Время перемен: что ждет знаки зодиака в марте 2021
В третьей же декаде встрепенутся даже самые ленивые, нас всех ждут множественные личностные начинания, появится возможность обзавестись новыми и весьма занятными деловыми связями, а какие-то реальные и виртуальные мероприятия существенно обогатят и трудовой процесс, и полученные результаты. Но и тут не обойдется без внутренних метаний – в конфликт вступят интуиция и личная симпатия; первая станет молить об осторожности, а вторая орать: «этот человек мне нравится, так чего осторожничать?». Стоит быть объективнее в оценке новых людей в вашей жизни, да и старых знакомых лучше воспринимать через призму нынешних дел и высказываний, а не через прошлые взаимоотношения и то, что они когда-то для вас сделали – все меняются, а сейчас это происходит особенно радикально.
Кроме того, в этом месяце многим предстоит выбирать между коллективным и индивидуальным, между ответственностью, новыми обязательствами, контролем над какими-то ситуациями и полной отстраненностью, закрытостью, непротивлением обстоятельствам. Впрочем, непреходящая жажда перемен и активного в них участия мало кому даст отсидеться в сторонке, так что практически все мы сделаем правильный на данный период выбор.
В самом начале марта мы успеем встроить еще несколько «кирпичиков» в свою стабильность и финансовое благополучие, обзаведемся теми полезными связями, которые будут основаны на взаимных услугах, а потому окажутся чрезвычайно эффективными и долгосрочными; с 4-го же числа рациональность уступит место эмоциям. В середине месяца многим предстоит совершать поступки, которые они вряд ли смогут объяснить окружающим, но которые в результате весьма позитивно скажутся на настоящем и на будущем. В конце марта мы затеем массу новых проектов: профессиональных, социально-общественных, творческих, направленных на свое физическое и интеллектуальное развитие.
Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 12, с 14 по 20, с 22 по 27, с 29 по 31.
Неблагоприятные дни: 6, 13, 21, 28.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на март для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Овны в марте воспользуются всеми подвернувшимися им возможностями и не только существенно обогатят себя в материальном плане, но и значительно расширят свои горизонты, занявшись чем-то таким, что предполагает общение со многими людьми, получение новых навыков, частую смену впечатлений, избавляющую от ощущения рутинности.
Кроме того, вам предстоит решить для себя что-то важное, сделать какой-то морально-этический выбор, и в этом вам, скорее всего, поможет человек, которого вы считаете своим конфидентом, доверенным лицом. А еще вы разберетесь с проблемой, распрощаться с которой раньше не могли из-за какого-то консервативного индивида.
В начале месяца для получения оптимальных результатов в любых делах стоит учитывать психологический настрой окружающих. В середине марта может понадобиться информация из спорного и, по вашему мнению, не очень надежного источника. В конце месяца вас ждет эмоциональный и физический подъем, все будет получаться на «5+».
Наиболее благоприятные дни: 7, 9, 14, 15, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26.
Гороскоп на март для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Тельцы в марте могут обнаружить в себе какие-то новые художественные таланты или существенно развить уже имеющиеся. К тому же вас ждет теплое и продуктивное общение с людьми, которые вам благоволят; если вы будете правильно за ними наблюдать, то попутно обзаведетесь нужными и интересными навыками, постигнете весьма необходимую вам сейчас мудрость, что в свою очередь добавит вам веса в их глазах.
А вот непосредственно в профессиональной сфере не исключена суета, придется распыляться, ведя дела сразу по нескольким направлениям, вероятны и дополнительные расходы, которые вам вряд ли возместят; впрочем, траты себя так или иначе оправдают.
В начале месяца вам предстоит провернуть какое-то весьма выгодное дельце. В середине марта будет много разговоров, в том числе и тех, без которых вполне можно было бы обойтись. В конце месяца чья-то активность окажется заразной, и вы присоединитесь к какому-то профессиональному или социальному коллективному проекту.
Наиболее благоприятные дни: 12, 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 23.
Гороскоп на март для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Близнецы в марте, вероятно, будут не очень довольны тем, что происходит в их частной жизни, а потому кинутся максимально развивать и совершенствовать все то, что связано с их профессиональной деятельностью. Скорее всего, вас ждут многочисленные переговоры и презентации ваших умений, вы затеете несколько параллельных проектов разной направленности, постараетесь заручиться поддержкой людей из различных слоев и организаций.
Кроме того, вам постоянно будет хотеться чего-то смутного, и если вы сможете разобраться, чего именно жаждет ваша душа, станете гораздо счастливее, так как появится возможность практически немедленно это получить и этим насладиться.
В начале месяца не стоит спорить и ссориться с родственниками, иначе потом они помешают вам осуществить нечто для вас важное. В середине марта реализация какой-то идеи может шокировать окружающих, но лично вам принесет много новых возможностей и приятных бонусов. В конце месяца удастся сделать то, что вы давно откладывали.
