (до 9:22), 8 (после 10:43), 9 (до 10:57), 14 (после 14:27), 15 (до 15:43), 18 (после 19:48), 19 (до 21:11), 23 (после 1:35), 24 (до 3:08).