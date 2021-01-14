Календарь стрижки волос на февраль 2021 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон и дома заниматься какими-либо процедурами по укреплению, питанию, восстановлению, лечению и увлажнению, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на февраль 2021 года. Подсказки Луны помогут сделать любые манипуляции с волосами наиболее эффективными.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в феврале Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 14:26), 26 (после 20:08), 28 (до 22:18).

Лучшие дни для эпиляции: 7 (после 23:53), 8, 9, 10 (до 4:21).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4, 5 (до 2:22), 10 (после 8:14), 19 (после 10:25), 20 (до 10:45), 25 (после 15:08), 26 (до 16:34), 27.