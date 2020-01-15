Календарь стрижки волос на февраль 2020 года
Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в салон и заниматься какими-либо домашними процедурами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на февраль 2020 года. Если вы будете соотносить все, что связано с парикмахерскими манипуляциями, с движением Луны и прислушиваться к ее подсказкам, ваша шевелюра скажет вам большое человеческое «спасибо».
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в феврале Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 10 (после 2:40), 11 (до 20:22), 20 (после 22:43), 21, 22 (до 7:45).
Лучшие дни для эпиляции: 18 (после 13:38), 19, 20 (до 22:43).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 11:08), 2 (до 11:23), 7 (после 14:31), 8 (до 15:49), 11 (после 20:22), 12 (до 21:52), 16, 17 (до 3:33), 22 (после 7:45), 23 (до 8:07).
Фото: vostock-photo
Первая декада февраля
1 февраля, суббота, 8-й лунный день (до 11:08, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Тельце.
В 8-й лунный день, приходящийся на 31 января, и 1 февраля до 3:29 от стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена и стайлера лучше воздержаться. Непосредственно же в субботу (после 3:29 и до 11:08) стрижка будет очень удачной, хорошо скажется на здоровье волос, а на метафизическом уровне обновит что-то в деловой сфере вашего существования, в чем-то сделает вас богаче; окрашивание не возбраняется, но при первичном желательно отдать предпочтение натуральным оттенкам; любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
2 февраля, воскресенье, 9-й лунный день (до 11:23, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чрезвычайно негативно скажется на здоровье ваших волос и на вашем самочувствии в целом, да и на финансовой стороне существования отразится не очень позитивно. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже лучше воздержаться – эффект окажется далеким от ожидаемого.
3 февраля, понедельник, 10-й лунный день (до 11:42, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 10-й лунный день, приходящийся на 2 февраля, визит в парикмахерскую не рекомендуется, особенно – спонтанный; дома же можно нанести питательную маску на основе овощных или фруктовых пюре. Непосредственно же в понедельник (до 11:42) отлично получатся: классическая стрижка, объемное многооттеночное колорирование с нежными переходами и в естественных тонах, любые домашние процедуры, направленные на укрепление и питание волос.
4 февраля, вторник, 11-й лунный день (до 12:06, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 11-й лунный день, приходящийся на 3 февраля, с 11:42 до 14:30 можно сделать классическую стрижку, окрашивание в спокойные тона, любые домашние процедуры. После же 14:30 в понедельник и непосредственно во вторник (до 12:06) приветствуются смелые эксперименты, отлично получатся и невероятно вас украсят креативная стрижка и фантазийное многоцветное окрашивание, в салоне стоит раскошелиться на ионизацию, а вот домашние манипуляции по уходу за волосами пользы не принесут.
5 февраля, среда, 12-й лунный день (до 12:40, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Раке.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам легкость, притянет позитивное внимание окружающих, поможет добиться какой-то важной для вас цели. Окрашивание тоже будет удачным, можно поэкспериментировать с цветом. А вот домашние процедуры пользы не принесут; единственное, что хорошо скажется на шевелюре, – сеанс длительного, тщательного, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
Фото: vostock-photo
6 февраля, четверг, 13-й лунный день (до 13:27, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Раке.
В 13-й лунный день, приходящийся на 5 февраля, с 12:40 до 22:04 можно сделать не очень вычурную стрижку, легкую завивку, многоцветное или монохромное окрашивание, домашние же процедуры пользы не принесут. После же 22:04 в среду и в четверг до 13:27 стричься не рекомендуется, зато отлично получится вторичное окрашивание, а лечебная или укрепляющая маска на основе голубой глины даст великолепный результат.
7 февраля, пятница, 14-й лунный день (до 14:31, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стоит стричься только в том случае, если вы долго носили длинные волосы и теперь решились на ультракороткий «ежик». Окрашивание не возбраняется, однако при первичном лучше воздержаться от черного цвета и других мрачных оттенков. Дома хороший эффект дадут лечебные, питательные, укрепляющие маски на основе водорослей и других даров моря.
