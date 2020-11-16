Календарь стрижки волос на декабрь 2020 года

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься манипуляциями по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на декабрь 2020 года — следуя подсказкам Луны, мы делаем стрижку более удачной, а маски, обертывания и ополаскивания максимально эффективными.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот — знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в декабре Луна иногда переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (после 22:47), 7 (до 23:23), 17 (после 9:28), 18, 19 (до 15:40). Лучшие дни для эпиляции: 2 (после 6:34), 3 (до 18:10), 31 (до 21:59). Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 18:10), 4 (до 19:18), 7 (после 23:23), 8, 9 (до 0:49), 14, 22 (после 13:07), 23 (до 13:17), 28 (после 14:37), 29 (до 15:13).