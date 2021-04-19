Время перемен: что ждет знаки зодиака в мае 2021

При этом мы начнем легче относиться к тому, что до этого заставляло переживать, волноваться, вступать в конфликт с окружающими. На что-то мы просто махнем рукой, решив, что ситуация не стоит наших нервов, а во что-то вполне успешно внесем поправочки, которые превратят не устраивающие нас обстоятельства во что-то вполне удобоваримое.

Ждут нас в этом месяце и два значимых астрологических события. Первое – переход Юпитера из Водолея в Рыб; он состоится 13-го числа и постепенно принесет нам смену вектора многих планов и задумок – они перейдут из абстрактных в реальные, хотя и долговыполнимые, получим мы и более мудрое отношение ко всему происходящему, умение выжидать, а не бросаться вперед в попытке тут же реализовать любую пришедшую в голову идею. К тому же у многих появится возможность подкрепить свои замыслы какими-то материальными ресурсами и воспользоваться старыми связями для успешного достижения карьерных, финансовых и отпускных целей.

Второе астрологическое событие – полное лунное затмение при Луне в Стрельце, ожидающееся 26-го числа. Оно окажет не такое мощное воздействие, как первое, однако может спровоцировать тягу к нерациональным и несвоевременным путешествиям, к неразумной смене имиджа, к хайпу и зарабатыванию дешевой популярности, добавить желания бунтовать против общепринятых норм поведения и стремления говорить правду и только правду там, где лучше дипломатично промолчать.

В начале мая многие внесут позитивные коррективы в ситуации, связанные с имуществом, правообладанием, банковской сферой; ожидаются и заметные переделки в жилище, и приобретение вещей/предметов для увеличения комфорта жизни. В середине месяца многим предстоит задуматься, а так ли важны для них какие-то повседневные правила и не лучше ли сменить распорядок, сделать его более свободным; постарайтесь без фанатизма – не все ваши нововведения окажутся удобными лично для вас и для тех, с кем вы тесно взаимодействуете. В конце мая важно не увлекаться сиюминутностью и продумывать все свои действия на несколько шагов вперед.

Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 10, с 12 по 18, с 20 по 25, с 27 по 31.

Неблагоприятные дни: 3, 11, 19, 26.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на май для Овна (21 марта – 20 апреля)