Календарь стрижки волос на февраль 2021 года
Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон и дома заниматься какими-либо процедурами по укреплению, питанию, восстановлению, лечению и увлажнению, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на февраль 2021 года. Подсказки Луны помогут сделать любые манипуляции с волосами наиболее эффективными.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в феврале Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 14:26), 26 (после 20:08), 28 (до 22:18).
Лучшие дни для эпиляции: 7 (после 23:53), 8, 9, 10 (до 4:21).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4, 5 (до 2:22), 10 (после 8:14), 19 (после 10:25), 20 (до 10:45), 25 (после 15:08), 26 (до 16:34), 27.
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Первая декада февраля
1 февраля, понедельник, 20-й лунный день (до 21:56, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам оптимистичный настрой, избавит от каких-то сомнений и рефлексий, притянет к вам новые и точно очень нужные вам сейчас знания. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит избегать резких контрастов, мрачных оттенков и неестественных цветов. Любые домашние процедуры будут эффективными до 14:26 в понедельник, потом рекомендуется только ионизация.
2 февраля, вторник, 21-й лунный день (до 23:23, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для симметричной стрижки – она укрепит вас в каком-то важном для вас решении и повысит позитивный интерес к вашей персоне. Окрашивание не возбраняется, но, как и накануне, стоит избегать контрастности. Дома стоит провести сеанс длительного, тщательного, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
3 февраля, среда, 22-й лунный день, Луна в Скорпионе.
2 февраля после 23:23 и 3-го до 17:16 можно симметрично подстричься, сделать однотонное или максимум двухцветное окрашивание, провести ионизацию. После же 17:16 в среду отправляться в салон стоит только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой; если она не «шалит», стрижка будет вполне удачной и сделает вас еще более привлекательной в сексуальном плане, а может, и поможет вам полнее раскрыть ваш чувственный потенциал; окрашивание, как и домашние процедуры, в любом случае лучше перенести на другой день.
4 февраля, четверг, 22-й лунный день продолжается (до 0:52, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Скорпионе.
В оставшиеся от 22-го лунного дня 52 минуты с волосами лучше ничего не делать; дайте им отдохнуть.
5 февраля, пятница, 23-й лунный день (до 2:22, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем, резкими конфликтами с окружающими, какими-то другими неприятностями. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
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6 февраля, суббота, 24-й лунный день (до 3:52, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 24-й лунный день, приходящийся на 5 февраля, до 20:18 от стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур лучше воздержаться. После же 20:18 в пятницу и до 3:52 в субботу стрижка будет вполне удачной, подарит вам заряд бодрости, подвигнет вас на какие-то важные для вас сейчас решительные действия, сделает вас энергичнее; окрашивание тоже получится хорошо, однако осветление делать не стоит – оно плохо повлияет на волосы; дома рекомендуется питательная маска на основе жировых компонентов.
7 февраля, воскресенье, 25-й лунный день (до 5:18, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Козероге.
Вполне благоприятный день для стрижки – она притянет к вам новые дружеские связи и о-о-очень интересные события. Окрашивание тоже получится хорошо, можно поэкспериментировать с цветами и их необычными сочетаниями. Дома рекомендуется питательная маска на основе молочных продуктов, а в салоне можете сделать ламинирование волос или при необходимости – каутеризацию.
8 февраля, понедельник, 26-й лунный день (до 6:34, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Козероге.
В 26-й лунный день, приходящийся на 7 февраля, до 23:53 можно радикально сменить имидж, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, нанести медовую маску. После же 23:53 в воскресенье и непосредственно в понедельник (до 6:34) стричься не стоит, зато хорошо получится как вторичное, так и первичное окрашивание, отличный результат дадут укрепляющие, восстанавливающие, питательные маски из белой глины и подручных продуктов.
9 февраля, вторник, 27-й лунный день (до 7:33, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, но вполне благоприятный для окрашивания, массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, укрепляющей маски, ополаскивания волос отваром горных трав.
10 февраля, среда, 28-й лунный день (до 8:14, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Водолее.
И снова от стрижки стоит воздержаться, а окрашивание не возбраняется. Продолжайте питать и укреплять волосы; рекомендуется точечно помассировать голову и ушные раковины.
Фото: Depositphotos
Вторая декада февраля
11 февраля, четверг, 29-й лунный день до 8:42, 30-й лунный день (до 22:05, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Водолее.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур; к тому же не стоит тестировать новые шампуни, бальзамы и укладочные средства. И только если вы жаждете резких, непредсказуемых перемен в жизни, то можете в четверг с 8:42 до 22:05 (в 30-й лунный день) кардинально сменить прическу и цвет волос.
12 февраля, пятница, 1-й лунный день (до 9:01, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур.
13 февраля, суббота, 2-й лунный день (до 9:15, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Рыбах.
И снова от стрижки, окрашивания и салонных процедур лучше воздержаться. Дома можно сделать легкую питательную маску и при необходимости полечить секущиеся кончики волос. К тому же вы можете полистать парикмахерские журналы и побродить по тематическим сайтам, определиться, что вы сейчас хотите видеть у себя на голове (включайте интуицию – она подскажет, с какой прической и с каким цветом вам будет наиболее комфортно), выбрать подходящее вам и благоприятное по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
14 февраля, воскресенье, 3-й лунный день (до 9:27, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур, зато дома отличный результат даст лечебная маска, состав которой был подсказан вам вашим стилистом-парикмахером или трихологом.
