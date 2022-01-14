Календарь стрижки волос на февраль 2022 года
Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было парикмахерскими манипуляциями, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижки волос на февраль 2022 года. С подсказками Луны проще достичь оптимального результата и получить красивую стрижку, роскошные и здоровые волосы.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или, наоборот, знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в феврале Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (после 9:22), 2 (до 14:01), 17, 18 (до 19:48), 27 (после 21:37), 28.
Лучшие дни для эпиляции: 25 (после 19:29), 26, 27 (до 21:37).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (до 9:22), 8 (после 10:43), 9 (до 10:57), 14 (после 14:27), 15 (до 15:43), 18 (после 19:48), 19 (до 21:11), 23 (после 1:35), 24 (до 3:08).
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Первая декада февраля
1 февраля, вторник, 29-й лунный день до 8:46, 1-й лунный день (до 9:22, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Водолее.
Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. К тому же настоятельно рекомендуется не тестировать новые шампуни, бальзамы и другие средства по уходу за волосами — не исключена аллергическая реакция.
2 февраля, среда, 2-й лунный день (до 9:41, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Рыбах.
Этот день тоже не подходит для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Не стоит и пользоваться теми укладочными средствами, которые находятся во флаконах с пульверизаторами/спреями.
3 февраля, четверг, 3-й лунный день (до 9:54, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 3-й лунный день, приходящийся на 2 февраля, с 9:41 и до 14:01 можно радикально изменить прическу — форму, цвет, даже сам ее стиль, сделать что-то новаторское, оригинальное; в салоне стоит попробовать какие-нибудь инновационные процедуры, а дома рекомендуется ионизация или сеанс длительного, тщательного, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей. После же 14:01 в среду и до 9:54 в четверг стричься и делать окрашивание нежелательно; из домашних процедур лучше отдать предпочтение легкой питательной маске, увлажнению, травяным ополаскиваниям; можно начать долгосрочный цикл лечения волос или кожи головы.
4 февраля, пятница, 4-й лунный день (до 10:04, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома отличный результат даст лечебная маска, в эффективности которой вы не сомневаетесь. Можно сделать и очередное ополаскивание — настоем ромашки для светлых волос и отваром коры дуба для темных.
5 февраля, суббота, 5-й лунный день (до 10:13, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Овне.
Стричься, делать окрашивание и проводить салонные процедуры не стоит. При этом в 5-й лунный день, приходящийся на 4 февраля, до 17:58 можно начать курс лечения волос, сделать ополаскивание травяным настоем или нанести легкую питательную маску, приобретенную в магазине. После же 17:58 в пятницу и до 10:13 в субботу домашние процедуры пользы не принесут, к тому же желательно воздержаться от использования фена, стайлера, жестких укладочных средств.
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6 февраля, воскресенье, 6-й лунный день (до 10:22, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Овне.
И снова стоит воздержаться от каких бы то ни было парикмахерских манипуляций, кроме привычных повседневных, к тому же лучше не пользоваться приспособлениями для горячей укладки и укладочными средствами жесткой фиксации.
7 февраля, понедельник, 7-й лунный день (до 10:31, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Тельце.
В 7-й лунный день, приходящийся на 6 февраля и 7-го до 1:53, не стоит стричься, делать окрашивание и заниматься какими бы то ни было уходовыми процедурами, воздержитесь и от горячей укладки. После же 1:53 в понедельник (и до 10:31) можно сделать классическую стрижку и окрашивание в натуральные тона, нанести любую маску.
8 февраля, вторник, 8-й лунный день (до 10:43, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Тельце.
В 8-й лунный день, приходящийся на 7 февраля, стрижка не только будет очень удачной, но и на метафизическом уровне поможет вам решить какие-то материальные вопросы, притянет к вам новые финансовые потоки, поспособствует улучшению отношений с родственниками; окрашивание не возбраняется, однако при этом стоит отдать предпочтение естественным оттенкам и щадящим, а лучше и вовсе натуральным красителям; любые домашние процедуры дадут прекрасный результат. Непосредственно же во вторник от каких бы то ни было парикмахерских манипуляций настоятельно рекомендуется воздержаться.
9 февраля, среда, 9-й лунный день (до 10:57, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Близнецах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки: она чревата возникновением долгов и других финансовых проблем, ухудшением самочувствия, конфликтами с родней и с деловыми партнерами (коллегами, начальством). От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже стоит воздержаться.
