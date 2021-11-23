Время перемен: что ждет знаки зодиака в декабре 2021
После же 20-го числа многим захочется вернуть тех, с кем некоторое время назад развела жизнь, разошлись интересы или случилась странная ссора. И в этом не будет какой-то особой сентиментальности – движущей силой подобных порывов окажется целесообразность, банальный расчет, стремление вновь обрести те материальные блага и возможности, которые были утрачены вместе с обществом этих людей. К тому же в данный период многие акцентируют внимание на увеличении статуса своего жилища, на придании ему более презентабельного вида, но и экономия любых ресурсов тоже станет максимально актуальной.
В деловой же сфере в период с 1 по 12 декабря не исключены интриги, многие коллективы изрядно потрясет из-за внутренних конфликтов. Какие-то форс-мажоры и авралы заставят напрягаться больше обычного, но взамен подарят бесценный опыт быстрого и оригинального решения сложных вопросов. Неплохо заработать удастся тем, кто готов к самоотверженному труду, кто легко ставит на первое место именно работу, а не что-то другое.
После же 12-го числа на профессиональном поприще многим предстоит объединить усилия с союзниками и совместными усилиями провернуть что-то такое, что весьма позитивным образом скажется на карьере и на деловой репутации. Возобновятся какие-то прерванные ранее контакты с партнерами из-за рубежа или из каких-то удаленных мест нашей страны. Многие альянсы станут более конструктивными, а какие-то коммерческие отношения начнут стремительно приобретать черты дружбы.
В первой декаде может измениться расстановка приоритетов в дружеских и союзнических отношениях; к тому же многим предстоит начать что-то такое, что в результате приведет к существенному личностному и профессиональному росту. В середине декабря многие поменяют тактику в достижении желаемого, да и сами цели станут более конкретными и финансово ориентированными. В конце месяца щедрость к коллегам и к тем, кто так или иначе поддерживает и вообще в чем-то полезен, будет сильно контрастировать со скупостью по отношению ко всем остальным.
Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 10, с 12 по 18, с 20 по 26, с 28 по 31.
Неблагоприятные дни: 4, 11, 19, 27.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на декабрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: pixabay
Овнам в декабре предстоит выстраивать многочисленные стратегии – сначала для того, чтобы утихомирить недоброжелателей или усмирить конкурентов, а потом для того, чтобы обрести новых союзников и друзей. Будет много разных и не всегда удачных, но неизменно результативных решений, переговоров и даже участия в чужих подковерных играх.
К тому же в третьей декаде могут вырасти какие-то расходы, не исключены и непредвиденные траты на что-то такое, что обычно не входит в вашу потребительскую корзину, но все это нивелируется какими-то выплатами – премией на работе, возвратом вам старых долгов, неожиданными материальными подарками от тех, с кем у вас какие-то общие дела.
В начале месяца каким-то странным, нехарактерным для вас образом проявятся ваши амбиции, вы можете возжелать чего-то такого, что раньше в сферу ваших интересов не входило. В середине декабря вы начнете более здраво воспринимать какую-то ситуацию, уйдет ложный оптимизм. В конце месяца успехи на работе заставят соответствовать внешне.
Наиболее благоприятные дни: 7, 12, 13, 14.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 4, 10, 11, 17, 24, 25, 31.
Гороскоп на декабрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Тельцы в период с 1 по 12 декабря на работе могут столкнуться с какими-то трудностями, однако с ними им помогут справиться те, с кем они на одной волне, кто считает их если и не близким другом, то, по крайней мере, союзником. После же 12-го придут какие-то блага, которые вы давно заслужили – это может быть и повышение в должности, и премии, и новые возможности в виде потенциально выгодных проектов.
На бытовом же уровне в первых двух декадах не исключены имеющие отношение к родне поездки, которые потребуют от вас дружелюбия и искренности, так как только в этом случае они принесут нужные вам плоды. А в третьей декаде вас ждет важное начинание, связанное с вашим домом.
В начале месяца какое-то ваше материальное желание поможет вам выкрутиться из непростой рабочей ситуации. В середине декабря какой-то ваш умозрительный до этого план приобретет четкость и конкретику. В конце месяца вы можете из-за каких-то коммерческих соображений ввязаться в то, что другие станут делать по каким-то своим убеждениям.
Наиболее благоприятные дни: 6, 15, 16, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 21, 28.
Гороскоп на декабрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Близнецы в период с 1 по 12 декабря достигнут весьма впечатляющих успехов на работе, и это при том, что какие-то внешние обстоятельства будут как-то не очень сильно этому благоприятствовать и способствовать. Скорее всего, вам предстоит действовать на чистом упрямстве, на желании что-то доказать себе и кому-то из окружающих, и именно поэтому вы сумеете получить великолепные результаты и награду за них.
После же 12-го вероятны сложности и на работе, и во взаимоотношениях с людьми, с которыми вы обычно составляете отличный тандем – деловой, дружеский, родственный. Впрочем, с общением с 21-го числа станет полегче – кто-то мудрый направит вас по нужному пути.
