Календарь стрижки волос на февраль 2020 года

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в салон и заниматься какими-либо домашними процедурами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на февраль 2020 года. Если вы будете соотносить все, что связано с парикмахерскими манипуляциями, с движением Луны и прислушиваться к ее подсказкам, ваша шевелюра скажет вам большое человеческое «спасибо».

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в феврале Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 10 (после 2:40), 11 (до 20:22), 20 (после 22:43), 21, 22 (до 7:45).

Лучшие дни для эпиляции: 18 (после 13:38), 19, 20 (до 22:43).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 11:08), 2 (до 11:23), 7 (после 14:31), 8 (до 15:49), 11 (после 20:22), 12 (до 21:52), 16, 17 (до 3:33), 22 (после 7:45), 23 (до 8:07).