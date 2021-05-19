Время перемен: что ждет знаки зодиака в июне 2021

После 10-го числа возрастет наша уверенность в себе, мы сменим эмоциональный и дотошный подход к работе на креативный, станем систематически генерировать какие-то идеи, делающие результат нашей деятельности более красочным и впечатляющим, а для достижения служебных целей начнем гораздо активнее пользоваться личным обаянием. К тому же многим предстоит переосмыслить свою привлекательность, стать ярче и экстравагантнее, отдать предпочтение тем образам и нарядам, которые априори привлекают внимание, запоминаются и даже вдохновляют других людей.

При этом третья декада принесет нам отчетливое желание увеличить наше благосостояние, сделать накопления, а потому мы станем как-то по-другому распоряжаться уже имеющимися у нас ресурсами и теми, которые регулярно к нам приходят из разных источников. Что, впрочем, не помешает нам периодически отличаться актами невиданной щедрости, причем как по отношению к себе и любимым нами людям, так и в адрес практически посторонних, а то и вовсе незнакомых нам индивидуумов.

В начале месяца важно не давать повода для сплетен – они плохо скажутся на деловой репутации. В середине июня стоит уделить особое внимание тому, что связано с творческой и личностной самореализацией на профессиональном поприще. В конце месяца все то хорошее, что вы сделаете для своих близких, не только укрепит ваши с ними взаимоотношения, но и поможет навсегда закрыть какие-то спорные, неприятные, тревожащие вопросы, которые уже давно стоят между вами и теми, кто дорог.

Благоприятные дни: 1, с 3 по 9, с 11 по 17, с 19 по 23, с 25 по 30.

Неблагоприятные дни: 2, 10, 18, 24.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)