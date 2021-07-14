Календарь стрижки волос на август 2021 года

Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было парикмахерскими манипуляциями, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на август 2021 года. Любовь к себе и подсказки Луны помогут сделать стрижку, окрашивание и любые процедуры максимально удачными и эффективными, а волосы – красивыми и здоровыми.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в августе Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9 (после 17:57), 10, 11 (до 23:09), 20 (после 11:50), 21.

Лучшие дни для эпиляции: 1 (до 23:32), 5 (после 0:18), 6, 7 (до 10:33), 27 (после 21:24), 28, 29 (до 19:43).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 23:32), 2 (до 23:50), 8, 16 (после 15:30), 17 (до 17:00), 22 (после 20:32), 23 (до 20:45), 26 (после 21:14), 27 (до 21:24), 30 (после 22:14), 31 (до 22:44).