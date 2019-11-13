Календарь стрижки волос на декабрь 2019 года
К тому же в этом месяце особое внимание стоит уделить питанию волос и их укреплению. Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо парикмахерскими процедурами, не забывайте заглядывать в наш лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года, и тогда ваша шевелюра всегда будет красивой и здоровой.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре. Обращаем ваше внимание, что в декабре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1, 2, 3 (до 10:10), 17 (после 10:15), 18 (до 23:41), 28 (после 8:20), 29, 30 (до 18:40).
Лучшие дни для эпиляции: 13 (после 2:22), 14 (до 18:13).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 13:57), 5 (до 14:11), 10 (после 15:25), 11 (до 15:50), 14 (после 18:13), 15 (до 19:27), 18 (после 23:41), 19, 20 (до 1:06), 25 (после 8:07), 26.
Фото: vostock-photo
Первая декада декабря
1 декабря, воскресенье, 5-й лунный день (до 12:56, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Водолее.
В 5-й лунный день, приходящийся на 30 ноября, до 23:12 стричься не стоит; можно сделать окрашивание, нанести питательную или укрепляющую маску, помассировать голову. После же 23:12 в субботу и в воскресенье (1 декабря) до 12:56 вы можете и стричься, и краситься, однако не рекомендуется менять привычную прическу и перекрашиваться в какой-то сильно отличающийся от вашего цвет – в новом образе вам будет не комфортно; домашние процедуры пользы не принесут, да и с салонными лучше не сильно экспериментировать.
2 декабря, понедельник, 6-й лунный день (до 13:22, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам легкость мышления, подвигнет на какие-то открытия, благодаря ей у вас могут появиться интересные идеи относительно будущих поездок и коллективных проектов. Окрашивание тоже будет очень успешным, правда, незнакомые красители лучше не использовать во избежание аллергической реакции. Зато сегодня можно поэкспериментировать с формой и цветом волос, особенно если вам на интуитивном уровне кажется, что какая-то конкретная прическа идеально вам подойдет. Кроме того, вы можете попробовать новые салонные процедуры, а вот домашние маски и ополаскивания окажутся совершенно бесполезными.
3 декабря, вторник, 7-й лунный день (до 13:41, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 7-й лунный день, приходящийся на 2 декабря, и 3-го числа до 10:10 можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, радикально сменить прическу, добавить ярких красок в привычный цвет волос, затеять какой-то длительный и трудоемкий процесс нанесения красителей, например, балаяж, сомбре, многоцветное колорирование. Удачными будут эксперименты и с салонными процедурами, а вот домашние манипуляции по уходу за шевелюрой пользы не принесут. Непосредственно же во вторник с 10:10 и до 13:41 стричься и краситься не стоит, но можно сделать увлажняющую маску.
4 декабря, среда, 8-й лунный день (до 13:57, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать лечебную или восстанавливающую маску, ополаскивание водой, настоянной на серебре, или отваром из крапивы, чистотела или зверобоя.
5 декабря, четверг, 9-й лунный день (до 14:11, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Овне.
Категорически неблагоприятный день для каких бы то ни было манипуляций с волосами. По возможности не пользуйтесь укладочными средствами и не допускайте переохлаждения головы.
Фото: vostock-photo
6 декабря, пятница, 10-й лунный день (до 14:23, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Овне.
И снова от стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур стоит воздержаться. К тому же не рекомендуется использовать фен, стайлер, укладочные средства чрезмерно жесткой фиксации.
7 декабря, суббота, 11-й лунный день (до 14:36, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, каких бы то ни было процедур по уходу за волосами, использования острых заколок, тугих декоративных головных повязок, приспособлений для горячей укладки и спиртосодержащих укладочных средств.
8 декабря, воскресенье, 12-й лунный день (до 14:49, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Тельце.
В 12-й лунный день, приходящийся на 7 декабря, и 8-го до 10:28 стричься, делать окрашивание и заниматься процедурами по уходу за волосами не стоит; воздержитесь и от горячей укладки. Непосредственно же в воскресенье с 10:28 до 14:49 превосходный момент для стрижки – она не только хорошо скажется на структуре вашей шевелюры, но и на метафизическом уровне притянет к вам какие-то новые финансовые потоки; окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, однако при этом нежелательно использовать неестественные оттенки; любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
9 декабря, понедельник, 13-й лунный день (до 15:05, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Тельце.
Вполне благоприятный день для стрижки – она «поможет» вам решить какую-то старую материальную проблему, «подскажет» выход из конфликта с родственниками или с деловыми партнерами (начальством, коллегами), да и какие-то мелкие огрехи в вашей внешности нивелирует. Окрашивание тоже будет удачным, однако при первичном не стоит использовать черный цвет и другие мрачные оттенки. Все домашние процедуры окажутся весьма эффективными.
