Время перемен: что ждет знаки зодиака в мае 2021
При этом мы начнем легче относиться к тому, что до этого заставляло переживать, волноваться, вступать в конфликт с окружающими. На что-то мы просто махнем рукой, решив, что ситуация не стоит наших нервов, а во что-то вполне успешно внесем поправочки, которые превратят не устраивающие нас обстоятельства во что-то вполне удобоваримое.
Ждут нас в этом месяце и два значимых астрологических события. Первое – переход Юпитера из Водолея в Рыб; он состоится 13-го числа и постепенно принесет нам смену вектора многих планов и задумок – они перейдут из абстрактных в реальные, хотя и долговыполнимые, получим мы и более мудрое отношение ко всему происходящему, умение выжидать, а не бросаться вперед в попытке тут же реализовать любую пришедшую в голову идею. К тому же у многих появится возможность подкрепить свои замыслы какими-то материальными ресурсами и воспользоваться старыми связями для успешного достижения карьерных, финансовых и отпускных целей.
Второе астрологическое событие – полное лунное затмение при Луне в Стрельце, ожидающееся 26-го числа. Оно окажет не такое мощное воздействие, как первое, однако может спровоцировать тягу к нерациональным и несвоевременным путешествиям, к неразумной смене имиджа, к хайпу и зарабатыванию дешевой популярности, добавить желания бунтовать против общепринятых норм поведения и стремления говорить правду и только правду там, где лучше дипломатично промолчать.
В начале мая многие внесут позитивные коррективы в ситуации, связанные с имуществом, правообладанием, банковской сферой; ожидаются и заметные переделки в жилище, и приобретение вещей/предметов для увеличения комфорта жизни. В середине месяца многим предстоит задуматься, а так ли важны для них какие-то повседневные правила и не лучше ли сменить распорядок, сделать его более свободным; постарайтесь без фанатизма – не все ваши нововведения окажутся удобными лично для вас и для тех, с кем вы тесно взаимодействуете. В конце мая важно не увлекаться сиюминутностью и продумывать все свои действия на несколько шагов вперед.
Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 10, с 12 по 18, с 20 по 25, с 27 по 31.
Неблагоприятные дни: 3, 11, 19, 26.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на май для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Овны в мае могут столкнуться с трудностями там, где нужно думать о долгосрочной выгоде и просчитывать все на несколько месяцев вперед, а также там, где важен человеческий фактор – окружающие со всеми своими частными делами, недостатками, опасениями. Вероятны и препятствия в виде бюрократической волокиты.
При этом вам предстоит открыть для себя новый источник доходов или заключить весьма выгодный для вас деловой союз; сменить методы достижения финансовых и карьерных целей, начать по-другому относиться к каким-то ресурсам – стать если и не намного бережливее, то, по крайней мере, рациональнее при использовании.
В начале мая могут появиться новые финансовые возможности, но для того, чтобы воспользоваться ситуацией, придется пойти на конфликт с кем-то в деловой сфере. В середине месяца будет много разнообразных желаний, а на работе вы в чем-то найдете весьма оригинальный, нестандартный выход. В конце мая не исключен небольшой отпуск.
Наиболее благоприятные дни: 4, 9, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 14, 15, 21, 28, 29.
Гороскоп на май для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцы в мае получат разнообразные новые возможности почти во всех сферах своей жизнедеятельности и, скорее всего, вполне успешно используют практически все подвернувшиеся шансы. К тому же вам в каком-то деле предстоит прекратить «ломать лбом стену», пытаясь достичь результата привычными, но давно уже не действующими методами, и самостоятельно придумать что-то совершенно новаторское или воспользоваться чьими-то подсказками (родственников, друзей, интернет-гуру).
Кроме того, вас, по всей вероятности, ждут важные бытовые начинания, покупки и накопления, упрочнение отношений с кем-то из коллег, а на частном уровне вы можете взять под свое крыло новичка, который впоследствии станет вам неплохим помощником.
В начале месяца ожидаются значимые приобретения, причем как материального, так и духовного и интеллектуального характера. В середине мая возможны изменения в мировоззрении. В конце месяца не исключено столкновение с кем-то необязательным.
Наиболее благоприятные дни: 10, 12, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.
Гороскоп на май для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Близнецы в мае получат шанс упрочить свое служебное и финансовое положение, вот только не факт, что они захотят им воспользоваться. Не исключено, что вы вдруг решите, что с выгодными для кошелька и карьеры обстоятельствами придет и дополнительная ответственность, которая вам вот совсем не нужна, и откажетесь от того, что само плыло в руки.
Кроме того, вероятны сложности в общении с теми, кто серьезнее относится к семейным ценностям, кто требует, чтобы вы много внимания уделяли делам родни и каким-то бытовым занятиям. Но при этом у вас может появиться покровитель, который из личной симпатии к вам решит ваши проблемы и поможет урегулировать какие-то материальные вопросы (не забудьте адекватно отблагодарить, это важно).
