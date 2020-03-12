Календарь стрижки волос на апрель 2020 года
Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься процедурами по уходу за волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на апрель 2020 года. И пусть все завидуют вашей шевелюре!
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 5 (после 0:20), 6, 15 (после 10:38), 16 (до 3:57), 17 (после 4:22 и до 21:31).
Лучшие дни для эпиляции: 13 (после 3:06), 14, 15 (до 10:38).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 9:54), 2 (до 10:55), 7 (после 18:14), 8 (до 19:48), 12 (после 0:20), 13 (до 1:36), 16 (после 3:57), 17 (до 4:22), 22 (после 5:30), 23 (до 5:26), 30 (после 9:53).
Фото: vostock-photo
Первая декада апреля
1 апреля, среда, 8-й лунный день (до 9:54, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Раке.
В 8-й лунный день, приходящийся на 31 марта, с 9:07 до 14:44 можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, да и простое подрезание кончиков даст отличный результат – избавит от накопившейся негативной энергии, зарядит оптимизмом; в салоне стоит заказать ионизацию, а вот домашние процедуры пользы не принесут. После же 14:44 во вторник стричься рекомендуется исключительно в том случае, если вы долго носили длинные волосы и теперь созрели на ультракороткий «ёжик»; окрашивание не возбраняется, очень эффективными будут укрепляющие маски. Непосредственно же 1 апреля любые парикмахерские манипуляции нежелательны.
2 апреля, четверг, 9-й лунный день (до 10:55, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна во Льве.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата депрессией, финансовыми проблемами, излишней мнительностью. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
3 апреля, пятница, 10-й лунный день (до 12:11, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна во Льве.
В 10-й лунный день, приходящийся на 2 апреля, с 10:55 до 21:27 стрижка будет удачной только при радикальной смене длины; окрашивание не возбраняется, но не стоит перекрашиваться из брюнетки в блондинку и наоборот – в отличие от резкого избавления от длинных волос, кардинальная перемена цвета психику не порадует; из домашних процедур оптимальный эффект даст питательная маска на основе водорослей. После же 21:27 в четверг и до 12:11 в пятницу стрижка подарит вам вдохновение и творческие силы, сделает вас храбрее в важных делах и решениях, да и просто очень украсит вас; при первичном окрашивании рекомендуется использовать рыжеватые, золотистые, пшеничные тона; хорошо получится карвинг; дома стоит нанести витаминную маску.
4 апреля, суббота, 11-й лунный день (до 13:36, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна во Льве.
Отличный день для стрижки – она существенно повысит вашу самооценку, притянет к вам новые яркие позитивные впечатления и эмоции, подарит приливы вдохновения и подвигнет на те перемены во внешнем облике, которые сделают вас еще привлекательнее. Окрашивание тоже будет удачным. Дома рекомендуется питательная маска на основе мёда.
5 апреля, воскресенье, 12-й лунный день (до 15:07, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Деве.
Очень благоприятный день для стрижки – она притянет к вам то, чего вам сейчас объективно не хватает больше всего, подарит вам силы и уверенность в себе для достижения какой-то крайне важной для вас цели, ну и на волосах скажется весьма позитивно. Окрашивание тоже получится хорошо, особенно – многоцветное колорирование на основе золотистой гаммы. Что же касается процедур по уходу, то в 12-й лунный день, приходящийся на субботу, лучше отдать предпочтение витаминной маске с ароматическими маслами, непосредственно же в воскресенье (до 15:07) всё, что вы сделаете для своей шевелюры, даст великолепный результат.
Фото: vostock-photo
6 апреля, понедельник, 13-й лунный день (до 16:40, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне подходящий день для стрижки – она не только получится идеально, но и на метафизическом уровне подтолкнет вас к правильному решению по какому-то запутанному вопросу, с которым вы давно не можете разобраться. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном не стоит использовать мрачные оттенки. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
7 апреля, вторник, 14-й лунный день (до 18:14, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Весах.
И снова весьма подходящий момент для стрижки. Сделанная в понедельник (после 16:40), она позитивно повлияет на ваше материальное положение и подвигнет вас на получение каких-то новых знаний и навыков, которые чуть позже принесут вам массу всего хорошего. А если хотите «прокачать» амурную сферу – улучшить взаимоотношения с любимым человеком или, если пока его нет, получить шанс обрести партнера, то стригитесь во вторник до 18:14. Окрашивание в любой из означенных дней будет удачным, а вот домашние процедуры дадут позитивный результат только 6 апреля, 7-го же окажутся совершенно бесполезными.
