Календарь стрижки волос на август 2020 года

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон или дома заниматься процедурами по уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на август 2020 года. И тогда волосы всегда будут радовать нас красотой, блеском и, главное — превосходным здоровьем.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот — знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание на то, что в августе Луна достаточно часто переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 21:12), 3 (до 20:56), 4 (после 21:19), 5 (до 5:29), 20, 21 (до 12:17), 30 (после 3:38), 31.

Лучшие дни для эпиляции: 10 (после 4:29), 11 (до 22:51), 15 (после 2:37), 16, 17 (до 8:40).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 20:56), 4 (до 21:19), 7 (после 22:02), 8 (до 22:13), 11 (после 22:51), 12 (до 23:10), 18 (после 3:24), 27 (после 16:33), 28 (до 17:37).