В начале месяца многое будет зависеть от того, как вы сейчас видите свое будущее, на что вы нацелены, на какие жертвы и уступки готовы ради благополучия. В середине мая вы можете стать для кого-то источником беспокойства. В конце месяца упростится какая-то сложная ситуация.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 14.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 20, 27.
Гороскоп на май для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Раки в мае достигнут колоссальных успехов во всем том, в чем лично заинтересованы; смогут получить доход или огромную пользу от чего-то такого, во что давно и упорно вкладывают силы, время и другие ресурсы; станут для кого-то примером для подражания; окажутся перед выбором, рассматривая новые деловые предложения.
Кроме того, вы сумеете договориться с тем, кто раньше не хотел вас слушать, начнете какой-то проект, так или иначе связанный с информационным полем, разберетесь с профессиональными проблемами и/или мудро разрешите конфликт между коллегами. Не исключены и масштабные переделки в жилище – квартире или загородном доме.
В начале месяца ожидается ощутимая прибыль, плюс могут появиться новые компаньоны. В середине мая вероятна покупка, имеющая отношение к средствам связи, к тому же вы чем-то облегчите какой-то свой труд. В конце месяца вы на что-то махнете рукой, и это поможет вам составить весьма долгосрочный и вполне жизнеспособный план.
Наиболее благоприятные дни: 6, 10, 16, 17, 20, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 11, 29.
Гороскоп на май для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Львам в мае, возможно, предстоит крупно потратиться на ремонт или на какие-то другие бытовые начинания, которые давно планировались и очень желанны. Но при этом не исключены споры и ссоры с родней, а также с людьми, которым вы будете платить за их услуги. Впрочем, в какой-то момент вы поменяете тактику, и все пойдет как маслу.
Кроме того, вам предстоит на работе вникнуть во что-то такое, чему раньше вы не уделяли внимания потому, что это не входило в круг ваших должностных обязанностей и выполнялось кем-то из других сотрудников. Если отнесетесь к ситуации ответственно и удовлетворите начальство/заказчиков, перед вами впоследствии откроются весьма впечатляющие возможности, а «первой ласточкой» будет вполне «вкусная» премия.
В начале месяца стоит учитывать нрав тех, кто влияет на ваше материальное положение. В середине мая вы во что-то добавите легкости и креатива; плюс расширится круг профессионального общения. В конце месяца личное обаяние и комплименты помогут в работе и в других делах.
Наиболее благоприятные дни: 9, 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на май для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Дев в мае, скорее всего, ждет упорный и очень результативный труд и на работе, и в быту. Все, что вы сделаете в первых двух декадах месяца, будет достаточно долго и крайне позитивно влиять на ваше существование, на реноме, на ваши планы и на самоощущение. Упрочатся в данный период и отношения с деловыми партнерами, коллегами, родней.
После же 19-го числа не исключены частые пустые споры, ссоры и недоразумения из-за неверно понятой вами или кем-то другим информации – на частном уровне друзья откроются не с самой приятной стороны, а на профессиональном поприще придется контролировать тех сотрудников, которые ленятся проверять поступающие к ним сведения.
В начале мая вы улучшите деловой имидж или что-то удачно измените в своей внешности. В середине месяца какие-то ваши прошлые поступки определят ваше ближайшее будущее и даже, возможно, ваше новое мировосприятие. В конце мая может появиться желание «погусарить»; помните: важно не транжирить свои и чужие деньги.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 13, 14, 28.
Гороскоп на май для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Весы в мае могут озаботиться своим внешним видом и потратить немало денег на наряды, косметические процедуры, визиты к стилисту. Не исключено, что это понадобится вам для реализации частного проекта, сулящего если и не массовую популярность, то, по крайней мере, известность в узких и очень важных для вас кругах. И, кстати, вполне вероятно, что ваши усилия окупятся, вы получите то, чего жаждете.
На работе же возможны сложности из-за чрезмерной нагрузки и предвзятого отношения кого-то из коллег/начальства. А если вы работаете на заказчиков, то может попасться редкостный зануда, который замучает придирками, а в результате не заплатит, ну или вынудит все доводить до предельного совершенства и только сильно потом расплатится.
В начале месяца поможет какой-то прошлый опыт ведения финансовых дел или достижения целей, связанных с амбициями. В середине мая вы можете влезть в отложенные на какие-то нужды деньги. В конце месяца ожидается интереснейшее мероприятие.
Наиболее благоприятные дни: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 25.
Гороскоп на май для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Скорпионы в мае могут сделать нечто такое, за что сейчас ничего не получат, кроме заманчивых, но туманных перспектив. Однако впоследствии окажется, что вы поработали не бесплатно, а на будущее – ваши деяния расширят ваши профессиональные горизонты, позволят вам выбирать из нескольких лакомых предложений, притянут впечатляющие доходы.
