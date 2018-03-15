Календарь стрижки волос на апрель 2018 года
Ну и, естественно, перед тем, как посещать парикмахерский салон и дома заниматься процедурами по профилактическому или лечебному уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на апрель 2018 года. И тогда ваши волосы будут прекрасно выглядеть и радовать вас своим здоровьем, шелковистостью, блеском.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что утро категорически не подходит ни для каких манипуляций с волосами, их лучше не мучить лишним расчесыванием и не обременять укладочными средствами, а вот потом день становится весьма благоприятным для любых парикмахерских процедур.
Для наглядности разберем 24 апреля 2018 года: до 12:36 (время московское) стрижка чревата серьезным ухудшением отношений с окружающими, резким снижением самооценки и банальными порезами в процессе подстригания, окрашивание вряд ли окажется удачным, а домашние процедуры скорее навредят, чем пойдут на пользу. После же 12:36 стричься, краситься, экспериментировать с формой и цветом можно безбоязненно, более того, все это не только принесет чувство глубокого удовлетворения от результата, но и вдохновит на творческие свершения.
Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна часто переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 10, 11 (до 21:57), 25, 26.
Лучшие дни для эпиляции: 6 (после 20:20), 7, 8.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (до 20:11), 4 (после 23:49), 5, 6 (до 0:53), 9, 15, 23, 29 (после 19:07), 30 (до 20:21).
Первая декада апреля
1 апреля, воскресенье, 15-й лунный день (до 20:11, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Весах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата возникновением конфликтов, потерей репутации, утратой внутренней гармонии. От окрашивания и домашних процедур тоже желательно воздержаться.
2 апреля, понедельник, 16-й лунный день (до 21:26, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит стричься исключительно при условии, что у вас нет проблем с нервной системой, в противном случае все негативные состояния усугубятся. К тому же не рекомендуется при первичном окрашивании использовать черный цвет и другие мрачные оттенки — спровоцируете долговременное чувство тревожности. Домашние процедуры пользы не принесут.
3 апреля, вторник, 17-й лунный день (до 22:39, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Как и накануне, отправляйтесь в парикмахерскую, только если не шалят нервы. Если с психикой все нормально, стрижка добавит вам эротичности, притянет к вам новые чувственные ощущения, в некотором роде раскроет ваш сексуальный потенциал. Окрашивание не возбраняется, а вот от домашних и салонных процедур стоит воздержаться — они окажутся бесполезными.
4 апреля, среда, 18-й лунный день (до 23:49, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Стрельце.
Сегодня до 10:36 стричься и проводить другие парикмахерские процедуры не стоит, а вот потом смело отправляйтесь в салон. Стрижка поможет вам принять важное решение, вы на какую-то ситуацию посмотрите свежим взглядом и сможете правильно с ней разобраться, появятся новые силы, возрастет оптимизм. Окрашивание не возбраняется, но от осветления рекомендуется воздержаться. Из домашних процедур наиболее эффективными будут питательные маски из двух взаимодополняющих компонентов.
5 апреля, четверг, 19-й лунный день, Луна в Стрельце.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата всевозможными неприятностями в самых разных областях жизнедеятельности, а также может спровоцировать зависимость от человека, чье влияние на вас будет крайне негативным. От домашних процедур и окрашивания тоже стоит воздержаться.
6 апреля, пятница, 19-й лунный день продолжается (до 0:53, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Козероге.
В оставшиеся от 19-го лунного дня 53 минуты с волосами лучше ничего не делать, даже расчесывание не рекомендуется.
7 апреля, суббота, 20-й лунный день (до 1:50, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Козероге.
В 20-й лунный день, приходящийся на 6 апреля, до 20:20 визит в парикмахерский салон будет весьма успешным — стрижка не только получится восхитительной, но и повысит вам настроение, добавит коммуникабельности, притянет к вам новые интересные знакомства и занимательные приключения. Можно нарастить волосы, а при окрашивании сделать многоцветное колорирование. Дома рекомендуется легкая питательная маска на основе молочных продуктов. А вот после 20:20 в пятницу и весь день в субботу стричься не стоит, зато хорошо ляжет краска для волос, к тому же великолепный эффект дадут процедуры, направленные на укрепление, лечение, восстановление и питание шевелюры.
8 апреля, воскресенье, 21-й лунный день (до 2:39, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Козероге.
