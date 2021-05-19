Время перемен: что ждет знаки зодиака в июне 2021
После 10-го числа возрастет наша уверенность в себе, мы сменим эмоциональный и дотошный подход к работе на креативный, станем систематически генерировать какие-то идеи, делающие результат нашей деятельности более красочным и впечатляющим, а для достижения служебных целей начнем гораздо активнее пользоваться личным обаянием. К тому же многим предстоит переосмыслить свою привлекательность, стать ярче и экстравагантнее, отдать предпочтение тем образам и нарядам, которые априори привлекают внимание, запоминаются и даже вдохновляют других людей.
При этом третья декада принесет нам отчетливое желание увеличить наше благосостояние, сделать накопления, а потому мы станем как-то по-другому распоряжаться уже имеющимися у нас ресурсами и теми, которые регулярно к нам приходят из разных источников. Что, впрочем, не помешает нам периодически отличаться актами невиданной щедрости, причем как по отношению к себе и любимым нами людям, так и в адрес практически посторонних, а то и вовсе незнакомых нам индивидуумов.
В начале месяца важно не давать повода для сплетен – они плохо скажутся на деловой репутации. В середине июня стоит уделить особое внимание тому, что связано с творческой и личностной самореализацией на профессиональном поприще. В конце месяца все то хорошее, что вы сделаете для своих близких, не только укрепит ваши с ними взаимоотношения, но и поможет навсегда закрыть какие-то спорные, неприятные, тревожащие вопросы, которые уже давно стоят между вами и теми, кто дорог.
Благоприятные дни: 1, с 3 по 9, с 11 по 17, с 19 по 23, с 25 по 30.
Неблагоприятные дни: 2, 10, 18, 24.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Овны в первой декаде июня могут на работе столкнуться с ретроградами и консерваторами, но, скорее всего, «задавят» их какой-то актуальной информацией, от которой те просто не смогут отмахнуться. К тому же вероятно возникновение трений с теми коллегами, с которыми у вас слишком разные подходы к выполнению служебных обязанностей.
Зато потом профессиональные дела пойдут как по маслу, вы в чем-то отличитесь и сделаете это красиво, будет возможность прославиться или, по крайней мере, приобрести популярность в важных для вас кругах. На частном же уровне после 20-го числа не исключено появление завистников (поэтому это не самое подходящее время расширять круг общения), да и быт может потребовать крупных внеплановых финансовых вложений.
В начале месяца не злите тех, кто не такой продвинутый как вы – наживете врага. В середине июня перед вами откроются новые горизонты, вы найдете применение каким-то своим особым талантам. В конце месяца успехи на работе могут спровоцировать ссоры с родней.
Наиболее благоприятные дни: 22, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 18, 19, 25, 26.
Гороскоп на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцы в первой декаде июня могут открыть для себя новые горизонты, начать пользоваться информацией, которую ранее не принимали в расчет, и вести торговые и/или коммерческие операции на площадках, которые до этого даже не рассматривали в качестве инструментария для обогащения. К тому же вам, вероятно, предстоит как-то себя прорекламировать в интернет-пространстве – как профессионала или как личность.
А вот потом в деловой сфере не исключены сложности из-з эгоистичности тех, с кем вы вынуждены тесно взаимодействовать, и из-за вашей неготовности променять ваш проверенный подход к выполнению служебных обязанностей на что-то креативно-экспериментальное. Впрочем, в третьей декаде у вас появится мощный союзник и все наладится.
В начале месяца не пропускайте мимо ушей стекающуюся к вам информацию – она поможет обогатиться. В середине июня вероятно участие в шумном рабочем мероприятии типа конкурса. В конце месяца возможно приобретение, к которому вас вынудит ваш статус.
Наиболее благоприятные дни: 4, 6, 7.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 22, 29.
Гороскоп на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Близнецы в июне сумеют очень грамотно воспользоваться и добросердечным отношением к ним со стороны окружающих, и своим личным обаянием, что в результате приведет сначала к выравниванию положения в деловой сфере, а потом и к каким-то громким, впечатляющим и хорошо оплачиваемым успехам. Предстоит вам и стать более знаменитой персоной, чем до этого, по крайней мере, среди собратьев по профессии.
Кроме того, сердобольность кого-то из родни, друзей или просто знакомых поможет разобраться с какими-то бытовыми проблемами, начать или быстро и продуктивно завершить ремонт, создать материальную базу (денежную ли, продуктовую и т.п.).
В начале месяца какие-то ваши особые способности будут очень востребованы, а связанная с вами информация сыграет вам на руку. В середине июня вас ждет всплеск вдохновения и созидательной энергии, вы окажетесь на пике формы и возможностей. В конце месяца многие проявят по отношению к вам душевную и материальную щедрость.