Кроме того, вас ждут приятные сюрпризы в отношениях с коллегами, а инициированный вами проект, который вы реализуете вместе с человеком, очень похожим на вас в каких-то основополагающих вещах, даст отличный результат. А вот на частном уровне не исключены конфликты с родней, утомительная дележка какого-то имущества, незапланированные покупки или крупные расходы, связанные с бытовыми делами.
В начале месяца бережное отношение к ресурсам избавит от неприятностей. В середине мая кому-то из друзей может потребоваться финансовая поддержка, но не факт, что потраченные деньги к вам вернутся. В конце месяца удастся провести давно запланированное мероприятие.
Наиболее благоприятные дни: 4, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 14, 17, 28, 31.
Гороскоп на май для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцам в мае предстоит пожинать плоды и на работе, и на частном уровне. А вот какими они будут – приятными или не очень, зависит от того, что вы делали несколько прошлых месяцев. Если вы по полной программе вкладывались в профессиональную сферу и в отношения с родственниками, росли в личностном плане, окружали себя лояльными к вам людьми, то отдача окажется весьма позитивной, ну а если ваша деятельность была деструктивной, то, соответственно, и результаты не порадуют.
К тому же в этом месяце вам, возможно, придется непредвзято пересмотреть свои планы и понять, что некоторые из них невыполнимы, так как вы, строя их, скорее фантазировали, чем реально, скрупулезно и объективно намечали пути реализации задуманного.
В начале мая вам предстоит заниматься теми имущественными вопросами, которые давно требуют вашего внимания. В середине месяца в неприятности вас могут втянуть какие-то ваши желания, а в конце мая – люди, которых вы считаете своими друзьями.
Наиболее благоприятные дни: 6, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на май для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козероги в мае многое сделают для удовлетворения своих материальных потребностей, для улучшения качества жизни и внешнего комфорта, для укрепления отношений с родственниками и приумножения благосостояния. К тому же вам предстоит «прокачать» свои коммуникативные навыки и научиться радоваться простым вещам.
А вот на работе не исключены проблемы во взаимоотношениях с коллегами и начальством, особенно с теми из них, кто по характеру является полным вашим антагонистом и не желает прислушиваться к разумным советам, а лишь обижается в ответ на ваши замечания. Впрочем, вы в любом случае окажетесь сильнее и повернете ситуацию в свою пользу.
В начале месяца ожидаются приятные и полезные покупки. В середине мая придется менять подход к кому-то из окружающих. В конце месяца будет много общения, в том числе – праздного и непланового, однако если вы расслабитесь и попробуете получить от происходящего удовольствие, вместе с ним придет и какая-то весьма ощутимая польза.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 8, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 27, 31.
Гороскоп на май для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеям в первых двух декадах мая будет тяжело в общении с родней, к тому же не исключены неудачные покупки и бытовые проблемы, которые потянут за собой лишние расходы, да и на работе выполнение многих привычных обязанностей потребует гораздо более серьезных физических, а главное – эмоциональных усилий.
В третьей же декаде психологический настрой порадует своей позитивностью, все станет проще, какие-то стесняющие вас обстоятельства уйдут в прошлое, в профессиональной сфере начнется захватывающий проект, который откроет для вас новые стороны вашей специальности и, как результат, – потрясающие перспективы.
В начале месяца важно не игнорировать сигналы, предупреждающие о приближающихся бытовых неприятностях. В середине мая потакание сиюминутным «хочу» поднимет настроение, но «проест» дыру в бюджете. В конце месяца неожиданная информация поведет вас по совсем новому и очень интересному пути и, возможно, откроет для вас необычное хобби.
Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 12, 22, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 23.
Гороскоп на май для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбы в мае многого достигнут на работе и в быту, причем любая деятельность будет не напряженной, а доставляющей удовольствие, помогающей раскрыть потенциал и максимально продуктивно реализовать его. Соответственно, прекрасной окажется и отдача – финансовая, событийная, в виде чувства глубокого морального удовлетворения и чего-то вполне вещественного, что останется в вашей жизни на долгие годы.
К тому же вам предстоит определиться с какими-то важными для вас планами, решить, как и когда вы будете осуществлять замыслы, которые уже давно крутятся у вас в голове и подталкивают к каким-то нестандартным для вас действиям.
Любые вложения, сделанные в начале месяца, окупятся сторицей и принесут вам массу всего хорошего. В середине мая не исключены небольшие внутренние метания между долгом и легкомысленными желаниями. В конце месяца вероятны громкие споры с родней и друзьями, а также конфликты с теми, кто распускает сплетни.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 14, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 19, 26.
Фото: Pixabay.com
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