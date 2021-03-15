Календарь стрижки волос на апрель 2021 года
Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было манипуляциями с волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на апрель 2021 года. С подсказками Луны уход за шевелюрой станет гораздо продуктивнее и эффективнее. По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (после 4:53), 7 (до 23:32), 22 (после 16:09), 23, 24 (до 19:07).
Лучшие дни для эпиляции: 3 (после 11:14), 4, 5 (до 4:20).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1, 2 (до 0:52), 5 (после 4:20), 6 (до 4:53), 11 (после 6:03), 12 (до 5:31), 19 (после 9:11), 20 (до 10:18), 25 (после 17:27), 26 (до 19:02), 29 (после 23:56), 30.
Фото: Depositphotos
Первая декада апреля
1 апреля, четверг, 19-й лунный день, Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата травмами (в том числе и в процессе подстригания), проблемами с единомышленниками, всевозможными зависимостями. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
2 апреля, пятница, 19-й лунный день продолжается (до 0:52, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Стрельце.
Для 52 минут, оставшихся от 19-го лунного дня, актуальны рекомендации, данные для предыдущей даты, потом переходите к советам для следующей.
3 апреля, суббота, 20-й лунный день (до 2:19, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Козероге.
Прекрасный день для стрижки – она поможет вам легче относиться к тем вопросам и ситуациям, изменить что-то в которых вы по объективным причинам просто не в состоянии; к тому же она притянет к вам людей, которые научат вас чему-то важному. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления лучше воздержаться. При необходимости в салоне можно провести процедуру каутеризации. Дома стоит сделать питательную маску на основе молочных продуктов.
4 апреля, воскресенье, 21-й лунный день (до 3:29, позже ориентируйтесь на 22 -й лунный день), 4-я четверть, Луна в Козероге.
В 21-й лунный день, приходящийся на 3 апреля, до 11:14 хорошо получится спортивная стрижка, можно сделать окрашивание без осветления, ламинирование, выпрямление волос, дома отличный результат даст маска на основе жировых компонентов. После 11:14 в субботу стричься не стоит, зато прекрасно ляжет краска как при вторичном, так и при первичном окрашивании, очень эффективной будет укрепляющая маска, особо рекомендуется массаж головы. Непосредственно же в воскресенье от любых манипуляций с волосами желательно воздержаться.
5 апреля, понедельник, 22-й лунный день (до 4:20, позже ориентируйтесь на 23 -й лунный день), Луна в Водолее.
В 22-й лунный день, приходящийся на 4 апреля, как уже было сказано, волосы лучше оставить в покое. Непосредственно же в понедельник (до 4:20) можно сделать окрашивание, ополаскивание отваром горных трав и точечный массаж головы, вымыть ее хлебом или яичным желтком, провести укрепляющие или восстанавливающие процедуры.
Фото: Depositphotos
6 апреля, вторник, 23-й лунный день (до 4:53, позже ориентируйтесь на 24 -й лунный день), Луна в Водолее.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата проблемами со здоровьем, резким разрывом важных для вас деловых и/или дружеских отношений, профессиональным и творческим кризисом. От каких-либо других манипуляций с волосами тоже настоятельно рекомендуется воздержаться. К тому же не стоит тестировать новые бальзамы, шампуни, ополаскиватели – вероятна аллергическая реакция.
7 апреля, среда, 24-й лунный день (до 5:16, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Рыбах.
Превосходный день для стрижки – она поспособствует важному фактическому или психологическому открытию, поможет решиться на что-то такое, что вы до этого считали почти фантастическим, а потому нереализуемым, подарит вам легкость в общении с теми людьми, с которыми вы делаете одно дело. Окрашивание не возбраняется, можно поэкспериментировать с цветом, да и вообще момент очень благоприятен для того, чтобы полностью и радикально сменить прическу – форму, колер. В салоне вы можете попробовать инновационные парикмахерские процедуры и сделать ионизацию, дома рекомендуется сеанс длительного, тщательного, но бережного расчесывания.
8 апреля, четверг, 25-й лунный день (до 5:32, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 25-й лунный день, приходящийся на 7 апреля, до 23:32 можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, попробовать с помощью смены прически что-то изменить в своем мироощущении, самостоятельно или посредством мастера воплотить в реальность какие-то свои парикмахерские задумки; насыщение волос кислородом хорошо скажется на их структуре. После же 23:32 в среду и до 5:32 в четверг стричься и делать окрашивание не стоит, зато превосходный результат дадут увлажнение и лечебная маска.
9 апреля, пятница, 26-й лунный день (до 5:44, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать увлажняющую маску и полечить волосы средством, рекомендованным вам вашим парикмахером или трихологом.