Наиболее благоприятные дни: 3, 19, 20.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 25.
Гороскоп на март для Рака (22 июня – 22 июля)
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Раки в марте поучаствуют во многих интересных проектах – как профессиональных, так и социальных, творческих, связанных с какой-то информацией. Правда, при этом появится ощущение, что окружающих вас людей могло бы быть и поменьше; впрочем, грамотный релакс быстро избавит вас от усталости от общения.
Кроме того, вам предстоит обзавестись какими-то новыми навыками, которые вы, скорее всего, подсмотрите у кого-то из коллег. Ждут вас и приобретения материального характера: что-то для души, что-то для комфорта, что-то для тех людей, которым вы за что-то благодарны. А еще вы в чем-то отпустите себя на свободу и получите от этого массу удовольствия.
В начале месяца вас ждет финансовый сюрприз – приятный и повышающий самооценку. В середине марта некий проект потребует интуитивного включения и каких-то ваших особых качеств, очень ценных для тех, кто с вами взаимодействует. В конце месяца чужая активность может доставить вам некоторые неудобства.
Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 15, 18, 22, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 9, 13, 27.
Гороскоп на март для Льва (23 июля – 22 августа)
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Львы в марте используют накопленный за годы опыт для того, чтобы максимально возможно расширить поле своей профессиональной деятельности, инициируют несколько разноплановых проектов и для наиболее успешной их реализации задействуют информацию, которую сознательно или подсознательно достаточно долго собирали.
Кроме того, вам предстоит превратить какую-то абстрактную идею во что-то вполне материальное, вещественное, правда, это будет скорее для удовольствия и самосовершенствования, чем для прямого обогащения, хотя через некоторое время, вероятно, принесет и финансовые плоды, но для вас прибыль окажется всего лишь приятным бонусом к осознанию того, что вы сотворили что-то для себя уникальное.
В начале месяца кто-то поможет вам не упустить интересную возможность. В середине марта будет много проектов, основанных на личной симпатии – кто-то даст вам заработать просто потому, что вы – это вы. В конце месяца вы начнете нечто индивидуальное и долгосрочное.
Наиболее благоприятные дни: 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Гороскоп на март для Девы (23 августа – 22 сентября)
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Девы в марте могут столкнуться с непониманием окружающих, с множественными и не всегда конструктивными переменами на работе и с какими-то своими собственными непродуктивными желаниями, реализация которых навредит и репутации, и взаимоотношениям с теми людьми, с которыми они наиболее тесно контактируют.
В общем, месяц не обещает быть легким, но на более глобальном уровне и в долгосрочной перспективе он принесет освобождение от того, что давно надоело и требует замены, поможет расставить все точки над «ё» в отношениях с родственниками, друзьями, работодателями, откроет какой-то новый и очень подходящий вам путь.
В начале марта придет какая-то прибыль, но за нее придется побороться с тем, кто тоже на нее претендует. В середине месяца важно объективно оценивать все происходящее и свою собственную персону. В конце марта из множества не очень понятных вам предложений вам предстоит выбрать одно – тоже неоднозначное, но хотя бы точно чем-то для вас полезное.
Наиболее благоприятные дни: 3, 10, 24, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 19.
Гороскоп на март для Весов (23 сентября – 22 октября)
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Весы в марте будут много общаться с теми, кому доверяют, и из этого взаимодействия может родиться весьма перспективный проект, который поможет им продемонстрировать практически все их таланты, удовлетворить некоторые скрытые амбиции, обзавестись новыми покровителями или мощными и ловкими союзниками.
К тому же на профессиональном поприще вам придется «перелопатить» огромное количество информации, с помощью опыта и внутреннего чутья выбрав из нее то, что поспособствует достижению какой-то крайне важной для вас цели. А еще вам предстоит принять несколько судьбоносных решений и каким-то образом справиться со своими собственными противоречиями, ну и вывести самоконтроль на новый для вас уровень.
В начале месяца ваше прошлое многое сделает для вашего настоящего – как в деловой сфере, так и в частной жизни. В середине марта придется как-то уравновешивать эмоционально-психологические качели. В конце месяца вы станете чуточку другим человеком.
Наиболее благоприятные дни: 1, 12, 27, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 21, 23, 28.
Гороскоп на март для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Для Скорпионов март станет периодом новых возможностей, интересных и «вкусных» в плане личностного развития и профессиональной самореализации предложений, продуктивного самопознания и крайне выгодных для них стечений обстоятельств. Да и люди, с которыми вы тесно взаимодействуете, окажут вам всестороннюю поддержку.
