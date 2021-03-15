Календарь стрижки волос на апрель 2021 года

Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было манипуляциями с волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на апрель 2021 года. С подсказками Луны уход за шевелюрой станет гораздо продуктивнее и эффективнее. По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (после 4:53), 7 (до 23:32), 22 (после 16:09), 23, 24 (до 19:07).

Лучшие дни для эпиляции: 3 (после 11:14), 4, 5 (до 4:20).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1, 2 (до 0:52), 5 (после 4:20), 6 (до 4:53), 11 (после 6:03), 12 (до 5:31), 19 (после 9:11), 20 (до 10:18), 25 (после 17:27), 26 (до 19:02), 29 (после 23:56), 30.