Календарь стрижки волос на апрель 2022 года
Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было парикмахерскими манипуляциями, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на апрель 2022 года. С подсказками Луны стрижка, окрашивание и проведение дополнительных процедур дадут наиболее оптимальный результат, прекрасно скажутся на волосах, помогут им всегда оставаться здоровыми и красивыми.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или, наоборот, знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 12 (после 17:09), 13, 14 (до 23:47), 25 (с 4:17 до 13:16).
Лучшие дни для эпиляции: 21 (после 6:53), 22.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 9 (после 9:50), 10 (до 10:59), 15 (после 17:50), 16, 20 (после 0:09), 21 (до 1:38), 24 (после 4:00), 25 (до 4:17), 30.
Фото: freepik.com
Первая декада апреля
1 апреля, пятница, 29-й лунный день до 6:36, 30-й лунный день (до 9:25, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Овне.
Неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Дайте им отдохнуть. Не стоит пользоваться укладочными средствами, приспособлениями для горячей укладки, расческами с острыми зубьями и тугими декоративными головными повязками.
2 апреля, суббота, 1-й лунный день (до 6:45, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Тельце.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания и любых дополнительных процедур, кроме ежедневных. Снова стоит воздержаться от использования фена, стайлера, укладочных средств сильной фиксации и всего того, что может оставить на коже головы микротравмы.
3 апреля, воскресенье, 2-й лунный день (до 6:54, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Тельце.
И опять неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. Однако если у вас ослабленные кончики, вы можете полечить их, нанеся в субботу после 19:51 (или в воскресенье до 6:54) предназначенный для этого состав. К тому же традиционно 2-й лунный день подходит для того, чтобы полистать свежие парикмахерские журналы или побродить по авторитетным тематическим сайтам, отследить трендовые тенденции, определиться с будущей прической и цветом волос, выбрать подходящее вам и благоприятное по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
4 апреля, понедельник, 3-й лунный день (до 7:05, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для классической стрижки — она хорошо скажется на волосах, а на метафизическом уровне благоприятно повлияет на течение ваших профессиональных и финансовых дел, на карьеру и на доходы, поможет вам совершить какой-то коммерческий прорыв и упрочить отношения с родственниками и деловыми партнерами. Окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, однако при первичном лучше использовать естественные оттенки. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
5 апреля, вторник, 4-й лунный день (до 7:20, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 4-й лунный день, приходящийся на 4 апреля, и 5-го до 6:05 стрижка не только будет очень удачной, но и притянет к вам новые финансовые потоки, поможет определиться с планами, касающимися деловой сферы, хорошо повлияет на взаимоотношения с родней и с теми людьми, с которыми вас связывают взаимовыгодные отношения; окрашивание не возбраняется, но, как и накануне, при первичном лучше отдать предпочтение натуральным тонам; все домашние процедуры дадут прекрасный результат. После же 6:05 во вторник (и до 7:20) можно сделать легкую в уходе стрижку, яркое окрашивание, провести ионизацию.
Фото: freepik.com
6 апреля, среда, 5-й лунный день (до 7:41, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне благоприятный день для стрижки, однако из привычного образа лучше не выходить: радикально новая прическа может негативно сказаться на вашем реноме, на восприятии вашей персоны людьми, чье мнение не просто для вас важно, но и как-то влияет на течение ваших дел. Впрочем, небольшие и не очень заметные эксперименты не возбраняются; это касается и окрашивания. Из дополнительных процедур рекомендуется сеанс длительного тщательного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
7 апреля, четверг, 6-й лунный день (до 8:11, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Раке.
Прекрасный день для стрижки — она избавит вас от накопившейся негативной энергии и от усталости, надолго зарядит хорошим настроением, оптимизмом, бодростью и ощущением легкости, более того, поможет быстро и без «напрягов» разобраться с какой-то давно волнующей вас проблемой. Приветствуются эксперименты, можно резко изменить прическу и цвет волос — новый имидж приживется «как родной», привыкание к нему будет стремительным и не станет причиной неприятных эмоций. Из дополнительных процедур рекомендуется салонная или домашняя ионизация.
8 апреля, пятница, 7-й лунный день (до 8:54, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Раке.
В 7-й лунный день, приходящийся на 7 апреля, до 18:31 можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, поиграть с формой и цветом, реализовать самые смелые ваши парикмахерские задумки; хорошо повлияет на волосы очередной сеанс длительного, но бережного расчесывания. После же 18:31 в четверг и до 8:54 в пятницу стричься не стоит, зато прекрасно ляжет краска при окрашивании, великолепный результат дадут восстанавливающие и укрепляющие маски на основе голубой глины или даров моря.
9 апреля, суббота, 8-й лунный день (до 9:50, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Раке.