10 апреля, суббота, 27-й лунный день (до 5:54, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Овне.
И снова от стрижки, окрашивания и салонных процедур стоит воздержаться. Можно нанести восстанавливающую маску, сделать ополаскивание настоем ромашки (для светлых волос) или отваром коры дуба (для темных).
Фото: Depositphotos
Вторая декада апреля
11 апреля, воскресенье, 28-й лунный день (до 6:03, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, использования приспособлений для горячей укладки и укладочных средств жесткой фиксации; по возможности дайте волосам отдохнуть, а если они у вас длинные, не сковывайте их тугими резинками.
12 апреля, понедельник, 29-й лунный день до 5:31, 1-й лунный день (до 6:13, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Стрижка чревата интеллектуальным застоем, утратой веры в себя, ошибками в делах, в которых сейчас вы лучшая. Окрашивание и маски плохо скажутся на здоровье шевелюры.
13 апреля, вторник, 2-й лунный день (до 6:23, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Тельце.
Во 2-й лунный день, приходящийся на 12 апреля, до 20:45 с волосами лучше ничего не делать. После 20:45 в понедельник и до 6:23 во вторник стрижка, окрашивание и основная масса процедур по уходу тоже не рекомендуются, однако при необходимости можно полечить секущиеся кончики; к тому же вы можете полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, определиться, чего бы вы хотели видеть у себя на голове и какую сумму сейчас готовы потратить на свою прическу, выбрать подходящее вам и благоприятное по лунному календарю время для визита в салон или для прихода мастера к вам домой (ну или для самострижки).
14 апреля, среда, 3-й лунный день (до 6:35, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она поможет вам начать успешный коммерческий проект, привлечет к вам новые финансовые потоки, поспособствует налаживанию конструктивного диалога с родственниками и деловыми партнерами. Окрашивание тоже будет вполне удачным, можно сделать легкое осветление. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
15 апреля, четверг, 4-й лунный день (до 6:50, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Близнецах.
Этот день тоже вполне подходит для стрижки – она поможет улучшить взаимопонимание с родней, притянет к вам то, что увеличит ваш физический и психологический комфорт, позволит чему-то научиться не на своих, а на чужих ошибках. Окрашивание не возбраняется, однако лучше отдать предпочтение щадящим красителям и естественным оттенкам. Все дополнительные домашние процедуры по уходу за волосами будут весьма эффективными.
Фото: Depositphotos
16 апреля, пятница, 5-й лунный день (до 7:11, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам легкость, поможет избавиться от накопившегося негатива, сделает ваши мысли более оптимистичными. Однако при этом не стоит спонтанно изменять привычной прическе – результат экстремального эксперимента вряд ли будет нравиться вам долго, велика вероятность, что уже завтра-послезавтра вы пожалеете о своей необдуманной смелости и необузданной фантазии. Окрашивание не возбраняется, но и тут многоцветные выверты желательны только в том случае, если для вас это – вполне обычная история. В салоне рекомендуется ионизация, а дома – сеанс длительного тщательного расчесывания.
17 апреля, суббота, 6-й лунный день (до 7:39, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Раке.
Превосходный день для стрижки – она добавит вам шарма, подарит заряд оптимизма, поможет в важных для вас ситуациях найти нужные слова, чтобы в чем-то убедить оппонентов. Окрашивание тоже будет удачным, можно поэкспериментировать с цветовой гаммой, сделать многоцветное колорирование или сомбре/балаяж в ярких и неприродных оттенках. Дома стоит еще раз побаловать волосы длительным расчесыванием.
18 апреля, воскресенье, 7-й лунный день (до 8:18, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Раке.
В 7-й лунный день, приходящийся на 17 апреля, до 22:26 можно сделать оригинальную стрижку и небанальное окрашивание, провести салонную ионизацию. После же 22:26 в субботу и до 8:18 в воскресенье стричься не рекомендуется, зато отличный результат даст укрепляющая маска.
19 апреля, понедельник, 8-й лунный день (до 9:11, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стоит стричься исключительно в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик»; такая радикальная стрижка принесет вам реальное обновление, поможет в некотором роде стать совсем другим человеком – не только внешне, но и внутренне. Окрашивание не возбраняется. Дома можно сделать питательную маску на основе водорослей, полечить волосы и укрепить корни с помощью средств с голубой глиной.
