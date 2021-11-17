Календарь стрижки волос на декабрь 2021 года
Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на декабрь 2021 года. С подсказками Луны все парикмахерские манипуляции будут максимально эффективными, принесут пользу вам и вашим волосам, помогут поддерживать их в отличном состоянии.
Скажем несколько слов о полном солнечном затмении, которое состоится 4 декабря и пройдет при Луне в Стрельце. Во-первых, в начале месяца (до 14:50 7-го числа) стоит воздержаться от спонтанной, незапланированной стрижки и от любых парикмахерских манипуляций, предполагающих использование незнакомых, то есть еще вами не проверенных средств и составов. И во-вторых, с 1-го по 18-е не рекомендуется пытаться с помощью новой странненькой эксцентричной прически привлечь внимание окружающих – эффект окажется совсем не тем, на который вы рассчитываете.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в декабре Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 7 (после 14:50), 8, 9 (до 17:54), 24 (после 11:25), 25, 26 (до 19:25).
Лучшие дни для эпиляции: 20, 21, 22 (до 0:55).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 7:18), 4, 12 (после 13:50), 13 (до 13:58), 18 (после 15:14), 19 (до 15:50), 22 (после 18:54), 23 (до 20:11), 27 (после 0:13), 28 (до 1:37).
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Первая декада декабря
1 декабря, среда, 26-й лунный день (до 4:04, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Вполне подходящий день для симметричной стрижки – она поможет вам обрести гармонию, определиться с каким-то выбором, привлечь позитивное внимание тех, кто для вас является бесспорным авторитетом. Окрашивание не возбраняется, но при первичном стоит избегать мрачных тонов и резких контрастов. В салоне можно сделать ионизацию, а дома провести сеанс длительного, тщательного, но бережного расчесывания. И еще: не соглашайтесь на те рекомендуемые мастером процедуры, которые вы не планировали – напрасно потратите деньги; да и с будущей прической стоит определиться самостоятельно и до похода в парикмахерскую – в том, что вам предложат там, вам вряд ли будет комфортно.
2 декабря, четверг, 27-й лунный день (до 5:38, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 27-й лунный день, приходящийся на 1 декабря, до 14:57 можно сделать ретро-стрижку или что-то современное симметричное, неконтрастное окрашивание, ионизацию. После же 14:57 в среду и до 5:38 в четверг стричься стоит только в том случае, если у вас все в порядке с нервной системой; окрашивание не возбраняется, но лучше отдать предпочтение щадящим красителям и если нервы все же шалят, то сделать его самостоятельно; домашние процедуры пользы не принесут.
3 декабря, пятница, 28-й лунный день (до 7:18, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Стрельце.
И снова стоит стричься и делать салонное окрашивание только при условии, что у вас нет застарелых стрессов, неврозов, депрессии. И даже если с нервами все в порядке, желательно, чтобы вашей головой сегодня занимался знакомый вам мастер, человек, которому вы полностью доверяете и в обществе которого вам спокойно. Дополнительные процедуры будут абсолютно бесполезными.
4 декабря, суббота, 29-й лунный день до 8:59, 30-й лунный день (до 10:43, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, полное солнечное затмение, Луна в Стрельце.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата многочисленными неприятностями во всех сферах, травмами – как впоследствии, так и непосредственно во время процесса подстригания, конфликтами и сильным недовольством собой, окружающими, обстоятельствами. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
5 декабря, воскресенье, 1-й лунный день (до 10:33, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. По возможности не используйте укладочные средства, дайте волосам отдохнуть.
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6 декабря, понедельник, 2-й лунный день (до 11:46, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Козероге.
И снова неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и дополнительных процедур. Зато вы можете полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, определиться с будущей прической, подумать, какие салонные услуги вам еще понадобятся в этом месяце, решить, сколько денег вы готовы сейчас потратить на приведение в порядок шевелюры, выбрать подходящее вам и по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
7 декабря, вторник, 3-й лунный день (до 12:33, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Водолее.
Сегодня неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для вторичного окрашивания, питательных и укрепляющих масок, массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, для ополаскивания отваром горных трав.
8 декабря, среда, 4-й лунный день (до 13:01, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Водолее.