10 февраля, четверг, 10-й лунный день (до 11:17, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 10-й лунный день, приходящийся на 9 февраля, с 10:57 до 13:28 можно сделать классическую стрижку, окрашивание в спокойные тона, провести любые домашние процедуры. После же 13:28 в среду и до 11:17 в четверг весьма удачной будет креативная стрижка, более того, она подарит вам легкость, освободит от каких-то комплексов и ложной скромности, сделает вас более самодостаточной и независимой личностью; при окрашивании можно поиграть с цветом и сотворить нечто фантазийное; из дополнительных процедур рекомендуются салонная ионизация и домашний сеанс длительного тщательного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
Фото: freepik.com
Вторая декада февраля
11 февраля, пятница, 11-й лунный день (до 11:45, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки и окрашивания, можно радикально поменять имидж, сделать на голове что-то яркое, креативное, нарастить волосы, дополнив свои локоны, например, разноцветными прядями. Кстати, сегодня даже простое подстригание кончиков избавит от накопившейся негативной энергии, подарит потрясающее чувство легкости и внутренней свободы. Из домашних процедур снова рекомендуется только сеанс длительного расчесывания.
12 февраля, суббота, 12-й лунный день (до 12:25, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Раке.
В 12-й лунный день, приходящийся на 11 февраля и 12-го до 2:28, можно сделать креативную стрижку, фантазийное окрашивание, домашнюю или салонную ионизацию. После же 2:28 в субботу (и до 12:25) стричься стоит только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на нечто ультракороткое; окрашивание не возбраняется; из домашних процедур рекомендуются маски: питательные на основе водорослей, укрепляющие с голубой глиной, восстанавливающие с дарами моря.
13 февраля, воскресенье, 13-й лунный день (до 13:19, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Раке.
И снова стоит стричься только при условии, что вы меняете длинные волосы на «ежик», и, кстати, это поможет вырваться из какого-то замкнутого круга, освободиться от чего-то такого, от чего вы уже изрядно устали. Окрашивание не возбраняется, можно радикально поменять и цвет, если, разумеется, вы психологически к этому готовы и не склонны к напрасным сожалениям. Дома рекомендуется провести ту процедуру, в которой сейчас ваши волосы объективно нуждаются больше всего.
14 февраля, понедельник, 14-й лунный день (до 14:27, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна во Льве.
И опять день подходит не для всех видов стрижки, а только для радикальной смены длины волос — это поможет избавиться от какой-то психологической зависимости и начать что-то с чистого листа. Можно поменять и цвет, однако при этом стоит воздержаться от окрашивания в мрачные оттенки — их влияние на ваше настроение окажется гиперболизированным. Дома отличный результат даст укрепляющая маска.
15 февраля, вторник, 15-й лунный день (до 15:43, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна во Льве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она весьма негативно скажется на вашей самооценке, вы надолго перестанете нравиться себе, вероятен и творческий кризис, да и с финансами могут возникнуть проблемы. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
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16 февраля, среда, 16-й лунный день (до 17:04, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна в Деве.
В 16-й лунный день, приходящийся на 15 февраля, стрижка не только хорошо получится, но и многократно усилит вашу привлекательность, подарит вдохновение, притянет к вам позитивное внимание окружающих, надолго зарядит вас прекрасным настроением и вполне обоснованной самоуверенностью; при первичном окрашивании стоит отдать предпочтение золотистым, пшеничным, медовым и рыжеватым тонам или их гармоничному сочетанию в одной из сложных современных техник; дома рекомендуется витаминная маска. Непосредственно же в среду от каких бы то ни было парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
17 февраля, четверг, 17-й лунный день (до 18:26, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Деве.
В 17-й лунный день, приходящийся на 16 февраля, как уже было сказано, от каких бы то ни было парикмахерских манипуляций стоит воздержаться. Непосредственно же в четверг (до 18:26) можно сделать элегантную классическую стрижку (она притянет к вам дополнительные материальные блага), окрашивание в натуральные тона, провести любые домашние процедуры — они дадут великолепные результаты.
