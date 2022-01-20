Время перемен: что ждет знаки зодиака в феврале 2022-го
Кроме того, мы определимся со своими частными желаниями, какие-то из них сочтем чрезмерно нерациональными и откажемся от них, а какие-то найдем способ реализовать, даже если раньше были уверены, что это практически невозможно. Новые же «хочу» станут максимально материальными и будут больше похожи на долгосрочные цели с финансовым и имущественным подтекстом. И, кстати, не последнюю роль в их возникновении сыграет наш круг общения, люди, которые нас на что-то вдохновляют, имеют на нас какое-то влияние и даже, может быть, вызывают зависть.
Возвратных ситуаций в феврале станет в разы меньше, мы сможем чаще уделять внимание устройству будущего, а не погружаться снова и снова в решение тех проблем, с которыми, как нам казалось, мы уже разобрались. В чем-то появится больше конкретики, ясности, предсказуемости, а с чем-то мы научимся по-настоящему действенно и эффективно справляться. Правда, все это не помешает нам временами уходить от реальности, заниматься на досуге чем-то таким, что не имеет к работе и быту никакого отношения и носит несколько фантастический, игровой или созерцательный характер.
В начале месяца мы станем адекватнее оценивать свои планы, желания, идеи, так что количество напрасных ожиданий и последующих разочарований существенно снизится. В середине февраля мы начнем легче относиться к чему-то такому, что раньше воспринимали чрезмерно серьезно, и это весьма неплохо скажется на нашем психологическом состоянии и на взаимодействии с окружающими. В конце месяца многим предстоит сыграть на чувстве благодарности коллег/начальства и построить на этом что-то прибыльное или просто благоприятное для карьеры.
Благоприятные дни: со 2 по 7, с 9 по 15, с 17 по 23, с 25 по 28.
Неблагоприятные дни: 1, 8, 16, 24.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на февраль для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Овны в феврале могут поставить перед собой практически недостижимые цели. Не исключено, что вы, вдохновившись чьими-то шальными успехами или полученной кем-то очень быстрой прибылью, решите сотворить нечто подобное и бросите на реализацию задуманного все свои силы и ресурсы. Вот только велика вероятность, что то, что удалось другому, не получится у вас, а потому стоит крайне адекватно оценивать свои возможности и не рисковать имеющимся ради призрачного шанса получить «все и сразу».
На частном же уровне месяц принесет вам новые интересные знакомства, вам предстоит помочь кому-то постороннему и получить содействие от тех, кому вы сами не раз оказывали всевозможные дружеские услуги, вас ждет весьма запоминающееся позитивное событие.
В начале февраля может появиться необходимость воспользоваться влиянием кого-то высокопоставленного; результат будет зависеть от того, найдете ли вы к нему правильный подход. В середине месяца вы с кем-то станете строже. В конце февраля вас ждет акт самопознания.
Наиболее благоприятные дни: 6, 22, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 19, 25, 26.
Гороскоп на февраль для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Тельцы в феврале смогут неплохо заработать, укрепить свои позиции в деловой сфере и в том социуме, который наиболее для них важен, определиться с какими-то долгосрочными намерениями. А вот на частном уровне, по крайней мере, до 18-го числа не исключены сложности из-за чьего-то нежелания подчиняться придуманным вами правилам, непонятного вам свободомыслия друзей и родственников, каких-то нововведений.
После 18-го станет полегче, ваше существование некоторым образом гармонизируется, те его сферы, которые требовали вливания каких-то ресурсов, получат необходимые «дотации», да и взаимопонимание с окружающими существенно возрастет.
В начале месяца какая-то старая идея заставит искать новые пути ее реализации, и, скорее всего, вы с этим прекрасно справитесь. В середине февраля ваше «закручивание гаек» приведет к диаметрально противоположному результату. В конце месяца не удивляйтесь смене приоритетов и охлаждению к каким-то суперважным до этого вещам.
Наиболее благоприятные дни: 4, 7, 9, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22.
Гороскоп на февраль для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Близнецы в феврале получат отличный шанс построить что-то весьма амбициозное, новое и по-настоящему долгосрочно-стабильное на основе своих старых достижений, наработок, опыта. И, главное, вам не придется ради этого прилагать особых усилий — все это автоматически станет возможным после того, как вы от чего-то или от кого-то освободитесь, перестанете быть связанным/связанной какими-то обязательствами.
Кроме того, вы начнете серьезнее относиться к чему-то такому, что ранее не представляло для вас особой ценности, не было непременным условием беспроблемного существования. И при этом вы можете ввязаться в какой-то социальный проект, который будет некоторым образом попирать все то, к чему вы сами станете стремиться.
В начале месяца вы сможете получить то, в желании обладать чем вы сами себе не очень-то признавались. В середине февраля некоторое свободомыслие может поставить вас в двусмысленное положение. В конце месяца не обижайте тех, кто вам предан.