Наиболее благоприятные дни: 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24.
Гороскоп на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Раки в июне будут как создавать информационный повод, так и активно пользоваться какими-то особыми сведениями; чему-то учиться для максимально продуктивного выполнения должностных обязанностей; пробовать свои силы на разных профессиональных и частных площадках, примерять на себя незнакомые ранее амплуа.
И вообще для вас этот месяц может стать периодом открытий – вы узнаете что-то новое о себе, об окружающем вас мире, о желаниях, которые упорно загоняли в дальний угол сознания или реализацию которых откладывали до того момента как «дети вырастут», «свободного времени будет побольше», «деньги появятся», а по сути просто использовали различные сдерживающие факторы, обязанности и обязательства, лишь бы не давать себе воли.
В начале июня спор с кем-то может дать старт большому приключению, частной или профессиональной эскападе. В середине месяца вы многому научитесь у кого-то из окружающих. В конце июня креативное самовыражение принесет немало пользы и денег.
Наиболее благоприятные дни: 11, 13, 14, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 19, 29.
Гороскоп на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Львы в июне будут активно расширять свои профессиональные горизонты, овладевать полезной и нужной для работы информацией и обзаводиться дополнительными навыками, наличие которые существенно поднимет их деловой рейтинг, сделает их более ценными специалистами, а, соответственно, даст возможность зарабатывать в разы больше. Ждут вас и переговоры, в результате которых вы выторгуете себе приятные бонусы или карт-бланш в выполнении должностных обязанностей.
Кроме того, есть вероятность начала крупного проекта, который продлится минимум год и обеспечит вас не только стабильными доходами, но и чем-то духовным, а также – моральным удовлетворением и возможностью делать то, что нравится.
В первой декаде вас ждет погружение в какую-то рабочую тему; будет интересно и продуктивно. В середине июня вы с легкостью достигнете любых профессиональных и частных целей. В конце месяца энергии хватит и на какие-то серьезные бытовые дела.
Наиболее благоприятные дни: 14, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 19, 26.
Гороскоп на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Девы в первой декаде июня отлично справятся со своими служебными обязанностями, но не факт, что это будет оценено по достоинству начальством или заказчиками. Не исключено, что какие-то наветы исказят реальное положение дел, и вы вместо похвалы и награды получите порицание; опасайтесь тех, кто плохо о вас говорит, и не злите на работе записных сплетников. Да и плоды трудов лучше сразу и напрямую демонстрировать тем, кто их, собственно, и оценивает, и оплачивает; не доверяйте посредникам.
Во второй декаде станет еще веселей из-за чьего-то стремления покрасоваться за ваш счет; будьте ярче коллег, покажите, что вы тоже умеете креативно и нешаблонно мыслить. И тогда после 20-го числа вам воздастся за заслуги, вы укрепите свое положение.
В начале месяца важно оберегать свою деловую репутацию. В середине июня реализация экстравагантных желаний может стать поводом для насмешек со стороны родни или друзей. В конце месяца вас ждет важное бытовое дело, благодаря которому улучшится качество вашей жизни.
Наиболее благоприятные дни: 9, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 11, 18, 24.
Гороскоп на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Весам в первой декаде июня, возможно, придется экономить какие-то ресурсы, чтобы достижение профессиональных целей не оказалось слишком дорогостоящим. К тому же вы, вероятно, будете вынуждены вернуться к проекту, который ранее был приостановлен из-за внешних обстоятельств или из-за вашей неготовности им заниматься.
После же 10-го вас ждут громкие успехи, полное удовлетворение плодами ваших трудов, новые интересные начинания, которые повысят ваш деловой рейтинг и вашу самооценку. Намечается и приобретение чего-то красивого, приятного, удивительного. Правда, при этом в третьей декаде не исключены споры и ссоры с родственниками.
В начале месяца ожидается какое-то восхитительное частное мероприятие, на котором вы пообщаетесь с прекрасными людьми. В середине июня какая-то информация поспособствует креативному прорыву на профессиональном поприще. В конце месяца не стоит по своей воле затевать те бытовые дела, в которых нужна помощь кого-то постороннего.
Наиболее благоприятные дни: 12, 19.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 13, 20, 22, 29.
Гороскоп на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Скорпионы в первой декаде июня не только достигнут потрясающих успехов в деловой сфере, но и что-то докажут индивидам, которые в них сомневались и постоянно на что-то подначивали. Вероятно и начало или весьма продуктивное развитие проекта, связанного с информационным полем и с какими-то недостатками, слабостями, пороками окружающих – вам предстоит извлечь выгоду из собранных вами приватных сведений.
