Календарь стрижки волос на апрель 2020 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься процедурами по уходу за волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на апрель 2020 года. И пусть все завидуют вашей шевелюре!

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 5 (после 0:20), 6, 15 (после 10:38), 16 (до 3:57), 17 (после 4:22 и до 21:31).

Лучшие дни для эпиляции: 13 (после 3:06), 14, 15 (до 10:38).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 9:54), 2 (до 10:55), 7 (после 18:14), 8 (до 19:48), 12 (после 0:20), 13 (до 1:36), 16 (после 3:57), 17 (до 4:22), 22 (после 5:30), 23 (до 5:26), 30 (после 9:53).