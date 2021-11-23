Время перемен: что ждет знаки зодиака в декабре 2021

После же 20-го числа многим захочется вернуть тех, с кем некоторое время назад развела жизнь, разошлись интересы или случилась странная ссора. И в этом не будет какой-то особой сентиментальности – движущей силой подобных порывов окажется целесообразность, банальный расчет, стремление вновь обрести те материальные блага и возможности, которые были утрачены вместе с обществом этих людей. К тому же в данный период многие акцентируют внимание на увеличении статуса своего жилища, на придании ему более презентабельного вида, но и экономия любых ресурсов тоже станет максимально актуальной.

В деловой же сфере в период с 1 по 12 декабря не исключены интриги, многие коллективы изрядно потрясет из-за внутренних конфликтов. Какие-то форс-мажоры и авралы заставят напрягаться больше обычного, но взамен подарят бесценный опыт быстрого и оригинального решения сложных вопросов. Неплохо заработать удастся тем, кто готов к самоотверженному труду, кто легко ставит на первое место именно работу, а не что-то другое.

После же 12-го числа на профессиональном поприще многим предстоит объединить усилия с союзниками и совместными усилиями провернуть что-то такое, что весьма позитивным образом скажется на карьере и на деловой репутации. Возобновятся какие-то прерванные ранее контакты с партнерами из-за рубежа или из каких-то удаленных мест нашей страны. Многие альянсы станут более конструктивными, а какие-то коммерческие отношения начнут стремительно приобретать черты дружбы.

В первой декаде может измениться расстановка приоритетов в дружеских и союзнических отношениях; к тому же многим предстоит начать что-то такое, что в результате приведет к существенному личностному и профессиональному росту. В середине декабря многие поменяют тактику в достижении желаемого, да и сами цели станут более конкретными и финансово ориентированными. В конце месяца щедрость к коллегам и к тем, кто так или иначе поддерживает и вообще в чем-то полезен, будет сильно контрастировать со скупостью по отношению ко всем остальным.

Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 10, с 12 по 18, с 20 по 26, с 28 по 31.

Неблагоприятные дни: 4, 11, 19, 27.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на декабрь для Овна (21 марта – 20 апреля)