18 февраля, пятница, 18-й лунный день (до 19:48, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки — она получится идеально, чрезвычайно украсит вас, а на метафизическом уровне поможет исправить какие-то совершенные ранее ошибки, подкорректировать то, что вас сейчас не устраивает, получить знания, которые вам нужны в данный конкретный период жизни. Окрашивание тоже будет очень удачным, краска ляжет ровно и долго не потускнеет, однако при первичном от использования неестественных оттенков лучше воздержаться — реакция, как ваша собственная, так и окружающих, на яркость и разноцветность окажется крайне неоднозначной. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
19 февраля, суббота, 19-й лунный день (до 21:11, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Весах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата убытками и ссорами, ухудшением физического здоровья и психологического состояния, рефлексиями, сомнениями, потерей внутренней гармонии и уверенности в себе. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
20 февраля, воскресенье, 20-й лунный день (до 22:36, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Весах.
Отличный день для симметричной стрижки — она подарит вам душевное равновесие, притянет что-то очень красивое в вашу жизнь, а к вам позитивное внимание тех людей, которые чем-то для вас важны. При окрашивании стоит избегать резких контрастов. В салоне можно сделать ионизацию, а дома рекомендуется провести сеанс очень длительного, тщательного, но крайне бережного расчесывания мягкой массажной щеткой.
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Третья декада февраля
21 февраля, понедельник, 21-й лунный день, Луна в Скорпионе.
В 21-й лунный день, приходящийся на 20 февраля и 21-го до 12:20, можно сделать симметричную стрижку, неконтрастное окрашивание, ионизацию. Непосредственно же в понедельник (после 12:20) стричься стоит исключительно в том случае, если у вас все в порядке с нервной системой; окрашивание не возбраняется; домашние процедуры будут абсолютно бесполезными.
22 февраля, вторник, 21-й лунный день продолжается (до 0:03, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Скорпионе.
От 21-го лунного дня осталось всего 3 минуты, а потому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
23 февраля, среда, 22-й лунный день (до 1:35, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Стрельце.
Сегодня снова стоит стричься только при условии, что у вас нет проблем с нервами; при отсутствии неврозов, депрессии, застарелых стрессов стрижка поможет вам решиться на что-то такое, о чем вы давно задумываетесь, но пока откладывали, так как это действие совсем не в вашем характере. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном рекомендуется избегать черного и других мрачных оттенков — они плохо скажутся на психологическом состоянии и настроении. Домашние процедуры пользы не принесут.
24 февраля, четверг, 23-й лунный день (до 3:08, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата возникновением проблем со здоровьем, длительной зависимостью от людей и обстоятельств, появлением рядом с вами тех, кто будет дурно влиять на вас. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
25 февраля, пятница, 24-й лунный день (до 4:38, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Козероге.
В 24-й лунный день, приходящийся на 24 февраля, стричься, делать окрашивание и заниматься какими бы то ни было дополнительными парикмахерскими процедурами не стоит. Непосредственно же в пятницу (до 4:38) можно сделать спортивную стрижку, окрашивание без осветления, маску на основе жировых компонентов.
26 февраля, суббота, 25-й лунный день (до 5:54, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Козероге.
В 25-й лунный день, приходящийся на 25 февраля, до 19:29 можно сделать смелую оригинальную стрижку (правда, только если вы морально к этому готовы), фантазийное окрашивание, нанести питательную маску на основе молочных продуктов. После же 19:29 в пятницу и до 5:54 в субботу стричься не стоит, зато превосходный результат дадут любые укрепляющие и восстанавливающие процедуры, массаж головы и ее мытье хлебом или яичным желтком, питательная маска с добавлением овощных или фруктовых пюре; удачным будет окрашивание.
27 февраля, воскресенье, 26-й лунный день (до 6:49, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Водолее.
Неподходящий день для стрижки. Зато хорошо получится первичное и вторичное окрашивание, превосходный результат дадут укрепляющая маска на основе белой глины и ополаскивание отваром горных трав. Стоит сделать и акупунктурный массаж головы и ушных раковин.
28 февраля, понедельник, 27-й лунный день (до 7:23, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Водолее.
В 27-й лунный день, приходящийся на 27 февраля, до 21:37 стричься не стоит; можно сделать окрашивание, восстанавливающую или укрепляющую маску, массаж головы. После же 21:37 в воскресенье и до 7:23 в понедельник стрижка будет весьма удачной и даже поможет вам принять какое-то важное решение; окрашивание не возбраняется, можно слегка поиграть с цветом; из дополнительных процедур рекомендуется очередной сеанс расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
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