В 4-й лунный день, приходящийся на 7 декабря, до 14:50 стричься не стоит; можно сделать окрашивание, укрепляющую маску, массаж головы и ушных раковин. После же 14:50 во вторник и до 13:01 в среду – прекрасный момент для стрижки, даже для весьма креативной, и для многоцветного окрашивания с использованием необычных оттенков (но только если вы заранее все обдумали и уверены, что люди, с которыми вы тесно взаимодействуете, хорошо примут ваш новый образ, что он не скажется отрицательно на вашем реноме; и постарайтесь обойтись без преднамеренного эпатажа); в салоне можете попробовать инновационные процедуры, а дома провести сеанс длительного расчесывания.
9 декабря, четверг, 5-й лунный день (до 13:19, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Рыбах.
Вполне благоприятный день для того, чтобы обновить форму и подкрасить корни, а вот делать радикально новую стрижку не стоит – вам вряд ли будет комфортно в непривычном образе. Окрашивание не возбраняется, но и тут нежелательно далеко отходить от гаммы, которой вы отдавали предпочтение в последнее время. Из дополнительных процедур рекомендуется только ионизация.
10 декабря, пятница, 6-й лунный день (до 13:32, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 6-й лунный день, приходящийся на 9 декабря, до 17:54 стрижка будет очень удачной – она не только получится весьма хорошо, но и подарит вам вдохновение, притянет к вам новых друзей, благодаря ей вас ждут какие-то озарения и даже, возможно, открытия или изобретения; окрашивание не возбраняется, но цвет желательно выбрать интуитивно; дома рекомендуется провести очередной сеанс длительного бережного расчесывания мягкой массажной щеткой. После же 17:54 в четверг и до 13:32 в пятницу стричься и делать окрашивание не стоит, зато отличный результат даст лечебная процедура, порекомендованная вам трихологом или парикмахером.
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Вторая декада декабря
11 декабря, суббота, 7-й лунный день (до 13:42, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома можно сделать ополаскивание или легкую питательную маску.
12 декабря, воскресенье, 8-й лунный день (до 13:50, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день не подходит для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, а в воскресенье еще и не стоит пользоваться приспособлениями для горячей укладки и укладочными средствами жесткой фиксации.
13 декабря, понедельник, 9-й лунный день (до 13:58, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Овне.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата интеллектуальным застоем, потерей самоуважения, появлением завистников, врагов и конкурентов. От окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
14 декабря, вторник, 10-й лунный день (до 14:07, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Тельце.
В 10-й лунный день, приходящийся на 13 декабря, и 14-го до 11:12 не стоит стричься, делать окрашивание, использовать приспособления для горячей укладки, заниматься какими-либо уходовыми процедурами, кроме повседневных. После же 11:12 во вторник стрижка не только будет очень удачной, но и подарит вам вполне жизнеспособные коммерческие идеи, привлечет к вам новые финансовые потоки, позитивно повлияет на отношения с родней и деловыми партнерами (коллегами); окрашивание не возбраняется, но лучше отдать предпочтение щадящим красителям и естественным оттенкам; любые домашние процедуры дадут отличный результат.
15 декабря, среда, 11-й лунный день (до 14:18, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для классической стрижки – она на метафизическом уровне поможет вам решить какую-то финансовую проблему, хорошо повлияет на вашу карьеру. Окрашивание в природные тона тоже будет удачным, можно сделать легкое осветление. Все домашние процедуры окажутся весьма эффективными.
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16 декабря, четверг, 12-й лунный день (до 14:31, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Близнецах.
И снова вполне благоприятный день для стрижки – она хорошо скажется на вашем благосостоянии, на отношениях с самыми близкими вам людьми, на вашем восприятии каких-то материальных дел. При окрашивании стоит избегать чрезмерно интенсивных красителей. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
17 декабря, пятница, 13-й лунный день (до 14:49, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 13-й лунный день, приходящийся на 16 декабря, до 23:44 можно сделать классическую элегантную стрижку, окрашивание в спокойные тона, любую процедуру, которая вам сейчас наиболее нужна. После же 23:44 в четверг и до 14:49 в пятницу рекомендуется стрижка, легкая в уходе и не требующая длительного процесса укладки; хорошо получится завивка; при первичном окрашивании стоит избегать черного цвета; из дополнительных процедур рекомендуется только ионизация.