Все воскресенье неблагоприятно для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать легкий массаж головы и укрепляющую маску на основе белой глины.
9 апреля, понедельник, 22-й лунный день (до 3:20, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Водолее.
И снова от стрижки лучше воздержаться. Можно сделать окрашивание, стоун-массаж головы, маску на основе льняного семени, вымыть волосы хлебом или ополоснуть их отваром горных трав.
10 апреля, вторник, 23-й лунный день (до 3:54, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Водолее.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата возникновением проблем со здоровьем, эмоциональным застоем, конфликтами с друзьями, потерей интереса к тому, что сейчас вас очень радует. От окрашивания тоже стоит воздержаться — велика вероятность острой аллергической реакции. Домашние процедуры не помогут, а навредят.
Вторая декада апреля
11 апреля, среда, 24-й лунный день (до 4:22, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Рыбах.
Превосходный день для стрижки — она повысит вашу самооценку, подарит вам новые планы и творческие идеи, снимет накопившийся негатив и зарядит вас бодростью. Можно полностью поменять образ, сделать фантазийное окрашивание, попробовать инновационные салонные процедуры. А вот дома рекомендуется только повседневный уход, так как маски и ополаскивания пользы не принесут.
12 апреля, четверг, 25-й лунный день (до 4:46, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре, и сделать легкую увлажняющую маску на основе водорослей.
13 апреля, пятница, 26-й лунный день (до 5:07, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Рыбах.
Этот день тоже не подходит для стрижки и окрашивания, салонные и домашние процедуры будут бесполезными. К тому же рекомендуется воздержаться от использования большого количества укладочных средств и не экспериментировать с повседневной прической.
14 апреля, суббота, 27-й лунный день (до 5:27, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неподходящий день для практически всех манипуляций с волосами. Единственное, что можно сделать, — ополоснуть их отваром ромашки, крапивы, зверобоя или чистотела.
15 апреля, воскресенье, 28-й лунный день (до 5:46, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. К тому же настоятельно рекомендуется избегать использования фена, стайлера, укладочных средств жесткой фиксации, тугих декоративных головных повязок и острых заколок.
16 апреля, понедельник, 29-й лунный день до 4:57, 1-й лунный день (до 6:05, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для каких бы то ни было манипуляций с волосами, а использование приспособлений для горячей укладки чревато не только ослаблением волосяных луковиц, но и ожогами. По возможности не наносите на шевелюру укладочные средства и не появляйтесь в местах большого скопления народа без головного убора.
17 апреля, вторник, 2-й лунный день (до 6:28, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Тельце.
Этот день тоже не подходит для стрижки и окрашивания. Зато можно полистать парикмахерские журналы, подобрать прическу и цвет волос, определиться, какие салонные процедуры вам понадобятся, и сколько денег вы готовы потратить на визит к мастеру. А потом выбрать удобное для вас и благоприятное по лунному календарю время, позвонить в салон и договориться о посещении.
18 апреля, среда, 3-й лунный день (до 6:54, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для визита в салон. Стрижка на метафизическом уровне притянет к вам новые финансовые потоки, поможет вам в карьере, поспособствует решению сложных семейных вопросов, а на физическом — благоприятно скажется на здоровье волос. Окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, правда, от нанесения неестественных оттенков лучше воздержаться. В салоне при необходимости стоит пройти процедуру каутеризации, а дома любые ваши манипуляции по укреплению, лечению, питанию и увлажнению дадут великолепный результат.
19 апреля, четверг, 4-й лунный день (до 7:26, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне благоприятный день для стрижки, однако не стоит делать прическу, которая точно не понравится вашим ближайшим родственникам – спровоцируете затяжной конфликт. В остальном же — полный карт-бланш: можно поэкспериментировать с формой и цветом, сделать фантазийное окрашивание в технике сомбре, легкую завивку. А вот от домашних процедур толку не будет.
20 апреля, пятница, 5-й лунный день (до 8:08, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Раке.
И снова благоприятный день для посещения салона. Однако при этом привычную стрижку и цвет волос лучше не менять — вам вряд ли будет комфортно в новом образе. Зато даже простое подравнивание кончиков подарит вам невероятную легкость, снимет внутреннее напряжение, настроит на оптимистичный лад, а на метафизическом уровне притянет к вам восхитительные яркие впечатления. Домашние же процедуры окажутся бесполезными.