10 декабря, вторник, 14-й лунный день (до 15:25, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Близнецах.
И снова подходящий день для стрижки – она позитивно повлияет на ваше реноме и на ваше финансовое положение, подвигнет вас на какой-то успешный коммерческий проект и даже, возможно, «подскажет», какие новогодние подарки кому купить, и как рационально распорядиться имеющейся у вас на это суммой. Окрашивание будет крайне удачным. Домашние процедуры дадут превосходный результат.
Фото: vostock-photo
Вторая декада декабря
11 декабря, среда, 15-й лунный день (до 15:50, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Близнецах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она крайне негативно скажется на ваших взаимоотношениях со многими окружающими и на вашем самочувствии, самоощущении, на вашей репутации. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
12 декабря, четверг, 16-й лунный день (до 16:25, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна в Близнецах.
В 16-й лунный день, приходящийся на 11 декабря (после 15:50), можно сделать оригинальную креативную стрижку, фантазийное окрашивание, добавить в привычный облик каких-то экстравагантных и даже экзотических ноток, при этом любые процедуры по уходу за волосами будут совершенно бесполезными. Непосредственно же 12-го числа в течение всего дня от каких-либо парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
13 декабря, пятница, 17-й лунный день (до 17:12, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Раке.
В 17-й лунный день, приходящийся на 12 декабря, как уже было сказано, своей шевелюрой лучше не заниматься. Непосредственно же 13-го числа стричься стоит только в том случае, если вы долго носили длинные волосы и теперь решились на прическу «ультракороткий ежик»; окрашивание не возбраняется; из домашних процедур наиболее эффективными будут питательные, укрепляющие и восстанавливающие маски на основе водорослей или голубой глины.
14 декабря, суббота, 18-й лунный день (до 18:13, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Раке.
Неподходящий день для стрижки, а вот окрашивание будет весьма удачным. Дополнительные процедуры по уходу за волосами и средства (составы) для них стоит подбирать интуитивно.
15 декабря, воскресенье, 19-й лунный день (до 19:27, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна во Льве.
Категорически неблагоприятный день для стрижки (она чревата многими неприятностями, в том числе и резким снижением самооценки), окрашивания, домашних и салонных процедур, даже расчесывать волосы стоит крайне осторожно.
Фото: vostock-photo
16 декабря, понедельник, 20-й лунный день (до 20:49, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна во Льве.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам вдохновение, вы начнете чуть больше любить и ценить себя, появится желание стать еще привлекательнее. Можно подобрать прическу или укладку для встречи Нового года, сделать карвинг, окрасить волосы в рыжеватые, пшеничные, золотистые оттенки, например, в технике «балаяж». Дома отличный результат даст витаминная маска.
17 декабря, вторник, 21-й лунный день (до 22:15, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Деве.
Оригинальная стрижка, сделанная в 21-й лунный день, приходящийся на 16 декабря, или 17-го до 10:15, притянет к вам любовь окружающих, какие-то интересные и вдохновляющие события, яркие эмоции; к тому же можно сделать многоцветное фантазийное окрашивание, легкую завивку, нанести питательную маску на основе меда. Непосредственно же вторник (после 10:15) – отличный момент для классической стрижки и окрашивания в естественные оттенки, а также для лечебной маски и профилактики сечения волос.
18 декабря, среда, 22-й лунный день (до 23:41, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Деве.
Благоприятный день для стрижки – она надолго сохранит форму, позитивно скажется на ваших социальных и финансовых делах, да и на здоровье волос отразится тоже весьма положительно. Окрашивание не возбраняется, однако лучше отдать предпочтение природным оттенкам. Любые домашние процедуры будут очень эффективными.
19 декабря, четверг, 23-й лунный день, 4-я четверть, Луна в Весах.
Этот день категорически не подходит для стрижки и окрашивания. Домашние процедуры не только не принесут пользы, но и могут серьезно навредить волосам.
20 декабря, пятница, 23-й лунный день продолжается (до 1:06, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Весах.
В оставшиеся от 23-го лунного дня 1 час 6 минут волосы лучше не трогать и ничем не нагружать.
Фото: vostock-photo
Третья декада декабря
21 декабря, суббота, 24-й лунный день (до 2:32, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Прекрасный день для симметричной стрижки и неконтрастного окрашивания. Эти действия в совокупности помогут вам достичь душевного равновесия, избавят от какого-то конкретного или беспричинного беспокойства, настроят на хорошее и привлекут к вам позитивное внимание окружающих. Домашние процедуры пользы не принесут.