В начале месяца будьте осторожнее с теми, кто станет активно, а главное – неожиданно выказывать вам дружелюбие. В середине декабря вы в чем-то выработаете четкую линию поведения, и это поможет вам избежать критических ошибок. В конце месяца сознательная экономия любых ресурсов убережет от конфликтов как с родней, так и на работе.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 16, 23, 30.
Гороскоп на декабрь для Рака (22 июня – 22 июля)
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Раки в период с 1 по 12 декабря достигнут немалых успехов на работе, и в первую очередь – благодаря единомышленникам и каким-то своим персональным личностным качествам. Появятся у вас и новые большие планы, связанные как с профессиональной самореализацией, так и с частными делами, поездками, встречами, мероприятиями.
После же 12-го числа и до 21-го работать будет легко, интересно и даже весело, задорно, кто-то из коллег или деловых партнеров привнесет в трудовой процесс что-то уникальное, то, что чему-то вас научит. А вот потом внешние обстоятельства и курирующие вас индивиды могут добавить сложностей; возможна и нехватка материальных ресурсов.
В начале месяца вы в чем-то выиграете, учтя прошлый жизненный опыт и направив кого-то по нужному вам пути. В середине декабря вероятны доходы, сопровождающие официальное признание ваших профессиональных заслуг. В конце месяца не исключены траты, которые вы сделаете вопреки здравому смыслу, подчиняясь чисто своим эмоциям.
Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 16, 20, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 7, 11.
Гороскоп на декабрь для Льва (23 июля – 22 августа)
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Львы в период с 1 по 12 декабря в деловой сфере могут столкнуться с чьими-то интригами. Однако ваш собственный опыт и дружественно к вам настроенные люди помогут вам избежать ошибок, убытков и недовольства начальства/заказчиков. И помните: чем меньше вы рассказываете о себе коллегам, тем лучше – не давайте никому личной информации, не обсуждайте то, что к работе не относится. А вот дополнительные обязанности взять на себя не помешает – это очень быстро принесет вам доход и уважение шефов/компаньонов.
После же 12-го вас ждут интересные, захватывающие проекты, которые к тому же будут хорошо оплачены, что в свою очередь позволит вам отдать долги (если таковые имеются), осуществить давнюю материальную мечту, что-то купить для своего жилища.
В начале месяца будет шанс превратить кого-то из злобствующих коллег если и не в друга, то, по крайней мере, в хорошего приятеля. В середине декабря щедро-бесшабашный, «гусарский» подход к какой-то ситуации сменится более рациональным. В конце месяца возможен союз с кем-то очень влиятельным.
Наиболее благоприятные дни: 5, 22, 23, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 25.
Гороскоп на декабрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
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Девы в период с 1 по 12 декабря многого достигнут в деловой сфере, причем несмотря на порицание людей, с которыми они тесно общаются в частной жизни и на работе. Велика вероятность, что вы пойдете против правил морали и вопреки чужим интересам ради того, чтобы обогатиться или выполнить какое-то не вполне этичное служебное задание.
После же 12-го не исключены проблемы с коллегами и с решением поставленных перед вами задач – скорее всего, именно сотрудники не дадут вам вовремя и с хорошим результатом справиться с должностными обязанностями, и это будут весьма «говорящие» отголоски вашего поведения в первой декаде месяца. И только после 20-го числа в ситуацию вмешается тот, кто обладает достаточной властью, чтобы защитить вас.
В начале декабря важно сделать правильный выбор с учетом долгосрочной перспективы. В середине месяца придется перекраивать какие-то свои планы. В конце декабря кто-то влиятельный сделает для вас много хорошего, причем как на работе, так и на частном уровне.
Наиболее благоприятные дни: 1, 15, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 16, 17, 23, 31.
Гороскоп на декабрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
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Весы в период с 1 по 12 декабря могут на работе поучаствовать в чем-то таком, что им совершенно не свойственно и чего они всеми силами всегда старались избегать. Велика вероятность, что вы ввяжетесь во что-то за компанию с коллегами, и дух коллективизма поможет вам преодолеть брезгливость или какие-то ваши страхи.
После же 12-го вас ждут какие-то перспективные начинания, в чем-то помогут зарубежные партнеры или знание чужой культуры, не исключено взаимодействие с валютой или с нематериальными ценностями других стран. При этом после 20-го к вам могут возникнуть претензии со стороны того, кто слишком сурово вас оценивает.
В начале месяца какое-то материальное желание или стремление увеличить свой социальный статус подвигнет вас на что-то непривычное. В середине декабря дружба с каким-то человеком откроет перед вами интересный путь и оградит от каких-то ошибок. В конце месяца придется на чем-то экономить, чтобы иметь возможность в какой-то момент «пустить пыль в глаза» кому-то из окружающих.
Наиболее благоприятные дни: 1, 18, 24, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19.
Гороскоп на декабрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
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Скорпионы в период с 1 по 12 декабря будут активно обзаводиться союзниками, втягивать в свои профессиональные и коммерческие дела тех, кто в чем-то может оказать им содействие, причем часто станут действовать окольными путями, используя слабости и амбиции потенциальных помощников. И, скорее всего, это даст великолепные результаты – вы сможете достичь поставленных целей и весьма неплохо подзаработать.
