Время перемен: что ждет знаки зодиака в феврале 2022-го

Кроме того, мы определимся со своими частными желаниями, какие-то из них сочтем чрезмерно нерациональными и откажемся от них, а какие-то найдем способ реализовать, даже если раньше были уверены, что это практически невозможно. Новые же «хочу» станут максимально материальными и будут больше похожи на долгосрочные цели с финансовым и имущественным подтекстом. И, кстати, не последнюю роль в их возникновении сыграет наш круг общения, люди, которые нас на что-то вдохновляют, имеют на нас какое-то влияние и даже, может быть, вызывают зависть.

Возвратных ситуаций в феврале станет в разы меньше, мы сможем чаще уделять внимание устройству будущего, а не погружаться снова и снова в решение тех проблем, с которыми, как нам казалось, мы уже разобрались. В чем-то появится больше конкретики, ясности, предсказуемости, а с чем-то мы научимся по-настоящему действенно и эффективно справляться. Правда, все это не помешает нам временами уходить от реальности, заниматься на досуге чем-то таким, что не имеет к работе и быту никакого отношения и носит несколько фантастический, игровой или созерцательный характер.

В начале месяца мы станем адекватнее оценивать свои планы, желания, идеи, так что количество напрасных ожиданий и последующих разочарований существенно снизится. В середине февраля мы начнем легче относиться к чему-то такому, что раньше воспринимали чрезмерно серьезно, и это весьма неплохо скажется на нашем психологическом состоянии и на взаимодействии с окружающими. В конце месяца многим предстоит сыграть на чувстве благодарности коллег/начальства и построить на этом что-то прибыльное или просто благоприятное для карьеры.

Благоприятные дни: со 2 по 7, с 9 по 15, с 17 по 23, с 25 по 28.

Неблагоприятные дни: 1, 8, 16, 24.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на февраль для Овна (21 марта — 20 апреля)