22 декабря, воскресенье, 25-й лунный день (до 3:57, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 25-й лунный день, приходящийся на 21 декабря, до 15:56 можно стричься и делать окрашивание, правда, стоит избегать резких перемен в прическе, а также асимметрии и многоцветного контрастного колорирования. После же 15:56 в субботу и до 3:57 в воскресенье от стрижки лучше воздержаться; окрашивание не возбраняется, но с длительными сложными техниками затеваться не рекомендуется. Домашние процедуры и 21-го, и 22-го будут бесполезными.
23 декабря, понедельник, 26-й лунный день (до 5:23, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Стрельце.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и дополнительных процедур – повышенная нервозность не позволит вам получить удовольствие ни от процесса, ни от результата.
24 декабря, вторник, 27-й лунный день (до 6:47, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 27-й лунный день, приходящийся на 23 декабря, до 19:33 волосами лучше не заниматься – ожидаемый результат вы вряд ли получите. После же 19:33 в понедельник и до 6:47 во вторник можно обновить форму привычной прически и подкрасить корни; если хочется перемен, то добавьте в имеющийся цвет несколько родственных оттенков с помощью многоцветного колорирования; кроме того, вы можете сделать легкий карвинг, а при необходимости провести в салоне процедуру каутеризации; дома хороший результат даст питательная маска на основе жировых компонентов.
25 декабря, среда, 28-й лунный день (до 8:07, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Стрельце.
Вполне благоприятный день для стрижки – она избавит от накопившейся негативной энергии, притянет к вам интересных людей и яркие события, поможет не обращать внимания на то, что на самом деле «яйца выеденного не стоит»; окрашивание тоже будет успешным (но волосы осветлять нежелательно). Однако при всем этом не рекомендуется экспериментировать с прической и резко менять привычный образ. Дома можно сделать маску на основе молочных продуктов.
Фото: vostock-photo
26 декабря, четверг, 29-й лунный день до 8:13, 1-й лунный день (до 9:16, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, 8:13, кольцевое солнечное затмение, 8:19, Луна в Козероге.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она спровоцирует негативные перемены во многих сферах вашей жизни и притянет к вам то, чего вы о-о-очень желаете избежать. Окрашивание и любые процедуры по уходу за волосами тоже настоятельно не рекомендуются.
27 декабря, пятница, 2-й лунный день (до 10:12, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Козероге.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Даже подбирать будущую прическу и время для визита в салон сегодня не стоит.
28 декабря, суббота, 3-й лунный день (до 10:53, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Водолее.
В 3-й лунный день, приходящийся на 27 декабря, и 28-го до 8:20 стричься не стоит; можно сделать окрашивание, нанести укрепляющую маску, помассировать голову и ушные раковины. Непосредственно же в субботу (с 8:20 до 10:53) стрижка и окрашивание будут весьма удачными, но экспериментировать и менять привычную прическу не рекомендуется; домашние процедуры пользы не принесут.
29 декабря, воскресенье, 4-й лунный день (до 11:24, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Водолее.
Вполне благоприятный день для стрижки – она освежит не только ваш образ, но и ваше восприятие действительности, активизирует ваше воображение, поможет настроиться на какие-то благостные перемены. Окрашивание не возбраняется, к тому же можно добавить в прическу накладных разноцветных прядей или страз. В салоне стоит сделать ионизацию, а вот домашние процедуры окажутся бесполезными.
30 декабря, понедельник, 5-й лунный день (до 11:46, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Рыбах.
Подходящий день для стрижки и окрашивания, но не стоит резко менять привычный образ – в новом вам будет неуютно. Домашние процедуры пользы не принесут, да и от салонных, особенно от активно вам навязываемых, лучше воздержаться.
31 декабря, вторник, 6-й лунный день (до 12:03, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 6-й лунный день, приходящийся на 30 декабря, до 18:40 можно сделать легкую воздушную стрижку – она подарит вам «долгоиграющий» заряд сил, оптимизма, позитива, окрашивание в фантазийном стиле тоже пойдет вам на пользу и настроит вас на праздник, правда, если вы привыкли к строгой классической прическе и спокойному цвету волос, то лучше не экспериментировать; домашние процедуры пользы не принесут.
После же 18:40 в понедельник и в течение всего дня во вторник стричься и делать окрашивание не рекомендуется, зато хороший результат даст лечебная маска, а ополаскивание настоянной на серебре водой не только уберет накопившийся в вас негатив, но и существенно повысит вам настроение.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!