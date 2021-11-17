Календарь стрижки волос на декабрь 2021 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на декабрь 2021 года. С подсказками Луны все парикмахерские манипуляции будут максимально эффективными, принесут пользу вам и вашим волосам, помогут поддерживать их в отличном состоянии.

Скажем несколько слов о полном солнечном затмении, которое состоится 4 декабря и пройдет при Луне в Стрельце. Во-первых, в начале месяца (до 14:50 7-го числа) стоит воздержаться от спонтанной, незапланированной стрижки и от любых парикмахерских манипуляций, предполагающих использование незнакомых, то есть еще вами не проверенных средств и составов. И во-вторых, с 1-го по 18-е не рекомендуется пытаться с помощью новой странненькой эксцентричной прически привлечь внимание окружающих – эффект окажется совсем не тем, на который вы рассчитываете.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в декабре Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 7 (после 14:50), 8, 9 (до 17:54), 24 (после 11:25), 25, 26 (до 19:25).

Лучшие дни для эпиляции: 20, 21, 22 (до 0:55).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 7:18), 4, 12 (после 13:50), 13 (до 13:58), 18 (после 15:14), 19 (до 15:50), 22 (после 18:54), 23 (до 20:11), 27 (после 0:13), 28 (до 1:37).