После же 12-го вас ждут какие-то профессиональные соревнования или конкурентная борьба; при воздействии на окружающих вы сделаете ставку на материальные ценности; кто-то из коллег в ходе совместной работы превратится в друга.
В начале месяца будет много вещественных желаний, часть из которых удастся осуществить только во второй или в третьей декаде. В середине декабря конфликт интересов заставит задуматься о будущем и отказаться от какой-то сиюминутной цели. В конце месяца стремление «утереть кому-то нос» подвигнет на дорогую статусную покупку.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 21, 29, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31.
Гороскоп на декабрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
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Стрельцы с 1 по 12 декабря в деловой сфере чем-то или в чём-то рискнут, решатся на какие-то неординарные поступки и начнут официальное или неформальное, но амбициозное состязание. Все результаты будут зависеть от того, просчитаете ли вы свои «шахматные партии» или станете действовать импульсивно, на эмоциях.
После 12-го вы вступите в долгосрочный период активного профессионального роста, соберете команду единомышленников, с которой позже покорите немало вершин, а может, даже сможете основать какой-то интересный и прибыльный бизнес. Правда, будьте готовы к тому, что на первом этапе придется кому-то что-то доказывать, кому-то «кланяться».
В начале месяца немаловажную роль в вашей жизни сыграет личностная и творческая самореализация, осознание себя как в чем-то уникальной персоны. В середине декабря вероятен старт долгоиграющего проекта, реализовывая который вы многому научитесь и многое обретете. В конце месяца не исключено столкновение с тем, чьи жизненные ценности в корне отличаются от ваших.
Наиболее благоприятные дни: 3, 5, 9, 16, 30, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 22, 29.
Гороскоп на декабрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
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Козероги в период с 1 по 12 декабря в деловой сфере не раз применят знание психологии, ради своей выгоды и упрочнения/улучшения своего социального положения и своей карьеры будут манипулировать коллегами (заказчиками, деловыми партнерами, даже начальством), кому-то преподнесут подарки, а на кого-то морально надавят.
После же 12-го вы можете столкнуться с противодействием в лице не одного человека, а целой команды; придется выбирать – быть с ними заодно, но против своих финансово-карьерных интересов, или играть в одиночку и не факт, что результативно. Впрочем, после 20-го числа благоприятствующие вам обстоятельства все расставят по своим местам.
В начале месяца важно никого против себя не настроить, чтобы не потерять потом в деньгах. В середине декабря на работе вас ждет весьма непростой выбор, на частном же уровне друг может обернуться врагом, а враг другом. В конце месяца вы в чем-то снова станете хозяином/хозяйкой положения, а в чем-то придется подчиниться большинству.
Наиболее благоприятные дни: 5, 7, 14, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 13, 20, 23, 27, 30.
Гороскоп на декабрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
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Водолеи в период с 1 по 12 декабря, скорее всего, больше внимания будут уделять какой-то социальной активности, коллективным проектам некоммерческого направления, друзьям, чем собственно работе. Велика вероятность, что это произойдет из-за каких-то внутренних волнений и перипетий в вашей организации, которые вы предпочтете переждать где-нибудь подальше от эпицентра, чтобы вас ненароком не задело.
После же 12-го ситуация на работе изменится, вас ждут интересные коллективные начинания, благодаря которым придут и дополнительные доходы, и какие-то нематериальные ценности, и возможность реально или виртуально побывать там, где вы еще никогда не оказывались.
В начале месяца вы будете весьма упорны в достижении какого-то вещественного или амбициозного желания. В середине декабря не исключено дружеское или спортивное соревнование, в котором у вас есть все шансы на победу. В конце месяца какие-то временные ограничения помогут правильно распорядиться имеющимися у вас ресурсами.
Наиболее благоприятные дни: 7, 8, 9, 18, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19.
Гороскоп на декабрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
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Рыбы в период с 1 по 12 декабря могут замкнуться на работе, чтобы в частной жизни оградить себя от влияния и претензий людей, которые что-то от них требуют, пытаются во что-то втянуть, бестактно вмешиваются в их дела и морально давят. Сосредоточенность на выполнении должностных обязанностей даст отличные результаты в виде довольства вышестоящих персон, материального вознаграждения, повышения социального статуса.
А вот после 12-го не исключено участие в каком-то деловом коллективном проекте, который вам совершенно неинтересен, отвлекает от решения поставленных лично перед вами задач, претит каким-то вашим моральным установкам. Впрочем, после 20-го кто-то, имеющий влияние, решит, что вы продуктивнее сольно, и вернет вас к вашим непосредственным обязанностям.
В первой декаде амбиции и материальные желания окажутся сильнее дружеских и родственных чувств. В середине декабря преодоление каких-то трудностей поспособствует личностному росту. В конце месяца вас ждет начало весьма благоприятного для вас периода.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 9, 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 29.
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