Третья декада апреля
21 апреля, суббота, 6-й лунный день (до 9:00, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стричься не стоит — повышенная эмоциональность не позволит вам насладиться результатом и принять его как нечто должное и правильное. Зато можно сделать первичное или вторичное окрашивание, а дома нанести маску на основе голубой глины или даров моря.
22 апреля, воскресенье, 7-й лунный день (до 10:04, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна во Льве.
Этот день подходит для стрижки только в том случае, если вы долгое время носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик». Окрашивание не возбраняется, однако не стоит поддаваться порыву шокировать окружающих буйством неестественных оттенков на вашей голове. Дома рекомендуется питательная маска на основе водорослей.
23 апреля, понедельник, 8-й лунный день (до 11:17, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна во Льве.
В 8-й лунный день, приходящийся на 22 апреля, до 20:21 можно сделать только очень короткую стрижку, зато это обновит энергию, снимет с вас груз забот, поспособствует эмоциональному возрождению; кроме того, хороший эффект дадут домашние лечебные процедуры для волос. После 20:21 удачной будет любая стрижка, приветствуются смелые эксперименты, в том числе и в окрашивании, огромную пользу принесет витаминная маска. А вот непосредственно 23-го числа в течение всего дня от стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур стоит воздержаться, так же, как и от мытья головы очень горячей водой и от использования укладочных средств жесткой фиксации.
24 апреля, вторник, 9-й лунный день (до 12:36, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Деве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата приступами жесткой самокритики, отсутствием творческих идей, ссорами с людьми из ближайшего окружения. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже желательно воздержаться.
25 апреля, среда, 10-й лунный день (до 13:56, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Деве.
В 10-й лунный день, приходящийся на 24 апреля, стрижка получится восхитительной, подарит вдохновение и хорошее настроение, увеличит интерес к вашей персоне, умножит вашу привлекательность. Можно сделать карвинг, многоцветное колорирование в пшенично-рыжеватой гамме. Дома рекомендуется маска на основе меда. Непосредственно 25-го числа стрижка тоже будет удачной, но принесет несколько другие бонусы – притянет к вам дополнительные материальные блага, упрочит отношения с родственниками. Окрашивание не возбраняется, однако лучше использовать щадящие красители и естественные оттенки. Все домашние процедуры дадут отличный результат.
26 апреля, четверг, 11-й лунный день (до 15:15, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки — она получится идеальной, каким-то образом поможет вам в социальной сфере, поспособствует решению сложных задач и вопросов. Окрашивание тоже будет весьма успешным. Дома можно заняться укреплением волос и лечением кожи головы.
27 апреля, пятница, 12-й лунный день (до 16:34, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне подходящий день для стрижки — она на метафизическом уровне духовно и в материальном плане обогатит вас, подарит вам спокойствие, избавит от каких-то сомнений. Можно поиграть с цветом волос. Однако при этом стоит избегать радикальной смены образа, асимметрии в прическе и в окрашивании, мрачных оттенков. Домашние процедуры дадут отличный результат в 12-й лунный день, приходящийся на 26 апреля, а непосредственно 27-го они окажутся бесполезными.
28 апреля, суббота, 13-й лунный день (до 17:51, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Весах.
Хороший день для стрижки — она поможет вам выйти из какого-то замкнутого круга, поспособствует восстановлению душевного равновесия, избавит от привязанности, которая не приносит вам радости. Окрашивание не возбраняется, однако избегайте резких контрастов. От домашних процедур толку не будет.
29 апреля, воскресенье, 14-й лунный день (до 19:07, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 14-й лунный день, приходящийся на 28 апреля, и 29-го до 10:10 можно смело стричься и краситься, правда, без асимметрии и резких контрастов. В воскресенье же время с 10:10 до 19:07 подходит для стрижки только в том случае, если вы не страдаете неврозом, и если у вас нет застарелого стресса и депрессии, к тому же при первичном окрашивании стоит избегать черного цвета. Домашние процедуры и 28-го, и 29-го окажутся бесполезными.
30 апреля, понедельник, 15-й лунный день (до 20:21, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Скорпионе.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. К тому же настоятельно не рекомендуется позволять кому-либо дотрагиваться до ваших волос и появляться в многолюдных местах без головного убора.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock