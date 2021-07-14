Календарь стрижки волос на август 2021 года
Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было парикмахерскими манипуляциями, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на август 2021 года. Любовь к себе и подсказки Луны помогут сделать стрижку, окрашивание и любые процедуры максимально удачными и эффективными, а волосы – красивыми и здоровыми.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в августе Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9 (после 17:57), 10, 11 (до 23:09), 20 (после 11:50), 21.
Лучшие дни для эпиляции: 1 (до 23:32), 5 (после 0:18), 6, 7 (до 10:33), 27 (после 21:24), 28, 29 (до 19:43).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 23:32), 2 (до 23:50), 8, 16 (после 15:30), 17 (до 17:00), 22 (после 20:32), 23 (до 20:45), 26 (после 21:14), 27 (до 21:24), 30 (после 22:14), 31 (до 22:44).
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Первая декада августа
1 августа, воскресенье, 22-й лунный день (до 23:32, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Тельце.
В 22-й лунный день, приходящийся на 31 июля, от любых парикмахерских манипуляций лучше воздержаться. Непосредственно же воскресенье (до 23:32) – отличный момент для стрижки – она оздоровит волосы, а на метафизическом уровне притянет к вам какие-то новые финансовые возможности и поможет решить деликатные вопросы, связанные с родственниками; окрашивание тоже будет удачным, можно сделать легкое осветление; любые домашние процедуры дадут отличный результат.
2 августа, понедельник, 23-й лунный день (до 23:50, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Близнецах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем, потерей деловой репутации и существенным ухудшением реноме, утратой легкости в восприятии действительности. От окрашивания и использования каких-либо средств по уходу за волосами тоже лучше воздержаться во избежание аллергической реакции.
3 августа, вторник, 24-й лунный день, Луна в Близнецах.
Прекрасный день не только для стрижки, но и для радикальной смены имиджа – можно примерить на себя совершенно новый для вас образ, перекраситься в контрастный привычному цвет, попробовать что-то необычное, сделать креативную прическу; все перемены вы воспримете легко, они приживутся и будут долго доставлять вам истинное удовольствие. Из дополнительных процедур рекомендуется салонная/домашняя ионизация или сеанс длительного бережного расчесывания мягкой массажной щеткой.
4 августа, среда, 24-й лунный день продолжается (до 0:15, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Близнецах.
От 24-го лунного дня осталось всего 15 минут, за которые можно провести еще один сеанс длительного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
5 августа, четверг, 25-й лунный день (до 0:50, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Раке.
Вполне подходящий день для стрижки – она избавит от накопившейся негативной энергии, подарит легкость и какие-то новые интересные планы, притянет к вам события, которые приятно разнообразят ваше существование. Окрашивание не возбраняется, можно поиграть с цветом. Дома продолжайте бережное, но длительное расчесывание.
Фото: Depositphotos
6 августа, пятница, 26-й лунный день (до 1:39, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стоит стричься только в том случае, если вы долго носили длинные волосы и теперь созрели на нечто совсем уж короткое. Окрашивание не возбраняется. Дома отличный результат дадут питательные и укрепляющие маски из даров моря или из подручных материалов (продуктов).
7 августа, суббота, 27-й лунный день (до 2:42, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна во Льве.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для первичного и вторичного окрашивания, укрепляющих масок на основе голубой глины, увлажняющих процедур.
8 августа, воскресенье, 28-й лунный день до 3:56, 29-й лунный день (до 16:50, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна во Льве.
В 28-й лунный день, приходящийся на 7 августа, до 10:33 стричься не стоит, можно заняться укреплением корней, сделать окрашивание, нанести питательный состав; после 10:33 стрижка не только получится великолепной, но и притянет к вам вдохновение, позитивное внимание окружающих, чье-то восхищение; при первичном окрашивании рекомендуется отдать предпочтение рыжеватым, пшеничным, медовым, золотистым оттенкам или их гармоничному сочетанию в одной из трендовых техник; хороший результат даст витаминная маска. Непосредственно же в воскресенье в течение всего дня от каких бы то ни было манипуляций с волосами лучше воздержаться.
