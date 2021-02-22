Время перемен: что ждет знаки зодиака в марте 2021

В третьей же декаде встрепенутся даже самые ленивые, нас всех ждут множественные личностные начинания, появится возможность обзавестись новыми и весьма занятными деловыми связями, а какие-то реальные и виртуальные мероприятия существенно обогатят и трудовой процесс, и полученные результаты. Но и тут не обойдется без внутренних метаний – в конфликт вступят интуиция и личная симпатия; первая станет молить об осторожности, а вторая орать: «этот человек мне нравится, так чего осторожничать?». Стоит быть объективнее в оценке новых людей в вашей жизни, да и старых знакомых лучше воспринимать через призму нынешних дел и высказываний, а не через прошлые взаимоотношения и то, что они когда-то для вас сделали – все меняются, а сейчас это происходит особенно радикально.

Кроме того, в этом месяце многим предстоит выбирать между коллективным и индивидуальным, между ответственностью, новыми обязательствами, контролем над какими-то ситуациями и полной отстраненностью, закрытостью, непротивлением обстоятельствам. Впрочем, непреходящая жажда перемен и активного в них участия мало кому даст отсидеться в сторонке, так что практически все мы сделаем правильный на данный период выбор.

В самом начале марта мы успеем встроить еще несколько «кирпичиков» в свою стабильность и финансовое благополучие, обзаведемся теми полезными связями, которые будут основаны на взаимных услугах, а потому окажутся чрезвычайно эффективными и долгосрочными; с 4-го же числа рациональность уступит место эмоциям. В середине месяца многим предстоит совершать поступки, которые они вряд ли смогут объяснить окружающим, но которые в результате весьма позитивно скажутся на настоящем и на будущем. В конце марта мы затеем массу новых проектов: профессиональных, социально-общественных, творческих, направленных на свое физическое и интеллектуальное развитие.

Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 12, с 14 по 20, с 22 по 27, с 29 по 31.

Неблагоприятные дни: 6, 13, 21, 28.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на март для Овна (21 марта – 20 апреля)