В 8-й лунный день, приходящийся на 8 апреля, стричься стоит только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на что-то совсем уж короткое; окрашивание не возбраняется, можно добавить яркости с помощью оттенков, родственных основному цвету; дома рекомендуется лечебная маска на основе водорослей. Непосредственно же в субботу в течение всего дня от каких бы то ни было манипуляций с волосами лучше воздержаться.
10 апреля, воскресенье, 9-й лунный день (до 10:59, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна во Льве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата негативными эмоциональными выплесками, чрезмерно резким и острым восприятием всего происходящего, вашими немотивированными обидами, которые породят неконструктивные поступки и месть; да и на финансовое положение она повлияет не лучшим образом. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: freepik.com
Вторая декада апреля
11 апреля, понедельник, 10-й лунный день (до 12:16, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна во Льве.
Прекрасный день для стрижки — она не только безусловно украсит вас, но и подарит мощный прилив вдохновения, существенно поднимет вам самооценку, поможет вам больше любить себя, привлечет к вам позитивное внимание окружающих. Окрашивание не возбраняется, но при первичном стоит отдать предпочтение пшеничным, золотистым, рыжеватым и медовым тонам или их гармоничному сочетанию в одной из трендовых техник. Дома превосходный результат даст витаминная маска.
12 апреля, вторник, 11-й лунный день (до 13:37, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Деве.
Великолепный день для стрижки — она притянет к вам много хороших людей, событий и впечатлений, сделает вас решительнее в достижении какой-то амурной или творческой цели, каким-то образом поспособствует духовному или материальному обогащению. Можно поэкспериментировать с прической и цветом волос, радикально изменить имидж. Из домашних процедур наиболее эффективной будет питательная маска с добавлением меда.
13 апреля, среда, 12-й лунный день (до 15:00, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Деве.
В 12-й лунный день, приходящийся на 12 апреля, с 13:37 и до 17:09 стрижка не просто сделает вас еще привлекательнее, но и притянет к вам новые творческие, любовные, финансовые возможности, увеличит ваш потенциал, поможет раскрыть и реализовать какие-то ваши пока латентные таланты и способности; при окрашивании снова стоит отдать предпочтение пшеничным, медовым, рыжеватым и золотистым тонам — это поспособствует привлечению богатства; витаминные и питательные маски на основе злаковых отваров превосходно скажутся на здоровье волос и кожи головы. После 17:09 во вторник и до 15:00 в среду рекомендуются элегантная классическая стрижка и окрашивание в спокойные натуральные оттенки — это поможет вам получить какие-то дополнительные блага; любая домашняя процедура будет максимально эффективной.
14 апреля, четверг, 13-й лунный день (до 16:24, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Весах.
Хороший день для аккуратной классической стрижки, окрашивания в естественные оттенки, любых домашних процедур. Если же вы давно мечтаете вырваться из какого-то замкнутого круга, то стоит радикально сменить прическу, сделать на голове нечто диаметрально противоположное тому, что вы сейчас носите, перекраситься из блондинки в брюнетку/шатенку или наоборот.
15 апреля, пятница, 14-й лунный день (до 17:50, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Весах.
В 14-й лунный день, приходящийся на 14 апреля, до 23:47 можно сделать элегантную классическую стрижку — она поможет выйти на новый карьерный уровень, совершить прорыв в области, в которой вас долго преследовали ошибки и промахи, в которой что-то не получалось; окрашивание не возбраняется, однако стоит использовать натуральные или щадящие красители; все домашние процедуры дадут отличный результат.
После же 23:47 в четверг и до 17:50 в пятницу рекомендуется симметричная стрижка без каких-либо вывертов и наворотов — она поможет вам гармонизировать ваше внутреннее состояние и всю вашу жизнь; при окрашивании стоит избегать резких контрастов и мрачных оттенков; дома желательно провести сеанс длительного, тщательного, но бережного расчесывания.
Фото: freepik.com
16 апреля, суббота, 15-й лунный день (до 19:19, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Весах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чрезвычайно негативным образом скажется на психологическом состоянии, спровоцирует множественные истерики и резкое недовольство собой, плохо повлияет на ваше самовосприятие и на реноме. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
17 апреля, воскресенье, 16-й лунный день (до 20:53, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 16-й лунный день, приходящийся на 16 апреля, волосы желательно оставить в покое. Непосредственно же в воскресенье до 3:24 можно сделать симметричную стрижку, неконтрастное окрашивание, ионизацию; после 3:24 (и до 20:53) стоит стричься только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой; если нет застарелого стресса, депрессии, неврозов, то стрижка многократно усилит вашу интуицию и поможет лучше разбираться в людях; окрашивание не возбраняется; домашние процедуры пользы не принесут.