8 апреля, среда, 15-й лунный день (до 19:48, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Скорпионе.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата сильнейшей зависимостью от людей и обстоятельств, потерей важных для вас деловых и дружеских контактов, да и просто долговременной повышенной нервозностью. От окрашивания и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
9 апреля, четверг, 16-й лунный день (до 21:22, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 16-й лунный день, приходящийся на 8 апреля, волосы лучше оставить в покое и дать им отдохнуть в том числе и от укладочных средств, особенно – чрезмерно интенсивных. Непосредственно же в четверг стричься стоит исключительно в том случае, если у вас всё в порядке с нервной системой – тогда вас ждет какое-то озарение, обострится ваша интуиция (а если имеются проблемы с нервами, то после стрижки обострятся именно они). Окрашивание не возбраняется, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
10 апреля, пятница, 17-й лунный день (до 22:53, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Стрельце.
И снова стоит отправляться в салон только при условии, что у вас нет застарелых стрессов, неврозов, депрессии. При здоровой нервной системе стрижка поможет вам обрести нечто такое, для получения чего лично у вас почему-то никогда не хватало храбрости; да и в материальном плане вероятны приятные сюрпризы. Окрашивание при наличии проблем с нервами тоже лучше перенести на другой день. А вот домашние процедуры в любом случае будут бесполезными.
Фото: vostock-photo
Вторая декада апреля
11 апреля, суббота, 18-й лунный день, Луна в Стрельце.
Вполне благоприятный день для посещения салона. Велика вероятность, что у вас с вашим стилистом получится с помощью прически создать вам уникальный оригинальный образ, который станет точным отражением и вашей сущности, и вашего самоощущения. Окрашивание не возбраняется, а вот от осветления желательно воздержаться. Дома можно сделать двухкомпонентную маску, например, из оливкового масла и мёда (или лимонного сока).
12 апреля, воскресенье, 18-й лунный день продолжается (до 0:20, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Стрельце.
За 20 минут, оставшихся от 18-го лунного дня, можно успеть сделать питательную маску на основе молочных продуктов.
13 апреля, понедельник, 19-й лунный день (до 1:36, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Козероге.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, она чревата серьезными ссорами с единомышленниками, с теми, кто всегда и во всём вас поддерживает, да и на ваших отпускных планах она может сказаться крайне отрицательно. От окрашивания и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
14 апреля, вторник, 20-й лунный день (до 2:37, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для модельной салонной стрижки, однако при необходимости можно подрезать/подровнять кончики. И первичное, и вторичное окрашивание будет весьма успешным. Дома стоит сделать укрепляющую маску для волос, в том числе и в профилактических целях; к тому же полезны: массаж головы, её мытье яйцом или хлебом, лечение с помощью белой глины и ополаскивание отваром горных трав.
15 апреля, среда, 21-й лунный день (до 3:24, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Водолее.
21-й лунный день, приходящийся на 14 апреля, не подходит для стрижки; можно сделать окрашивание, массаж головы и ушных раковин, питательную, лечебную или укрепляющую маску. Непосредственно же 15-е число неблагоприятно вообще для любых парикмахерских манипуляций.
Фото: vostock-photo
16 апреля, четверг, 22-й лунный день (до 3:57, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Водолее.
Как уже было сказано, 15 апреля не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. 16-го же числа (до 3:57) можно подстричься, выкрасить волосы в какой-то оригинальный цвет, попробовать инновационные салонные процедуры.
17 апреля, пятница, 23-й лунный день (до 4:22, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне и категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата многими неприятностями, в том числе и со здоровьем. Окрашивание и процедуры по уходу за волосами тоже рекомендуется перенести на другое время.
18 апреля, суббота, 24-й лунный день (до 4:40, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 24-й лунный день, приходящийся на 17 апреля, до 21:31 можно радикально сменить имидж, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, попробовать инновационные салонные процедуры. После же 21:31 в пятницу и до 4:40 в субботу стричься не стоит, зато великолепный результат даст лечение волос и кожи головы (но только рекомендованное специалистом – трихологом или хотя бы парикмахером, которому вы доверяете); желательно сделать и ополаскивание отваром крапивы или водой, настоянной на серебре.
