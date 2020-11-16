Календарь стрижки волос на декабрь 2020 года
Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься манипуляциями по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на декабрь 2020 года — следуя подсказкам Луны, мы делаем стрижку более удачной, а маски, обертывания и ополаскивания максимально эффективными.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот — знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в декабре Луна иногда переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (после 22:47), 7 (до 23:23), 17 (после 9:28), 18, 19 (до 15:40). Лучшие дни для эпиляции: 2 (после 6:34), 3 (до 18:10), 31 (до 21:59). Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 18:10), 4 (до 19:18), 7 (после 23:23), 8, 9 (до 0:49), 14, 22 (после 13:07), 23 (до 13:17), 28 (после 14:37), 29 (до 15:13).
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Первая декада декабря
1 декабря, вторник, 16-й лунный день (до 16:36, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 16-й лунный день, приходящийся на 30 ноября, от любых парикмахерских манипуляций настоятельно рекомендуется воздержаться. А вот 1 декабря (до 16:36) — вполне благоприятный момент для стрижки, она подарит легкость, снимет накопившуюся усталость, зарядит оптимизмом, однако лучше не выбирать прическу, которая требует долгой ежедневной укладки; окрашивание не возбраняется; в салоне можно сделать ионизацию или дома устроить сеанс длительного расчесывания, остальные процедуры по уходу за волосами пользы не принесут.
2 декабря, среда, 17-й лунный день (до 17:16, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Раке.
В 17-й лунный день, приходящийся на 1 декабря, можно сделать: легкую в уходе и почти не требующую укладки стрижку, карвинг, окрашивание, в том числе и фантазийное (если оно — часть вашего имиджа, а не из серии «просто вдруг захотелось»); снова, как и накануне, актуальна ионизация — салонная или домашняя. Непосредственно же 2-го числа стрижка не рекомендуется, зато удачным будет как первичное, так и вторичное окрашивание, хороший результат даст питательная маска, а при необходимости вы можете полечить волосы и кожу головы с помощью средств на основе голубой глины — лечение окажется весьма эффективным.
3 декабря, четверг, 18-й лунный день (до 18:10, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Раке.
Хороший день для окрашивания, для питательной маски на основе водорослей, для процедур, направленных на укрепление корней. Стрижка же не рекомендуется.
4 декабря, пятница, 19-й лунный день (до 19:18, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна во Льве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата повышенной нервной возбудимостью и даже истеричностью, существенно снизится самооценка, появятся сложности в общении с окружающими. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
5 декабря, суббота, 20-й лунный день (до 20:35, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна во Льве.
Прекрасный день для стрижки — она подарит вам вдохновение и несколько поводов для радости, притянет к вам позитивное внимание окружающих, упрочит вашу уверенность в себе и увеличит шансы на тот успех, который сейчас для вас очень важен. Окрашивание не возбраняется; при первичном лучше отдать предпочтение золотистым, пшеничным, рыжеватым оттенкам, но только не в том случае, если они контрастны вашему собственному цвету волос. Хорошо получится карвинг. Дома можно сделать витаминную маску.
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6 декабря, воскресенье, 21-й лунный день (до 21:58, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Деве.
И снова великолепный день для стрижки — она сделает вас еще более привлекательной, поспособствует творческим и интеллектуальным успехам, притянет к вам какие-то новые материальные и духовные блага, хорошо повлияет на вашу самооценку. Можно заказать в салоне ту укладку, которую вы планируете делать на Новый год — эта «репетиция» поможет определиться с какими-то значимыми деталями праздничного наряда или макияжа. Окрашивание тоже будет удачным, однако при первичном настоятельно рекомендуется избегать черного цвета и других мрачных оттенков. Дома хороший результат даст питательная маска на основе меда.
7 декабря, понедельник, 22-й лунный день (до 23:23, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки — она поспособствует успехам в карьерных и в каких-то других материальных делах, поможет вам укрепить свои позиции в важном для вас сообществе, притянет к вам приятные бонусы и какие-то дополнительные блага. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит избегать неестественных оттенков. Любые домашние процедуры будут максимально эффективны.
8 декабря, вторник, 23-й лунный день, 4-я четверть, Луна в Деве.
Крайне и категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата возникновением проблем со здоровьем, провалами на работе, финансовыми потерями и существенными осложнениями во взаимоотношениях с окружающими. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
9 декабря, среда, 23-й лунный день продолжается (до 0:49, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Весах.
