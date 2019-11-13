Календарь стрижки волос на декабрь 2019 года

К тому же в этом месяце особое внимание стоит уделить питанию волос и их укреплению. Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо парикмахерскими процедурами, не забывайте заглядывать в наш лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года, и тогда ваша шевелюра всегда будет красивой и здоровой.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре. Обращаем ваше внимание, что в декабре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1, 2, 3 (до 10:10), 17 (после 10:15), 18 (до 23:41), 28 (после 8:20), 29, 30 (до 18:40).

Лучшие дни для эпиляции: 13 (после 2:22), 14 (до 18:13).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 13:57), 5 (до 14:11), 10 (после 15:25), 11 (до 15:50), 14 (после 18:13), 15 (до 19:27), 18 (после 23:41), 19, 20 (до 1:06), 25 (после 8:07), 26.