9 августа, понедельник, 1-й лунный день (до 5:18, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Деве.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. По возможности воздержитесь от использования укладочных средств.
10 августа, вторник, 2-й лунный день (до 6:42, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Деве.
Этот день тоже неблагоприятен для стрижки и окрашивания; дома можно сделать питательную маску и при необходимости полечить секущиеся кончики волос. К тому же стоит полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам и определиться, что именно вы в данный период своей жизни хотите видеть у себя на голове (вкус вас точно не подведет), подобрать подходящее вам и удачное по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
Фото: Depositphotos
Вторая декада августа
11 августа, среда, 3-й лунный день (до 8:06, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для стрижки – она не только получится идеально, но и притянет к вам дополнительные материальные блага, поможет навести порядок в мыслях и в окружающем вас пространстве, подтолкнет к какому-то полезному для вас обучению. Окрашивание тоже будет удачным. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
12 августа, четверг, 4-й лунный день (до 9:32, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Весах.
И снова отличный день для стрижки – она положительно повлияет на отношения с коллегами и с родней, притянет к вам какой-то очень нужный вам сейчас и крайне позитивный профессиональный или житейский опыт, да и просто хорошо скажется на здоровье волос. Окрашивание не возбраняется, однако если яркая многоцветность – не ваш привычный образ, от экспериментов лучше воздержаться. Все дополнительные процедуры будут весьма эффективными.
13 августа, пятница, 5-й лунный день (до 10:58, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для симметричной стрижки, не выбивающейся из вашего привычного образа – она уравновесит какие-то нестабильные сейчас обстоятельства, поможет вам обрести гармонию и начать получать удовольствие от того, что в данный момент для вас пока непривычно, а потому раздражает. При первичном окрашивании желательно избегать мрачных оттенков и резких контрастов. Дома рекомендуется очередной сеанс длительного бережного расчесывания.
14 августа, суббота, 6-й лунный день (до 12:27, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 6-й лунный день, приходящийся на 13 августа, и 14-го до 3:02 можно сделать симметричную стрижку, неконтрастное окрашивание, ионизацию. Непосредственно же в субботу (после 3:02 и до 12:27) стричься стоит только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой, тогда на метафизическом уровне усилится ваша интуиция, вы поймете, как лучше разобраться с некой сложной для вас ситуацией, да и ваша чувственность выйдет на какой-то совершенно новый уровень; а вот если нервишки шалят, то стрижка проблему усугубит; окрашивание и домашние процедуры в любом случае желательно перенести на более благоприятный момент.
15 августа, воскресенье, 7-й лунный день (до 13:58, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Скорпионе.
В 7-й лунный день, приходящийся на 14 августа, снова стоит стричься лишь при условии здоровой нервной системы; окрашивание не возбраняется; домашние процедуры пользы не принесут. Непосредственно же в воскресенье от любых манипуляций с волосами настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
16 августа, понедельник, 8-й лунный день (до 15:30, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 8-й лунный день, приходящийся на 15 августа, и 16-го до 6:13 волосы лучше оставить в покое. После же 6:13 в понедельник (и до 15:30) – удачный момент для спортивной стрижки, а также для смелых экспериментов с формой и цветом, хотя от использования горячих ножниц и от осветления стоит воздержаться; из домашних процедур рекомендуется питательная маска на основе жировых компонентов.
17 августа, вторник, 9-й лунный день (до 17:00, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата разрывом отношений с друзьям и единомышленниками/союзниками, травмами и авариями, проигрышами в интеллектуальных и спортивных соревнованиях. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
18 августа, среда, 10-й лунный день (до 18:16, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Козероге.
В 10-й лунный день, приходящийся на 17 августа, и 18-го до 8:59 можно сделать креативную стрижку – она подарит вам смелость, бесшабашность и уверенность в себе, фантазийное окрашивание – оно привлечет к вам позитивное внимание, маску на основе молочных продуктов. Непосредственно же в среду (после 8:59) стричься не стоит, зато весьма удачным будет окрашивание, хороший результат дадут укрепляющие и питательные маски на основе белой глины и сезонных овощей/фруктов, особо рекомендуется массаж головы.