В оставшиеся от 23-го лунного дня 49 минут волосы лучше оставить в покое, а потому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
10 декабря, четверг, 24-й лунный день (до 2:17, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для симметричной стрижки — она подарит вам ощущение внутренней гармонии и поможет обзавестись новыми дружескими связями. Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать резких контрастов. Салонные процедуры пользы не принесут, а дома рекомендуется сеанс очень длительного, но крайне бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
Фото: Depositphotos
Вторая декада декабря
11 декабря, пятница, 25-й лунный день (до 3:47, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Весьма подходящий день для стрижки — она поспособствует увеличению взаимопонимания с важными для вас людьми, даст импульс для гармонизации внешнего пространства, поможет вам избавиться от каких-то тревожащих вас сомнений. Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать контрастов, а при первичном — еще и мрачных оттенков. В салоне можно сделать ионизацию, а дома, как и накануне, устроить сеанс длительного бережного расчесывания.
12 декабря, суббота, 26-й лунный день (до 5:20, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Желательно избегать стрессовых ситуаций — они тут же скажутся на волосах.
13 декабря, воскресенье, 27-й лунный день (до 6:55, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Стрельце.
И снова от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться; займитесь тем, что хорошо отражается на вашем психологическом состоянии — сейчас крайне важно быть в ладу с собой и поддерживать позитивный настрой.
14 декабря, понедельник, 28-й лунный день до 8:27, 29-й лунный день (до 19:17, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), новолуние, полное солнечное затмение, Луна в Стрельце.
В 28-й лунный день, приходящийся на 13 декабря, можно подкорректировать форму и подкрасить корни, но только у мастера, которому вы полностью доверяете, и при условии, что этот человек не склонен к нервическим состояниям. Непосредственно же в понедельник в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций настоятельно рекомендуется воздержаться — все пойдет не по плану и надолго оставит свой негативный след и на вашей голове, и на вашем существовании.
15 декабря, вторник, 1-й лунный день (до 9:49, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Дайте волосам отдохнуть и по возможности не пользуйтесь химическими укладочными средствами.
Фото: Depositphotos
16 декабря, среда, 2-й лунный день (до 10:53, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки и окрашивания. При необходимости можно полечить секущиеся кончики волос. К тому же вы можете определиться, что вы хотите видеть у себя на голове, какие салонные процедуры вам объективно нужны в ближайшее время, какая дата для визита в салон удобна вам и благоприятна по лунному календарю и какую сумму вы сейчас реально способны потратить на парикмахера без ущерба для бюджета. А потом позвонить мастеру и записаться к нему на прием.
17 декабря, четверг, 3-й лунный день (до 11:38, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Водолее.
В 3-й лунный день, приходящийся на 16 декабря, и 17-го до 9:28 от стрижки лучше воздержаться, чтобы не навредить своим служебным и карьерным делам; можно сделать вторичное окрашивание, нанести лечебную или укрепляющую маску на основе белой глины, точечно помассировать голову. Непосредственно же в четверг (после 9:28 и до 11:38) — отличный момент для экспериментов: можно из длинных волос сделать суперкороткие или, наоборот, нарастить пряди, перекраситься в контрастный вашему цвет или добавить в уже имеющийся ярких акцентов; даже обычная стрижка, корректировка привычной формы хорошо скажется и на шевелюре, и на вашем самоощущении, подарит чувство свободы; домашние же процедуры пользы не принесут.
18 декабря, пятница, 4-й лунный день (до 12:08, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Водолее.
Вполне благоприятный день для стрижки — она подарит вдохновение, поможет сгенерировать какие-то интересные идеи, хорошо повлияет на ваши отношения с близкими. Окрашивание тоже будет успешным. В салоне можно попробовать инновационные процедуры, а дома провести сеанс длительного бережного расчесывания; кстати, если за массажную щетку возьмется ваш любимый человек, эффект от сего процесса окажется в разы мощнее.
19 декабря, суббота, 5-й лунный день (до 12:29, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Рыбах.
Весьма удачный день для стрижки — она укрепит вас в каких-то ваших убеждениях, поможет правильно расставить приоритеты и осуществить те ваши планы, реализация которых вам сейчас действительно необходима. Окрашивание не возбраняется. Однако при всем этом не стоит экспериментировать и выходить из привычного вам образа — новый имидж плохо скажется на вашем реноме и на вашем самовосприятии.
