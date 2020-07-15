Календарь стрижки волос на август 2020 года
Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон или дома заниматься процедурами по уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на август 2020 года. И тогда волосы всегда будут радовать нас красотой, блеском и, главное — превосходным здоровьем.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот — знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание на то, что в августе Луна достаточно часто переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 21:12), 3 (до 20:56), 4 (после 21:19), 5 (до 5:29), 20, 21 (до 12:17), 30 (после 3:38), 31.
Лучшие дни для эпиляции: 10 (после 4:29), 11 (до 22:51), 15 (после 2:37), 16, 17 (до 8:40).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 20:56), 4 (до 21:19), 7 (после 22:02), 8 (до 22:13), 11 (после 22:51), 12 (до 23:10), 18 (после 3:24), 27 (после 16:33), 28 (до 17:37).
Фото: Depositphotos
Первая декада августа
1 августа, суббота, 12-й лунный день (до 19:40, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, но благоприятный для любых процедур, направленных на укрепление, восстановление, питание волос. Стоит сделать точечный массаж головы и вымыть ее хлебом или яичным желтком. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном желательно отдать предпочтение насыщенным натуральным, а не искусственным (неприродным) тонам.
2 августа, воскресенье, 13-й лунный день (до 20:25, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Водолее.
Неблагоприятный день для стрижки и для первичного окрашивания. Можно сделать питательную или укрепляющую маску, проверенную на собственном опыте (а не кем-то порекомендованную).
3 августа, понедельник, 14-й лунный день (до 20:56, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Полнолуние, Луна в Водолее.
В 14-й лунный день, приходящийся на 2 августа, после 21:12 можно радикально сменить стрижку и цвет волос; домашние процедуры пользы не принесут. Непосредственно же в понедельник в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций лучше воздержаться.
4 августа, вторник, 15-й лунный день (до 21:19, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Водолее.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата ощущением внутренней несвободы, зависимости от чего-то для вас неприятного, да и на отношениях с каким-то дружным коллективом может сказаться не лучшим образом. От окрашивания тоже желательно воздержаться – велика вероятность аллергической реакции даже на тот краситель, которым вы пользуетесь регулярно. Домашние процедуры не помогут, а навредят.
5 августа, среда, 16-й лунный день (до 21:37, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 16-й лунный день, приходящийся на 4 августа, и 5-го до 5:29 можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, попробовать инновационные салонные процедуры, а вот домашние манипуляции по уходу за волосами будут совершенно бесполезными. После же 5:29 в среду стричься и краситься не стоит, зато великолепный результат даст лечебная маска, приготовленная по рецепту, порекомендованному вам парикмахером или трихологом.
Фото: Depositphotos
6 августа, четверг, 17-й лунный день (до 21:50, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать увлажняющую или лечебную маску, но не приготовленную самостоятельно, а приобретенную в специализированном магазине.
7 августа, пятница, 18-й лунный день (до 22:02, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Овне.
Снова неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома до 16:06 можно полечить волосы и сделать двухкомпонентную укрепляющую маску. После же означенного времени любые домашние манипуляции по уходу за шевелюрой окажутся бесполезными, к тому же настоятельно не рекомендуется пользоваться укладочными средствами жесткой фиксации и приспособлениями для горячей укладки. Воздержитесь и от использования острозубых расчесок – велика вероятность микротравм, которые будут заживать очень долго и навредят структуре волос.
8 августа, суббота, 19-й лунный день (до 22:13, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Овне.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата потерей индивидуальности, резким снижением самооценки, интеллектуальным застоем, да и мигренями тоже. Стоит воздержаться и от окрашивания, любых салонных и домашних процедур по уходу за волосами, использования фена, стайлера и спиртосодержащих укладочных средств. К тому же настоятельно рекомендуется не появляться в местах большого скопления людей без головного убора.
9 августа, воскресенье, 20-й лунный день (до 22:24, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования тугих декоративных головных повязок и приспособлений для горячей укладки. Защищайте голову от прямых солнечных лучей – они навредят и структуре волос, и общему самочувствию.
10 августа, понедельник, 21-й лунный день (до 22:37, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Тельце.
Сегодня до 4:29 волосы лучше оставить в покое. А вот потом вполне можно сделать стрижку – она хорошо скажется на течении ваших материальных дел, привлечет к вам новые финансовые потоки, упрочит и улучшит ваши отношения с родней и с деловыми партнерами (начальством); окрашивание не возбраняется, однако при первичном стоит отдать предпочтение естественным оттенкам. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
Фото: Depositphotos
Вторая декада августа
11 августа, вторник, 22-й лунный день (до 22:51, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Тельце.
Неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Дайте им отдохнуть и по возможности не пользуйтесь химическими укладочными средствами.
12 августа, среда, 23-й лунный день (до 23:10, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Близнецах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем, потерей легкости восприятия бытия, сплетнями о вашей персоне. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже стоит воздержаться.
13 августа, четверг, 24-й лунный день (до 23:35, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки – она избавит вас от накопившейся негативной энергии, зарядит бодростью и оптимизмом, поможет определиться с какими-то приятными планами на ближайшее будущее. Можно радикально сменить имидж, сделать креативную прическу и фантазийное окрашивание. В салоне стоит заказать процедуру ионизации или дома устроить сеанс длительного, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей, а вот остальные манипуляции по уходу за волосами пользы не принесут.
14 августа, пятница, 25-й лунный день, Луна в Близнецах.
Этот день тоже вполне благоприятен для стрижки и окрашивания, однако стоит воздержаться от внезапных, незапланированных радикальных перемен – импульсивная смена прически плохо скажется на последующем психологическом состоянии. Если же это будет не спонтанное, а тщательно продуманное решение, если вы заранее всесторонне обдумаете свой будущий новый образ и поймете, что он вам стопроцентно подходит, то креативьте на здоровье – все сложится благополучно. Домашние и салонные процедуры, кроме ионизации, пользы не принесут.
15 августа, суббота, 25-й лунный день продолжается (до 0:10, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Раке.
От 25-го лунного дня осталось всего 10 минут, а потому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
Фото: Depositphotos
16 августа, воскресенье, 26-й лунный день (до 0:59, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Раке.
Этот день подходит для стрижки только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик» и при этом никогда не жалеете денег на уход за собой (если же вас всегда расстраивает ценник в салоне, то от визита туда сегодня точно стоит воздержаться). Самостоятельное окрашивание не возбраняется. К тому же дома можно сделать укрепляющую маску на основе голубой глины или питательную – с добавлением водорослей.
17 августа, понедельник, 27-й лунный день (до 2:04, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна во Льве.
Неподходящий день для стрижки. Можно сделать первичное или вторичное окрашивание, увлажняющее обертывание, укрепляющую или восстанавливающую маску на основе даров моря.
18 августа, вторник, 28-й лунный день (до 3:24, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна во Льве.
В 28-й лунный день, приходящийся на 17 августа, до 8:40 стричься не стоит, можно сделать окрашивание и питательную маску на основе водорослей. После же 8:40 в понедельник и до 3:24 во вторник стрижка не только получится великолепной, но и существенно поднимет вам самооценку, подарит вдохновение, зарядит позитивной энергией и уверенностью в том, что вы по-настоящему прекрасны; окрашивание не возбраняется, правда, при первичном желательно отдать предпочтение солнечным тонам: золотистым, рыжеватым, пшеничным, или их гармоничному сочетанию, например, в технике «балаяж»; хорошо получится карвинг; дома рекомендуется витаминная маска.
19 августа, среда, 29-й лунный день до 4:51, 30-й лунный день (до 5:43, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Деве.
Совершенно неподходящий день для стрижки – она чревата неверной и крайне негативной оценкой вами своей личности и способностей, потерей жизнерадостности, эмоциональным и творческим застоем. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
20 августа, четверг, 1-й лунный день (до 6:23, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Деве.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома при необходимости можно полечить секущиеся кончики волос.
Фото: Depositphotos
Третья декада августа
21 августа, пятница, 2-й лунный день (до 7:54, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Весах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур, зато вы можете дома сделать любую маску, а также полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, ознакомиться с трендами этого сезона и с ценами на парикмахерские услуги, определиться, какую сумму вы готовы потратить на свою прическу и что вы хотите видеть у себя на голове. А затем выбрать удобное вам и благоприятное по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
22 августа, суббота, 3-й лунный день (до 9:25, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Весах.
В 3-й лунный день, приходящийся на 21 августа, с 7:54 до 12:17 можно сделать классическую стрижку, окрашивание в естественные тона, любые маски, ополаскивания, обертывания. После же 12:27 в пятницу и до 9:25 в субботу хорошо получится симметричная стрижка, «подсмотренная» вами у кого-то из дам-знаменитостей вашего поколения; при окрашивании стоит избегать резких контрастов; все домашние процедуры, кроме длительного расчесывания, окажутся бесполезными.