18 декабря, суббота, 14-й лунный день (до 15:14, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки – она подарит легкость и позитивный настрой, заряд бодрости и оптимизма, избавит от накопившейся негативной энергии. Можно сделать креативную прическу, фантазийное окрашивание в одной из сложных современных техник. Дома рекомендуется очередной сеанс длительного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
19 декабря, воскресенье, 15-й лунный день (до 15:50, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Раке.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата огромной растратой, сплетнями в ваш адрес, потерей репутации и легкости восприятия действительности. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
20 декабря, понедельник, 16-й лунный день (до 16:39, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Раке.
В 16-й лунный день, приходящийся на 19 декабря, от каких бы то ни было манипуляций с волосами лучше воздержаться. Непосредственно же в понедельник (до 16:39) стричься тоже не стоит; можно сделать первичное или вторичное окрашивание и укрепляющую или восстанавливающую маску на основе голубой глины.
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Третья декада декабря
21 декабря, вторник, 17-й лунный день (до 17:41, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стоит стричься только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на что-то ультракороткое. Окрашивание не возбраняется. Дома хороший результат даст питательная маска на основе даров моря.
22 декабря, среда, 18-й лунный день (до 18:54, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна во Льве.
В 18-й лунный день, приходящийся на 21 декабря, и 22-го до 0:55 стричься нежелательно; можно сделать окрашивание, питательную, укрепляющую или восстанавливающую маску на основе водорослей, ополаскивание. Непосредственно же в среду (после 0:55 и до 18:54) стрижка не только будет очень удачной, но и притянет к вам позитивное внимание окружающих, подарит вам вдохновение, поможет раскрыть и реализовать какой-то ваш пока еще латентный талант; при первичном окрашивании стоит отдать предпочтение медовым, рыжеватым, золотистым, пшеничным оттенкам или их гармоничному сочетанию в одной из современных техник, например, «балаяж»; дома рекомендуется витаминная маска.
23 декабря, четверг, 19-й лунный день (до 20:11, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна во Льве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата творческим кризисом, резким снижением самооценки, проблемами в отношениях с любимым человеком. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
24 декабря, пятница, 20-й лунный день (до 21:31, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Деве.
В 20-й лунный день, приходящийся на 23 декабря, и 24-го до 11:25 можно сделать креативную стрижку (она станет мощным источником вдохновения), фантазийное окрашивание, карвинг, медовую маску. Непосредственно же в пятницу (после 11:25) отлично получится классическая стрижка, а на метафизическом уровне она притянет к вам дополнительные материальные блага, поможет исправить какую-то ошибку, внести нужные и правильные коррективы в то, что сейчас пока не дает оптимального результата; окрашивание тоже получится великолепно, краска ляжет ровно; любые домашние процедуры будут максимально эффективными.
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25 декабря, суббота, 21-й лунный день (до 22:51, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки – она подвигнет вас на какие-то финансово успешные начинания, позитивно повлияет на ваше реноме; правда, для этого стоит отдать предпочтение классической элегантности, особенно если вы не из творческой, артистической и богемной среды. Окрашивание тоже будет успешным, краска долго не потускнеет. Любые домашние процедуры дадут превосходные результаты.
26 декабря, воскресенье, 22-й лунный день, Луна в Весах.
Сегодня до 19:25 можно сделать классическую стрижку, окрашивание в природные оттенки, любую домашнюю процедуру. После же 19:25 рекомендуется симметричная стрижка, неконтрастное окрашивание и сеанс длительного тщательного, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
27 декабря, понедельник, 22-й лунный день продолжается (до 0:13, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Весах.
От 22-го лунного дня осталось всего 13 минут, а потому либо потратьте их на расчесывание, либо сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
28 декабря, вторник, 23-й лунный день (до 1:37, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Весах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем, рефлексиями, конфликтами и даже тяжбами с окружающими, потерей доверия тех людей, отношения с которыми вы долго выстраивали. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
29 декабря, среда, 24-й лунный день (до 3:06, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Отличный день для эффектной симметричной стрижки, фантазийного, но неконтрастного окрашивания, ионизации. Все это не только получится отлично, но и притянет к вам удачу, подарит вам хорошее настроение и довольство собой.
30 декабря, четверг, 25-й лунный день (до 4:39, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит стричься и делать окрашивание только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой. Домашние и салонные процедуры пользы не принесут.
31 декабря, пятница, 26-й лунный день (до 6:17, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Стрельце.
26-й лунный день, приходящийся на 30 декабря и на 31-е до 2:09, не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. После 2:09 можно сделать оригинальную или спортивную стрижку, креативное окрашивание (но без осветления), маску на основе молочных продуктов.
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