Наиболее благоприятные дни: 9, 11.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 17, 24.
Гороскоп на февраль для Рака (22 июня — 22 июля)
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Раки в феврале в деловой сфере могут столкнуться с трудностями из-за чьего-то догматизма, чрезмерной суровости каких-то правил, невозможности договориться с теми, от кого так или иначе зависит течение профессионального процесса. Но зато все это освободит вас от обязательств, которыми вы уже стали тяготиться, позволит расслабиться и получить заслуженную, хотя и неожиданную порцию отдыха. И если в начале ситуации вы будете переживать и рефлексировать, то после 14-го числа увидите и оцените все плюсы происходящего.
Кроме того, вас ждет мощная отдача от всего того, что вы вложили в своих близких и в тех людей, за которых чувствуете социальную ответственность, — вас своевременно поддержат, чем-то побалуют и порадуют, каким-то образом улучшат вашу жизнь.
В начале месяца придется заново решать какую-то старую рабочую проблему. В середине февраля могут резко измениться планы и намерения. В конце месяца смена точки зрения и самоощущения подарит ни с чем не сравнимое наслаждение.
Наиболее благоприятные дни: 10, 13, 14, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 19.
Гороскоп на февраль для Льва (23 июля — 22 августа)
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Львы в феврале на старой основе построят что-то совершенно новое, хотя, возможно, им и придется ради этого пережить несколько неприятных разговоров и избавиться от каких-то давних обязательств. Дискомфорт в общении будет компенсирован потрясающими перспективами, а после 18-го числа и люди, с которыми пришлось поругаться, сменят гнев на милость и возьмутся вам помогать, стараясь снова заслужить вашу благосклонность, правда, скорее всего, не вполне бескорыстно, а с дальним прицелом.
Кроме того, у вас появятся какие-то весьма серьезные материальные намерения, направленные на улучшение качества жизни и повышение уровня благосостояния. Амбиции подтолкнут к чему-то такому, чем вам раньше просто лень было заниматься.
В начале месяца вы вернетесь к обдумыванию какого-то плана, и принятое в результате решение чрезвычайно позитивно повлияет на ваше существование. В середине февраля может измениться стиль вашего творчества. В конце месяца будут вознаграждены прошлые достижения.
Наиболее благоприятные дни: 14, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 19, 26.
Гороскоп на февраль для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девы в феврале многого достигнут на профессиональном поприще, правда, не без помощи благоволящих им влиятельных персон. Велика вероятность того, что ваш карьерный и материальный рост будет простимулирован человеком, который в вас верит и хочет воспитать из вас своего приемника или просто грамотного помощника, а потому отправит вас на курсы повышения квалификации или доверит проект, который станет для вас отличным обучающим пособием. Важную роль сыграют и ваши собственные амбиции.
Кроме того, вы поставите перед собой новые материальные цели, появится желание приобрести недвижимость или что-то не менее статусное, и благодаря этому какие-то ваши действия станут более активными, продуманными, а где-то и жесткими.
В начале месяца вы для достижения своей цели используете знание характера кого-то из окружающих. В середине февраля к какой-то ситуации найдете новый подход. В конце месяца не исключены конфликты с теми, с кем вы во многом похожи, но в главном различаетесь.
Наиболее благоприятные дни: 2, 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 24.
Гороскоп на февраль для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Весы в феврале могут попасть под влияние или под давление кого-то жесткого, безапелляционного, не признающего компромиссов, и это помешает им в срок и надлежащим образом выполнить должностные обязанности или решить какую-то профессиональную задачу. Не исключены и непредвиденные расходы, а в ситуациях, в которых вы привыкли вольно распоряжаться какими-то материальными ресурсами, могут возникнуть ограничения. Но все это многому вас научит, поспособствует личностному росту.
К тому же в плане общения и частных дел вас ждет вполне плодотворный месяц — появятся новые друзья, более успешным станет ваше творчество, какое-то коллективное занятие не только даст отличные результаты, но и доставит удовольствие.
В начале февраля не напоминайте тем, кто влиятельнее вас, о ваших старых промахах и постарайтесь не повторять прошлых профессиональных ошибок. В середине месяца будет много ситуаций, подталкивающих к выбору. В конце февраля благодаря близким в чем-то станет полегче.
Наиболее благоприятные дни: 12, 18, 19, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 13, 22.
Гороскоп на февраль для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионы в феврале существенно продвинутся в достижении какой-то важной для них цели, смогут создать мощный задел на будущее, инициируют и с успехом реализуют прибыльный и хорошо влияющий на карьеру проект. Ожидаются и крупные дополнительные доходы, которые помогут осуществить какое-то тайное желание.
А вот в плане межличностного общения вероятны ощутимые сложности: сначала кто-то из друзей или родни противопоставит себя вам, откажется блюсти ваши интересы и учитывать ваши принципы, а потом и вы сами поменяете свое отношение к этому человеку, ваша снисходительность закончится, взыграет обида. И все это чревато возникновением затяжного конфликта.