В результате вам предстоит определиться с будущим направлением деятельности, использовать все подвернувшиеся вам шансы, заработать на том, что другие делают бесплатно, и наконец-то почувствовать, что всё в вашей жизни правильно, что вы по-настоящему на своем месте. А еще вы, вероятно, развлечетесь, кем-то ловко манипулируя.
В начале месяца небольшие непредвиденные расходы закроют какой-то набивший уже оскомину вопрос. В середине марта все сложится самым благоприятным для вас образом. В конце месяца ожидается старт индивидуального проекта, в ходе которого вы пересечетесь с самыми разными людьми и из каждой встречи извлечете какую-то пользу.
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 9, 30, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 12, 15, 19, 22, 26, 29.
Гороскоп на март для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Стрельцы в марте будут более беспокойны, чем обычно. Может появиться чувство неудовлетворенности тем, что происходит с вами и вокруг вас, возникнет потребность в радикальных переменах. Правда, есть вероятность, что вы пустите все на самотек и посмотрите, куда выведут вас обстоятельства, складывающиеся без вашего участия.
К тому же вам предстоит проверить на прочность многолетние отношения – профессиональные, дружеские, родственные, и не факт, что после этого от привычного круга общения хоть что-то останется. Зато в результате вы получите полное обновление, которое при правильном подходе станет для вас настоящим благом.
В начале месяца вам предстоит с кого-то стребовать какие-то выплаты; кроме того, лихорадочная активность будет сменяться моментами апатии, и тут важно найти точку опоры и равновесия. В середине марта вы можете как разрушить что-то значимое, так и создать нечто поистине уникальное – все будет зависеть от вашего настроения и от оказываемого на вас влияния. В конце месяца вы возьмете свою судьбу в свои руки.
Наиболее благоприятные дни: 4, 5, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 31.
Гороскоп на март для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Depositphotos
Козероги в марте будут жаждать покоя, однако получить его окажется не очень просто – на работе придется в срочном порядке и в немалом количестве решать какие-то давние вопросы, контактировать со множеством разных людей, пропускать через себя огромный пласт информации и как-то реагировать на ее основную массу. Да и дома собственные беспокойные мысли не дадут расслабиться (но зато подвигнут на поступки, которые действительно вам необходимы, и которые избавят от серьезных проблем).
Кроме того, вам предстоит разобраться, кому из вашего окружения вы можете доверять, а от кого лучше держаться подальше; получить навыки, которые вы раньше всерьез не воспринимали; затеять и выдержать непростой, но нужный вам разговор.
В начале месяца вы извлечете выгоду из доброго к вам отношения. В середине марта придется собирать воедино разрозненные и противоречивые сведения. В конце месяца не исключено столкновение с каким-то новатором, понять которого будет трудно.
Наиболее благоприятные дни: 7, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
Гороскоп на март для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Водолеи в марте будут до неприличия активны на работе и чрезвычайно ленивы в частной жизни. Все бытовое вы, скорее всего, отложите на неопределенный срок и вне профессиональной деятельности станете просто расслабляться, причем иногда – весьма странным образом. В деловой же сфере вас будет много и везде, вы поучаствуете в массе всевозможных проектов, повлияете на судьбу коллег и на их решения, начнете диктовать резкие условия начальству (заказчикам, компаньонам), инициируете какое-то обучение.
Кроме того, вам, вероятно, предстоит составить долгосрочный служебный план – не только для себя, но и для других людей; съездить туда, где вы уже были, но где вам по-прежнему интересно; попробовать свои силы в чем-то оригинальном.
В начале месяца какие-то убытки подвигнут вас на поиск дополнительного источника доходов и/или заставят отказаться от какой-то не очень полезной привычки. В середине марта от вас будет многое зависеть не только в вашей жизни. В конце месяца вас ждет сюрприз.
Наиболее благоприятные дни: 9, 10, 11, 20, 24, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на март для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Depositphotos
Рыбы в марте будут вынуждены параллельно заниматься сразу несколькими проектами, причем не только теми, которые входят в круг их непосредственных должностных обязанностей, но и теми, которые им навяжут люди, жаждущие внести в трудовой процесс какое-то разнообразие или обеспечить всестороннее освещение того, чем вы занимаетесь. Например, вас могут обязать и выполнять работу, и описывать/иллюстрировать ее в служебной/корпоративной или общедоступной соцсети.
Зато в частной жизни вас ждет масса всего приятного: общение с теми, кто вас по-настоящему любит, какая-то изумительно-прекрасная релаксация, новые впечатления, которые обеспечат вас материалом для ваших грез и для творческого самовыражения.
В начале месяца ожидается интересное деловое предложение, правда, оно в результате может потянуть за собой массу дополнительных хлопот. В середине марта вы назло кому-то с работы, вероятно, осуществите какое-то свое желание. В конце месяца вы в чем-то проявите твердость.
Наиболее благоприятные дни: 11, 12, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24, 31.
Фото: Depositphotos
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