8 февраля, суббота, 15-й лунный день (до 15:49, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна во Льве.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она надолго станет источником отрицательных эмоций, а на метафизическом уровне негативно отразится на ваших взаимоотношениях с самыми близкими людьми. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
9 февраля, воскресенье, 16-й лунный день (до 17:18, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна во Льве.
В 16-й лунный день, приходящийся на 8 февраля, стрижка будет очень удачной, невероятно украсит вас, подарит вам вдохновение, существенно поднимет вам самооценку и привлечет к вам внимание того, о ком вы часто думаете; окрашивание тоже получится хорошо (совет: при первичном стоит отдать предпочтение рыжеватым, золотистым, пшеничным тонам или их гармоничному сочетанию); дома рекомендуется маска на основе меда. Непосредственно же в воскресенье в течение всего дня – любые парикмахерские манипуляции – на ваше усмотрение; ориентируйтесь на настроение и самочувствие.
10 февраля, понедельник, 17-й лунный день (до 18:50, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Деве.
Как уже было сказано выше, 9-го февраля, в том числе и в 17-й лунный день, стоит ориентироваться на свое физическое и психоэмоциональное состояние. Непосредственно же понедельник однозначно благоприятен для визита в салон – стрижка получится идеально и надолго сохранит свою первоначальную форму, а на метафизическом уровне поможет вам благополучно решить те вопросы, которые вас сейчас волнуют, и притянет к вам какие-то дополнительные блага; окрашивание тоже будет удачным, краска ляжет ровно и долго не потускнеет; любые домашние процедуры окажутся чрезвычайно эффективными.
Фото: vostock-photo
Вторая декада февраля
11 февраля, вторник, 18-й лунный день (до 20:22, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки – она хорошо скажется на здоровье волос и кожи головы, а на метафизическом уровне в каких-то ваших делах поможет получить двойной позитивный результат. Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать неестественных оттенков и провокационной «раскраски». Любые домашние процедуры будут крайне эффективными.
12 февраля, среда, 19-й лунный день (до 21:52, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Весах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата проблемами со здоровьем, застоем в важных для вас делах, ухудшением социального и материального положения, да и на психологическом состоянии скажется крайне отрицательно. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
13 февраля, четверг, 20-й лунный день (до 23:21, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне подходящий день для стрижки – она избавит вас от каких-то сомнений и мрачных мыслей, подарит вам легкость и оптимизм, ощущение праздника и вдохновение. Окрашивание тоже будет очень удачным. Однако при всем этом стоит воздержаться от асимметрии и резких контрастов, да и домашние процедуры пользы не принесут.
14 февраля, пятница, 21-й лунный день, Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит стричься только в том случае, если у вас нет проблем с нервной системой; при условии, что она в порядке, стрижка сделает вас смелее, поможет решиться на поступок, о котором вы давно мечтали, но совершить который духу не хватало. Окрашивание не возбраняется, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
15 февраля, суббота, 21-й лунный день продолжается (до 0:48, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В оставшиеся от 21-го лунного дня 48 минут с волосами ничего лучше не делать, дайте им отдохнуть.
Фото: vostock-photo
16 февраля, воскресенье, 22-й лунный день (до 2:13, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Стрельце.
В 22-й лунный день, приходящийся на 15 февраля, стричься рекомендуется только при условии здоровой нервной системы, а иначе имеющаяся проблема усугубится; от окрашивания, домашних и салонных процедур стоит воздержаться и при отсутствии «шалящих» нервов. Непосредственно же воскресенье в любом случае не подходит для каких бы то ни было манипуляций с волосами.
17 февраля, понедельник, 23-й лунный день (до 3:33, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем и других неприятностей, причем даже в тех областях, где у вас до этого все было ровно и без напрягов. От окрашивания и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
18 февраля, вторник, 24-й лунный день (до 4:47, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Козероге.
Прекрасный день для стрижки – она в некотором роде сделает ваш характер тверже, а вас саму – смелее и легче на подъем. Приветствуются смелые эксперименты, можно радикально поменять форму и цвет волос – вы быстро адаптируетесь под свой новый образ. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления желательно воздержаться. В салоне при необходимости можете сделать каутеризацию, хорошо получатся ламинирование, глазирование, карвинг; дома отличный результат даст питательная маска на основе жировых компонентов (но мед лучше не добавлять).