19 апреля, воскресенье, 25-й лунный день (до 4:55, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать маску: увлажняющую, легкую питательную или лечебную.
20 апреля, понедельник, 26-й лунный день (до 5:07, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для каких бы то ни было манипуляций с волосами, кроме травяных ополаскиваний и легких масок.
Фото: vostock-photo
Третья декада апреля
21 апреля, вторник, 27-й лунный день (до 5:19, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Овне.
И снова от стрижки рекомендуется воздержаться, так же, как и от окрашивания, салонных и домашних процедур, использования приспособлений для горячей укладки и укладочных средств жесткой фиксации.
22 апреля, среда, 28-й лунный день (до 5:30, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Тельце.
Этот день тоже не подходит для парикмахерских манипуляций и для использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств. Стоит избегать и стрессовых ситуаций – они плохо скажутся на волосах.
23 апреля, четверг, 29-й лунный день до 5:26, 1-й лунный день (до 5:42, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата убытками и другими финансовыми неприятностями, да и на взаимоотношениях с родственниками скажется не лучшим образом. От окрашивания и любых процедур по уходу за волосами тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
24 апреля, пятница, 2-й лунный день (до 5:56, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Тельце.
Неподходящий день для стрижки и окрашивания. При необходимости можно полечить секущиеся кончики волос. К тому же стоит полистать свежие парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам и ознакомиться с последними тенденциями в мире причесок, выбрать наиболее для вас подходящую, определиться с цветом, а потом, «согласовав» будущий визит в салон со своим личным расписанием и лунным календарем, позвонить и записаться на прием к мастеру.
25 апреля, суббота, 3-й лунный день (до 6:13, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для классической стрижки – она откроет перед вами новые возможности в материальном мире и поможет вам стать глубже в духовном плане. Окрашивание тоже будет удачным, можно сделать легкое осветление. Любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
Фото: vostock-photo
26 апреля, воскресенье, 4-й лунный день (до 6:36, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 4-й лунный день, приходящийся на 25 апреля, до 10:21 рекомендуются: любые домашние процедуры, классическая стрижка, окрашивание в спокойные, естественные тона. А вот потом вы можете выйти за рамки привычного, слегка поиграть с формой и цветом, только не переусердствуйте, и уж точно не стоит стричься и краситься таким образом, чтобы шокировать родственников – они вам долго этого не забудут и житья спокойного не дадут; домашние маски и ополаскивания пользы не принесут.
27 апреля, понедельник, 5-й лунный день (до 7:06, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Раке.
Вполне благоприятный день для стрижки, однако не стоит резко менять имидж и создавать на голове что-то совсем уж вам непривычное – новый образ лишит вас душевного равновесия и негативно скажется на вашем реноме. Окрашивание не возбраняется, однако и тут от экспериментов лучше воздержаться. Домашние процедуры окажутся бесполезными.
28 апреля, вторник, 6-й лунный день (до 7:48, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Раке.
В 6-й лунный день, приходящийся на 27 апреля, до 20:29 стрижка не только получится великолепно, но и избавит вас от накопившегося негатива, сделает ваши мысли более позитивными, поможет вам найти выход из какой-то сложной ситуации; окрашивание тоже будет удачным, можно поиграть с оттенками с помощью многоцветного колорирования в модных и не вполне природных тонах, а вот домашние процедуры пользы не принесут. После же 20:29 в понедельник и до 7:48 во вторник стричься не рекомендуется, зато вы можете сделать окрашивание и питательную, укрепляющую или увлажняющую маску на основе водорослей.
29 апреля, среда, 7-й лунный день (до 8:43, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Раке.
Неподходящий день для стрижки. Можно сделать окрашивание, полечить волосы с помощью даров моря или голубой глины, слегка помассировать голову.
30 апреля, четверг, 8-й лунный день (до 9:53, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна во Льве.
В 8-й лунный день, приходящийся на 29 апреля, стричься стоит исключительно в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на очень-очень короткие; окрашивание не возбраняется, можно слегка изменить привычный цвет; из домашних процедур наиболее эффективными будут восстанавливающие и укрепляющие маски. Непосредственно же 30-го числа в течение всего дня от каких-либо парикмахерских манипуляций рекомендуется воздержаться.
Фото: vostock-photo
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