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Время перемен: что ждет знаки зодиака в мае 2021

В мае нам предстоит вплотную заняться делами, связанными с родственниками, финансами, имуществом и со всем тем, что вызывает у нас глубокую личную заинтересованность. Мы будем искать новые возможности для укрепления своего положения, для увеличения благосостояния, для улучшения качества жизни. Многие приобретут нечто такое, что станет центром притяжения для семьи, объединит родню.

При этом мы начнем легче относиться к тому, что до этого заставляло переживать, волноваться, вступать в конфликт с окружающими. На что-то мы просто махнем рукой, решив, что ситуация не стоит наших нервов, а во что-то вполне успешно внесем поправочки, которые превратят не устраивающие нас обстоятельства во что-то вполне удобоваримое.

Ждут нас в этом месяце и два значимых астрологических события. Первое – переход Юпитера из Водолея в Рыб; он состоится 13-го числа и постепенно принесет нам смену вектора многих планов и задумок – они перейдут из абстрактных в реальные, хотя и долговыполнимые, получим мы и более мудрое отношение ко всему происходящему, умение выжидать, а не бросаться вперед в попытке тут же реализовать любую пришедшую в голову идею. К тому же у многих появится возможность подкрепить свои замыслы какими-то материальными ресурсами и воспользоваться старыми связями для успешного достижения карьерных, финансовых и отпускных целей.

Второе астрологическое событие – полное лунное затмение при Луне в Стрельце, ожидающееся 26-го числа. Оно окажет не такое мощное воздействие, как первое, однако может спровоцировать тягу к нерациональным и несвоевременным путешествиям, к неразумной смене имиджа, к хайпу и зарабатыванию дешевой популярности, добавить желания бунтовать против общепринятых норм поведения и стремления говорить правду и только правду там, где лучше дипломатично промолчать.

В начале мая многие внесут позитивные коррективы в ситуации, связанные с имуществом, правообладанием, банковской сферой; ожидаются и заметные переделки в жилище, и приобретение вещей/предметов для увеличения комфорта жизни. В середине месяца многим предстоит задуматься, а так ли важны для них какие-то повседневные правила и не лучше ли сменить распорядок, сделать его более свободным; постарайтесь без фанатизма – не все ваши нововведения окажутся удобными лично для вас и для тех, с кем вы тесно взаимодействуете. В конце мая важно не увлекаться сиюминутностью и продумывать все свои действия на несколько шагов вперед.

Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 10, с 12 по 18, с 20 по 25, с 27 по 31.

Неблагоприятные дни: 3, 11, 19, 26.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на май для Овна (21 марта – 20 апреля)

Фото: Pixabay.com

Овны в мае могут столкнуться с трудностями там, где нужно думать о долгосрочной выгоде и просчитывать все на несколько месяцев вперед, а также там, где важен человеческий фактор – окружающие со всеми своими частными делами, недостатками, опасениями. Вероятны и препятствия в виде бюрократической волокиты.

При этом вам предстоит открыть для себя новый источник доходов или заключить весьма выгодный для вас деловой союз; сменить методы достижения финансовых и карьерных целей, начать по-другому относиться к каким-то ресурсам – стать если и не намного бережливее, то, по крайней мере, рациональнее при использовании.

В начале мая могут появиться новые финансовые возможности, но для того, чтобы воспользоваться ситуацией, придется пойти на конфликт с кем-то в деловой сфере. В середине месяца будет много разнообразных желаний, а на работе вы в чем-то найдете весьма оригинальный, нестандартный выход. В конце мая не исключен небольшой отпуск.

Наиболее благоприятные дни: 4, 9, 18.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 14, 15, 21, 28, 29.

Гороскоп на май для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Фото: Pixabay.com

Тельцы в мае получат разнообразные новые возможности почти во всех сферах своей жизнедеятельности и, скорее всего, вполне успешно используют практически все подвернувшиеся шансы. К тому же вам в каком-то деле предстоит прекратить «ломать лбом стену», пытаясь достичь результата привычными, но давно уже не действующими методами, и самостоятельно придумать что-то совершенно новаторское или воспользоваться чьими-то подсказками (родственников, друзей, интернет-гуру).