23 августа, воскресенье, 4-й лунный день (до 10:55, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Вполне благоприятный день для симметричной стрижки (прекрасно удастся ретро), неконтрастного окрашивания, салонной ионизации. Домашние же процедуры пользы не принесут; правда, если рядом с вами, под одной крышей есть человек (желательно – амурный партнер, но можно и мама, дочка, сестра), который вас любит и очень бережно к вам относится, то стоит доверить ему долгое расчесывание ваших волос – энергия любви хорошо скажется на вашей шевелюре и вообще на вашем общем самочувствии.
24 августа, понедельник, 5-й лунный день (до 12:24, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 5-й лунный день, приходящийся на 23 августа, с 10:55 до 13:17 можно подкорректировать привычную форму и подкрасить корни, а вот радикально новую прическу делать не стоит – вам вряд ли будет в ней комфортно; дома рекомендуются только ваши повседневные процедуры по уходу за волосами. После же 13:17 в воскресенье и до 12:24 в понедельник визит в парикмахерскую окажется удачным исключительно при условии, что у вас все в порядке с нервной системой; домашние же и салонные процедуры в любом случае будут совершенно бесполезными.
Фото: Depositphotos
25 августа, вторник, 6-й лунный день (до 13:53, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Стрельце.
В 6-й лунный день, приходящийся на 24 августа, стрижка (при условии отсутствия проблем с нервами) обострит вашу интуицию и добавит вам сексуальности, а окрашивание на метафизическом уровне усилит восприятие всего происходящего; домашние же процедуры в любом случае пользы не принесут. Непосредственно же во вторник в течение всего дня ото всех манипуляций с волосами настоятельно рекомендуется воздержаться.
26 августа, среда, 7-й лунный день (до 15:17, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 7-й лунный день, приходящийся на 25 августа, как уже было сказано выше, волосы стоит оставить в покое. Непосредственно же в среду стрижка не только хорошо получится, но и привлечет к вам внимание интересных людей, подвигнет вас на какие-то путешествия, а окрашивание добавит яркости в ваше существование. Можно поэкспериментировать, сделать креативную прическу. Дома рекомендуется маска с добавлением меда.
27 августа, четверг, 8-й лунный день (до 16:33, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Козероге.
Отличный день для стрижки – она обновит энергию, подарит силы на что-то такое, что вы почему-то долго откладывали, сделает вас решительнее в важных для вас вопросах, на что-то вас вдохновит. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления настоятельно рекомендуется воздержаться. Дома можно сделать питательную маску на основе жировых компонентов.
28 августа, пятница, 9-й лунный день (до 17:37, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Козероге.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата серьезными проблемами на работе, долгим застоем в карьере, провалами в финансовых делах. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
29 августа, суббота, 10-й лунный день (до 18:25, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, но вполне благоприятный для окрашивания, массажа головы и мытья ее яичным желтком или хлебом, укрепляющих и питательных масок на основе белой глины и овощных или фруктовых пюре.
30 августа, воскресенье, 11-й лунный день (до 18:59, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Водолее.
В 11-й лунный день, приходящийся на 29 августа, и 30-го до 3:38 стричься не стоит; можно сделать окрашивание, укрепляющую маску, стоун-массаж головы. После же 3:38 в воскресенье – превосходный момент для стрижки и окрашивания, можно радикально сменить прическу и цвет, обрезать длинные волосы или нарастить короткие – любые перемены пойдут вам на пользу, обновят и вашу энергию, и вашу жизнь в целом: в салоне вы можете попробовать какие-нибудь инновационные процедуры, а вот домашние манипуляции по уходу за шевелюрой положительного результата не дадут.
31 августа, понедельник, 12-й лунный день (до 19:24, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам вдохновение и какие-то озарения, отлично скажется на ваших взаимоотношениях с друзьями и теми коллегами, с которыми вы часто занимаетесь коллективными проектами, притянет к вам новые духовные блага. На пользу пойдут и недавно появившиеся салонные процедуры, а дома можно провести сеанс длительного и наполненного вашей любовью к себе расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей. При окрашивании стоит сделать ставку на богатство палитры используемых оттенков и создание благодаря им дополнительного объема.
Фото: Depositphotos
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