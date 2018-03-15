Ну и, естественно, перед тем, как посещать парикмахерский салон и дома заниматься процедурами по профилактическому или лечебному уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на апрель 2018 года. И тогда ваши волосы будут прекрасно выглядеть и радовать вас своим здоровьем, шелковистостью, блеском.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что утро категорически не подходит ни для каких манипуляций с волосами, их лучше не мучить лишним расчесыванием и не обременять укладочными средствами, а вот потом день становится весьма благоприятным для любых парикмахерских процедур.

Для наглядности разберем 24 апреля 2018 года: до 12:36 (время московское) стрижка чревата серьезным ухудшением отношений с окружающими, резким снижением самооценки и банальными порезами в процессе подстригания, окрашивание вряд ли окажется удачным, а домашние процедуры скорее навредят, чем пойдут на пользу. После же 12:36 стричься, краситься, экспериментировать с формой и цветом можно безбоязненно, более того, все это не только принесет чувство глубокого удовлетворения от результата, но и вдохновит на творческие свершения.

Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна часто переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 10, 11 (до 21:57), 25, 26.

Лучшие дни для эпиляции: 6 (после 20:20), 7, 8.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (до 20:11), 4 (после 23:49), 5, 6 (до 0:53), 9, 15, 23, 29 (после 19:07), 30 (до 20:21).