Кроме того, вас, по всей вероятности, ждут важные бытовые начинания, покупки и накопления, упрочнение отношений с кем-то из коллег, а на частном уровне вы можете взять под свое крыло новичка, который впоследствии станет вам неплохим помощником.

В начале месяца ожидаются значимые приобретения, причем как материального, так и духовного и интеллектуального характера. В середине мая возможны изменения в мировоззрении. В конце месяца не исключено столкновение с кем-то необязательным.

Наиболее благоприятные дни: 10, 12, 24.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.

Гороскоп на май для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Фото: Pixabay.com

Близнецы в мае получат шанс упрочить свое служебное и финансовое положение, вот только не факт, что они захотят им воспользоваться. Не исключено, что вы вдруг решите, что с выгодными для кошелька и карьеры обстоятельствами придет и дополнительная ответственность, которая вам вот совсем не нужна, и откажетесь от того, что само плыло в руки.

Кроме того, вероятны сложности в общении с теми, кто серьезнее относится к семейным ценностям, кто требует, чтобы вы много внимания уделяли делам родни и каким-то бытовым занятиям. Но при этом у вас может появиться покровитель, который из личной симпатии к вам решит ваши проблемы и поможет урегулировать какие-то материальные вопросы (не забудьте адекватно отблагодарить, это важно).

В начале месяца многое будет зависеть от того, как вы сейчас видите свое будущее, на что вы нацелены, на какие жертвы и уступки готовы ради благополучия. В середине мая вы можете стать для кого-то источником беспокойства. В конце месяца упростится какая-то сложная ситуация.

Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 14.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 20, 27.

Гороскоп на май для Рака (22 июня – 22 июля)

Фото: Pixabay.com

Раки в мае достигнут колоссальных успехов во всем том, в чем лично заинтересованы; смогут получить доход или огромную пользу от чего-то такого, во что давно и упорно вкладывают силы, время и другие ресурсы; станут для кого-то примером для подражания; окажутся перед выбором, рассматривая новые деловые предложения.

Кроме того, вы сумеете договориться с тем, кто раньше не хотел вас слушать, начнете какой-то проект, так или иначе связанный с информационным полем, разберетесь с профессиональными проблемами и/или мудро разрешите конфликт между коллегами. Не исключены и масштабные переделки в жилище – квартире или загородном доме.

В начале месяца ожидается ощутимая прибыль, плюс могут появиться новые компаньоны. В середине мая вероятна покупка, имеющая отношение к средствам связи, к тому же вы чем-то облегчите какой-то свой труд. В конце месяца вы на что-то махнете рукой, и это поможет вам составить весьма долгосрочный и вполне жизнеспособный план.

Наиболее благоприятные дни: 6, 10, 16, 17, 20, 24.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 11, 29.

Гороскоп на май для Льва (23 июля – 22 августа)

Фото: Pixabay.com

Львам в мае, возможно, предстоит крупно потратиться на ремонт или на какие-то другие бытовые начинания, которые давно планировались и очень желанны. Но при этом не исключены споры и ссоры с родней, а также с людьми, которым вы будете платить за их услуги. Впрочем, в какой-то момент вы поменяете тактику, и все пойдет как маслу.

Кроме того, вам предстоит на работе вникнуть во что-то такое, чему раньше вы не уделяли внимания потому, что это не входило в круг ваших должностных обязанностей и выполнялось кем-то из других сотрудников. Если отнесетесь к ситуации ответственно и удовлетворите начальство/заказчиков, перед вами впоследствии откроются весьма впечатляющие возможности, а «первой ласточкой» будет вполне «вкусная» премия.