20 апреля, вторник, 9-й лунный день (до 10:18, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), 1-я четверть, Луна во Льве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата чрезмерно острой реакцией на все, что происходит с вами и вокруг вас, повышенной обидчивостью, истерическими состояниями. От окрашивания и других манипуляций с волосами тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
Третья декада апреля
21 апреля, среда, 10-й лунный день (до 11:35, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна во Льве.
В 10-й лунный день, приходящийся на 20 апреля, стричься, делать окрашивание и проводить дополнительные процедуры не рекомендуется. Непосредственно же в среду (до 11:35) стрижка не только будет очень успешной и невероятно украсит вас, но и подарит вам мощный прилив вдохновения, существенно повысит вашу самооценку, привлечет к вам позитивное внимание и восхищение окружающих; при первичном окрашивании желательно отдать предпочтение пшеничным, золотистым, рыжеватым тонам или их гармоничному сочетанию, например, в технике «балаяж»; дома стоит сделать витаминную маску.
22 апреля, четверг, 11-й лунный день (до 12:58, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Деве.
И снова превосходный день для стрижки – она поможет вам раскрыть и полностью реализовать какой-то ваш потенциал, сделает ваше творческое самовыражение еще более уникальным, добавит вам смелости, благодаря чему вы сможете разобраться с какой-то проблемой или со сложным вопросом. Окрашивание тоже будет весьма успешным, как и карвинг. Дома рекомендуется медовая маска.
23 апреля, пятница, 12-й лунный день (до 14:25, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Деве.
В 12-й лунный день, приходящийся на 22 апреля, стрижка, сделанная до 16:09, привлечет к вам любовь окружающих и материальное или духовное богатство, подарит вдохновение, благодаря которому вы сможете создать какой-то шедевр; окрашивание будет удачным, особенно – в светлые тона; дома стоит сделать питательную маску. После же 16:09 в четверг и до 14:25 в пятницу стрижка не только получится безупречно, но и притянет к вам дополнительные блага, а также опыт, который впоследствии пригодится для увеличения благополучия; при окрашивании желательно отдать предпочтение натуральным оттенкам; любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
24 апреля, суббота, 13-й лунный день (до 15:55, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для стрижки – она поможет избавиться от давней утилитарной проблемы, от ложных ценностей и ошибочных, хотя и прикидывающихся правильными представлениях о жизни и каких-то конкретных ситуациях. При окрашивании краска ляжет идеально. Все домашние процедуры будут весьма эффективными.
Фото: Depositphotos
25 апреля, воскресенье, 14-й лунный день (до 17:27, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Весах.
В 14-й лунный день, приходящийся на 24 апреля, до 19:07 можно сделать классическую стрижку (она поможет с деловой репутацией и привлечет новые выгодные проекты), окрашивание в естественные тона, любую домашнюю процедуру. После же 19:07 в субботу и до 17:27 в воскресенье удачными будут симметричная стрижка и неконтрастное окрашивание – они подарят душевную гармонию, внутреннее равновесие, уверенность в себе и в своих решениях; дома рекомендуется длительное бережное расчесывание для улучшения кровообращения.
26 апреля, понедельник, 15-й лунный день (до 19:02, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата полным душевным «раздраем», спорами с близкими, тяжбами, затеянными против вас, и существенным ухудшением реноме. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
27 апреля, вторник, 16-й лунный день (до 20:41, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна в Скорпионе.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур – вероятны неприятные последствия, да и результат вам вряд ли понравится.
28 апреля, среда, 17-й лунный день (до 22:20, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 17-й лунный день, приходящийся на 27 апреля, от каких бы то ни было парикмахерских манипуляций рекомендуется воздержаться. Непосредственно же в среду до 18:44 стоит стричься только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой – в этом случае стрижка поспособствует неожиданному и даже несколько мистическому, противоречащему логике обогащению; окрашивание не воспрещено, но если вы не очень любите людей, лучше сделать его самостоятельно; домашние процедуры пользы не принесут. После же 18:44 стрижка подарит вам какие-то занимательные новые возможности, притянет к вам интересные события и прекрасных индивидуумов; окрашивание не возбраняется, но без осветления; дома хороший результат даст питательная маска на основе молочных продуктов.
29 апреля, четверг, 18-й лунный день (до 23:56, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный день для стрижки и окрашивания, приветствуются смелые решения, можно поэкспериментировать с формой и цветом, выразить с помощью прически свой внутренний мир. Дома рекомендуется двухкомпонентная питательная маска.
30 апреля, пятница, 19-й лунный день, Луна в Козероге.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата травмами, выбором ложного пути, убытками, конфликтами с единомышленниками, с коллегами, с теми, кто имеет над вами какую-либо финансовую, эмоциональную или психологическую власть. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
Фото: Depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!