19 августа, четверг, 11-й лунный день (до 19:13, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для окрашивания, укрепляющих масок, массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, ополаскиваний отваром горных трав.
20 августа, пятница, 12-й лунный день (до 19:51, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Водолее.
В 12-й лунный день, приходящийся на 19 августа, и 20-го до 11:50 стричься нежелательно; можно полечить волосы и кожу головы, сделать очередной массаж, окрашивание в спокойные естественные тона, питательную маску из сезонных продуктов. Непосредственно же в пятницу (после 11:50 и до 19:51) стрижка будет весьма успешной и принесет вам ощущение внутренней свободы, а на метафизическом уровне поможет избавиться от чего-то такого, что вас давно перестало устраивать; окрашивание не возбраняется, можно поиграть с цветом; в салоне хороший результат дадут инновационные процедуры, а дома стоит провести сеанс длительного тщательного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
Фото: Depositphotos
Третья декада августа
21 августа, суббота, 13-й лунный день (до 20:16, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Водолее.
Вполне подходящий день для стрижки – она поможет разорвать какой-то замкнутый круг. Окрашивание тоже будет удачным, можно использовать цвет, который вас давно привлекает, но на который вы никак не могли решиться. Из дополнительных процедур рекомендуется салонная или домашняя ионизация.
22 августа, воскресенье, 14-й лунный день (до 20:32, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Полнолуние, Луна в Рыбах.
В 14-й лунный день, приходящийся на 21 августа, можно поэкспериментировать с формой и цветом, радикально поменять прическу, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание. Непосредственно же 22-го числа в течение всего дня от каких бы то ни было манипуляций с волосами рекомендуется воздержаться.
23 августа, понедельник, 15-й лунный день (до 20:45, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Рыбах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата резкими переменами там, где вас все устраивает, обидами на пустом месте (вашими и на вас), неуместными эмоциональными выплесками. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
24 августа, вторник, 16-й лунный день (до 20:55, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать легкую питательную маску, ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре, или травяным отваром.
Фото: Depositphotos
25 августа, среда, 17-й лунный день (до 21:04, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Не стоит пользоваться приспособлениями для горячей укладки, а по возможности и укладочными средствами.
26 августа, четверг, 18-й лунный день (до 21:14, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств, тугих декоративных головных повязок, заколок и расчесок с острыми зубьями.
27 августа, пятница, 19-й лунный день (до 21:24, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата сильнейшими головными болями, финансовыми потерями и крупными долгами, конфликтами с родственниками и с деловыми партнерами, коллегами, начальством. Ото всех остальных манипуляций с волосами тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
28 августа, суббота, 20-й лунный день (до 21:36, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она притянет к вам новые финансовые потоки и дополнительные блага – как духовные, так и материальные, поможет сгенерировать какую-то очень удачную коммерческую идею, позитивно повлияет на отношения с теми, кто важен для вас. Окрашивание тоже будет успешным, можно сделать легкое осветление, а вот от первичного использования неестественных и чрезмерно ярких оттенков лучше воздержаться. Все домашние процедуры дадут великолепный результат.
29 августа, воскресенье, 21-й лунный день (до 21:52, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Близнецах.
Отличный день для стрижки – она подтолкнет вас к важным для вас финансовым, коммерческим, торговым начинаниям, хорошо скажется на вашем материальном положении, поспособствует удовлетворению каких-то ваших амбиций и улучшению вашего реноме. Окрашивание не возбраняется, однако желательно использовать щадящие или натуральные красители и естественные оттенки. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными до 19:43 воскресенья, а вот потом рекомендуется только ионизация.
30 августа, понедельник, 22-й лунный день (до 22:14, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Близнецах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома можно провести сеанс длительного бережного расчесывания.
31 августа, вторник, 23-й лунный день (до 22:44, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Близнецах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата потерей деловой репутации, сплетнями относительно вашей персоны, возникновением проблем со здоровьем и в общении с теми людьми, с которыми очень важно взаимопонимание. Окрашивание и другие манипуляции с волосами тоже лучше перенести на более удачный момент.
Фото: Depositphotos
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