А вот потом на профессиональном поприще не исключены конфликты с теми, кто раздражает вас своим непомерным эго и чрезмерной самоуверенностью, да и с креативными идеями может возникнуть «затык». Зато в третьей декаде вас ждет частная радость, какое-то событие, которое выведет ваш быт на совсем иной качественный уровень.
В начале месяца давний опыт общения с людьми и какие-то рычаги давления на них помогут вам довести до логического финала важный для вас проект. В середине июня опасайтесь тех, кто хвастается. В конце месяца не игнорируйте свою интуицию.
Наиболее благоприятные дни: 8, 20, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 18, 25, 28.
Гороскоп на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцы в первых двух декадах июня могут набить немало шишек как в деловой сфере, так и в частной жизни, а все из-за того, что решат непозволительно легкомысленно относиться ко всем когда-то взятым на себя обязательствам. Будьте серьезнее и исполнительнее, иначе потеряете и в деньгах, и доверие людей, чье доброе отношение вам еще пригодится. Не стоит и пытаться давить на тех, у кого совсем другой подход к работе и вообще к своему существованию – лояльные к вам индивиды быстро превратятся в недругов.
В третьей же декаде вас ждут какие-то бытовые дела, которые больше нельзя откладывать в «долгий ящик», а на профессиональном поприще многое будет зависеть от того, умеете ли вы нравиться тем, кто оценивает и оплачивает плоды ваших трудов.
В начале месяца не давайте повода для сплетен и не афишируйте свою личную жизнь. В середине июня какие-то креативные начинания могут как стать прорывом в карьере, так и привести к провалу. В конце месяца вы можете что-то изменить в своем облике, в манере одеваться.
Наиболее благоприятные дни: 3, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 23.
Гороскоп на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козероги в первой декаде июня могут в деловой сфере столкнуться с какими-то сложностями из-за людей, с которыми вынуждены тесно взаимодействовать и считаться. Зато на частном уровне вы легко справитесь со всеми поставленными перед собой задачами, вас ждет интересное общение с теми, кто хорошо влияет на ваше психологическое состояние.
После же 10-го числа вам на работе предстоит часто пользоваться своим влиянием на коллег или поставщиков, вы сумеете поставить себе на службу чье-то творчество и умение креативно мыслить, а добытая кем-то для вас информация окажется буквально на вес золота. Правда, в третьей декаде ко всем этим «плюшкам» добавятся какие-то бытовые проблемы, на решение которых вам придется потратить немало сэкономленных ресурсов.
В начале месяца чья-то легкомысленность или чрезмерная восприимчивость может добавить вам хлопот. В середине июня вам пригодится чей-то профессиональный опыт. В конце месяца вы на работе можете попробовать себя в каком-то новом качестве.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 21, 24.
Гороскоп на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеи в первой декаде июня достигнут потрясающих успехов в том профессиональном проекте, которым давно занимаются и в который уже вложили немало сил, времени и каких-то других ресурсов. Более того, велика вероятность, что слава о ваших достижениях дойдет до людей, которые вполне в состоянии позитивно повлиять и на вашу карьеру, и на вашу зарплату, что они, собственно, скорее всего, и сделают.
А вот потом стоит по возможности контролировать тех, кто что-либо о вас говорит, кто распространяет о вас информацию – не исключено, что даже лестные на первый взгляд высказывания будут иметь «второе дно» и вместо пользы принесут какие-то проблемы.
В начале месяца может измениться частный круг общения. В середине июня возможен конфликт с коллегой, который во многом на вас похож, но отличается в каких-то основополагающих вещах. В конце месяца нежелательно затевать крупные переделки в доме, а вот если вы решите что-то «довести до ума» – получите отличный результат.
Наиболее благоприятные дни: 9, 12, 16, 26, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6.
Гороскоп на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбам в первых двух декадах июня стоит с головой погрузиться в работу и не реагировать на внешние раздражители, спорную информацию, людей, которые больше болтают, чем трудятся, тогда и успехи, и отдача от сделанного вами будут максимально впечатляющими. А если вы позволите вышеперечисленному влиять на ход вашей профессиональной деятельности, достижения и оплата вашего труда окажутся далекими от совершенства.
В третьей же декаде работать будет очень комфортно, накопленный за годы опыт выльется во что-то креативно-продуктивное и уникальное, что в свою очередь хорошо оплатят. А еще вы вернетесь к вопросу, связанному с какой-то поездкой, и его к вашей радости решат весьма для вас положительно.
В начале месяца не стоит потакать странным желаниям и тратиться на то, в чем нет необходимости. В середине июня не делитесь своими идеями и профессиональными секретами – украдут. В конце месяца вас ждет какая-то бытовая радость, которая крайне позитивно скажется на вашем настроении и на всей вашей деятельности.
Наиболее благоприятные дни: 1, 3, 7, 11, 14, 21, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!