15 февраля, понедельник, 4-й лунный день (до 9:37, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. При этом 14 февраля до 18:55 можно сделать питательную маску и ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре. После же 18:55 в воскресенье и непосредственно в понедельник любые домашние процедуры не рекомендуются, стоит воздержаться и от использования фена, стайлера, укладочных средств жесткой фиксации.
Фото: Depositphotos
16 февраля, вторник, 5-й лунный день (до 9:47, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для каких бы то ни было манипуляций с волосами, в том числе и для горячей укладки, и для экспериментов с повседневной прической.
17 февраля, среда, 6-й лунный день (до 9:58, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Тельце.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств. Не стоит и делать прическу с помощью тугой декоративной повязки – вероятны головные боли.
18 февраля, четверг, 7-й лунный день (до 10:10, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она на метафизическом уровне притянет к вам новые финансовые потоки, поможет окружающим заметить и выгодно для вас использовать какие-то ваши деловые и профессиональные качества. Окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление; однако при первичном стоит избегать неестественных цветов и большого количества оттенков. Любые домашние процедуры будут чрезвычайно эффективными.
19 февраля, пятница, 8-й лунный день (до 10:25, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Близнецах.
В 8-й лунный день, приходящийся на 18 февраля, стрижка будет очень удачной, избавит вас от накопившегося негатива, поможет перезапустить какие-то процессы, которые перестали приносить устраивающие вас результаты, откроет перед вами новые финансовые возможности; окрашивание получится хорошо, а домашние процедуры дадут оптимальный эффект. Непосредственно же в пятницу от любых манипуляций с волосами настоятельно рекомендуется воздержаться.
20 февраля, суббота, 9-й лунный день (до 10:45, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Близнецах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата убытками, ссорами с теми, кто многое делает ради вашего благополучия, потерей репутации и существенным ухудшением реноме. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже стоит воздержаться.
Фото: Depositphotos
Третья декада февраля
21 февраля, воскресенье, 10-й лунный день (до 11:12, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки – она избавит вас от негативной энергии, а взамен подарит вам оптимизм и мощный заряд позитива. Можно поэкспериментировать с формой и цветом, сделать легкую завивку (карвинг). Дома же рекомендуется сеанс длительного тщательного расчесывания – оно улучшит кровообращение, соответственно, даст более интенсивный рост волос.
22 февраля, понедельник, 11-й лунный день (до 11:50, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Раке.
В 11-й лунный день, приходящийся на 21 февраля, и 22-го до 6:54 стрижка избавит вас от каких-то неприятных мыслей, подарит вам оптимистичный взгляд на сложную для вас ситуацию, «подскажет», как буквально одним действием решить надоевшую вам проблему; при окрашивании можно радикально сменить цвет; из дополнительных процедур рекомендуется салонная или домашняя ионизация. Непосредственно же в понедельник (с 6:54 до 11:50) стричься стоит исключительно в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик»; окрашивание не возбраняется; дома отличный результат даст лечебная маска на основе голубой глины.
23 февраля, вторник, 12-й лунный день (до 12:42, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Раке.
Стричься сегодня не стоит. Можно сделать как первичное, так и вторичное окрашивание, ополаскивание травяным отваром, питательную маску на основе даров моря.
24 февраля, среда, 13-й лунный день (до 13:49, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна во Льве.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для окрашивания, укрепляющих, восстанавливающих, лечебных и питательных масок; правда, если какой-то состав когда-то уже не дал полностью устраивающего вас результата, повторно его сегодня лучше не использовать – он не решит проблему, а усугубит ее.
Фото: Depositphotos
25 февраля, четверг, 14-й лунный день (до 15:08, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна во Льве.
В 14-й лунный день, приходящийся на 24 февраля, до 15:24 стричься не стоит, зато отлично ляжет краска при окрашивании, а лечебная маска будет максимально эффективной. После же 15:24 в среду и непосредственно в четверг (до 15:08) – идеальный момент для стрижки, она сделает вас еще более привлекательной, притянет к вам позитивный интерес и симпатию окружающих, подарит вам вдохновение и творческий подъем, существенно повысит вашу самооценку; при первичном окрашивании лучше отдать предпочтение пшеничным, рыжеватым, золотистым тонам; дома отличный результат даст витаминная маска.
26 февраля, пятница, 15-й лунный день (до 16:34, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Деве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата творческим кризисом, серьезным недовольством собой, ссорами с любимыми людьми. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
27 февраля, суббота, 16-й лунный день (до 18:03, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна в Деве.
В 16-й лунный день, приходящийся на 26 февраля, с 16:34 до 20:08 можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание – все это добавит в вашу жизнь ярких красок и позитивных впечатлений, увеличит ваш круг общения, поможет вам сгенерировать какие-то практически гениальные творческие идеи; хорошо получится карвинг; дома рекомендуется маска с добавлением меда. После же 20:08 в пятницу стрижку лучше предпочесть классическую, окрашивание – в спокойные естественные тона, а вот домашние процедуры все будут максимально эффективными. Непосредственно же 27 февраля от любых манипуляций с волосами лучше воздержаться.
28 февраля, воскресенье, 17-й лунный день (до 19:33, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Весах.
В 17-й лунный день, приходящийся на 27 февраля, как уже было сказано, волосы лучше оставить в покое. Непосредственно же в воскресенье стрижка не только получится отлично, но и притянет к вам «вкусные» дополнительные блага, каким-то образом поможет укрепить ваше социальное и/или материальное положение; окрашивание тоже будет весьма удачным, краска ляжет ровно и долго не потускнеет; все домашние процедуры окажутся чрезвычайно эффективными.
Фото: Depositphotos
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