18 апреля, понедельник, 17-й лунный день (до 22:31, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня снова стоит отправляться в парикмахерскую, только если не шалят нервы; в этом случае стрижка сделает вас еще сексуальнее, поможет решительнее и успешнее бороться за какие-то нужные вам сейчас блага. Окрашивание не возбраняется, но с техниками, предполагающими многочасовой процесс, лучше не затеваться. Домашние процедуры будут абсолютно бесполезными.
19 апреля, вторник, 18-й лунный день, Луна в Стрельце.
В 18-й лунный день, приходящийся на 18 апреля, и 19-го до 5:18 от стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур стоит воздержаться. Непосредственно же во вторник (после 5:18) — прекрасный момент для спортивной, динамичной стрижки, она поможет вам оставаться в тонусе, быть подвижнее, не упускать интересные возможности; можно сделать двуцветное контрастное окрашивание, но осветления лучше избегать; дома рекомендуется маска на основе жировых компонентов с добавлением меда или лимонного сока.
20 апреля, среда, 18-й лунный день продолжается (до 0:09, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Стрельце.
От 18-го лунного дня осталось всего 9 минут, а потому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
Фото: freepik.com
Третья декада апреля
21 апреля, четверг, 19-й лунный день (до 1:38, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Козероге.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата резкими конфликтами с теми, кто обычно вас поддерживает и без кого вам будет сложно решать какие-то важные для вас задачи, не исключены и дорожные неприятности. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
22 апреля, пятница, 20-й лунный день (до 2:48, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Козероге.
В 20-й лунный день, приходящийся на 21 апреля, с 1:38 до 6:53 можно сделать спортивную стрижку, окрашивание без осветления, питательную маску на основе молочных продуктов. После же 6:53 в четверг и до 2:48 в пятницу стричься не стоит, зато отлично ляжет краска при окрашивании, превосходно повлияют на волосы: ополаскивания отваром горных трав, питательные и укрепляющие маски, массаж головы и ее мытье хлебом или яичным желтком.
23 апреля, суббота, 21-й лунный день (до 3:33, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Водолее.
В 21-й лунный день, приходящийся на 22 апреля, от стрижки снова стоит воздержаться; можно сделать окрашивание, нанести питательную или укрепляющую маску на основе белой глины, помассировать голову. Непосредственно же в субботу какие-либо манипуляции с волосами не рекомендуются.
24 апреля, воскресенье, 22-й лунный день (до 4:00, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Водолее.
В 22-й лунный день, приходящийся на 23 апреля, как уже было сказано, волосы лучше оставить в покое. Непосредственно же в воскресенье (до 4:00) можно сделать креативную стрижку (если вы давно это задумывали), поиграть с цветом, провести очередной сеанс длительного тщательного расчесывания.
25 апреля, понедельник, 23-й лунный день (до 4:17, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Рыбах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата возникновением проблем со здоровьем, игнорированием вашей персоны в важных для вас сообществах, творческим, финансовым и сексуальным кризисами. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться — вероятна аллергическая реакция даже на привычные средства и красители.
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26 апреля, вторник, 24-й лунный день (до 4:29, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 24-й лунный день, приходящийся на 25 апреля, с 4:17 до 13:16 можно сделать креативную стрижку — она расширит ваши возможности в плане зарабатывания денег, поможет вам стать смелее в реализации каких-то долгосрочных проектов; окрашивание не возбраняется, но привычный цвет лучше не менять; в салоне стоит попробовать инновационные процедуры, а дома провести еще один сеанс длительного расчесывания. После же 13:16 в понедельник и до 4:29 во вторник стричься и делать окрашивание не рекомендуется, зато отличный результат даст начатое в это время лечение волос и кожи головы; желательно и увлажнение.
27 апреля, среда, 25-й лунный день (до 4:38, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Можно полечить волосы и кожу головы, сделать легкую питательную маску и ополаскивание отваром лекарственных трав или водой, настоянной на серебре.
28 апреля, четверг, 26-й лунный день (до 4:46, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Овне.
Стричься, делать окрашивание и проводить салонные процедуры не стоит в течение всего 26-го лунного дня. Однако если 27 апреля до 19:11 нет ограничений по укладке и можно нанести лечебную/питательную маску, то после 19:11 в среду и до 4:46 в четверг от домашних процедур и от использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств рекомендуется воздержаться.
29 апреля, пятница, 27-й лунный день (до 4:54, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур и домашних, кроме повседневных, использования приспособлений для горячей укладки и укладочных средств жесткой фиксации.
30 апреля, суббота, 28-й лунный день до 5:03, 29-й лунный день (до 23:28, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, частное солнечное затмение в 23:42, Луна в Тельце.
И снова от каких бы то ни было парикмахерских манипуляций настоятельно рекомендуется воздержаться. По возможности не пользуйтесь укладочными средствами, не стягивайте туго волосы, не появляйтесь без головного убора в местах большого скопления людей.
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