20 декабря, воскресенье, 6-й лунный день (до 12:45, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 6-й лунный день, приходящийся на 19 декабря, с 12:29 до 15:40 стрижка будет удачной — хорошо получится, а на метафизическом уровне подарит вам какие-то важные озарения, да и на самооценке скажется самым лучшим образом; окрашивание не возбраняется; рекомендуется салонная или домашняя ионизация. После же 15:40 в субботу и непосредственно в воскресенье от стрижки и окрашивания рекомендуется воздержаться, зато великолепный результат даст лечебная маска, к тому же можно сделать ополаскивание травяным настоем и/или подпитать волосы с помощью покупного состава.
Фото: Depositphotos
Третья декада декабря
21 декабря, понедельник, 7-й лунный день (до 12:57, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома можно сделать питательную маску и/или ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре.
22 декабря, вторник, 8-й лунный день (до 13:07, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Овне.
В 8-й лунный день, приходящийся на 21 декабря, успешным будет лечение волос и кожи головы, а вот от стрижки и окрашивания лучше воздержаться. Непосредственно же 22-го числа в течение всего дня какие бы то ни было парикмахерские манипуляции не рекомендуются.
23 декабря, среда, 9-й лунный день (до 13:17, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Овне.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата головными болями, интеллектуальным застоем, вспышками немотивированной агрессии и конфликтами с наиболее важными для вас окружающими. От окрашивания, домашних и салонных процедур, использования приспособлений для горячей укладки и расчесок с острыми зубьями тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
24 декабря, четверг, 10-й лунный день (до 13:27, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Тельце.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств.
Фото: Depositphotos
25 декабря, пятница, 11-й лунный день (до 13:39, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Тельце.
В 11-й лунный день, приходящийся на 24 декабря, до 13:57 (время вхождения Луны в Тельца) сохраняются рекомендации, данные для предыдущей даты. После же 13:57 в четверг и до 13:39 в пятницу стрижка не только будет очень удачной и оздоровит волосы, но и притянет к вам новые финансовые потоки, поможет улучшить отношения с родственниками, избавит от какой-то материальной проблемы; окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, однако неестественные оттенки лучше не использовать; любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
26 декабря, суббота, 12-й лунный день (до 13:53, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки — она весьма позитивно повлияет на ваше материальное положение, поможет вам получить какие-то дополнительные доходы или даже солидный пост, повышение в должности, существенное увеличение зарплаты. Окрашивание тоже будет удачным. Любые домашние процедуры окажутся очень и очень эффективными, особенно — питательные и укрепляющие маски.
27 декабря, воскресенье, 13-й лунный день (до 14:11, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 13-й лунный день, приходящийся на 26 декабря, и 27-го до 2:34 можно сделать классическую стрижку, спокойное окрашивание и любые домашние процедуры — все это весьма позитивно скажется и на волосах, и на течении ваших дел. Непосредственно же в воскресенье (после 2:34 и до 14:11) хорошо получатся оригинальная, креативная стрижка и фантазийное окрашивание, а полная, радикальная смена прически и цвета волос поспособствует крутым и, скорее всего, положительным переменам в жизни; в салоне или дома стоит сделать ионизацию.
28 декабря, понедельник, 14-й лунный день (до 14:37, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Близнецах.
Превосходный день для стрижки и для кардинальных перемен в прическе, не бойтесь быть неординарной и даже экстравагантной (но если стараетесь для какого-то определенного мужчины, то учитывайте его вкус и степень его консерватизма). Окрашивание, в том числе и многоцветное в неестественные оттенки, не возбраняется. Дома рекомендуется сеанс длительного, тщательного расчесывания очень мягкой массажной щеткой.
29 декабря, вторник, 15-й лунный день (до 15:13, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Раке.
Чрезвычайно неблагоприятный день для стрижки — она чревата ухудшением вашей репутации, дурными слухами о вашей персоне, истеричными состояниями, которыми вы «заразите» и близких вам людей. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже стоит воздержаться — все это крайне негативно скажется на волосах.
30 декабря, среда, 16-й лунный день (до 16:02, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна в Раке.
В 16-й лунный день, приходящийся на 29 декабря, стрижка не рекомендуется, зато можно подкрасить корни, сделать укрепляющую или питательную маску на основе даров моря, полечить кожу головы. Непосредственно же в среду в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций лучше воздержаться и по возможности не пользоваться укладочными средствами, по крайней мере, жесткой фиксации.
31 декабря, четверг, 17-й лунный день (до 17:07, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна во Льве.
Неподходящий день для стрижки. Можно сделать вторичное окрашивание, лечебную или питательную маску. Эти рекомендации актуальны до 21:59 четверга. С наступающим!
Фото: Depositphotos
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