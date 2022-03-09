Календарь стрижки волос на апрель 2022 года

Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было парикмахерскими манипуляциями, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на апрель 2022 года. С подсказками Луны стрижка, окрашивание и проведение дополнительных процедур дадут наиболее оптимальный результат, прекрасно скажутся на волосах, помогут им всегда оставаться здоровыми и красивыми.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или, наоборот, знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 12 (после 17:09), 13, 14 (до 23:47), 25 (с 4:17 до 13:16).

Лучшие дни для эпиляции: 21 (после 6:53), 22.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 9 (после 9:50), 10 (до 10:59), 15 (после 17:50), 16, 20 (после 0:09), 21 (до 1:38), 24 (после 4:00), 25 (до 4:17), 30.