19 февраля, среда, 25-й лунный день (до 5:50, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Козероге.
В 25-й лунный день, приходящийся на 18 февраля, до 13:38 можно постричься, сделать любое окрашивание (кроме того, которое требует радикального осветления) и ламинирование/глазирование, а дома нанести питательную маску на основе молочных продуктов. После же 13:38 во вторник и до 5:50 в среду стрижка не рекомендуется, зато отлично получится как первичное, так и вторичное окрашивание, и превосходный результат дадут: укрепляющая маска на основе белой глины, ополаскивание отваром горных трав, стоун-массаж головы и ее мытье хлебом или яичным желтком.
20 февраля, четверг, 26-й лунный день (до 6:40, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Водолее.
Неблагоприятный день для стрижки, зато вполне подходящий для вторичного окрашивания, массажа головы и ушных раковин, питательных и укрепляющих масок, уже не раз вами опробованных и гарантированно эффективных.
Фото: vostock-photo
Третья декада февраля
21 февраля, пятница, 27-й лунный день (до 7:17, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Водолее.
В 27-й лунный день, приходящийся на 20 февраля, с 6:40 до 22:43 стричься не стоит, можно сделать вторичное окрашивание в привычный вам цвет и первичное – в классической, природной гамме, помассировать голову, нанести ту маску, которая, как вам кажется, вам сейчас необходима. После же 22:43 в четверг и до 7:17 в пятницу стрижка будет очень удачной, сделает вас в чем-то более креативной личностью, подтолкнет к каким-то свершениям, открытиям, изобретениям; окрашивание, в том числе и фантазийное, получится хорошо и поднимет вам настроение; а вот домашние процедуры пользы не принесут.
22 февраля, суббота, 28-й лунный день (до 7:45, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она избавит от мрачных, гнетущих мыслей и от накопившейся негативной энергии, подарит покой и умиротворение, на что-то вас вдохновит. Окрашивание не возбраняется, но от резких радикальных перемен в привычном цвете лучше воздержаться, так же, как и от домашних и салонных процедур.
23 февраля, воскресенье, 29-й лунный день до 8:07, 30-й лунный день (до 18:32, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур – все перечисленное навредит волосам и течению ваших дел. Оставьте шевелюру в покое и по возможности не пользуйтесь укладочными средствами.
24 февраля, понедельник, 1-й лунный день (до 8:23, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома при необходимости можно полечить секущиеся кончики волос, нанеся на них купленный в магазине специальный состав.
25 февраля, вторник, 2-й лунный день (до 8:37, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже неблагоприятен для стрижки, окрашивания и салонных процедур, дома же можно сделать легкую питательную маску. К тому же вы можете полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, определиться с будущей прической и цветом волос (не игнорируйте интуицию! она подскажет, что вам сейчас подойдет лучше всего), а потом выбрать удобное вам и благоприятное по лунному календарю время для посещения салона, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
Фото: vostock-photo
26 февраля, среда, 3-й лунный день (до 8:50, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур; во вторник до 21:48 можно сделать ополаскивание водой, настоянной на серебре, или отваром крапивы, а также при необходимости нанести лечебную маску, порекомендованную вам специалистом. После же 21:48 25-го числа и весь день 26-го от любых манипуляций с волосами стоит воздержаться.
27 февраля, четверг, 4-й лунный день (до 9:02, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Овне.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера и укладочных средств очень жесткой фиксации.
28 февраля, пятница, 5-й лунный день (до 9:14, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами, в том числе и для горячей укладки.
29 февраля, суббота, 6-й лунный день (до 9:28, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Тельце.
В 6-й лунный день, приходящийся на 28 февраля, с 9:14 до 10:31 шевелюру лучше оставить в покое, а вот потом (с 10:31 в пятницу и до 9:28 в субботу) стрижка будет очень удачной и позитивно скажется не только на состоянии волос, но и на вашем материальном положении, а также подарит вам несколько успешных в коммерческом плане идей; окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, но от использования неестественных оттенков стоит воздержаться; любые домашние процедуры дадут отличный результат.
Фото: vostock-photo
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