В начале месяца стоит учитывать нрав тех, кто влияет на ваше материальное положение. В середине мая вы во что-то добавите легкости и креатива; плюс расширится круг профессионального общения. В конце месяца личное обаяние и комплименты помогут в работе и в других делах.

Наиболее благоприятные дни: 9, 17, 18.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 8, 15, 22, 29.

Гороскоп на май для Девы (23 августа – 22 сентября)

Фото: Pixabay.com

Дев в мае, скорее всего, ждет упорный и очень результативный труд и на работе, и в быту. Все, что вы сделаете в первых двух декадах месяца, будет достаточно долго и крайне позитивно влиять на ваше существование, на реноме, на ваши планы и на самоощущение. Упрочатся в данный период и отношения с деловыми партнерами, коллегами, родней.

После же 19-го числа не исключены частые пустые споры, ссоры и недоразумения из-за неверно понятой вами или кем-то другим информации – на частном уровне друзья откроются не с самой приятной стороны, а на профессиональном поприще придется контролировать тех сотрудников, которые ленятся проверять поступающие к ним сведения.

В начале мая вы улучшите деловой имидж или что-то удачно измените в своей внешности. В середине месяца какие-то ваши прошлые поступки определят ваше ближайшее будущее и даже, возможно, ваше новое мировосприятие. В конце мая может появиться желание «погусарить»; помните: важно не транжирить свои и чужие деньги.

Наиболее благоприятные дни: 5, 12.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 13, 14, 28.

Гороскоп на май для Весов (23 сентября – 22 октября)

Фото: Pixabay.com

Весы в мае могут озаботиться своим внешним видом и потратить немало денег на наряды, косметические процедуры, визиты к стилисту. Не исключено, что это понадобится вам для реализации частного проекта, сулящего если и не массовую популярность, то, по крайней мере, известность в узких и очень важных для вас кругах. И, кстати, вполне вероятно, что ваши усилия окупятся, вы получите то, чего жаждете.

На работе же возможны сложности из-за чрезмерной нагрузки и предвзятого отношения кого-то из коллег/начальства. А если вы работаете на заказчиков, то может попасться редкостный зануда, который замучает придирками, а в результате не заплатит, ну или вынудит все доводить до предельного совершенства и только сильно потом расплатится.

В начале месяца поможет какой-то прошлый опыт ведения финансовых дел или достижения целей, связанных с амбициями. В середине мая вы можете влезть в отложенные на какие-то нужды деньги. В конце месяца ожидается интереснейшее мероприятие.

Наиболее благоприятные дни: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 25.

Гороскоп на май для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Фото: Pixabay.com

Скорпионы в мае могут сделать нечто такое, за что сейчас ничего не получат, кроме заманчивых, но туманных перспектив. Однако впоследствии окажется, что вы поработали не бесплатно, а на будущее – ваши деяния расширят ваши профессиональные горизонты, позволят вам выбирать из нескольких лакомых предложений, притянут впечатляющие доходы.

Кроме того, вас ждут приятные сюрпризы в отношениях с коллегами, а инициированный вами проект, который вы реализуете вместе с человеком, очень похожим на вас в каких-то основополагающих вещах, даст отличный результат. А вот на частном уровне не исключены конфликты с родней, утомительная дележка какого-то имущества, незапланированные покупки или крупные расходы, связанные с бытовыми делами.

В начале месяца бережное отношение к ресурсам избавит от неприятностей. В середине мая кому-то из друзей может потребоваться финансовая поддержка, но не факт, что потраченные деньги к вам вернутся. В конце месяца удастся провести давно запланированное мероприятие.

Наиболее благоприятные дни: 4, 25.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 14, 17, 28, 31.

Гороскоп на май для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Фото: Pixabay.com

Стрельцам в мае предстоит пожинать плоды и на работе, и на частном уровне. А вот какими они будут – приятными или не очень, зависит от того, что вы делали несколько прошлых месяцев. Если вы по полной программе вкладывались в профессиональную сферу и в отношения с родственниками, росли в личностном плане, окружали себя лояльными к вам людьми, то отдача окажется весьма позитивной, ну а если ваша деятельность была деструктивной, то, соответственно, и результаты не порадуют.

К тому же в этом месяце вам, возможно, придется непредвзято пересмотреть свои планы и понять, что некоторые из них невыполнимы, так как вы, строя их, скорее фантазировали, чем реально, скрупулезно и объективно намечали пути реализации задуманного.

В начале мая вам предстоит заниматься теми имущественными вопросами, которые давно требуют вашего внимания. В середине месяца в неприятности вас могут втянуть какие-то ваши желания, а в конце мая – люди, которых вы считаете своими друзьями.

Наиболее благоприятные дни: 6, 20, 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.

Гороскоп на май для Козерога (22 декабря – 19 января)

Фото: Pixabay.com

Козероги в мае многое сделают для удовлетворения своих материальных потребностей, для улучшения качества жизни и внешнего комфорта, для укрепления отношений с родственниками и приумножения благосостояния. К тому же вам предстоит «прокачать» свои коммуникативные навыки и научиться радоваться простым вещам.

А вот на работе не исключены проблемы во взаимоотношениях с коллегами и начальством, особенно с теми из них, кто по характеру является полным вашим антагонистом и не желает прислушиваться к разумным советам, а лишь обижается в ответ на ваши замечания. Впрочем, вы в любом случае окажетесь сильнее и повернете ситуацию в свою пользу.

В начале месяца ожидаются приятные и полезные покупки. В середине мая придется менять подход к кому-то из окружающих. В конце месяца будет много общения, в том числе – праздного и непланового, однако если вы расслабитесь и попробуете получить от происходящего удовольствие, вместе с ним придет и какая-то весьма ощутимая польза.

Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 8, 28, 29.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 27, 31.

Гороскоп на май для Водолея (20 января – 18 февраля)

Фото: Pixabay.com

Водолеям в первых двух декадах мая будет тяжело в общении с родней, к тому же не исключены неудачные покупки и бытовые проблемы, которые потянут за собой лишние расходы, да и на работе выполнение многих привычных обязанностей потребует гораздо более серьезных физических, а главное – эмоциональных усилий.

В третьей же декаде психологический настрой порадует своей позитивностью, все станет проще, какие-то стесняющие вас обстоятельства уйдут в прошлое, в профессиональной сфере начнется захватывающий проект, который откроет для вас новые стороны вашей специальности и, как результат, – потрясающие перспективы.

В начале месяца важно не игнорировать сигналы, предупреждающие о приближающихся бытовых неприятностях. В середине мая потакание сиюминутным «хочу» поднимет настроение, но «проест» дыру в бюджете. В конце месяца неожиданная информация поведет вас по совсем новому и очень интересному пути и, возможно, откроет для вас необычное хобби.

Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 12, 22, 31.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 23.

Гороскоп на май для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Фото: Pixabay.com

Рыбы в мае многого достигнут на работе и в быту, причем любая деятельность будет не напряженной, а доставляющей удовольствие, помогающей раскрыть потенциал и максимально продуктивно реализовать его. Соответственно, прекрасной окажется и отдача – финансовая, событийная, в виде чувства глубокого морального удовлетворения и чего-то вполне вещественного, что останется в вашей жизни на долгие годы.

К тому же вам предстоит определиться с какими-то важными для вас планами, решить, как и когда вы будете осуществлять замыслы, которые уже давно крутятся у вас в голове и подталкивают к каким-то нестандартным для вас действиям.

Любые вложения, сделанные в начале месяца, окупятся сторицей и принесут вам массу всего хорошего. В середине мая не исключены небольшие внутренние метания между долгом и легкомысленными желаниями. В конце месяца вероятны громкие споры с родней и друзьями, а также конфликты с теми, кто распускает сплетни.

Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 14, 21, 28.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 19, 26.

Фото: Pixabay.com

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