В начале месяца вы возьмете резвый старт во всех делах, имеющих для вас особое значение, и успехи не заставят себя ждать. В середине февраля вы втихаря позволите себе какие-то поблажки и станете гораздо проще относиться к каким-то своим обязанностям. В конце месяца может возникнуть потребность в сольном отдыхе, а еще вы будете чаще мечтать.
Наиболее благоприятные дни: 22, 23.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 18, 25, 28.
Гороскоп на февраль для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Стрельцы в феврале могут попасть в команду кого-то сложного, с жестким характером и завышенными требованиями к окружающим, того, кто «дерет три шкуры», но приводит к победе. И тут главное — поверить в лидера, а не затевать бунт, подбивая других членов коллектива к неповиновению и независимости. Если вы покоритесь и будете следовать правилам этого человека, то в результате вырастут ваши доходы, вы достигнете невероятных успехов, избавитесь от каких-то старых проблем.
Кроме того, вам в этом месяце предстоит каким-то образом расширить личностные горизонты и круг общения, определиться с некоторыми долгосрочными намерениями и начать подготовку к чему-то такому, что через несколько месяцев даст вам что-то для вас важное.
В начале февраля многое будет зависеть от вашей дальновидности и от того, насколько вы амбициозны. В середине месяца вы «отпустите» какую-то ситуацию, и сразу станет легче. В конце февраля не исключены пустые споры и приступы лени, что вряд ли понравится тому, кто вам платит.
Наиболее благоприятные дни: 3, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16.
Гороскоп на февраль для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Для Козерогов февраль может оказаться чрезвычайно плодотворным периодом. Вас ждут громкие победы и впечатляющие успехи, которые принесут не только хорошие деньги, но и крайне заманчивые перспективы, откроют перед вами потрясающие горизонты. Правда, при этом не исключены сложности в том, что напрямую связано с социумом, творческими коллективами и с теми людьми, которые жаждут независимости, абсолютно не понимая, зачем она им.
Кроме того, вам предстоит что-то всерьез переосмыслить, обзавестись новыми долгосрочными планами, упрочить свой авторитет среди людей, которые так или иначе от вас зависят. А в третьей декаде вы еще и заведете знакомство с человеком, который не раз добровольно и безвозмездно окажет вам ценную услугу и поддержит вас морально.
В начале месяца какие-то ваши устремления, желания, намерения будут очень неудобны кому-то из окружающих. В середине февраля смена приоритетов что-то упростит, а что-то, напротив, усложнит. В конце месяца своевременный релакс поможет избежать переутомления.
Наиболее благоприятные дни: 5, 25, 26, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 21, 24.
Гороскоп на февраль для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Водолеи в феврале, возможно, будут вынуждены кому-то подчиняться, действовать по чьей-то указке, и в результате это может привести к полномасштабному бунту, заставить не только пойти против приказов, но и подтянуть к этому общественность. Это чревато долгосрочными и весьма неприятными последствиями, так что лучше чуть-чуть потерпеть, тем более что спокойное подчинение откроет вам путь к чему-то по-настоящему для вас ценному и впоследствии даст вам ресурсы, необходимые для сольного плавания.
А в остальном месяц обещает быть интересным и познавательным, полным позитивного общения с теми, кто вдохновляет вас и кого вы тоже подвигаете на какие-то свершения. Вам предстоит в чем-то «объять необъятное», а в чем-то притормозить и благодаря этому выиграть.
В начале февраля стоит соотносить личностные устремления с текущей ситуацией и не пытаться оригинальничать там, где нужны простота, точность и следование инструкции. В середине месяца вы найдете «лазейку», которая в чем-то облегчит ваш труд. В конце февраля кто-то смягчит того, кто вами недоволен.
Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 12, 26, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6.
Гороскоп на февраль для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Рыбы в феврале будут весьма успешны во всем, за что возьмутся. Вас ждут впечатляющие достижения на работе, вырастут ваши доходы, вы сможете реализовать какую-то амбициозную идею, приобретете что-то крупногабаритное или совсем крошечное, но очень дорогостоящее. Какая-то коллективная деятельность принесет интересные плоды.
Кроме того, вам станет легче общаться с какими-то людьми, возможно, потому что вы измените свои ожидания, перестанете подсознательно наделять этих индивидов достоинствами, которыми они априори не обладают. А еще вы покажете свою полезность влиятельному человеку, и его благодарность, в том числе и материальная, не будет иметь границ.
В начале февраля вы найдете выход из давно тревожащей вас ситуации, и это сделает вас гораздо свободнее. В середине месяца какой-то проект принесет хорошую прибыль, что позволит вам совершить прекрасную покупку. В конце февраля вы перейдете на следующий личностный уровень, и в этом вам поможет переосмысление избитых истин.
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 7, 11, 14, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 16, 23.
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